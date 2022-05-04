오류, 버그, 질문 - 페이지 356 1...349350351352353354355356357358359360361362363...3184 새 코멘트 Валерий 2011.04.10 11:07 #3551 Im_hungry : 배열을 다르게 지정하는 것과 같은 것을 작성했습니다. (거의 도움이되지 않지만 그게 낫다). 변화: 이 라인에 또한 변경: 이에 이 방법이 아닙니다. 여러 빌드 전에 표준 라이브러리의 CPositionInfo, COrderInfo 및 CDealInfo 클래스에 있는 이전 Type() 메서드는 PositionType(), OrderType() 및 DealType()으로 대체되었습니다. 따라서 이전에 작성된 MQL5 프로그램에서는 이러한 기능을 수정해야 합니다. 그렇지 않으면 제대로 작동하지 않습니다. 다음과 같이 코드를 다시 작성합니다. #include <Trade\Trade.mqh> #include <Trade\PositionInfo.mqh> #include <Trade\SymbolInfo.mqh> input int TriX_PARAM= 14 ; input int TriX_PARAM_Close= 50 ; double TriX[]; double TriX_Close[]; int TriXHandle; int TriXHandle_Close; CTrade mytrade; CPositionInfo myposition; CSymbolInfo mysymbol; COrderInfo myorder; int OnInit () { TriXHandle= iTriX ( NULL , PERIOD_CURRENT ,TriX_PARAM, PRICE_WEIGHTED ); TriXHandle_Close= iTriX ( Symbol (), PERIOD_CURRENT ,TriX_PARAM_Close, PRICE_WEIGHTED ); ArraySetAsSeries (TriX_Close, true ); ArraySetAsSeries (TriX, true ); return ( 0 ); } void OnTick () { if (myposition.Select( _Symbol )) { CopyBuffer (TriXHandle_Close, 0 , 0 , 4 ,TriX_Close); if (myposition.PositionType()== POSITION_TYPE_BUY ) //Закрываем позицию { if (TriX_Close[ 1 ]<TriX_Close[ 2 ] && TriX_Close[ 2 ]>TriX_Close[ 3 ]) mytrade.PositionClose( _Symbol ); } else if (TriX_Close[ 1 ]>TriX_Close[ 2 ] && TriX_Close[ 2 ]<TriX_Close[ 3 ]) mytrade.PositionClose( _Symbol ); } else //Открываем позицию { CopyBuffer (TriXHandle, 0 , 0 , 4 ,TriX); if (TriX[ 1 ]>TriX[ 2 ] && TriX[ 2 ]<TriX[ 3 ]) mytrade.Buy( 0.1 ); if (TriX[ 1 ]<TriX[ 2 ] && TriX[ 2 ]>TriX[ 3 ]) mytrade.Sell( 0.1 ); } } Документация по MQL5: Стандартная библиотека www.mql5.com Стандартная библиотека - Документация по MQL5 Alexey Kozlov 2011.04.10 13:25 #3552 Rosh : 모든 차트 창은 0부터 시작하여 번호가 매겨집니다. 0 - 차트의 기본 창, 1 - 별도의 창에 표시되는 첫 번째 표시기의 창. 등. 이것에 대한 질문이 없습니다! 하지만 최소값과 최대값은 어디에 있으며 차트를 조작한 후에만 나타나는 이유는 ??? Aleksandr Chugunov 2011.04.10 13:34 #3553 KffAlex : 이것에 대한 질문이 없습니다! 하지만 최소값과 최대값은 어디에 있으며 차트를 조작한 후에만 나타나는 이유는 무엇입니까 ??? 서비스 데스크에 작성해 주십시오. 버그일 가능성이 큽니다 Alexey Subbotin 2011.04.10 21:40 #3554 오류가 무엇을 의미하는지 알려주세요 internal error # 108 0 0 스크립트를 컴파일할 때??? [삭제] 2011.04.10 21:51 #3555 alsu : 오류가 무엇을 의미하는지 알려주세요 스크립트를 컴파일할 때??? 내가 이해하는 한 108 #define의 잘못된 이름 Alexey Subbotin 2011.04.10 22:09 #3556 Interesting : 내가 이해하는 한 108 #define의 잘못된 이름 사실은 스크립트에 정의나 포함이 없다는 것입니다. Alexey Subbotin 2011.04.10 22:12 #3557 Andrey Dik 2011.04.10 22:22 #3558 alsu : 사실은 스크립트에 정의나 포함이 없다는 것입니다. 대본 작업과 #포함하다 그리고 #정의하다 --- 2011.04.10 22:23 #3559 alsu : 그런 다음 스크립트에서 정상적으로 컴파일된 다른 스크립트로 블록 단위로 전송합니다. 그리고 잘못된 줄을 쳤다. 정확히 무슨 일이 있었는지 다시 게시하십시오. Alexey Subbotin 2011.04.10 22:53 #3560 sergeev : 그런 다음 스크립트에서 정상적으로 컴파일된 다른 스크립트로 블록 단위로 전송합니다. 그리고 잘못된 줄을 쳤다. 정확히 무슨 일이 있었는지 다시 게시하십시오. 더 쉽게 만들었습니다. /* */ OnStart() 함수 의 전체 본문을 주석 처리했습니다. 오류가 남아 있습니다. 기계를 다시 시작한 후 포함. 반복합니다. 포함 및 정의가 없으며 글로벌 수준에는 포함되지 않습니다. 외부 변수가 없습니다. 터미널을 다시 설치하고 싶지 않습니다. 개발자 여러분, 와우!!! 내부 오류 #108은 무엇을 의미합니까???? 1...349350351352353354355356357358359360361362363...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
배열을 다르게 지정하는 것과 같은 것을 작성했습니다. (거의 도움이되지 않지만
그게 낫다). 변화:
이 라인에
또한 변경:
이에
이 방법이 아닙니다. 여러 빌드 전에 표준 라이브러리의 CPositionInfo, COrderInfo 및 CDealInfo 클래스에 있는 이전 Type() 메서드는 PositionType(), OrderType() 및 DealType()으로 대체되었습니다. 따라서 이전에 작성된 MQL5 프로그램에서는 이러한 기능을 수정해야 합니다. 그렇지 않으면 제대로 작동하지 않습니다.
다음과 같이 코드를 다시 작성합니다.
모든 차트 창은 0부터 시작하여 번호가 매겨집니다. 0 - 차트의 기본 창, 1 - 별도의 창에 표시되는 첫 번째 표시기의 창. 등.
이것에 대한 질문이 없습니다! 하지만 최소값과 최대값은 어디에 있으며 차트를 조작한 후에만 나타나는 이유는 무엇입니까 ???
오류가 무엇을 의미하는지 알려주세요
internal error # 108 0 0
스크립트를 컴파일할 때???
오류가 무엇을 의미하는지 알려주세요
스크립트를 컴파일할 때???
내가 이해하는 한
108 #define의 잘못된 이름
내가 이해하는 한
108 #define의 잘못된 이름
사실은 스크립트에 정의나 포함이 없다는 것입니다.
사실은 스크립트에 정의나 포함이 없다는 것입니다.
#포함하다
#정의하다
그런 다음 스크립트에서 정상적으로 컴파일된 다른 스크립트로 블록 단위로 전송합니다. 그리고 잘못된 줄을 쳤다.
정확히 무슨 일이 있었는지 다시 게시하십시오.
그런 다음 스크립트에서 정상적으로 컴파일된 다른 스크립트로 블록 단위로 전송합니다. 그리고 잘못된 줄을 쳤다.
정확히 무슨 일이 있었는지 다시 게시하십시오.
더 쉽게 만들었습니다.
/* */ OnStart() 함수 의 전체 본문을 주석 처리했습니다. 오류가 남아 있습니다. 기계를 다시 시작한 후 포함.
반복합니다. 포함 및 정의가 없으며 글로벌 수준에는 포함되지 않습니다. 외부 변수가 없습니다. 터미널을 다시 설치하고 싶지 않습니다.
개발자 여러분, 와우!!! 내부 오류 #108은 무엇을 의미합니까????