오류, 버그, 질문 - 페이지 489

Ilya Belyaev 2011.08.18 07:30 #4881

Vigor :

Expert Advisor는 시간당 바 의 시작 가로 작동하는 것을 볼 수 있습니다. 그리고 마지막 시가는 23-00입니다.

그들은 추측하지 못했습니다 - m30, 내 사진에서도 볼 수 있습니다. M5에서 버그를 찾았습니다.

Renat Fatkhullin 2011.08.18 07:54 #4882

Swan :

달성 된 클리핑 효과가 의심스럽고 인쇄 수가 10 % 감소하며 완전한 정보를 얻으려면 로그로 이동해야합니다 ..

10개의 메시지마다 잘려서는 안 되는지 확인합시다.

파일에 쓰는 것이 화면에 인쇄하는 것보다 빠릅니까?

수천 줄의 경우 확실히 더 빠릅니다. 속도의 차이는 약 100배 이상입니다.

Ilya Belyaev 2011.08.18 08:02 #4883

Renat :

10개의 메시지마다 잘려서는 안 되는지 확인합시다.

레나트, 테스터를 현재 시간 까지 실행할 수 있도록 만들 수 있습니까?

시장이 분명히 무너지기 시작할 때 매우 중요하지만 거래일이 끝날 때까지 기다려야하며 시스템을 다시 최적화 할 기회가 없습니다.

Renat Fatkhullin 2011.08.18 08:42 #4884

crOss :

레나트, 테스터를현재 시간 까지 실행할 수 있도록 만들 수 있습니까?

시장이 분명히 무너지기 시작할 때 매우 중요하지만 거래일이 끝날 때까지 기다려야하며 시스템을 다시 최적화 할 기회가 없습니다.

"왜 두 개의 동일한 패스가 다른 결과를 냈는지"라는 질문이 없도록 마지막 날짜를 의도적으로 차단했습니다. 불행히도 이것은 모든 최적화 결과에도 영향을 미치는 대규모 상황입니다. 계정을 켜는 순간부터 마지막 순간까지 모두가 너무 많은 문제를 겪을 것입니다.

아마도 우리는 미래에 그것을 조정할 것입니다.

Ilya Belyaev 2011.08.18 09:05 #4885

Renat :

"왜 두 개의 동일한 패스가 다른 결과를 냈는지"라는 질문이 없도록 마지막 날짜를 의도적으로 차단했습니다. 불행히도 이것은 모든 최적화 결과에도 영향을 미치는 대규모 상황입니다. 계정을 켜는 순간부터 마지막 순간까지 모두가 너무 많은 문제를 겪을 것입니다.

아마도 우리는 미래에 그것을 조정할 것입니다.

이런 설정을 하면 편할텐데...최적화 시작시 날짜 "현재 시간"이 기억됩니다.

다음 최적화가 시작될 때까지 테스터는 범위의 오른쪽 경계와 마찬가지로 작업합니다. 그리고 테스트 실행에. 그러면 동일한 패스가 동일한 결과를 제공합니다. 그리고 양은 안전하고 늑대는 가득 찼습니다)))

테스트할 때 마지막 시간이 떨어지면 어떻게 됩니까? 또한 테스터가 00:00:00부터 작업을 시작하지 않고 필요할 때 작업을 시작한다는 것을 알았습니다(그림 참조).

또한 다중 통화 Expert Advisor를 만들 때 문제가 발생했습니다.

테스트할 때 차트 이름에 따라 특정 악기에 대한 결과 인용문이 동시에 변경됩니다(그림 참조).

많은 상품에 대한 시스템의 전체 결과는 특히 한 시간(H1) 미만의 기간에서 이러한 가격 변동으로 인해 크게 변경될 수 있습니다.

Renat Fatkhullin 2011.08.18 09:20 #4886

crOss :

또한 테스터가 00:00:00부터 작업을 시작하지 않고 필요할 때 작업을 시작한다는 것을 알았습니다(그림 참조).

테스터는 빈 기록으로 작업할 때 잠재적인 오류를 피하기 위해 처음부터 100개 막대에서 테스트를 시작합니다. 따라서 테스트는 00:00부터 시작하지 않습니다.

Renat Fatkhullin 2011.08.18 09:22 #4887

crOss :

또한 다중 통화 Expert Advisor를 만들 때 문제가 발생했습니다.

테스트할 때 차트 이름에 따라 특정 악기에 대한 결과 인용문이 동시에 변경됩니다(그림 참조).

많은 상품에 대한 시스템의 전체 결과는 특히 한 시간(H1) 미만의 기간에서 이러한 가격 변동으로 인해 크게 변경될 수 있습니다.

문제 영역을 더 자세히 보여주세요. 첨부된 사진이 선명하지 않습니다.

Ilya Belyaev 2011.08.18 09:48 #4888

Renat :

테스터는 빈 기록으로 작업할 때 잠재적인 오류를 피하기 위해 처음부터 100개 막대에서 테스트를 시작합니다. 따라서 테스트는 00:00부터 시작하지 않습니다.

대부분 비어 있지 않고 확인할 수 있으며 테스터는 그에 따라 작동해야 합니다(비어 있으면 100막대 후퇴하고 그렇지 않으면 00:00부터 시작).

확인. 처음부터 100번째 마디부터 시작 - 시간 프레임은 5분, 100개 마디 = 500분 / 60~ 8.3시간입니다. 시험은 2시간 후에 시작됩니다. 그것도 맞지 않습니다.

마지막 시간은 어디로 가나요? 테스터는 현재 날짜 이전 한도에서 23:00에 종료됩니다. 23시 59분 59초에 왜 안되나요? 마지막 시간은 전혀 불필요하지 않습니다)))

레나트 :

문제 영역을 더 자세히 보여주세요. 첨부한 사진이 선명하지 않습니다.

EA에는 다음 형식의 OnTick() 처리기가 있습니다.

무효 OnTick()

{

이중 요청 = SymbolInfoDouble(" EURCHF ", SYMBOL_ASK);

이중 입찰 = SymbolInfoDouble(" EURCHF ", SYMBOL_BID );

Print("문의: ", 문의, "입찰: ", 입찰);

}

EURUSD 차트에서 테스트 실행하는 동안 EURCHF 차트에서 테스트 실행과 다른 견적을 얻습니다(예:).

실행 범위와 기간, 그리고 SymbolInfoDouble(" EURCHF ",...)이 인용되는 실제 기기는 변경되지 않습니다.

따라서 어떤 도구를 선택하느냐에 따라 테스트 실행 결과가 달라지는 것으로 나타났다. 그리고 그것들은 같아야 합니다.

Olegs Kucerenko 2011.08.18 12:42 #4889

Renat :

결과는 전적으로 EA 자체와 가격 흐름에 대한 민감도에 달려 있습니다. 진드기 테스트에 대한 가장 정확한 결과.

Expert Advisor가 계산에서 형성되는 현재 막대를 사용하면 그러한 현상이 가능한 것 같습니다. 광산은 형성된 것을 진입 및 퇴장에 각각 사용하며 이미 한 자릿수 가격이 있습니다. 연구 기간. ..

Slava 2011.08.18 13:14 #4890

크로스, 사실 다중 통화를 테스트할 때 다른 도구를 선택하면 OnTick을 사용하면 결과가 다를 수 있습니다. 특히 Expert Advisor 가 시가로 출시될 때.

틱은 항상 한 흐름으로 흐르기 때문에 한 악기의 막대는 항상 다른 악기의 막대보다 먼저 열립니다. 그리고 한 악기의 눈금은 같은 시간으로 표시되어 있더라도 항상 다른 악기의 눈금보다 빠릅니다. 그런데 막대가 정확히 0초가 아니라 몇 초 또는 몇 분 후에 열릴 수 있습니다.

즉, 한 기기의 막대가 열릴 때 테스트하는 경우 다른 기기의 해당 막대가 아직 열리지 않은 것입니다. 그리고 다른 악기의 막대를 열 때 테스트하면 첫 번째 악기의 해당 막대가 이미 열려 있습니다.

따라서 차이가 있을 수 있습니다
Expert Advisor는 시간당 바 의 시작 가로 작동하는 것을 볼 수 있습니다. 그리고 마지막 시가는 23-00입니다.
그들은 추측하지 못했습니다 - m30, 내 사진에서도 볼 수 있습니다. M5에서 버그를 찾았습니다.
달성 된 클리핑 효과가 의심스럽고 인쇄 수가 10 % 감소하며 완전한 정보를 얻으려면 로그로 이동해야합니다 ..
파일에 쓰는 것이 화면에 인쇄하는 것보다 빠릅니까?
10개의 메시지마다 잘려서는 안 되는지 확인합시다.
레나트, 테스터를 현재 시간 까지 실행할 수 있도록 만들 수 있습니까?
시장이 분명히 무너지기 시작할 때 매우 중요하지만 거래일이 끝날 때까지 기다려야하며 시스템을 다시 최적화 할 기회가 없습니다.
"왜 두 개의 동일한 패스가 다른 결과를 냈는지"라는 질문이 없도록 마지막 날짜를 의도적으로 차단했습니다. 불행히도 이것은 모든 최적화 결과에도 영향을 미치는 대규모 상황입니다. 계정을 켜는 순간부터 마지막 순간까지 모두가 너무 많은 문제를 겪을 것입니다.
아마도 우리는 미래에 그것을 조정할 것입니다.
이런 설정을 하면 편할텐데...최적화 시작시 날짜 "현재 시간"이 기억됩니다.
다음 최적화가 시작될 때까지 테스터는 범위의 오른쪽 경계와 마찬가지로 작업합니다. 그리고 테스트 실행에. 그러면 동일한 패스가 동일한 결과를 제공합니다. 그리고 양은 안전하고 늑대는 가득 찼습니다)))
테스트할 때 마지막 시간이 떨어지면 어떻게 됩니까? 또한 테스터가 00:00:00부터 작업을 시작하지 않고 필요할 때 작업을 시작한다는 것을 알았습니다(그림 참조).
또한 다중 통화 Expert Advisor를 만들 때 문제가 발생했습니다.
테스트할 때 차트 이름에 따라 특정 악기에 대한 결과 인용문이 동시에 변경됩니다(그림 참조).
많은 상품에 대한 시스템의 전체 결과는 특히 한 시간(H1) 미만의 기간에서 이러한 가격 변동으로 인해 크게 변경될 수 있습니다.
문제 영역을 더 자세히 보여주세요. 첨부된 사진이 선명하지 않습니다.
테스터는 빈 기록으로 작업할 때 잠재적인 오류를 피하기 위해 처음부터 100개 막대에서 테스트를 시작합니다. 따라서 테스트는 00:00부터 시작하지 않습니다.
대부분 비어 있지 않고 확인할 수 있으며 테스터는 그에 따라 작동해야 합니다(비어 있으면 100막대 후퇴하고 그렇지 않으면 00:00부터 시작).
확인. 처음부터 100번째 마디부터 시작 - 시간 프레임은 5분, 100개 마디 = 500분 / 60~ 8.3시간입니다. 시험은 2시간 후에 시작됩니다. 그것도 맞지 않습니다.
마지막 시간은 어디로 가나요? 테스터는 현재 날짜 이전 한도에서 23:00에 종료됩니다. 23시 59분 59초에 왜 안되나요? 마지막 시간은 전혀 불필요하지 않습니다)))
EA에는 다음 형식의 OnTick() 처리기가 있습니다.
무효 OnTick()
{
이중 요청 = SymbolInfoDouble(" EURCHF ", SYMBOL_ASK);
이중 입찰 = SymbolInfoDouble(" EURCHF ", SYMBOL_BID );
Print("문의: ", 문의, "입찰: ", 입찰);
}
EURUSD 차트에서 테스트 실행하는 동안 EURCHF 차트에서 테스트 실행과 다른 견적을 얻습니다(예:).
실행 범위와 기간, 그리고 SymbolInfoDouble(" EURCHF ",...)이 인용되는 실제 기기는 변경되지 않습니다.
따라서 어떤 도구를 선택하느냐에 따라 테스트 실행 결과가 달라지는 것으로 나타났다. 그리고 그것들은 같아야 합니다.
결과는 전적으로 EA 자체와 가격 흐름에 대한 민감도에 달려 있습니다. 진드기 테스트에 대한 가장 정확한 결과.
크로스, 사실 다중 통화를 테스트할 때 다른 도구를 선택하면 OnTick을 사용하면 결과가 다를 수 있습니다. 특히 Expert Advisor 가 시가로 출시될 때.
틱은 항상 한 흐름으로 흐르기 때문에 한 악기의 막대는 항상 다른 악기의 막대보다 먼저 열립니다. 그리고 한 악기의 눈금은 같은 시간으로 표시되어 있더라도 항상 다른 악기의 눈금보다 빠릅니다. 그런데 막대가 정확히 0초가 아니라 몇 초 또는 몇 분 후에 열릴 수 있습니다.
즉, 한 기기의 막대가 열릴 때 테스트하는 경우 다른 기기의 해당 막대가 아직 열리지 않은 것입니다. 그리고 다른 악기의 막대를 열 때 테스트하면 첫 번째 악기의 해당 막대가 이미 열려 있습니다.
따라서 차이가 있을 수 있습니다