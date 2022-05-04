오류, 버그, 질문 - 페이지 500 1...493494495496497498499500501502503504505506507...3184 새 코멘트 Mario 2011.08.28 18:58 #4991 뭐가 문제인지 말해줘... void OnTick (){ MqlDateTime time; TimeCurrent (time); Print (time.min);} 씁니다: 00분만에 매매하라고 어드바이저에게 직접 말하는데.. 상시 매매 --- 2011.08.28 18:59 #4992 maryan.dirtyn : 뭐가 문제인지 말해줘... 씁니다: 무엇을 쓰고 싶습니까? Mario 2011.08.28 19:03 #4993 void OnTick (){ MqlDateTime time; TimeCurrent (time); if (time.min!= 00 ) return ; Print (time.min);} 분이 00이 아닐 때에도 .. 계속 계속 씁니다 .. 아니면 제가 어딘가에 잘못된 건가요? Mario 2011.08.28 19:05 #4994 죄송합니다, 제가 실수를 했습니다 ... 뭔가 버그가 있습니다 .. or me .. or mine Mario 2011.08.28 19:48 #4995 테스터에서 오류 4756의 이유는 무엇입니까? Anatoli Kazharski 2011.08.28 19:51 #4996 maryan.dirtyn : 테스터에서 오류 4756의 이유는 무엇입니까? 나는 당신이 그것을 볼 수 있는 곳을 모른다고 믿지 않습니다.))) Mario 2011.08.28 19:52 #4997 찾아봤더니.. 이게 무슨말이야?.. " 거래요청을 보내지 못했다 " .. 그리고 3개월동안 테스트를 해보니.. 갑자기 모든게 정상이네.. Anatoli Kazharski 2011.08.28 20:21 #4998 maryan.dirtyn : 찾아봤더니.. 이게 무슨말이야?.. " 거래요청을 보내지 못했다 " .. 그리고 3개월동안 테스트를 해보니.. 갑자기 모든게 정상이네.. 로그에는 표시된 오류 외에도 대괄호 []로 이유를 표시 할 수 있습니다. 예: [잘못된 중지] 또는 [잘못된 볼륨]. 비슷한게 있나요? Mario 2011.08.28 20:52 #4999 알아냈습니다.. [invalid stop] .. 매개변수에 숨겨진 오류가 있습니다. [삭제] 2011.08.28 21:48 #5000 작은 시간(일일 미만)의 기호 이력을 차트에 표시할 수 없다는 사실에 대한 이유는 무엇입니까(대략 2009년 이후)??? 이것은 버그입니까 아니면 고의적인 결정입니까??? 1...493494495496497498499500501502503504505506507...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
테스터에서 오류 4756의 이유는 무엇입니까?
찾아봤더니.. 이게 무슨말이야?.. " 거래요청을 보내지 못했다 " .. 그리고 3개월동안 테스트를 해보니.. 갑자기 모든게 정상이네..
작은 시간(일일 미만)의 기호 이력을 차트에 표시할 수 없다는 사실에 대한 이유는 무엇입니까(대략 2009년 이후)??? 이것은 버그입니까 아니면 고의적인 결정입니까???