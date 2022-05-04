오류, 버그, 질문 - 페이지 357 1...350351352353354355356357358359360361362363364...3184 새 코멘트 Alexander Puzikov 2011.04.10 23:00 #3561 Mr.FreeMan : 무슨 일이 일어나고 있는지 알 수 없습니다. 두 지표에 동일한 매개변수가 있으면 어드바이저는 매수만 열고 매개변수가 다른 경우 포지션을 어떻게 마감하는지 명확하지 않습니다.... 이론적으로 두 번째 지표는 거래를 마감해야 하지만 그렇지 않습니다. 코드 자체: 예, 교체하는 것이 바람직합니다. double TriX[]; double TriX_Close[]; on(어떤 n차원 배열이 있어야 하는지 정확히 알고 있기 때문에): double TriX[4]; double TriX_Close[4]; Mr.FreeMan 2011.04.10 23:45 #3562 도움과 조언을 주신 모든 분들께 감사드립니다. 수정했습니다. 모든 것이 작동합니다. Renat Fatkhullin 2011.04.10 23:51 #3563 alsu : 더 쉽게 만들었습니다. /* */ OnStart() 함수 의 전체 본문을 주석 처리했습니다. 오류가 남아 있습니다. 기계를 다시 시작한 후 포함. 반복합니다. 포함 및 정의가 없으며 글로벌 수준에는 포함되지 않습니다. 외부 변수가 없습니다. 터미널을 다시 설치하고 싶지 않습니다. 개발자 여러분, 와우!!! 내부 오류 #108은 무엇을 의미합니까???? 서비스 데스크에 요청서를 작성하고 오류가 발생한 코드를 첨부하십시오. 코드 없이는 대답하기 어렵습니다. "내부" 오류 클래스는 컴파일러 자체의 위반을 의미합니다. Dmitriy Skub 2011.04.11 00:58 #3564 다음은 일어난 일입니다 :) 2011.04.10 23:21:03 LiveUpdate 다운로드 'mt5clw' 실패 2011.04.10 23:20:32 네트워크 '734988': 단말이 MetaQuotes Software Corp.와 동기화되었습니다. 2011.04.10 23:20:32 Network '734988': Access Point 1 Europe을 통해 MetaQuotes-Demo에서 승인됨 2011.04.10 23:20:27 LiveUpdate 새 터미널 5.00 빌드 31566 (IDE: 27305, MQL: 55393, 테스터: 32668) 사용 가능 2011.04.10 23:20:26 네트워크 '734988': MetaQuotes-Demo에 대한 인증 실패(잘못된 단말기 유형) 2011.04.10 23:20:26 LiveUpdate 새 터미널 5.00 빌드 56676 (IDE: 22220, MQL: 13771, 테스터: 10956) 사용 가능 2011.04.10 23:20:25 터미널 MetaTrader 5 빌드 425 시작 (MetaQuotes Software Corp.) Errors, bugs, questions Fail to update terminal LiveUpdate failed to create --- 2011.04.11 01:02 #3565 alsu : 더 쉽게 만들었습니다. /* */ OnStart() 함수 의 전체 본문을 주석 처리했습니다. 오류가 남아 있습니다. 기계를 다시 시작한 후 포함. 더 쉽지 않습니다. 이것들은 동일합니다 ... 측면에서만. 그리고 최선의 선택을 추천합니다. Alexey Subbotin 2011.04.11 09:37 #3566 Renat : 서비스 데스크에 요청서를 작성하고 오류가 발생한 코드를 첨부하십시오. 코드 없이는 대답하기 어렵습니다. "내부" 오류 클래스는 컴파일러 자체의 위반을 의미합니다. 터미널을 다시 설치했는데 오류가 내부 오류 #-3으로 변경되었습니다(음수가 있는 숫자 오류에 대한 흥미로운 솔루션 :))) 나는 서비스 데스크에 편지를 썼다 . Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! www.mql5.com Ваше сообщение сразу станет доступно нашим отделам тестирования, технической поддержки и разработчикам торговой платформы. Aleksandr Chugunov 2011.04.11 09:51 #3567 개발자! 우선 티켓 #44727에 주목하세요! 이번 주말에 업데이트한 것이 있습니까? 기본적으로 모든 것이 깨졌습니다. Denis Timoshin 2011.04.11 10:33 #3568 나는 아무것도 작동하지 않음을 확인합니다 Aleksandr Chugunov 2011.04.11 11:38 #3569 dentraf : 나는 아무것도 작동하지 않음을 확인합니다 모든 사용자는 5분 전에 모든 사람에게 효과가 있었다는 것을 구독 취소했습니다. 주술사들! 글쎄, 이것이 다시 일어나지 않도록 ... 모든 것을 수정하십시오 ... [삭제] 2011.04.11 12:13 #3570 친애하는 개발자. SD에서 내 애플리케이션을 닫았지만(심각한 문제 - 플로팅 버그. 표시기와 조언자를 작동할 수 없게 함) 수정된 것이 없습니다. 오늘 밤 모든 일이 다시 일어났습니다. 1.3Gb를 다운로드한 이유는 밤에 어디서, 어디서, 어디에 있는지 명확하지 않습니다. 당신은 생각합니다 - MT가 전체 커뮤니케이션 채널을 막지만, 저 혼자가 아닙니다. 사진은 다음과 같습니다. 그러한 상황은 어떤 게이트에도 오르지 않기 때문에 무언가를하십시오. 1...350351352353354355356357358359360361362363364...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
무슨 일이 일어나고 있는지 알 수 없습니다.
두 지표에 동일한 매개변수가 있으면 어드바이저는 매수만 열고 매개변수가 다른 경우 포지션을 어떻게 마감하는지 명확하지 않습니다....
이론적으로 두 번째 지표는 거래를 마감해야 하지만 그렇지 않습니다. 코드 자체:
예, 교체하는 것이 바람직합니다.
on(어떤 n차원 배열이 있어야 하는지 정확히 알고 있기 때문에):
더 쉽게 만들었습니다.
반복합니다. 포함 및 정의가 없으며 글로벌 수준에는 포함되지 않습니다. 외부 변수가 없습니다. 터미널을 다시 설치하고 싶지 않습니다.
개발자 여러분, 와우!!! 내부 오류 #108은 무엇을 의미합니까????
서비스 데스크에 요청서를 작성하고 오류가 발생한 코드를 첨부하십시오.
코드 없이는 대답하기 어렵습니다. "내부" 오류 클래스는 컴파일러 자체의 위반을 의미합니다.
다음은 일어난 일입니다 :)
2011.04.10 23:21:03 LiveUpdate 다운로드 'mt5clw' 실패
2011.04.10 23:20:32 네트워크 '734988': 단말이 MetaQuotes Software Corp.와 동기화되었습니다.
2011.04.10 23:20:32 Network '734988': Access Point 1 Europe을 통해 MetaQuotes-Demo에서 승인됨
2011.04.10 23:20:27 LiveUpdate 새 터미널 5.00 빌드 31566 (IDE: 27305, MQL: 55393, 테스터: 32668) 사용 가능
2011.04.10 23:20:26 네트워크 '734988': MetaQuotes-Demo에 대한 인증 실패(잘못된 단말기 유형)
2011.04.10 23:20:26 LiveUpdate 새 터미널 5.00 빌드 56676 (IDE: 22220, MQL: 13771, 테스터: 10956) 사용 가능
2011.04.10 23:20:25 터미널 MetaTrader 5 빌드 425 시작 (MetaQuotes Software Corp.)
더 쉽지 않습니다. 이것들은 동일합니다 ... 측면에서만. 그리고 최선의 선택을 추천합니다.
터미널을 다시 설치했는데 오류가 내부 오류 #-3으로 변경되었습니다(음수가 있는 숫자 오류에 대한 흥미로운 솔루션 :)))
나는 서비스 데스크에 편지를 썼다 .
개발자!
우선 티켓 #44727에 주목하세요!
이번 주말에 업데이트한 것이 있습니까? 기본적으로 모든 것이 깨졌습니다.
나는 아무것도 작동하지 않음을 확인합니다
모든 사용자는 5분 전에 모든 사람에게 효과가 있었다는 것을 구독 취소했습니다.
주술사들! 글쎄, 이것이 다시 일어나지 않도록 ... 모든 것을 수정하십시오 ...
친애하는 개발자. SD에서 내 애플리케이션을 닫았지만(심각한 문제 - 플로팅 버그. 표시기와 조언자를 작동할 수 없게 함) 수정된 것이 없습니다. 오늘 밤 모든 일이 다시 일어났습니다. 1.3Gb를 다운로드한 이유는 밤에 어디서, 어디서, 어디에 있는지 명확하지 않습니다. 당신은 생각합니다 - MT가 전체 커뮤니케이션 채널을 막지만, 저 혼자가 아닙니다.
사진은 다음과 같습니다.
그러한 상황은 어떤 게이트에도 오르지 않기 때문에 무언가를하십시오.