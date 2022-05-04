오류, 버그, 질문 - 페이지 345

neither :

30분 이상의 시간 프레임은 설정할 수 없습니다.

2011.03.25 10:20:00 period_test (GBPUSD,D1) PERIOD_M5=5 PERIOD_H1=16385

또한 마침표 () 및 _PeriodPERIOD_CURRENT 함수 는 이해할 수 없는 내용을 제공합니다.

PeriodSeconds() 함수를 보는 것은 어떻습니까?

Rosh :

int_Period

_Period 변수에는 현재 차트의 기간 값이 포함됩니다.

테스터에서 EA를 실행한 후 표시된 거래 및 지표가 있는 차트는 더 이상 EA에 나타나지 않습니다. 421빌드

 
52_rus :

테스터에서 EA를 실행한 후 표시된 거래 및 지표가 있는 차트는 더 이상 EA에 나타나지 않습니다. 421빌드

 

감사해요

 

다중 통화가 테스트 중입니다. 차트에 다른 통화(테스트 중인 통화가 아님)로 이루어진 거래를 어떻게든 표시할 수 있습니까?

 

모든 실수, 수정 중지?

주말에 작업할 때 터미널에 큰 문제가 있습니다 (아무도 응답하지 않는 티켓 번호 44727(2011년 3월 13일자 )).

이 문제는 평일에 발생할 가능성이 높지만 따옴표의 흐름으로 인해 영향이 미미합니다.

모두에게 한 번 더. 주어진: 금요일부터 열려 있는 터미널. Expert Advisor는 이 상품의 선택된 기간으로 작동하는 상품 차트에 매달려 있습니다.

일요일 아침에 동일한 상품의 다른 차트를 열고 동일한 Expert Advisor를 추가합니다(Expert Advisor는 N-마지막 막대, 제 경우에는 250개만 작동함).

그런 다음 혼란이 시작됩니다. 트래픽이 증가하기 시작하고 OHLC 라인이 깜박이고(기록 동기화) 어드바이저는 1초 미만이 아니라 몇 분 동안 자체적으로 계산합니다.

그런 다음 차트를 닫고 다시 반복합니다. 모든 것이 1:1입니다. 때때로 모든 창을 닫는 것이 도움이 됩니다.

다음은 지난 주말의 비디오입니다. 이제 빌드 421에서 모든 것이 동일합니다. http://www.files.alexstal.ru/forex/20110319_0901_08.avi


추신: sergeev 2011.03.23 16:59 #

게다가, CopyTime 함수는 행동에 대한 명백한 이유 없이 격렬하게 느려지기 시작합니다.


사실무근이 되지 않기 위해 버그를 검색했을 때 한 작업에 대한 전체 보고서를 첨부합니다.

파일:
AlexSTAL :

AlexSTAL :

다음은 지난 주말의 비디오입니다. 이제 빌드 421에서 모든 것이 동일합니다. http://www.files.alexstal.ru/forex/20110319_0901_08.avi

OFF-TOP: 이 비디오는 216MB입니다. 사전 압축 가능성에 대해 생각해 보십시오(최소한 단순 아카이버 사용 시). 첨부파일은 동일한 영상(400배) 압축(무손실) 예시입니다. 무손실 압축 코덱이 상당히 많이 있으며 그 중 상당수는 온라인 비디오 서비스에서 잘 알려져 있습니다.
파일:
hrenfx :
솔직히 말해서 - 어떻게 든 전에 ...
