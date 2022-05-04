오류, 버그, 질문 - 페이지 418 1...411412413414415416417418419420421422423424425...3184 새 코멘트 Евгений 2011.06.16 17:46 #4171 며칠 동안 MT5로 파고들면서 중지와 이익을 이제 마우스로 편집할 수 있다는 것을 알게 되었습니다. 이는 좋은 일이지만 이것과 관련된 작은 버그가 있습니다. 마우스를 정지점으로 이동하면 정지점이 편집을 위해 활성화되어 있음을 나타내기 위해 포인터가 변경되지만 "십자형" 도구를 사용할 때도 포인터가 변경됩니다. 중지하면 두 번째 점이 포인터 자체 뒤에 있고 내가 무엇을 가져오는지 명확하지 않기 때문에 이 작업을 수행하는 것은 매우 불편합니다. PrintScreen 을 만들고 싶었지만 마우스가 그 위에서 사진을 찍지 않습니다. 총계: 스톱에서 "십자선"으로 측정하는 것이 편리하지 않습니다. ASCTrend 시스템
블록버스터 EA
메이크그리드

Yedelkin 2011.06.16 18:16 #4172

mql5 :

버그가 수정되었습니다.

스위치 점검의 "기능"에 대해 논의했지만 올바른/올바른 제어를 구현하는 것은 불가능합니다.

switch 표현식의 값은 무엇이든 될 수 있습니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

알겠습니다. 컴파일러는 프로그래머 대신 스위치 식의 값을 제어할 수 없습니다.

사이드 질문입니다. 주어진 예 에서 다음 구성이 사용됩니다.

enum EV { v1, v2, }; ... switch (EV( 3 ))

이것은 명명된 상수 (v1, v2 등)뿐만 아니라 열거형( EV( n ) )에 서수를 지정하여 열거형 데이터에 액세스할 수 있음을 의미합니까?

... 그렇지 않으면 비슷한 문제를 해결하기 위해 그러한 구성을 쌓았습니다. 그러나 여기에서는 모든 것이 훨씬 간단해질 수 있습니다.

Vladimir Gomonov 2011.06.16 18:26 #4173

Yedelkin :

이것은 명명된 상수 (v1, v2 등)의 도움뿐만 아니라 열거형( EV( n ) )에 서수를 지정하여 열거형 데이터에 액세스할 수 있음을 의미합니까?

이 경우 int에서 EV로의 표준 캐스트만 사용됩니다. 기능적 표기법으로.

mql5에는 (Type_name) Value 및 Type_name(Value) 라는 두 가지 구문 형식의 형식 캐스팅이 있습니다.

내 말은, 이것은 열거형과 관련된 몇 가지 특별한 기능이 아니라 일반적인 유형 변환이라는 것입니다. Mykola Demko 2011.06.16 18:40 #4174

Jhonny :

며칠 동안 MT5로 파고들면서 중지와 이익을 이제 마우스로 편집할 수 있다는 것을 알게 되었습니다. 이는 좋은 일이지만 이것과 관련된 작은 버그가 있습니다. 마우스를 정지점으로 이동하면 정지점이 편집을 위해 활성화되어 있음을 나타내기 위해 포인터가 변경되지만 "십자형" 도구를 사용할 때도 포인터가 변경됩니다. 중지하면 두 번째 점이 포인터 자체 뒤에 있고 내가 무엇을 가져오는지 명확하지 않기 때문에 이 작업을 수행하는 것은 매우 불편합니다. PrintScreen을 만들고 싶었지만 마우스가 그 위에서 사진을 찍지 않습니다.

총계: 스톱에서 "십자선"으로 측정하는 것이 편리하지 않습니다.

합리적인 지적에 동의하지만 이것은 버그가 아니며 소원의 주제에 있을 것입니다.

MT5에 대한 소원

Yedelkin 2011.06.16 19:12 #4175

MetaDriver :

이 경우 int에서 EV로의 표준 캐스트 만 사용됩니다. 기능적 표기법으로.

mql5에는 (Type_name) Value 및 Type_name(Value) 라는 두 가지 구문 형식의 형식 캐스팅이 있습니다.

내 말은, 이것은 열거형과 관련된 몇 가지 특별한 기능이 아니라 일반적인 유형 변환이라는 것입니다.

시원한! 소화해 보도록 하겠습니다. 그러나 당신의 말에서 내 질문에 대한 긍정적인 대답이 나옵니다. 이미 좋아! 고맙습니다! Sergey Molotkov 2011.06.16 21:29 #4176

렌더링 모드에서 테스트를 실행할 수 없습니다. 시각화 도우미 자체는 시작되지만 테스트는 시작되지 않습니다. 다음은 로그에 기록된 내용입니다.

2011.06.16 21:25:47 EURUSD: 심볼 동기화됨, 2904바이트의 심볼 정보 수신됨
2011.06.16 21:25:47 기호 EURUSD 동기화 오류
2011.06.16 21:25:47 히스토리를 가져올 수 없습니다 EURUSD,M1
2011.06.16 21:25:47 "C:\Program Files\MetaTrader 5\Tester\Agent-127.0.0.1-3000\logs\20110616.log" 로그 파일 작성
2011.06.16 21:25:48 테스터 에이전트 종료

개발자.

비주얼 테스터가 정말 그렇게 느린가요, 아니면 그냥 나에게 그렇게 보였나요? Sergey Gritsay 2011.06.16 22:52 #4178

molotkovsm :

렌더링 모드에서 테스트를 실행할 수 없습니다. 시각화 도우미 자체는 시작되지만 테스트는 시작되지 않습니다. 다음은 로그에 기록된 내용입니다.

2011.06.16 21:25:47 EURUSD: 심볼 동기화됨, 2904바이트의 심볼 정보 수신됨
2011.06.16 21:25:47 기호 EURUSD 동기화 오류
2011.06.16 21:25:47 히스토리를 가져올 수 없습니다 EURUSD,M1
2011.06.16 21:25:47 "C:\Program Files\MetaTrader 5\Tester\Agent-127.0.0.1-3000\logs\20110616.log" 로그 파일 작성
2011.06.16 21:25:48 테스터 에이전트 종료

같은 문제입니다. 에이전트 로그는 지정된 경로에서 열리지 않습니다.

2011.06 . 16 22 : 40 : 52 tester agent shutdown
2011.06 . 16 22 : 40 : 52 log file "C:\Program Files\MetaTrader 5 - 64\Tester\Agent-127.0.0.1-3000\logs\20110616.log" written
2011.06 . 16 22 : 40 : 52 cannot get history EURUSD,M1
2011.06 . 16 22 : 40 : 52 symbol EURUSD synchronization error
2011.06 . 16 22 : 40 : 52 EURUSD: symbol synchronized, 2904 bytes of symbol info received
2011.06 . 16 22 : 40 : 51 Pentium Dual-Core T4300 @ 2.10 GHz, 3001 MB
2011.06 . 16 22 : 40 : 51 13 Kb of total initialization data received
2011.06 . 16 22 : 40 : 51 successfully initialized
2011.06 . 16 22 : 40 : 51 expert file added: Experts\Тест.ex5. 2958 bytes loaded
2011.06 . 16 22 : 40 : 51 346 bytes of selected symbols loaded
2011.06 . 16 22 : 40 : 51 196 bytes of input parameters loaded
2011.06 . 16 22 : 40 : 51 1490 bytes of tester parameters loaded
2011.06 . 16 22 : 40 : 51 3788 bytes of group info loaded
2011.06 . 16 22 : 40 : 51 login (build 468 )
2011.06 . 16 22 : 40 : 51 initialization finished
2011.06 . 16 22 : 40 : 51 MetaTester 5 started on 127.0 . 0.1 : 3000
2011.06 . 16 22 : 40 : 51 MetaTester 5 x64 build 468 ( 16 Jun 2011 )

Renat Fatkhullin 2011.06.17 02:39 #4179

코드를 입력하세요. Alexander Puzikov 2011.06.17 03:50 #4180

Renat :

코드를 입력하세요.

안녕히 주무세요. 이 코드에서

if (B >= spred && IND == true && proverka()== true )

"FALSE"인 B>spred를 확인한 후 다른 값을 확인합니다.

테스트 실행 시간을 늘리는 방법으로 다시 실행해야 합니다.

if (B >= bar)
{
if (IND == true )
{
if (proverka)== true )
{
.......

또한 계산 측면에서 가장 시간이 많이 소요됩니다 ( proverka () - 칠면조 버퍼 값 복사 )

나는 최신 것을 넣었습니다.이 방법으로 만 마지막 것은 확인하지 않습니다. 그 흥미 롭군요

그리고 왜 ???

또는 후자를 확인하지 않습니다.

if (B >= bar)
if (IND == true )
if (proverka()== true )
버그가 수정되었습니다.
스위치 점검의 "기능"에 대해 논의했지만 올바른/올바른 제어를 구현하는 것은 불가능합니다.
switch 표현식의 값은 무엇이든 될 수 있습니다. 예를 들면 다음과 같습니다.
알겠습니다. 컴파일러는 프로그래머 대신 스위치 식의 값을 제어할 수 없습니다.
사이드 질문입니다. 주어진 예 에서 다음 구성이 사용됩니다.
이것은 명명된 상수 (v1, v2 등)뿐만 아니라 열거형( EV( n ) )에 서수를 지정하여 열거형 데이터에 액세스할 수 있음을 의미합니까?
... 그렇지 않으면 비슷한 문제를 해결하기 위해 그러한 구성을 쌓았습니다. 그러나 여기에서는 모든 것이 훨씬 간단해질 수 있습니다.
이 경우 int에서 EV로의 표준 캐스트만 사용됩니다. 기능적 표기법으로.
mql5에는 (Type_name) Value 및 Type_name(Value) 라는 두 가지 구문 형식의 형식 캐스팅이 있습니다.
내 말은, 이것은 열거형과 관련된 몇 가지 특별한 기능이 아니라 일반적인 유형 변환이라는 것입니다.
합리적인 지적에 동의하지만 이것은 버그가 아니며 소원의 주제에 있을 것입니다.
MT5에 대한 소원
렌더링 모드에서 테스트를 실행할 수 없습니다. 시각화 도우미 자체는 시작되지만 테스트는 시작되지 않습니다. 다음은 로그에 기록된 내용입니다.
2011.06.16 21:25:47 EURUSD: 심볼 동기화됨, 2904바이트의 심볼 정보 수신됨
2011.06.16 21:25:47 기호 EURUSD 동기화 오류
2011.06.16 21:25:47 히스토리를 가져올 수 없습니다 EURUSD,M1
2011.06.16 21:25:47 "C:\Program Files\MetaTrader 5\Tester\Agent-127.0.0.1-3000\logs\20110616.log" 로그 파일 작성
2011.06.16 21:25:48 테스터 에이전트 종료
개발자.
비주얼 테스터가 정말 그렇게 느린가요, 아니면 그냥 나에게 그렇게 보였나요?
같은 문제입니다. 에이전트 로그는 지정된 경로에서 열리지 않습니다.
코드를 입력하세요.
안녕히 주무세요. 이 코드에서
"FALSE"인 B>spred를 확인한 후 다른 값을 확인합니다.
테스트 실행 시간을 늘리는 방법으로 다시 실행해야 합니다.
또한 계산 측면에서 가장 시간이 많이 소요됩니다 ( proverka () - 칠면조 버퍼 값 복사 )
나는 최신 것을 넣었습니다.이 방법으로 만 마지막 것은 확인하지 않습니다. 그 흥미 롭군요
그리고 왜 ???
또는 후자를 확인하지 않습니다.