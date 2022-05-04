오류, 버그, 질문 - 페이지 244 1...237238239240241242243244245246247248249250251...3184 새 코멘트 Yedelkin 2010.12.23 14:11 #2431 AlexSTAL : 개발자가 여전히 우리의 말을 듣고 이 떠다니는 버그를 잡는 데 도움이 되기를 바랍니다.... 나는 정확히 같은 쓰레기를 가지고 있습니다 (때로는 컴퓨터를 절전 상태로 전환한다는 사실을 고려하여). MQ 서버. 그래프를 마우스로 저글링하여 처리합니다. 서비스 데스크는 내 응용 프로그램과 함께 작동합니다. 어제 나는 "터미널이 작동하는 액세스 포인트를 명확히 할 수 있습니까?"라는 질문을 받았습니다. 나는 로그에서 그러한 정보를 찾지 못했기 때문에 명확히 할 수 없었습니다. 따라서 현재 세션이 중단되지 않았지만 문제가 있는 경우 "액세스 포인트"에 대한 설명과 함께 서비스 데스크에 편지를 보내십시오 . Igor Chepiga 2010.12.24 12:35 #2432 SoundChip : 지난 며칠간 테스터 창을 열면 터미널이 끊어졌습니다. 무엇이 문제가 될 수 있습니까? ... 여기서 알고보니 input - 80 을 통해 정의된 변수의 개수에 제한 이 있는 것으로 나타났습니다. 그런 다음 테스터가 실패하기 시작하고 터미널을 끕니다. Yedelkin 2010.12.24 12:39 #2433 SoundChip : Вот, разобрался, оказывается есть ограничение на количество переменных, определяемых через input - 80 . Далее тестер начинает глючить и отключать терминал. 다음은 개발자의 응답입니다. https://www.mql5.com/en/forum/2838 В чём дело? При открытии вкладки тестера стратегий вылетает торговый терминал. С чем это может быть связанно? www.mql5.com При открытии вкладки тестера стратегий вылетает торговый терминал. Igor Chepiga 2010.12.24 12:50 #2434 Yedelkin : 다음은 개발자의 응답입니다. https://www.mql5.com/ru/forum/2838 요마요, 내가 일주일 전에 서비스 데스크에서 그들에게 편지를 썼는데, 그들은 그렇게 현명하게 대답하지 않았습니다. 자신이 도퍼했을 때 실수를 발표했습니다. 파이프. gisip 2010.12.24 13:13 #2435 안녕하세요! " 유전 알고리즘 "을 사용하여 테스트할 때 입력 변수의 일부 조합을 건너뛰고 테스트하지 않습니다. Q: 일부러 그러는 건가요? Генетические алгоритмы - это просто! 2010.05.25Andrey Dikwww.mql5.com В статье автор расскажет об эволюционных вычислениях с использованием генетического алгоритма собственной реализации. Будет показано на примерах функционирование алгоритма, даны практические рекомендации по его использованию. Rashid Umarov 2010.12.24 13:20 #2436 gisip : 안녕하세요! " 유전 알고리즘 "을 사용하여 테스트할 때 입력 변수의 일부 조합을 건너뛰고 테스트하지 않습니다. Q: 일부러 그러는 건가요? 섹션을 확인하십시오 최적화 모드 및 기사 유전 알고리즘 - 수학적 장치 또한 여기에 기사가 있습니다. Genetic Algorithms - It's Easy! Yedelkin 2010.12.24 13:20 #2437 SoundChip : 요마요, 내가 일주일 전에 서비스 데스크에서 그들에게 편지를 썼는데, 그들은 그렇게 현명하게 대답하지 않았습니다. 내가 스스로 도퍼했을 때 실수를 발표했다. 파이프. 귀하의 신청서를 찾을 수 없습니다. Igor Chepiga 2010.12.24 13:21 #2438 SoundChip : 요마요, 내가 일주일 전에 서비스 데스크에서 그들에게 편지를 썼는데, 그들은 그렇게 현명하게 대답하지 않았습니다. 자신이 도퍼했을 때 실수를 발표했습니다. 파이프. 죄송합니다. 서비스 데크가 아닌 포럼에 글을 작성한 것으로 나타났습니다. :) vda 2010.12.24 15:17 #2439 돕다! 표시기가 제대로 작동하고 모든 것이 표시되고 계산되지만 새 틱이 도착하면 영점이 발생하고 라인이 다시 작성됩니다. 다음은 화면입니다. 그런 다음 여기: 모든 것이 정상으로 돌아왔습니다. 그리고 새로운 진드기가 도착하면 다시. 어쩌면 누군가... vda 2010.12.24 15:31 #2440 이 기능이 0으로 재설정되는 것 같습니다(틱 도착 시) b1=ExtStdDev1Buffer[i+ExtStdDevShift]; b2=ExtStdDev2Buffer[i+ExtStdDevShift]; } ObjectSetString (0,레이블+"11",OBJPROP_TEXT,DoubleToString(b1,5)); ObjectSetString(0,Label+"10",OBJPROP_TEXT,DoubleToString(b2,5)); 이중 d1=A1/1000.0*b1; 더블 d2=A2/1000.0*b2; ObjectSetString(0,Label+"15",OBJPROP_TEXT,DoubleToString(d1,5)); ObjectSetString(0,Label+"14",OBJPROP_TEXT,DoubleToString(d2,5)); 1...237238239240241242243244245246247248249250251...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
개발자가 여전히 우리의 말을 듣고 이 떠다니는 버그를 잡는 데 도움이 되기를 바랍니다....
지난 며칠간 테스터 창을 열면 터미널이 끊어졌습니다. 무엇이 문제가 될 수 있습니까? ...
SoundChip :
Вот, разобрался, оказывается есть ограничение на количество переменных, определяемых через input - 80 . Далее тестер начинает глючить и отключать терминал.
다음은 개발자의 응답입니다. https://www.mql5.com/ru/forum/2838
안녕하세요!
" 유전 알고리즘 "을 사용하여 테스트할 때 입력 변수의 일부 조합을 건너뛰고 테스트하지 않습니다.
Q: 일부러 그러는 건가요?
섹션을 확인하십시오 최적화 모드 및 기사 유전 알고리즘 - 수학적 장치
또한 여기에 기사가 있습니다. Genetic Algorithms - It's Easy!
요마요, 내가 일주일 전에 서비스 데스크에서 그들에게 편지를 썼는데, 그들은 그렇게 현명하게 대답하지 않았습니다. 내가 스스로 도퍼했을 때 실수를 발표했다. 파이프.
요마요, 내가 일주일 전에 서비스 데스크에서 그들에게 편지를 썼는데, 그들은 그렇게 현명하게 대답하지 않았습니다. 자신이 도퍼했을 때 실수를 발표했습니다. 파이프.
돕다! 표시기가 제대로 작동하고 모든 것이 표시되고 계산되지만
새 틱이 도착하면 영점이 발생하고 라인이 다시 작성됩니다. 다음은 화면입니다.
그런 다음 여기:
모든 것이 정상으로 돌아왔습니다.
그리고 새로운 진드기가 도착하면 다시. 어쩌면 누군가...
이 기능이 0으로 재설정되는 것 같습니다(틱 도착 시)
b1=ExtStdDev1Buffer[i+ExtStdDevShift];
b2=ExtStdDev2Buffer[i+ExtStdDevShift];
}
ObjectSetString (0,레이블+"11",OBJPROP_TEXT,DoubleToString(b1,5));
ObjectSetString(0,Label+"10",OBJPROP_TEXT,DoubleToString(b2,5));
이중 d1=A1/1000.0*b1;
더블 d2=A2/1000.0*b2;
ObjectSetString(0,Label+"15",OBJPROP_TEXT,DoubleToString(d1,5));
ObjectSetString(0,Label+"14",OBJPROP_TEXT,DoubleToString(d2,5));