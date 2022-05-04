오류, 버그, 질문 - 페이지 498 1...491492493494495496497498499500501502503504505...3184 새 코멘트 Andrey Sharov 2011.08.27 01:46 #4971 알렉산더: 터미널을 정확히 시작하는 방법을 지정하십시오. 명령줄에서? MetaTrader 5 폴더를 열고 terminal.exe 파일을 더블 클릭합니다. Anatoli Kazharski 2011.08.27 09:50 #4972 Windows 작업 관리자에서 터미널을 닫은 후에도 "중단" 상태로 유지됩니다. 디스패처에서 프로세스를 강제 종료할 때까지 프로그램의 정상적인 실행은 프로그램을 시작하지 않습니다. 매번 발생하는 것은 아닙니다. [삭제] 2011.08.27 11:01 #4973 tol64 : Windows 작업 관리자에서 터미널을 닫은 후에도 "중단" 상태로 유지됩니다. 디스패처에서 프로세스를 강제 종료할 때까지 프로그램의 정상적인 실행은 프로그램을 시작하지 않습니다. 매번 발생하는 것은 아닙니다. 나는 또한 이것을 전에 만났지만 지금은 관찰되지 않습니다(일반적으로 빌드를 변경한 후에 발생함). Renat Fatkhullin 2011.08.27 14:26 #4974 차트에 루프 스크립트나 Expert Advisors가 있습니까? 터미널 하역이 지연될 수 있습니다. Anatoli Kazharski 2011.08.27 14:55 #4975 Renat : 차트에 루프 스크립트나 Expert Advisors가 있습니까? 터미널 하역이 지연될 수 있습니다. 이번에 Expert Advisor가 차트에 매달렸지만 무한 사이클은 없습니다. 터미널을 닫은 후 즉시 작업 관리자를 열었습니다. 이미 그런 순간이 있었다는 것을 기억하고 이번에는 어떻게 되었는지 보기로 결정했기 때문입니다. 터미널64.exe가 프로세스에 있었습니다. 1분정도 기다리다가 강제 종료했습니다. [삭제] 2011.08.27 15:00 #4976 tol64 : 이번에 Expert Advisor가 차트에 매달렸지만 무한 사이클은 없습니다. 터미널을 닫은 후 작업 관리자를 즉시 열었습니다. 이미 그런 순간이 있었다는 것을 기억하고 이번에는 어떻게 되었는지 보기로 결정했기 때문입니다. 터미널64.exe가 프로세스에 있었습니다. 1분정도 기다렸다가 강제 종료했습니다. 1분으로는 충분하지 않으며 최대 5-6분 동안 터미널을 언로드하는 것이 가능합니다(10시 이후에는 이미 걱정할 가치가 있음). Renat Fatkhullin 2011.08.27 15:10 #4977 tol64 : 이번에 Expert Advisor가 차트에 매달렸지만 무한 사이클은 없습니다. 터미널을 닫은 후 작업 관리자를 즉시 열었습니다. 이미 그런 순간이 있었다는 것을 기억하고 이번에는 어떻게 되었는지 보기로 결정했기 때문입니다. 터미널64.exe가 프로세스에 있었습니다. 1분정도 기다렸다가 강제 종료했습니다. 전문가 없이 터미널이 즉시 닫히나요? 즉시 발생하는 경우 해당 문제는 전적으로 이 Expert Advisor에 있음을 의미합니다. Renat Fatkhullin 2011.08.27 15:12 #4978 Interesting : 1분으로는 충분하지 않으며 최대 5-6분 동안 터미널을 언로드하는 것이 가능합니다(10시 이후에는 이미 걱정할 가치가 있음). 터미널은 빨리 언로드되고 1분은 매우 긴 시간입니다. 또한 실행 중인 바이러스 백신과 터미널이 실행 중인 디스크의 영향을 고려해야 합니다. 일부는 쓰기 속도가 3Mb/sec(또는 그 이하)인 느린 네트워크 드라이브나 플래시 드라이브에서 실행할 수 있습니다. Anatoli Kazharski 2011.08.27 16:22 #4979 Interesting : 1분으로는 충분하지 않으며 최대 5-6분 동안 터미널을 언로드하는 것이 가능합니다(10시 이후에는 이미 걱정할 가치가 있음). 내 Windows가 더 빨리 닫힙니다.) 때때로 "글리치"를 제거하기 위해 이 프로그램이나 해당 프로그램을 다시 시작해야 하는 경우가 있습니다. 제 생각에는 소프트웨어 세계에서는 이것이 정상입니다. 물론 좋은 소프트웨어를 사용하면 이것은 덜 일반적입니다. MT5에서는 이런 일이 자주 발생하지 않습니다. 레나트: 전문가 없이 터미널이 즉시 닫히나요? 즉시 발생하는 경우 해당 문제는 전적으로 이 Expert Advisor에 있음을 의미합니다. 이제 같은 Expert Advisor로 몇 번이고 터미널을 열고 닫으 려 했으나 이런 상황은 발생하지 않았다. 터미널이 5초 동안 언로드되었습니다. 제 경우에는 많은 프로그램이 동시에 작동하기 때문에 아마도 순서대로 일 것입니다. 아마도 이것 때문에 어딘가에서 충돌이 발생합니다. 일반적으로 중요하지 않습니다. 가상 머신의 MT4? 연결되었습니다() 멀티 로트 스캘퍼 EA [삭제] 2011.08.27 17:29 #4980 tol64 : 이제 같은 Expert Advisor로 몇 번이고 터미널을 열고 닫으려 했으나 이런 상황은 발생하지 않았다. 터미널이 5초 동안 언로드되었습니다. 제 경우에는 많은 프로그램이 동시에 작동하기 때문에 아마도 순서대로 일 것입니다. 아마도 이것 때문에 어딘가에서 충돌이 발생합니다. 일반적으로 중요하지 않습니다. 다음 빌드 변경에서 확인하십시오. 새 빌드로 전환 한 직후에 10 번이나 발생했습니다. 1...491492493494495496497498499500501502503504505...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
터미널을 정확히 시작하는 방법을 지정하십시오. 명령줄에서?
MetaTrader 5 폴더를 열고 terminal.exe 파일을 더블 클릭합니다.
Windows 작업 관리자에서 터미널을 닫은 후에도 "중단" 상태로 유지됩니다.
디스패처에서 프로세스를 강제 종료할 때까지 프로그램의 정상적인 실행은 프로그램을 시작하지 않습니다.
매번 발생하는 것은 아닙니다.
차트에 루프 스크립트나 Expert Advisors가 있습니까? 터미널 하역이 지연될 수 있습니다.
이번에 Expert Advisor가 차트에 매달렸지만 무한 사이클은 없습니다. 터미널을 닫은 후 작업 관리자를 즉시 열었습니다. 이미 그런 순간이 있었다는 것을 기억하고 이번에는 어떻게 되었는지 보기로 결정했기 때문입니다. 터미널64.exe가 프로세스에 있었습니다. 1분정도 기다렸다가 강제 종료했습니다.
전문가 없이 터미널이 즉시 닫히나요?
즉시 발생하는 경우 해당 문제는 전적으로 이 Expert Advisor에 있음을 의미합니다.
1분으로는 충분하지 않으며 최대 5-6분 동안 터미널을 언로드하는 것이 가능합니다(10시 이후에는 이미 걱정할 가치가 있음).
터미널은 빨리 언로드되고 1분은 매우 긴 시간입니다.
또한 실행 중인 바이러스 백신과 터미널이 실행 중인 디스크의 영향을 고려해야 합니다. 일부는 쓰기 속도가 3Mb/sec(또는 그 이하)인 느린 네트워크 드라이브나 플래시 드라이브에서 실행할 수 있습니다.
내 Windows가 더 빨리 닫힙니다.) 때때로 "글리치"를 제거하기 위해 이 프로그램이나 해당 프로그램을 다시 시작해야 하는 경우가 있습니다. 제 생각에는 소프트웨어 세계에서는 이것이 정상입니다. 물론 좋은 소프트웨어를 사용하면 이것은 덜 일반적입니다. MT5에서는 이런 일이 자주 발생하지 않습니다.
레나트:
이제 같은 Expert Advisor로 몇 번이고 터미널을 열고 닫으 려 했으나 이런 상황은 발생하지 않았다. 터미널이 5초 동안 언로드되었습니다.
제 경우에는 많은 프로그램이 동시에 작동하기 때문에 아마도 순서대로 일 것입니다. 아마도 이것 때문에 어딘가에서 충돌이 발생합니다. 일반적으로 중요하지 않습니다.
