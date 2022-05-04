오류, 버그, 질문 - 페이지 357

새 코멘트
 
Mr.FreeMan :

무슨 일이 일어나고 있는지 알 수 없습니다.

두 지표에 동일한 매개변수가 있으면 어드바이저는 매수만 열고 매개변수가 다른 경우 포지션을 어떻게 마감하는지 명확하지 않습니다....

이론적으로 두 번째 지표는 거래를 마감해야 하지만 그렇지 않습니다. 코드 자체:

예, 교체하는 것이 바람직합니다.

 double TriX[];
double TriX_Close[];

on(어떤 n차원 배열이 있어야 하는지 정확히 알고 있기 때문에):

 double TriX[4];
double TriX_Close[4];
 
도움과 조언을 주신 모든 분들께 감사드립니다. 수정했습니다. 모든 것이 작동합니다.
 
alsu :

더 쉽게 만들었습니다.

/* */ OnStart() 함수전체 본문을 주석 처리했습니다. 오류가 남아 있습니다. 기계를 다시 시작한 후 포함.

반복합니다. 포함 및 정의가 없으며 글로벌 수준에는 포함되지 않습니다. 외부 변수가 없습니다. 터미널을 다시 설치하고 싶지 않습니다.

개발자 여러분, 와우!!! 내부 오류 #108은 무엇을 의미합니까????

서비스 데스크에 요청서를 작성하고 오류가 발생한 코드를 첨부하십시오.

코드 없이는 대답하기 어렵습니다. "내부" 오류 클래스는 컴파일러 자체의 위반을 의미합니다.

 

다음은 일어난 일입니다 :)

2011.04.10 23:21:03 LiveUpdate 다운로드 'mt5clw' 실패
2011.04.10 23:20:32 네트워크 '734988': 단말이 MetaQuotes Software Corp.와 동기화되었습니다.
2011.04.10 23:20:32 Network '734988': Access Point 1 Europe을 통해 MetaQuotes-Demo에서 승인됨
2011.04.10 23:20:27 LiveUpdate 새 터미널 5.00 빌드 31566 (IDE: 27305, MQL: 55393, 테스터: 32668) 사용 가능
2011.04.10 23:20:26 네트워크 '734988': MetaQuotes-Demo에 대한 인증 실패(잘못된 단말기 유형)
2011.04.10 23:20:26 LiveUpdate 새 터미널 5.00 빌드 56676 (IDE: 22220, MQL: 13771, 테스터: 10956) 사용 가능
2011.04.10 23:20:25 터미널 MetaTrader 5 빌드 425 시작 (MetaQuotes Software Corp.)

 
alsu :

더 쉽게 만들었습니다.

/* */ OnStart() 함수전체 본문을 주석 처리했습니다. 오류가 남아 있습니다. 기계를 다시 시작한 후 포함.

더 쉽지 않습니다. 이것들은 동일합니다 ... 측면에서만. 그리고 최선의 선택을 추천합니다.

 
Renat :

서비스 데스크에 요청서를 작성하고 오류가 발생한 코드를 첨부하십시오.

코드 없이는 대답하기 어렵습니다. "내부" 오류 클래스는 컴파일러 자체의 위반을 의미합니다.

터미널을 다시 설치했는데 오류가 내부 오류 #-3으로 변경되었습니다(음수가 있는 숫자 오류에 대한 흥미로운 솔루션 :)))

나는 서비스 데스크에 편지를 썼다 .

Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск!
Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск!
  • www.mql5.com
Ваше сообщение сразу станет доступно нашим отделам тестирования, технической поддержки и разработчикам торговой платформы.
 

개발자!

우선 티켓 #44727에 주목하세요!

이번 주말에 업데이트한 것이 있습니까? 기본적으로 모든 것이 깨졌습니다.

 

나는 아무것도 작동하지 않음을 확인합니다

 
dentraf :

나는 아무것도 작동하지 않음을 확인합니다

모든 사용자는 5분 전에 모든 사람에게 효과가 있었다는 것을 구독 취소했습니다.

주술사들! 글쎄, 이것이 다시 일어나지 않도록 ... 모든 것을 수정하십시오 ...

[삭제]  

친애하는 개발자. SD에서 내 애플리케이션을 닫았지만(심각한 문제 - 플로팅 버그. 표시기와 조언자를 작동할 수 없게 함) 수정된 것이 없습니다. 오늘 밤 모든 일이 다시 일어났습니다. 1.3Gb를 다운로드한 이유는 밤에 어디서, 어디서, 어디에 있는지 명확하지 않습니다. 당신은 생각합니다 - MT가 전체 커뮤니케이션 채널을 막지만, 저 혼자가 아닙니다.

사진은 다음과 같습니다.


그러한 상황은 어떤 게이트에도 오르지 않기 때문에 무언가를하십시오.

1...350351352353354355356357358359360361362363364...3184
새 코멘트