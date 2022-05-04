오류, 버그, 질문 - 페이지 499 1...492493494495496497498499500501502503504505506...3184 새 코멘트 Ilya Belyaev 2011.08.27 18:20 #4981 빌드 496. Win32. 신선한))) 옵티마이저는 프로세스에서 멈춥니다... 에이전트는 FINISHED 상태로 들어가 임의의 시간 동안 그 상태를 유지합니다. 프로세스는 원격 REMOTE 에이전트를 비활성화한 다음 활성화하여 수동으로만 복원할 수 있습니다. 그리고 다음 중단까지 계속됩니다. Renat Fatkhullin 2011.08.27 18:58 #4982 crOss : 빌드 496. Win32. 신선한))) 1) 클라우드 서버를 사용했습니까 아니면 로컬 + 원격만 사용했습니까? 2) 원격 에이전트와의 단절은 없었습니까? 3) 유전학이 작동했습니까? 아니면 완전히 실패했습니까? Ilya Belyaev 2011.08.27 19:54 #4983 Renat : 1) 클라우드 서버를 사용했습니까 아니면 로컬 + 원격만 사용했습니까? 2) 원격 에이전트와의 단절은 없었습니까? 3) 유전학이 작동했습니까? 아니면 완전히 실패했습니까? 1) 아니요, 클라우드 서버를 사용하지 않았습니다. 로컬 + 원격만 가능합니다. 로컬만 작동하면 끊김이 없습니다. 2) 연결이 안정적입니다. 3) 유전학 작용(균형 + 최대 회복 계수) Denis Lysenko 2011.08.27 22:31 #4984 말해 주세요. 기능이 있습니다: int NewWave_Manager( int ai_0, int ai_4, int ai_8, const double &ada_12[][ 6 ],... 보시다시피 ada_12 배열은 "값으로" 전달됩니다. 그런 다음 다음을 수행합니다. double mymas[][ 6 ]; ArrayCopy (mymas,ada_12); 그런 다음 함수의 모든 곳에서 ada_12를 mymass로 바꾸고 표시기 계산 결과가 변경됩니다. Документация по MQL5: Основы языка / Функции / Функции обработки событий www.mql5.com Основы языка / Функции / Функции обработки событий - Документация по MQL5 [삭제] 2011.08.27 22:48 #4985 mymass 배열( ArrayResize() )의 크기를 조정하고 복사된 요소 수를 확인합니다. Yedelkin 2011.08.27 22:49 #4986 Expert : 보시다시피 ada_12 배열은 "값으로" 전달됩니다. ada_12 어레이는 "링크 아래"로 전송됩니다. 또 다른 것은 const 지정자 로 지정된다는 것입니다. ArrayCopy() 함수에서는 작동하지 않으며 설명에 1차원 배열만 표시됩니다. 얼마나 중요한지 모릅니다. 배열의 직렬성이 같습니까? Denis Lysenko 2011.08.28 00:00 #4987 220Volt : mymass 배열( ArrayResize() )의 크기를 조정하고 복사된 요소 수를 확인합니다. 차원이 없고 차원이 1인 경우 복사된 요소의 수는 0입니다. [삭제] 2011.08.28 00:46 #4988 ///차원이 없고 차원이 1인 경우 복사된 요소 수=0/// 대상의 크기를 소스와 동일한 크기로 설정합니다. 소스 크기 크기 = ArraySize(소스 배열); ArrayResize (배열 대상, 크기); [삭제] 2011.08.28 00:51 #4989 귀하의 경우 크기 = ArrayRange (출처, 0) TheXpert 2011.08.28 12:04 #4990 FileUnlimitedTest(EURUSD,H1) '<...>\MQL5\Libraries\TheXpert\FileUnlimited\FileUnlimitedWide.ex5'를 열 수 없습니다(193) 파일을 사용할 수 있습니다. 현재 서 있는 빌드로 컴파일됩니다. 오류 193 이란 무엇입니까? 나는 그것이 내 실수라는 것을 인정하지만, 나는 그것을 요점으로 찾을 수 없습니다. 아니면 서비스 데스크? ERROR_BAD_EXE_FORMAT193(0xC1) %1은(는) 유효한 Win32 응용 프로그램이 아닙니다. -- 그것? Errors, bugs, questions Heiken ASHI 기반 EA 기고글 토론 "데이터 교환 1...492493494495496497498499500501502503504505506...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
옵티마이저는 프로세스에서 멈춥니다... 에이전트는 FINISHED 상태로 들어가 임의의 시간 동안 그 상태를 유지합니다.
프로세스는 원격 REMOTE 에이전트를 비활성화한 다음 활성화하여 수동으로만 복원할 수 있습니다.
그리고 다음 중단까지 계속됩니다.
1) 아니요, 클라우드 서버를 사용하지 않았습니다. 로컬 + 원격만 가능합니다. 로컬만 작동하면 끊김이 없습니다.
2) 연결이 안정적입니다.
3) 유전학 작용(균형 + 최대 회복 계수)
말해 주세요.
기능이 있습니다:
그런 다음 다음을 수행합니다.
그런 다음 함수의 모든 곳에서 ada_12를 mymass로 바꾸고 표시기 계산 결과가 변경됩니다.
mymass 배열( ArrayResize() )의 크기를 조정하고 복사된 요소 수를 확인합니다.
ada_12 어레이는 "링크 아래"로 전송됩니다. 또 다른 것은 const 지정자 로 지정된다는 것입니다.
ArrayCopy() 함수에서는 작동하지 않으며 설명에 1차원 배열만 표시됩니다. 얼마나 중요한지 모릅니다.
배열의 직렬성이 같습니까?
차원이 없고 차원이 1인 경우 복사된 요소의 수는 0입니다.
///차원이 없고 차원이 1인 경우 복사된 요소 수=0///
대상의 크기를 소스와 동일한 크기로 설정합니다. 소스 크기 크기 = ArraySize(소스 배열); ArrayResize (배열 대상, 크기);
귀하의 경우 크기 = ArrayRange (출처, 0)
FileUnlimitedTest(EURUSD,H1) '<...>\MQL5\Libraries\TheXpert\FileUnlimited\FileUnlimitedWide.ex5'를 열 수 없습니다(193)
파일을 사용할 수 있습니다. 현재 서 있는 빌드로 컴파일됩니다.
오류 193 이란 무엇입니까? 나는 그것이 내 실수라는 것을 인정하지만, 나는 그것을 요점으로 찾을 수 없습니다. 아니면 서비스 데스크?ERROR_BAD_EXE_FORMAT193(0xC1)
%1은(는) 유효한 Win32 응용 프로그램이 아닙니다. -- 그것?