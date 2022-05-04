오류, 버그, 질문 - 페이지 499

빌드 496. Win32. 신선한)))

옵티마이저는 프로세스에서 멈춥니다... 에이전트는 FINISHED 상태로 들어가 임의의 시간 동안 그 상태를 유지합니다.
프로세스는 원격 REMOTE 에이전트를 비활성화한 다음 활성화하여 수동으로만 복원할 수 있습니다.
crOss :

빌드 496. Win32. 신선한)))

1) 클라우드 서버를 사용했습니까 아니면 로컬 + 원격만 사용했습니까?

2) 원격 에이전트와의 단절은 없었습니까?

3) 유전학이 작동했습니까? 아니면 완전히 실패했습니까?

 
Renat :

1) 클라우드 서버를 사용했습니까 아니면 로컬 + 원격만 사용했습니까?

2) 원격 에이전트와의 단절은 없었습니까?

3) 유전학이 작동했습니까? 아니면 완전히 실패했습니까?

1) 아니요, 클라우드 서버를 사용하지 않았습니다. 로컬 + 원격만 가능합니다. 로컬만 작동하면 끊김이 없습니다.
2) 연결이 안정적입니다.
말해 주세요.

기능이 있습니다:

 int NewWave_Manager( int ai_0, int ai_4, int ai_8, const double &ada_12[][ 6 ],...

보시다시피 ada_12 배열은 "값으로" 전달됩니다.

그런 다음 다음을 수행합니다. 

   double mymas[][ 6 ];
   ArrayCopy (mymas,ada_12);

그런 다음 함수의 모든 곳에서 ada_12를 mymass로 바꾸고 표시기 계산 결과가 변경됩니다.

mymass 배열( ArrayResize() )의 크기를 조정하고 복사된 요소 수를 확인합니다.

 
Expert :

보시다시피 ada_12 배열은 "값으로" 전달됩니다.

ada_12 어레이는 "링크 아래"로 전송됩니다. 또 다른 것은 const 지정자 로 지정된다는 것입니다.

ArrayCopy() 함수에서는 작동하지 않으며 설명에 1차원 배열만 표시됩니다. 얼마나 중요한지 모릅니다.

배열의 직렬성이 같습니까?

 
220Volt :

mymass 배열( ArrayResize() )의 크기를 조정하고 복사된 요소 수를 확인합니다.

차원이 없고 차원이 1인 경우 복사된 요소의 수는 0입니다.

///차원이 없고 차원이 1인 경우 복사된 요소 수=0///

대상의 크기를 소스와 동일한 크기로 설정합니다. 소스 크기 크기 = ArraySize(소스 배열); ArrayResize (배열 대상, 크기);

귀하의 경우 크기 = ArrayRange (출처, 0)

 

FileUnlimitedTest(EURUSD,H1) '<...>\MQL5\Libraries\TheXpert\FileUnlimited\FileUnlimitedWide.ex5'를 열 수 없습니다(193)

파일을 사용할 수 있습니다. 현재 서 있는 빌드로 컴파일됩니다.

오류 193 이란 무엇입니까? 나는 그것이 내 실수라는 것을 인정하지만, 나는 그것을 요점으로 찾을 수 없습니다. 아니면 서비스 데스크?

ERROR_BAD_EXE_FORMAT193(0xC1)

%1은(는) 유효한 Win32 응용 프로그램이 아닙니다. -- 그것?

