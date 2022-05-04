오류, 버그, 질문 - 페이지 355 1...348349350351352353354355356357358359360361362...3184 새 코멘트 Дмитрий 2011.04.08 09:00 #3541 상담원은 항상 주 컴퓨터와 동일한 기록을 가지고 있습니까? [삭제] 2011.04.08 10:08 #3542 dimonsky : 상담원은 항상 주 컴퓨터와 동일한 기록을 가지고 있습니까? 이론상으로는 그렇습니다. 그러나 역사와 다른 점들의 동기화에 문제가 있습니다. Retsam 2011.04.09 16:38 #3543 전체 스레드를 읽지 않았으므로 이미 게시된 경우 사과드립니다. 1. 테스트 시작 및 중지 시간 (날짜와 혼동하지 않도록)을 선택할 수 있습니까? 2. 설정에서 설정한 것을 제외하고 테스터에서 다른 쌍에 대한 거래를 보는 방법(다중 통화의 경우 - 한 상품의 경우 - 테스트 결과의 "공개 차트" 및 나머지). Alexander Puzikov 2011.04.09 19:02 #3544 Retsam : 전체 스레드를 읽지 않았으므로 이미 게시된 경우 사과드립니다. 1. 테스트 시작 및 중지 시간 (날짜와 혼동하지 않도록)을 선택할 수 있습니까? 2. 설정에서 설정한 것을 제외하고 테스터에서 다른 쌍에 대한 거래를 보는 방법(다중 통화의 경우 - 한 상품의 경우 - 테스트 결과의 "공개 차트" 및 나머지). 1 당신이 그것을 요청하지 않는 한 그런 것은 없습니다. 2도 아니오 Alexey Kozlov 2011.04.09 20:01 #3545 안녕하세요! MT 5.425 윈도우 7 x64 하위 창(하위 창 1번)에서 표시기를 실행하고 버퍼를 사용하여 차트를 표시하고 ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX,1) 및 ChartGetDouble(0, CHART_PRICE_MIN , 1) 각각. 출력은 0이지만 메인 창의 최소값과 최대값은 올바르게 표시됩니다(ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX) ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN)). ChartRedraw(0)는 도움이 되지 않습니다. 마우스로 그래프 스크롤을 시작하면 값이 꺼지고 올바르게 표시되기 시작합니다. 이러한 오해는 처음 시작할 때 또는 표시기 속성에서 값을 변경할 때 발생합니다. 어쩌면 실수일 수도 있고, 아니면 내가 뭔가를 잘못하고 있는 것일 수도 있습니다. 도움말 파일에서 이 항목을 이해하는 방법은 무엇입니까? CHART_PRICE_MIN 차트 최소 이중 r/o 수정자 - 하위 창 번호 CHART_PRICE_MAX 차트 최대 이중 r/o 수정자 - 하위 창 번호 고맙습니다! Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы графиков / Свойства графиков www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы графиков / Свойства графиков - Документация по MQL5 Errors, bugs, questions MQL5에 대한 소원 다중 기간 표시기 Rashid Umarov 2011.04.09 21:00 #3546 모든 차트 창은 0부터 시작하여 번호가 매겨집니다. 0 - 차트의 기본 창, 1 - 별도의 창에 표시되는 첫 번째 지표의 창. 등. Mr.FreeMan 2011.04.09 22:51 #3547 무슨 일이 일어나고 있는지 알 수 없습니다. 두 지표에 동일한 매개변수가 있으면 어드바이저는 매수만 열고 매개변수가 다른 경우 포지션을 어떻게 마감하는지 명확하지 않습니다.... 이론적으로 두 번째 지표는 거래를 마감해야 하지만 그렇지 않습니다. 코드 자체: #include <Trade\Trade.mqh> #include <Trade\PositionInfo.mqh> #include <Trade\SymbolInfo.mqh> #include <Trade\OrderInfo.mqh> MqlRates mrate[]; input int TriX_PARAM= 14 ; input int TriX_PARAM_Close= 50 ; double TriX[]; double TriX_Close[]; int TriXHandle; int TriXHandle_Close; int OnInit () { TriXHandle= iTriX ( Symbol (), PERIOD_CURRENT ,TriX_PARAM, PRICE_WEIGHTED ); TriXHandle_Close= iTriX ( Symbol (), PERIOD_CURRENT ,TriX_PARAM_Close, PRICE_WEIGHTED ); return ( 0 ); } void OnTick () { CTrade mytrade; CPositionInfo myposition; CSymbolInfo mysymbol; COrderInfo myorder; bool Sell_opened,Buy_opened; if (myposition.Select( _Symbol )== true ) { if (myposition.Type()== POSITION_TYPE_BUY ) Buy_opened= true ; if (myposition.Type()== POSITION_TYPE_SELL ) Sell_opened= true ;} //Закрываем позицию if (Buy_opened== true || Sell_opened== true ) { ArraySetAsSeries (TriX_Close, true ); CopyBuffer (TriXHandle_Close, 0 , 0 , 4 ,TriX_Close); if (Sell_opened= true && TriX_Close[ 1 ]>TriX_Close[ 2 ] && TriX_Close[ 2 ]<TriX_Close[ 3 ]) mytrade.PositionClose( _Symbol ); if (Buy_opened= true && TriX_Close[ 1 ]<TriX_Close[ 2 ] && TriX_Close[ 2 ]>TriX_Close[ 3 ]) mytrade.PositionClose( _Symbol ); } //Открываем позицию if (Buy_opened== false && Sell_opened== false ) { ArraySetAsSeries (TriX, true ); CopyBuffer (TriXHandle, 0 , 0 , 4 ,TriX); if (TriX[ 1 ]>TriX[ 2 ] && TriX[ 2 ]<TriX[ 3 ]) mytrade.Buy( 0.1 , _Symbol , NormalizeDouble (mysymbol.Ask(), _Digits ), 0 , 0 ); if (TriX[ 1 ]<TriX[ 2 ] && TriX[ 2 ]>TriX[ 3 ]) mytrade.Sell( 0.1 , _Symbol , NormalizeDouble (mysymbol.Bid(), _Digits ), 0 , 0 ); } } Jager 2011.04.10 01:35 #3548 최적화 중에 터미널이 업데이트되지 않았는지 확인할 수 있습니까? Alexander Puzikov 2011.04.10 04:04 #3549 Jager : 최적화 중에 터미널이 업데이트되지 않았는지 확인할 수 있습니까? 따라서 터미널이 실행 중이고 5-10분 동안 업데이트되지 않은 경우 그러면 안되지만 업데이트하면 새 설정이 저장되지 않습니다 터미널을 다시 시작하기 전에 물론 인터넷을 끌 수 있습니다. Alexander Puzikov 2011.04.10 10:46 #3550 Mr.FreeMan : 무슨 일이 일어나고 있는지 알 수 없습니다. 두 지표에 동일한 매개변수가 있으면 어드바이저는 매수만 열고 매개변수가 다른 경우 포지션을 어떻게 마감하는지 명확하지 않습니다.... 이론적으로 두 번째 지표는 거래를 마감해야 하지만 그렇지 않습니다. 코드 자체: 배열을 다르게 지정하는 것과 같은 것을 작성했습니다. (거의 도움이되지 않지만 그게 낫다). 변화: CopyBuffer (TriXHandle_Close, 0 , 0 , 3 ,TriX_Close); CopyBuffer (TriXHandle, 0 , 0 , 4 ,TriX); 이 라인에 CopyBuffer (TriXHandle_Close, 0 , 0 , 3 ,TriX_Close); CopyBuffer (TriXHandle, 0 , 0 , 3 ,TriX); 또한 변경: if (Sell_opened= true && TriX_Close[ 1 ]>TriX_Close[ 2 ] && TriX_Close[ 2 ]<TriX_Close[ 3 ]) mytrade.PositionClose( _Symbol ); if (Buy_opened= true && TriX_Close[ 1 ]<TriX_Close[ 2 ] && TriX_Close[ 2 ]>TriX_Close[ 3 ]) mytrade.PositionClose( _Symbol ); if (TriX[ 1 ]>TriX[ 2 ] && TriX[ 2 ]<TriX[ 3 ]) mytrade.Buy( 0.1 , _Symbol , NormalizeDouble (mysymbol.Ask(), _Digits ), 0 , 0 ); if (TriX[ 1 ]<TriX[ 2 ] && TriX[ 2 ]>TriX[ 3 ]) mytrade.Sell( 0.1 , _Symbol , NormalizeDouble (mysymbol.Bid(), _Digits ), 0 , 0 ); 이에 if (Sell_opened= true && TriX_Close[ 0 ]>TriX_Close[1] && TriX_Close[1]<TriX_Close[ 2 ]) mytrade.PositionClose( _Symbol ); if (Buy_opened= true && TriX_Close[ 0 ]<TriX_Close[ 1 ] && TriX_Close[1]>TriX_Close[2]) mytrade.PositionClose( _Symbol ); if (TriX[ 0 ]>TriX[ 1 ] && TriX[1]<TriX[ 2 ]) mytrade.Buy( 0.1 , _Symbol , NormalizeDouble (mysymbol.Ask(), _Digits ), 0 , 0 ); if (TriX[ 0 ]<TriX[1] && TriX[ 1 ]>TriX[ 2 ]) mytrade.Sell( 0.1 , _Symbol , NormalizeDouble (mysymbol.Bid(), _Digits ), 0 , 0 ); 1...348349350351352353354355356357358359360361362...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
상담원은 항상 주 컴퓨터와 동일한 기록을 가지고 있습니까?
전체 스레드를 읽지 않았으므로 이미 게시된 경우 사과드립니다.
1. 테스트 시작 및 중지 시간 (날짜와 혼동하지 않도록)을 선택할 수 있습니까?
2. 설정에서 설정한 것을 제외하고 테스터에서 다른 쌍에 대한 거래를 보는 방법(다중 통화의 경우 - 한 상품의 경우 - 테스트 결과의 "공개 차트" 및 나머지).
전체 스레드를 읽지 않았으므로 이미 게시된 경우 사과드립니다.
1. 테스트 시작 및 중지 시간 (날짜와 혼동하지 않도록)을 선택할 수 있습니까?
2. 설정에서 설정한 것을 제외하고 테스터에서 다른 쌍에 대한 거래를 보는 방법(다중 통화의 경우 - 한 상품의 경우 - 테스트 결과의 "공개 차트" 및 나머지).
1 당신이 그것을 요청하지 않는 한 그런 것은 없습니다.
2도 아니오
안녕하세요!
MT 5.425 윈도우 7 x64
하위 창(하위 창 1번)에서 표시기를 실행하고 버퍼를 사용하여 차트를 표시하고 ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX,1) 및 ChartGetDouble(0, CHART_PRICE_MIN , 1) 각각.
출력은 0이지만 메인 창의 최소값과 최대값은 올바르게 표시됩니다(ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX) ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN)). ChartRedraw(0)는 도움이 되지 않습니다. 마우스로 그래프 스크롤을 시작하면 값이 꺼지고 올바르게 표시되기 시작합니다.
이러한 오해는 처음 시작할 때 또는 표시기 속성에서 값을 변경할 때 발생합니다.
어쩌면 실수일 수도 있고, 아니면 내가 뭔가를 잘못하고 있는 것일 수도 있습니다.
도움말 파일에서 이 항목을 이해하는 방법은 무엇입니까?
CHART_PRICE_MIN 차트 최소 이중 r/o 수정자 - 하위 창 번호
CHART_PRICE_MAX 차트 최대 이중 r/o 수정자 - 하위 창 번호
고맙습니다!
무슨 일이 일어나고 있는지 알 수 없습니다.
두 지표에 동일한 매개변수가 있으면 어드바이저는 매수만 열고 매개변수가 다른 경우 포지션을 어떻게 마감하는지 명확하지 않습니다....
이론적으로 두 번째 지표는 거래를 마감해야 하지만 그렇지 않습니다. 코드 자체:
최적화 중에 터미널이 업데이트되지 않았는지 확인할 수 있습니까?
따라서 터미널이 실행 중이고 5-10분 동안 업데이트되지 않은 경우
그러면 안되지만 업데이트하면 새 설정이 저장되지 않습니다
터미널을 다시 시작하기 전에 물론 인터넷을 끌 수 있습니다.
무슨 일이 일어나고 있는지 알 수 없습니다.
두 지표에 동일한 매개변수가 있으면 어드바이저는 매수만 열고 매개변수가 다른 경우 포지션을 어떻게 마감하는지 명확하지 않습니다....
이론적으로 두 번째 지표는 거래를 마감해야 하지만 그렇지 않습니다. 코드 자체:
배열을 다르게 지정하는 것과 같은 것을 작성했습니다. (거의 도움이되지 않지만
그게 낫다). 변화:
이 라인에
또한 변경:
이에