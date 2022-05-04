오류, 버그, 질문 - 페이지 488 1...481482483484485486487488489490491492493494495...3184 새 코멘트 Ilya Belyaev 2011.08.17 20:35 #4871 빌드 489. 32x. 여기에서 테스터 작업의 나쁜 기능을 발견했습니다... 마지막 시간은 테스트 범위에서 "떨어져", 범위가 현재 날짜로 닫히는 경우. 짧은 시간에 작동하는 시스템의 경우 이 시간이 중요할 수 있습니다. 범위 제한을 테스트의 현재 시작 시간으로 설정할 수 있다면 좋을 것입니다. 이렇게 하면 거래 시스템을 최적화할 때 매개변수의 관련성이 높아져 작업 결과가 향상됩니다. Lyuk 2011.08.17 22:19 #4872 테스터를 1분의 시간 프레임과 많은 트랜잭션(거의 모든 막대)에 실행할 때 버그처럼 보이지만 일반적으로 끝 부분에 날카로운 끊김이 없는 직선 대각선이어야 합니다. 나는 과거 데이터의 끝에서 왜 급격히 배수되는지에 대해 고문을 괴롭혔습니다. 균등하게 배수된다는 것을 알았습니다. 차트 - 10일 이상, 나머지는 3일뿐입니다. 나는 정확히 확신하지 못하는데(어쩌면 내가 고문의 어딘가를 망쳤을 수도 있음), 확인하십시오. Igor Volodin 2011.08.18 01:38 #4873 Lyuk : 테스터를 분 단위로 실행하고 많은 거래 를 하면 버그인듯 이것은 확실히 버그입니다. 저도 SD 신청했습니다 Vladimir Gomonov 2011.08.18 01:42 #4874 Lyuk : 1) .......이 그래프는 끝 부분, 즉 그래프의 마지막 센티미터에서 10 일 이상 날짜 축을 따라 압축되고 나머지 부분에는 3 만 있습니다. 날. 2) 확실하지 않습니다(어디선가 어드바이저에서 엉망이 된 것 같습니다). 확인하십시오. 1. 차트의 끝은 많은 거래 로 축소됩니다. 2. 나는 엉망이되지 않았습니다. 모든 것이 그렇습니다. 오랫동안 이 버그는 빌드에서 빌드로 방황했습니다. 언젠가 그들이 그것을 고칠 수 있기를 바랍니다. Документация по MQL5: Торговые функции / HistoryDealsTotal www.mql5.com Торговые функции / HistoryDealsTotal - Документация по MQL5 Igor Volodin 2011.08.18 01:42 #4875 crOss : 빌드 489. 32x. 여기에서 테스터 작업의 나쁜 기능을 발견했습니다... 마지막 시간이 테스트 범위에서 "떨어져요" Expert Advisor는 시간당 바 의 시작 가로 작동하는 것을 볼 수 있습니다. 그리고 마지막 시가는 23-00입니다. Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы индикаторов / Ценовые константы www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы индикаторов / Ценовые константы - Документация по MQL5 Olegs Kucerenko 2011.08.18 03:57 #4876 안녕하세요. 제 테스터의 한 전문가는 OHLC보다 진드기에 더 잘 작동하고 다른 전문가는 기적을줍니다. 짧은 거래이지만 평균이 30 pp 이상입니다. 테스트 할 때 거래 횟수 는 동일합니다. 정반대 :-) 그리고 흥미롭게도 초기 섹션은 그래픽으로 거의 일치합니다. 어디가 더 좋고 어디가 더 나쁩니다. 그리고 완전히 다릅니다. 이 버그는 나타나지 않았습니다. 문제가 무엇인지, 어떤 결과를 믿을 수 있는지.. Документация по MQL5: Торговые функции / HistoryDealsTotal www.mql5.com Торговые функции / HistoryDealsTotal - Документация по MQL5 Aleksey Lebedev 2011.08.18 05:59 #4877 잡지 "Experts"에서는 매 10번째 인쇄를 건너뜁니다. 즉, 주어진 스크립트에서 9로 끝나는 번호는 인쇄되지 않습니다. 로그에서 모든 것이 정상입니다. //+------------------------------------------------------------------+ //| Test.mq5 | //+------------------------------------------------------------------+ //| Script program start function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnStart () { for ( int i= 0 ;i< 100 ;i++) Print ( "i=" ,i); } //+------------------------------------------------------------------+ Renat Fatkhullin 2011.08.18 06:17 #4878 Karlson : 안녕하세요. 제 테스터의 한 전문가는 OHLC보다 진드기에 더 잘 작동하고 다른 전문가는 기적을줍니다. 짧은 거래이지만 평균이 30 pp 이상입니다. 테스트 할 때 거래 횟수 는 동일합니다. 정반대 :-) 그리고 흥미롭게도 초기 섹션은 그래픽으로 거의 일치합니다. 어디가 더 좋고 어디가 더 나쁩니다. 그리고 완전히 다릅니다. 이 버그는 나타나지 않았습니다. 문제가 무엇인지, 어떤 결과를 믿을 수 있는지.. 결과는 전적으로 EA 자체와 가격 흐름에 대한 민감도에 달려 있습니다. 진드기 테스트에 대한 가장 정확한 결과. Renat Fatkhullin 2011.08.18 06:19 #4879 Swan : 잡지 "Experts"에서는 매 10번째 인쇄를 건너뜁니다. 즉, 주어진 스크립트에서 9로 끝나는 번호는 인쇄되지 않습니다. 로그에서 모든 것이 정상입니다. 화면에 대한 로그 출력은 출력 주파수에 따라 차단되어 작동하므로 대량 인쇄 속도가 느려지지 않습니다. 모든 것이 변경되지 않은 상태로 디스크에 기록됩니다. Aleksey Lebedev 2011.08.18 06:45 #4880 Renat : 화면에 대한 로그 출력은 출력 주파수에 따라 차단되어 작동하므로 대량 인쇄 속도가 느려지지 않습니다. 모든 것이 변경되지 않은 상태로 디스크에 기록됩니다. 달성 된 클리핑 효과가 의심스럽고 인쇄 수가 10 % 감소하며 완전한 정보를 얻으려면 로그로 이동해야합니다 .. 그리고 이것은 테스터가 아니며 서두를 곳이 없습니다) 파일에 쓰는 것이 화면에 인쇄하는 것보다 빠릅니까? Документация по MQL5: Файловые операции / FileWrite www.mql5.com Файловые операции / FileWrite - Документация по MQL5 1...481482483484485486487488489490491492493494495...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
테스터를 1분의 시간 프레임과 많은 트랜잭션(거의 모든 막대)에 실행할 때 버그처럼 보이지만 일반적으로 끝 부분에 날카로운 끊김이 없는 직선 대각선이어야 합니다.
나는 과거 데이터의 끝에서 왜 급격히 배수되는지에 대해 고문을 괴롭혔습니다. 균등하게 배수된다는 것을 알았습니다. 차트 - 10일 이상, 나머지는 3일뿐입니다.
나는 정확히 확신하지 못하는데(어쩌면 내가 고문의 어딘가를 망쳤을 수도 있음), 확인하십시오.
테스터를 분 단위로 실행하고 많은 거래 를 하면 버그인듯
1) .......이 그래프는 끝 부분, 즉 그래프의 마지막 센티미터에서 10 일 이상 날짜 축을 따라 압축되고 나머지 부분에는 3 만 있습니다. 날.
2) 확실하지 않습니다(어디선가 어드바이저에서 엉망이 된 것 같습니다). 확인하십시오.
1. 차트의 끝은 많은 거래 로 축소됩니다.
2. 나는 엉망이되지 않았습니다. 모든 것이 그렇습니다. 오랫동안 이 버그는 빌드에서 빌드로 방황했습니다. 언젠가 그들이 그것을 고칠 수 있기를 바랍니다.
안녕하세요. 제 테스터의 한 전문가는 OHLC보다 진드기에 더 잘 작동하고 다른 전문가는 기적을줍니다. 짧은 거래이지만 평균이 30 pp 이상입니다. 테스트 할 때 거래 횟수 는 동일합니다. 정반대 :-) 그리고 흥미롭게도 초기 섹션은 그래픽으로 거의 일치합니다. 어디가 더 좋고 어디가 더 나쁩니다. 그리고 완전히 다릅니다. 이 버그는 나타나지 않았습니다. 문제가 무엇인지, 어떤 결과를 믿을 수 있는지..
잡지 "Experts"에서는 매 10번째 인쇄를 건너뜁니다. 즉, 주어진 스크립트에서 9로 끝나는 번호는 인쇄되지 않습니다. 로그에서 모든 것이 정상입니다.
잡지 "Experts"에서는 매 10번째 인쇄를 건너뜁니다. 즉, 주어진 스크립트에서 9로 끝나는 번호는 인쇄되지 않습니다. 로그에서 모든 것이 정상입니다.
화면에 대한 로그 출력은 출력 주파수에 따라 차단되어 작동하므로 대량 인쇄 속도가 느려지지 않습니다. 모든 것이 변경되지 않은 상태로 디스크에 기록됩니다.
달성 된 클리핑 효과가 의심스럽고 인쇄 수가 10 % 감소하며 완전한 정보를 얻으려면 로그로 이동해야합니다 ..
그리고 이것은 테스터가 아니며 서두를 곳이 없습니다)
파일에 쓰는 것이 화면에 인쇄하는 것보다 빠릅니까?