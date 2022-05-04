오류, 버그, 질문 - 페이지 345 1...338339340341342343344345346347348349350351352...3184 새 코멘트 Rashid Umarov 2011.03.25 10:34 #3441 neither : 30분 이상의 시간 프레임은 설정할 수 없습니다. 2011.03.25 10:20:00 period_test (GBPUSD,D1) PERIOD_M5=5 PERIOD_H1=16385 또한 마침표 () 및 _Period 및 PERIOD_CURRENT 함수 는 이해할 수 없는 내용을 제공합니다. PeriodSeconds() 함수를 보는 것은 어떻습니까? 추신: EnumToString() 함수에도 익숙해져야 합니다. neither 2011.03.25 11:29 #3442 Rosh : PeriodSeconds() 함수를 보는 것은 어떻습니까? 추신: EnumToString() 함수에도 익숙해져야 합니다. int_Period _Period 변수에는 현재 차트의 기간 값이 포함됩니다. 또한 Period() 함수를 사용할 수도 있습니다. Evgeny Galikhin 2011.03.25 18:50 #3443 테스터에서 EA를 실행한 후 표시된 거래 및 지표가 있는 차트는 더 이상 EA에 나타나지 않습니다. 421빌드 Anton 2011.03.25 18:53 #3444 52_rus : 테스터에서 EA를 실행한 후 표시된 거래 및 지표가 있는 차트는 더 이상 EA에 나타나지 않습니다. 421빌드 Evgeny Galikhin 2011.03.25 18:56 #3445 감사해요 Evgeny Galikhin 2011.03.25 19:18 #3446 다중 통화가 테스트 중입니다. 차트에 다른 통화(테스트 중인 통화가 아님)로 이루어진 거래를 어떻게든 표시할 수 있습니까? Aleksandr Chugunov 2011.03.26 08:44 #3447 모든 실수, 수정 중지? 주말에 작업할 때 터미널에 큰 문제가 있습니다 (아무도 응답하지 않는 티켓 번호 44727(2011년 3월 13일자 )). 이 문제는 평일에 발생할 가능성이 높지만 따옴표의 흐름으로 인해 영향이 미미합니다. 모두에게 한 번 더. 주어진: 금요일부터 열려 있는 터미널. Expert Advisor는 이 상품의 선택된 기간으로 작동하는 상품 차트에 매달려 있습니다. 일요일 아침에 동일한 상품의 다른 차트를 열고 동일한 Expert Advisor를 추가합니다(Expert Advisor는 N-마지막 막대, 제 경우에는 250개만 작동함). 그런 다음 혼란이 시작됩니다. 트래픽이 증가하기 시작하고 OHLC 라인이 깜박이고(기록 동기화) 어드바이저는 1초 미만이 아니라 몇 분 동안 자체적으로 계산합니다. 그런 다음 차트를 닫고 다시 반복합니다. 모든 것이 1:1입니다. 때때로 모든 창을 닫는 것이 도움이 됩니다. 다음은 지난 주말의 비디오입니다. 이제 빌드 421에서 모든 것이 동일합니다. http://www.files.alexstal.ru/forex/20110319_0901_08.avi 추신: sergeev 2011.03.23 16:59 # 게다가, CopyTime 함수는 행동에 대한 명백한 이유 없이 격렬하게 느려지기 시작합니다. 사실무근이 되지 않기 위해 버그를 검색했을 때 한 작업에 대한 전체 보고서를 첨부합니다. 파일: 6ut4f1ilb0g.txt 24 kb [아카이브!] 포럼을 어지럽히 지 피보나치_에마 EA에 대한 제안(이익 손실) Konstantin Gruzdev 2011.03.26 11:38 #3448 AlexSTAL : 주말에 일하면 터미널에 큰 문제가... 확인합니다. 터미널을 다시 시작하여 저장합니다. hrenfx 2011.03.26 13:58 #3449 AlexSTAL : 다음은 지난 주말의 비디오입니다. 이제 빌드 421에서 모든 것이 동일합니다. http://www.files.alexstal.ru/forex/20110319_0901_08.avi OFF-TOP: 이 비디오는 216MB입니다. 사전 압축 가능성에 대해 생각해 보십시오(최소한 단순 아카이버 사용 시). 첨부파일은 동일한 영상(400배) 압축(무손실) 예시입니다. 무손실 압축 코덱이 상당히 많이 있으며 그 중 상당수는 온라인 비디오 서비스에서 잘 알려져 있습니다. 파일: 20110319_0901_08savi-MSU.zip 539 kb Aleksandr Chugunov 2011.03.26 14:10 #3450 hrenfx : OFF-TOP: 이 비디오는 216MB입니다. 사전 압축 가능성에 대해 생각해 보십시오(최소한 단순 아카이버 사용 시). 첨부파일은 동일한 영상(400배) 압축(무손실) 예시입니다. 많은 무손실 압축 코덱이 있으며 그 중 많은 부분이 온라인 비디오 서비스에서 잘 알려져 있습니다. 솔직히 말해서 - 어떻게 든 전에 ... 1...338339340341342343344345346347348349350351352...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
30분 이상의 시간 프레임은 설정할 수 없습니다.
2011.03.25 10:20:00 period_test (GBPUSD,D1) PERIOD_M5=5 PERIOD_H1=16385
또한 마침표 () 및 _Period 및 PERIOD_CURRENT 함수 는 이해할 수 없는 내용을 제공합니다.
PeriodSeconds() 함수를 보는 것은 어떻습니까?
추신: EnumToString() 함수에도 익숙해져야 합니다.
int_Period
_Period 변수에는 현재 차트의 기간 값이 포함됩니다.
또한 Period() 함수를 사용할 수도 있습니다.
테스터에서 EA를 실행한 후 표시된 거래 및 지표가 있는 차트는 더 이상 EA에 나타나지 않습니다. 421빌드
다중 통화가 테스트 중입니다. 차트에 다른 통화(테스트 중인 통화가 아님)로 이루어진 거래를 어떻게든 표시할 수 있습니까?
모든 실수, 수정 중지?
주말에 작업할 때 터미널에 큰 문제가 있습니다 (아무도 응답하지 않는 티켓 번호 44727(2011년 3월 13일자 )).
이 문제는 평일에 발생할 가능성이 높지만 따옴표의 흐름으로 인해 영향이 미미합니다.
모두에게 한 번 더. 주어진: 금요일부터 열려 있는 터미널. Expert Advisor는 이 상품의 선택된 기간으로 작동하는 상품 차트에 매달려 있습니다.
일요일 아침에 동일한 상품의 다른 차트를 열고 동일한 Expert Advisor를 추가합니다(Expert Advisor는 N-마지막 막대, 제 경우에는 250개만 작동함).
그런 다음 혼란이 시작됩니다. 트래픽이 증가하기 시작하고 OHLC 라인이 깜박이고(기록 동기화) 어드바이저는 1초 미만이 아니라 몇 분 동안 자체적으로 계산합니다.
그런 다음 차트를 닫고 다시 반복합니다. 모든 것이 1:1입니다. 때때로 모든 창을 닫는 것이 도움이 됩니다.
다음은 지난 주말의 비디오입니다. 이제 빌드 421에서 모든 것이 동일합니다. http://www.files.alexstal.ru/forex/20110319_0901_08.avi
게다가, CopyTime 함수는 행동에 대한 명백한 이유 없이 격렬하게 느려지기 시작합니다.
사실무근이 되지 않기 위해 버그를 검색했을 때 한 작업에 대한 전체 보고서를 첨부합니다.
