오류, 버그, 질문 - 페이지 502

새 코멘트
 
Renat :

데모 서버에서 MetaQuotes-Demo는 일광 절약 시간제로의 전환을 고려하여 GMT+1로 설정됩니다.

대다수의 외환 중개인은 일광 절약 시간이 해제된 GMT + 1(여름철) 또는 GMT + 2를 사용합니다.

죄송합니다. 그리고 26일 금요일에는 GMT + 0이었습니다. 최소한 종가를 보세요.
 
Arkadiy :
예, 금요일 Metaquotes-Demo는 GMT+0이었습니다. 낯설음이란 그런 것이다.
 
Arkadiy :
예, 금요일 Metaquotes-Demo는 GMT+0이었습니다. 낯설음이란 그런 것이다.

금요일에 Microsoft 에서 러시아 일광 절약 시간제 를 변경한 업데이트가 나왔습니다. 이로 인해 컴퓨터의 시간이 크게 변경되었습니다.

우리는 빨리 모든 것을 고쳤습니다.

 
Renat :

금요일에 Microsoft에서 러시아 일광 절약 시간제를 변경한 업데이트가 나왔습니다. 이로 인해 컴퓨터의 시간이 크게 변경되었습니다.

우리는 빨리 모든 것을 고쳤습니다.

그럼에도 불구하고 감사합니다. 이 오류를 제외하고(결국 이것은 실수입니다. 금요일에는 컴퓨터 문제와 관련하여 GMT + 0이었습니다) 나머지 기간 동안 중앙 유럽이었으며 앞으로도 그럴 것입니다. 무례해서 죄송합니다.
 
Arkadiy :
그럼에도 불구하고 감사합니다. 이 오류를 제외하고(결국 이것은 실수입니다. 금요일에는 컴퓨터 문제와 관련하여 GMT + 0이었습니다) 나머지 기간 동안 중앙 유럽이었으며 앞으로도 그럴 것입니다. 무례해서 죄송합니다.
예, GMT+1( 일광 절약 시간 포함 ) .
 
TheXpert :
ERROR_BAD_EXE_FORMAT193(0xC1)

%1은(는) 유효한 Win32 응용 프로그램이 아닙니다. -- 그것?


네. 신청서를 제출하면 우리가 알아낼 것입니다.
 
TheXpert :

FileUnlimitedTest(EURUSD,H1) '<...>\MQL5\Libraries\TheXpert\FileUnlimited\FileUnlimitedWide.ex5'를 열 수 없습니다(193)

파일을 사용할 수 있습니다. 현재 서 있는 빌드로 컴파일됩니다.

오류 193 이란 무엇입니까? 나는 그것이 내 실수라는 것을 인정하지만, 나는 그것을 요점으로 찾을 수 없습니다. 아니면 서비스 데스크?

ERROR_BAD_EXE_FORMAT193(0xC1)

%1은(는) 유효한 Win32 응용 프로그램이 아닙니다. -- 그것?


물론 소스가 있는 서비스 데스크에서 더 좋습니다.
 
maryan.dirtyn :

뭐가 문제인지 말해줘...

씁니다:

나는 고문에게 00 분에만 거래하라고 직접 지시 하고 그는 항상 거래합니다.

조언자에게 표시한 위치에 코드를 배치합니다.
 

안녕하세요!

이해를 도와주세요

간단한 스크립트가 있습니다

 void OnStart ()
  {
     int h;
     int     m_integer  = 23 ;
     string m_string   = "EURUSD" ;
     double m_double   = 1.2345678 ;    
    
    h= FileOpen ( "TEST_CSV_FILE.CSV" , FILE_CSV | FILE_WRITE , ";" );
     FileWrite (h,  
              m_integer, 
              m_string, 
               DoubleToString ( NormalizeDouble (m_double, 5 ), 5 ));
     FileWrite (h,  
              m_integer, 
              m_string, 
               DoubleToString ( NormalizeDouble (m_double, 5 ), 5 ));
     FileClose (h);
  }

작업 후에 파일이 생성되지만 각 문자 뒤에 '.'가 기록됩니다. (코드 '00').

다음과 같습니다.

16진수 모드의 CSV 파일

따라서 파일 크기가 예상보다 2배 더 큽니다.

내가 뭔가 잘못하고 있습니까?

 
snookeredman :

내가 뭔가 잘못하고 있습니까?

아니요, 모든 것이 좋습니다. 코드 페이지를 CP_ACP 로 변경할 수 있습니다. 그리고 점은 편집기에서 잘못된 문자를 대체하는 것입니다.
1...495496497498499500501502503504505506507508509...3184
새 코멘트