Im_hungry :

배열을 다르게 지정하는 것과 같은 것을 작성했습니다.

그게 낫다). 변화:

이 라인에

또한 변경:

이에

이 방법이 아닙니다. 여러 빌드 전에 표준 라이브러리의 CPositionInfo, COrderInfo 및 CDealInfo 클래스에 있는 이전 Type() 메서드는 PositionType(), OrderType() 및 DealType()으로 대체되었습니다. 따라서 이전에 작성된 MQL5 프로그램에서는 이러한 기능을 수정해야 합니다. 그렇지 않으면 제대로 작동하지 않습니다.

다음과 같이 코드를 다시 작성합니다.

 #include <Trade\Trade.mqh>
#include <Trade\PositionInfo.mqh>
#include <Trade\SymbolInfo.mqh>

input int TriX_PARAM= 14 ;
input int TriX_PARAM_Close= 50 ;

double TriX[];
double TriX_Close[];
int TriXHandle;
int TriXHandle_Close;
CTrade mytrade;
CPositionInfo myposition;
CSymbolInfo mysymbol;
COrderInfo myorder;
int OnInit ()
  {

   TriXHandle= iTriX ( NULL , PERIOD_CURRENT ,TriX_PARAM, PRICE_WEIGHTED );
   TriXHandle_Close= iTriX ( Symbol (), PERIOD_CURRENT ,TriX_PARAM_Close, PRICE_WEIGHTED );
   ArraySetAsSeries (TriX_Close, true );
   ArraySetAsSeries (TriX, true );
   return ( 0 );
  }

void OnTick ()
  {
   if (myposition.Select( _Symbol ))
    { 
     CopyBuffer (TriXHandle_Close, 0 , 0 , 4 ,TriX_Close);
     if (myposition.PositionType()== POSITION_TYPE_BUY ) 
//Закрываем позицию
     {
       if (TriX_Close[ 1 ]<TriX_Close[ 2 ] && TriX_Close[ 2 ]>TriX_Close[ 3 ]) 
        mytrade.PositionClose( _Symbol );
     } 
     else   
       if (TriX_Close[ 1 ]>TriX_Close[ 2 ] && TriX_Close[ 2 ]<TriX_Close[ 3 ]) 
        mytrade.PositionClose( _Symbol );
    }
   else
//Открываем позицию
     {
       CopyBuffer (TriXHandle, 0 , 0 , 4 ,TriX);
       if (TriX[ 1 ]>TriX[ 2 ] && TriX[ 2 ]<TriX[ 3 ]) mytrade.Buy( 0.1 );
       if (TriX[ 1 ]<TriX[ 2 ] && TriX[ 2 ]>TriX[ 3 ]) mytrade.Sell( 0.1 );
     }
  }
Rosh :
모든 차트 창은 0부터 시작하여 번호가 매겨집니다. 0 - 차트의 기본 창, 1 - 별도의 창에 표시되는 첫 번째 표시기의 창. 등.

이것에 대한 질문이 없습니다! 하지만 최소값과 최대값은 어디에 있으며 차트를 조작한 후에만 나타나는 이유는 ???
 
KffAlex :
이것에 대한 질문이 없습니다! 하지만 최소값과 최대값은 어디에 있으며 차트를 조작한 후에만 나타나는 이유는 무엇입니까 ???
서비스 데스크에 작성해 주십시오. 버그일 가능성이 큽니다
 

오류가 무엇을 의미하는지 알려주세요 

internal error # 108              0        0

스크립트를 컴파일할 때???

[삭제]  
alsu :

오류가 무엇을 의미하는지 알려주세요

스크립트를 컴파일할 때???

내가 이해하는 한

108 #define의 잘못된 이름

 
Interesting :

내가 이해하는 한

108 #define의 잘못된 이름

사실은 스크립트에 정의나 포함이 없다는 것입니다.

 
 
alsu :

사실은 스크립트에 정의나 포함이 없다는 것입니다.

대본 작업과
 #포함하다
그리고
 #정의하다
 
alsu :

그런 다음 스크립트에서 정상적으로 컴파일된 다른 스크립트로 블록 단위로 전송합니다. 그리고 잘못된 줄을 쳤다.

정확히 무슨 일이 있었는지 다시 게시하십시오.

 
sergeev :

그런 다음 스크립트에서 정상적으로 컴파일된 다른 스크립트로 블록 단위로 전송합니다. 그리고 잘못된 줄을 쳤다.

정확히 무슨 일이 있었는지 다시 게시하십시오.

더 쉽게 만들었습니다.

/* */ OnStart() 함수전체 본문을 주석 처리했습니다. 오류가 남아 있습니다. 기계를 다시 시작한 후 포함.

반복합니다. 포함 및 정의가 없으며 글로벌 수준에는 포함되지 않습니다. 외부 변수가 없습니다. 터미널을 다시 설치하고 싶지 않습니다.

개발자 여러분, 와우!!! 내부 오류 #108은 무엇을 의미합니까????

