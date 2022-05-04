오류, 버그, 질문 - 페이지 502 1...495496497498499500501502503504505506507508509...3184 새 코멘트 Arkadiy 2011.08.28 22:52 #5011 Renat : 데모 서버에서 MetaQuotes-Demo는 일광 절약 시간제로의 전환을 고려하여 GMT+1로 설정됩니다. 대다수의 외환 중개인은 일광 절약 시간이 해제된 GMT + 1(여름철) 또는 GMT + 2를 사용합니다. 죄송합니다. 그리고 26일 금요일에는 GMT + 0이었습니다. 최소한 종가를 보세요. Arkadiy 2011.08.28 22:54 #5012 Arkadiy : 예, 금요일 Metaquotes-Demo는 GMT+0이었습니다. 낯설음이란 그런 것이다. Renat Fatkhullin 2011.08.28 22:57 #5013 Arkadiy : 예, 금요일 Metaquotes-Demo는 GMT+0이었습니다. 낯설음이란 그런 것이다. 금요일에 Microsoft 에서 러시아 일광 절약 시간제 를 변경한 업데이트가 나왔습니다. 이로 인해 컴퓨터의 시간이 크게 변경되었습니다. 우리는 빨리 모든 것을 고쳤습니다. Arkadiy 2011.08.28 23:08 #5014 Renat : 금요일에 Microsoft에서 러시아 일광 절약 시간제를 변경한 업데이트가 나왔습니다. 이로 인해 컴퓨터의 시간이 크게 변경되었습니다. 우리는 빨리 모든 것을 고쳤습니다. 그럼에도 불구하고 감사합니다. 이 오류를 제외하고(결국 이것은 실수입니다. 금요일에는 컴퓨터 문제와 관련하여 GMT + 0이었습니다) 나머지 기간 동안 중앙 유럽이었으며 앞으로도 그럴 것입니다. 무례해서 죄송합니다. Renat Fatkhullin 2011.08.28 23:33 #5015 Arkadiy : 그럼에도 불구하고 감사합니다. 이 오류를 제외하고(결국 이것은 실수입니다. 금요일에는 컴퓨터 문제와 관련하여 GMT + 0이었습니다) 나머지 기간 동안 중앙 유럽이었으며 앞으로도 그럴 것입니다. 무례해서 죄송합니다. 예, GMT+1( 일광 절약 시간 포함 ) . Ilyas 2011.08.29 11:06 #5016 TheXpert : ERROR_BAD_EXE_FORMAT193(0xC1) %1은(는) 유효한 Win32 응용 프로그램이 아닙니다. -- 그것? 네. 신청서를 제출하면 우리가 알아낼 것입니다. Test Account 2011.08.29 11:07 #5017 TheXpert : FileUnlimitedTest(EURUSD,H1) '<...>\MQL5\Libraries\TheXpert\FileUnlimited\FileUnlimitedWide.ex5'를 열 수 없습니다(193) 파일을 사용할 수 있습니다. 현재 서 있는 빌드로 컴파일됩니다. 오류 193 이란 무엇입니까? 나는 그것이 내 실수라는 것을 인정하지만, 나는 그것을 요점으로 찾을 수 없습니다. 아니면 서비스 데스크? ERROR_BAD_EXE_FORMAT193(0xC1) %1은(는) 유효한 Win32 응용 프로그램이 아닙니다. -- 그것? 물론 소스가 있는 서비스 데스크에서 더 좋습니다. Mykola Demko 2011.08.29 13:16 #5018 maryan.dirtyn : 뭐가 문제인지 말해줘... 씁니다: 나는 고문에게 00 분에만 거래하라고 직접 지시 하고 그는 항상 거래합니다. 조언자에게 표시한 위치에 코드를 배치합니다. snookeredman 2011.08.29 20:54 #5019 안녕하세요! 이해를 도와주세요 간단한 스크립트가 있습니다 void OnStart () { int h; int m_integer = 23 ; string m_string = "EURUSD" ; double m_double = 1.2345678 ; h= FileOpen ( "TEST_CSV_FILE.CSV" , FILE_CSV | FILE_WRITE , ";" ); FileWrite (h, m_integer, m_string, DoubleToString ( NormalizeDouble (m_double, 5 ), 5 )); FileWrite (h, m_integer, m_string, DoubleToString ( NormalizeDouble (m_double, 5 ), 5 )); FileClose (h); } 작업 후에 파일이 생성되지만 각 문자 뒤에 '.'가 기록됩니다. (코드 '00'). 다음과 같습니다. 따라서 파일 크기가 예상보다 2배 더 큽니다. 내가 뭔가 잘못하고 있습니까? TheXpert 2011.08.29 21:28 #5020 snookeredman : 내가 뭔가 잘못하고 있습니까? 아니요, 모든 것이 좋습니다. 코드 페이지를 CP_ACP 로 변경할 수 있습니다. 그리고 점은 편집기에서 잘못된 문자를 대체하는 것입니다. 1...495496497498499500501502503504505506507508509...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
데모 서버에서 MetaQuotes-Demo는 일광 절약 시간제로의 전환을 고려하여 GMT+1로 설정됩니다.
대다수의 외환 중개인은 일광 절약 시간이 해제된 GMT + 1(여름철) 또는 GMT + 2를 사용합니다.죄송합니다. 그리고 26일 금요일에는 GMT + 0이었습니다. 최소한 종가를 보세요.
예, 금요일 Metaquotes-Demo는 GMT+0이었습니다. 낯설음이란 그런 것이다.
금요일에 Microsoft 에서 러시아 일광 절약 시간제 를 변경한 업데이트가 나왔습니다. 이로 인해 컴퓨터의 시간이 크게 변경되었습니다.
우리는 빨리 모든 것을 고쳤습니다.
금요일에 Microsoft에서 러시아 일광 절약 시간제를 변경한 업데이트가 나왔습니다. 이로 인해 컴퓨터의 시간이 크게 변경되었습니다.
우리는 빨리 모든 것을 고쳤습니다.
그럼에도 불구하고 감사합니다. 이 오류를 제외하고(결국 이것은 실수입니다. 금요일에는 컴퓨터 문제와 관련하여 GMT + 0이었습니다) 나머지 기간 동안 중앙 유럽이었으며 앞으로도 그럴 것입니다. 무례해서 죄송합니다.
ERROR_BAD_EXE_FORMAT193(0xC1)
%1은(는) 유효한 Win32 응용 프로그램이 아닙니다. -- 그것?
FileUnlimitedTest(EURUSD,H1) '<...>\MQL5\Libraries\TheXpert\FileUnlimited\FileUnlimitedWide.ex5'를 열 수 없습니다(193)
파일을 사용할 수 있습니다. 현재 서 있는 빌드로 컴파일됩니다.
오류 193 이란 무엇입니까? 나는 그것이 내 실수라는 것을 인정하지만, 나는 그것을 요점으로 찾을 수 없습니다. 아니면 서비스 데스크?ERROR_BAD_EXE_FORMAT193(0xC1)
%1은(는) 유효한 Win32 응용 프로그램이 아닙니다. -- 그것?
뭐가 문제인지 말해줘...
씁니다:
나는 고문에게 00 분에만 거래하라고 직접 지시 하고 그는 항상 거래합니다.
안녕하세요!
이해를 도와주세요
간단한 스크립트가 있습니다
작업 후에 파일이 생성되지만 각 문자 뒤에 '.'가 기록됩니다. (코드 '00').
다음과 같습니다.
따라서 파일 크기가 예상보다 2배 더 큽니다.
내가 뭔가 잘못하고 있습니까?
내가 뭔가 잘못하고 있습니까?