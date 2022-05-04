오류, 버그, 질문 - 페이지 352 1...345346347348349350351352353354355356357358359...3184 새 코멘트 Serge 2011.04.04 18:22 #3511 Urain : 파일로 출력해서 엑셀에서 찾아보세요. 근데 이게 어울리지 않을 것 같아서 '즉석에서 표시해야 한다' 등의 조건을 추가로 요청했습니다. 사실, 지표는 여러 결과를 반환하고 나는 그것들을 표의 형태로 차트에 표시해야 합니다. 표는 신호가 변경될 때 다시 그려야 합니다. 그리고 그게 다야. 이러한 목적을 위한 수업이 있습니까? Aleksey Sergan 2011.04.04 18:51 #3512 Graff : 사실, 지표는 여러 결과를 반환하고 나는 그것들을 표의 형태로 차트에 표시해야 합니다. 표는 신호가 변경될 때 다시 그려야 합니다. 그리고 그게 다야. 이러한 목적을 위한 수업이 있습니까? https://www.mql5.com/ru/articles/179 https://www.mql5.com/en/articles/228 두 번째 경우에는 화면에 데이터를 표시하는 방법이 있는지 보지 않았고 첫 번째 방법은 제 생각에 바로 그 것입니다. Взгляни на рынок через готовые классы 2010.10.26Dmitriy Skubwww.mql5.com Не секрет, что большую часть информации об окружающем мире человек получает при помощи зрения. Справедливо это и в такой области как трейдинг. Новая платформа MetaTrader 5 и язык MQL5 открывают новые возможности для представления визуальной информации трейдеру. В данной статье предлагается универсальная и расширяемая система классов, которая берет на себя всю черновую работу по организации вывода произвольной текстовой информации. Mykola Demko 2011.04.04 19:05 #3513 gdtt : https://www.mql5.com/ru/articles/179 https://www.mql5.com/en/articles/228 두 번째 경우 에는 화면에 데이터를 표시하는 방법이 있는지 보지 못했고 첫 번째 방법은 제 생각에 바로 그 것입니다. Google Chart API를 사용하여 차트를 그리는 라이브러리 Mykola Demko 2011.04.05 01:15 #3514 도움말은 함수가 int 값을 반환한다고 말하지만 컴파일러는 값이 제공되지 않는다고 맹세합니다. int res= FileWriteArray (han,array); possible loss of data due to type conversion 명시적 캐스트 후에는 모든 것이 정상입니다. int res=( int ) FileWriteArray (han,array); 사소하지만 그렇지 않아야 합니다. Документация по MQL5: Основы языка / Типы данных / Целые типы / Типы char, short, int и long www.mql5.com Основы языка / Типы данных / Целые типы / Типы char, short, int и long - Документация по MQL5 Test Account 2011.04.05 10:32 #3515 Urain : 도움말은 함수가 int 값을 반환한다고 말하지만 컴파일러는 값이 제공되지 않는다고 맹세합니다. 명시적 캐스트 후에는 모든 것이 정상입니다. 사소하지만 그렇지 않아야 합니다. 네가 옳아. 우리는 지배할 것이다. Mykola Demko 2011.04.06 17:48 #3516 GBPUSD M1 호가에는 9년 구멍이 있습니다. 동시에 누락된 기간에 대한 견적은 이미 M2에서 사용할 수 있습니다. 모든 TF가 M1의 이력에서 계산되면 상황이 명확하지 않습니다. 그리고 가장 역겨운 것은 M1 따옴표가 차트에 표시되지 않을 뿐만 아니라(여기서는 큰 볼륨을 참조할 수 있음) 데이터 수집 기능을 통해 사용할 수 없다는 것입니다. 예를 들어 Bars(symbol, PERIOD_M1 ,beg, end) 또는 CopyRates (기호,PERIOD_M1, 구걸, 종료, 요금) 위협적이고 가장 중요한 것은 최근에 모든 것이 잘 작동했고 모든 인용문이 제대로 작동했다는 것입니다. Errors, bugs, questions 찻주전자의 질문 FOREX - 동향, 예측 Anton 2011.04.06 18:21 #3517 Urain : GBPUSD M1 호가에는 9년 구멍이 있습니다. 동시에 누락된 기간에 대한 견적은 이미 M2에서 사용할 수 있습니다. 모든 TF가 M1의 이력에서 계산되면 상황이 명확하지 않습니다. 그리고 가장 역겨운 것은 M1 따옴표가 차트에 표시되지 않을 뿐만 아니라(여기서는 큰 볼륨을 참조할 수 있음) 데이터 수집 기능을 통해 사용할 수 없다는 것입니다. 예를 들어 Bars(symbol, PERIOD_M1 ,beg, end) 또는 CopyRates (기호,PERIOD_M1, 구걸, 종료, 요금) 위협적이고 가장 중요한 것은 최근에 모든 것이 잘 작동했고 모든 인용문이 제대로 작동했다는 것입니다. 터미널 로그와 함께 서비스 데스크에 신청서를 제출하십시오. Mykola Demko 2011.04.06 18:51 #3518 antt : 터미널 로그와 함께 서비스 데스크에 신청서를 제출하십시오. 발행 #69449, 하지만 실수를 했습니다. 예전 빌드가 실제로 빌드 425로 작성되었지만 지금은 명확한 설명을 추가할 수 없습니다. Threat True, 거기에 터미널 로그인이 있어 빌드가 새롭다는 것을 알 수 있습니다. Kokos 2011.04.06 21:57 #3519 안녕하세요. MT5를 설치할 때 다음 오류가 발생합니다. 싸우는 방법을 알려주세요? [삭제] 2011.04.06 22:01 #3520 Kokos : 안녕하세요. MT5를 설치할 때 다음 오류가 발생합니다. 싸우는 방법을 알려주세요? 어떤 터미널 빌드(아는 경우)와 DC/서버는 무엇입니까? 1...345346347348349350351352353354355356357358359...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
파일로 출력해서 엑셀에서 찾아보세요.
근데 이게 어울리지 않을 것 같아서 '즉석에서 표시해야 한다' 등의 조건을 추가로 요청했습니다.
사실, 지표는 여러 결과를 반환하고 나는 그것들을 표의 형태로 차트에 표시해야 합니다. 표는 신호가 변경될 때 다시 그려야 합니다. 그리고 그게 다야. 이러한 목적을 위한 수업이 있습니까?
https://www.mql5.com/ru/articles/179
https://www.mql5.com/en/articles/228
두 번째 경우에는 화면에 데이터를 표시하는 방법이 있는지 보지 않았고 첫 번째 방법은 제 생각에 바로 그 것입니다.
도움말은 함수가 int 값을 반환한다고 말하지만 컴파일러는 값이 제공되지 않는다고 맹세합니다.
명시적 캐스트 후에는 모든 것이 정상입니다.사소하지만 그렇지 않아야 합니다.
GBPUSD M1 호가에는 9년 구멍이 있습니다. 동시에 누락된 기간에 대한 견적은 이미 M2에서 사용할 수 있습니다. 모든 TF가 M1의 이력에서 계산되면 상황이 명확하지 않습니다.
그리고 가장 역겨운 것은 M1 따옴표가 차트에 표시되지 않을 뿐만 아니라(여기서는 큰 볼륨을 참조할 수 있음) 데이터 수집 기능을 통해 사용할 수 없다는 것입니다. 예를 들어 Bars(symbol, PERIOD_M1 ,beg, end) 또는 CopyRates (기호,PERIOD_M1, 구걸, 종료, 요금)
위협적이고 가장 중요한 것은 최근에 모든 것이 잘 작동했고 모든 인용문이 제대로 작동했다는 것입니다.
터미널 로그와 함께 서비스 데스크에 신청서를 제출하십시오.
발행 #69449, 하지만 실수를 했습니다. 예전 빌드가 실제로 빌드 425로 작성되었지만 지금은 명확한 설명을 추가할 수 없습니다.
Threat True, 거기에 터미널 로그인이 있어 빌드가 새롭다는 것을 알 수 있습니다.
안녕하세요. MT5를 설치할 때 다음 오류가 발생합니다.
싸우는 방법을 알려주세요?
