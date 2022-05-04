오류, 버그, 질문 - 페이지 358 1...351352353354355356357358359360361362363364365...3184 새 코멘트 Aleksandr Chugunov 2011.04.11 12:19 #3571 -Alexey- : 친애하는 개발자. SD에서 내 애플리케이션을 닫았지만(심각한 문제 - 플로팅 버그. 표시기와 조언자를 작동할 수 없게 함) 수정된 것이 없습니다. 오늘 밤 모든 일이 다시 일어났습니다. 1.3Gb를 다운로드한 이유는 밤에 어디서, 어디서, 어디에 있는지 명확하지 않습니다. 당신은 생각합니다 - MT가 전체 커뮤니케이션 채널을 막지만, 저 혼자가 아닙니다. 사진은 다음과 같습니다. 그러한 상황은 어떤 게이트에도 오르지 않기 때문에 무언가를하십시오. 우리 클럽에 오신 것을 환영합니다! Dmitriy Skub 2011.04.11 12:23 #3572 아무도 그것이 쉬울 것이라고 약속하지 않았습니다 :) Валерий 2011.04.11 12:58 #3573 가장 흥미로운 점은 이것이 나가는 트래픽이라는 것입니다. 내 터미널에서 이것을 본 적이 없습니다. 아마도 MetaTester가 실행 중일 때 네트워크를 통해 외부 에이전트로 히스토리를 전송했기 때문일까요? Renat Fatkhullin 2011.04.11 13:01 #3574 트래픽이 심한 오류는 주말에 현지화되어 집에서 재현되었습니다. 문제는 액세스 포인트와의 동기화 손실에 있었습니다. 지금 수정 중입니다. 그런 불쾌한 결함에 대해 죄송합니다. 오랫동안 잡았습니다. Konstantin Gruzdev 2011.04.11 13:19 #3575 Valmars : 가장 흥미로운 점은 이것이 나가는 트래픽이라는 것입니다. 내 터미널에서 이것을 본 적이 없습니다. 아마도 MetaTester가 실행 중일 때 네트워크를 통해 외부 에이전트로 히스토리를 전송했기 때문일까요? 아니요. Prev_calculated는 거의 모든 틱 에서 0으로 설정되고 CopyRates는 -1을 반환합니다. 내가 알기로는 prev_calculated를 재설정 한 후 터미널이 서버에 연결을 시도하는 순간 나가는 트래픽이 증가합니다. 기존에는 주말에만 발생했는데 터미널을 다시 시작하여 처리했습니다. 로그에 이상한 메시지를 표시하지 않습니다. Aleksandr Chugunov 2011.04.11 13:37 #3576 Renat : 트래픽이 심한 오류는 주말에 현지화되어 집에서 재현되었습니다. 문제는 액세스 포인트와의 동기화 손실에 있었습니다. 지금 수정 중입니다. 그런 불쾌한 결함에 대해 죄송합니다. 오랫동안 잡았습니다. 마아스칼렛 덧셈을 하고 싶은데.. 오늘은 쉬는날이 아니라 오늘 복습했습니다.... Serge 2011.04.11 21:38 #3577 오늘은 3시간 동안 84MB를 다운받아 3MB를 배포했는데 그 이유는 불명. 작동 중에 테스터가 켜지지 않았습니다. Andrey Dik 2011.04.11 21:48 #3578 Graff : 오늘은 3시간 동안 84MB를 다운받아 3MB를 배포했는데 그 이유는 불명. 작동 중에 테스터가 켜지지 않았습니다. 토요일(!)에 내 터미널은 약 12Mb를 전송했습니다. 그리고 오른쪽에 있는 줄 알았는데... 아쉽게도 스크린샷을 저장하지 않았습니다. 나에게는 중요하지 않지만 그가 그곳에서 무엇을 전달하고 있는지는 분명하지 않습니다. 추신. 어떻게 든 내 아바타가 누락되었습니다. 아바타를 새 아바타에 놓으면 잠시 후 다시 사라집니다. Serge 2011.04.11 21:58 #3579 joo : 토요일(!)에 내 터미널은 약 12Mb를 전송했습니다. 그리고 오른쪽에 있는 줄 알았는데... 아쉽게도 스크린샷을 저장하지 않았습니다. 나에게는 중요하지 않지만 그가 그곳에서 무엇을 전달하고 있는지는 분명하지 않습니다. 추신. 내 아바타가 누락되었습니다. 아바타를 새 아바타에 놓으면 잠시 후 다시 사라집니다. 주말에는 모든 것이 좋았습니다. 이미 92.6이 다운로드되었습니다. 게시물을 작성하는 동안 93.5가되었습니다. 다른 시간대에 3개의 EURUSD 차트 를 열었습니다. Igor Makanu 2011.04.11 22:20 #3580 Graff : 오늘은 3시간 동안 84MB를 다운받아 3MB를 배포했는데 그 이유는 불명. 작동 중에 테스터가 켜지지 않았습니다. 아마도 새로운 유형의 토렌트 터미널))) 확인합니다. 터미널이 역사를 펌핑했을 뿐만 아니라 어딘가에 펌핑한 이유도 분명하지 않습니다. 1...351352353354355356357358359360361362363364365...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
친애하는 개발자. SD에서 내 애플리케이션을 닫았지만(심각한 문제 - 플로팅 버그. 표시기와 조언자를 작동할 수 없게 함) 수정된 것이 없습니다. 오늘 밤 모든 일이 다시 일어났습니다. 1.3Gb를 다운로드한 이유는 밤에 어디서, 어디서, 어디에 있는지 명확하지 않습니다. 당신은 생각합니다 - MT가 전체 커뮤니케이션 채널을 막지만, 저 혼자가 아닙니다.
사진은 다음과 같습니다.
그러한 상황은 어떤 게이트에도 오르지 않기 때문에 무언가를하십시오.
트래픽이 심한 오류는 주말에 현지화되어 집에서 재현되었습니다. 문제는 액세스 포인트와의 동기화 손실에 있었습니다. 지금 수정 중입니다.
가장 흥미로운 점은 이것이 나가는 트래픽이라는 것입니다. 내 터미널에서 이것을 본 적이 없습니다. 아마도 MetaTester가 실행 중일 때 네트워크를 통해 외부 에이전트로 히스토리를 전송했기 때문일까요?
오늘은 3시간 동안 84MB를 다운받아 3MB를 배포했는데 그 이유는 불명. 작동 중에 테스터가 켜지지 않았습니다.
토요일(!)에 내 터미널은 약 12Mb를 전송했습니다. 그리고 오른쪽에 있는 줄 알았는데...
아쉽게도 스크린샷을 저장하지 않았습니다. 나에게는 중요하지 않지만 그가 그곳에서 무엇을 전달하고 있는지는 분명하지 않습니다.
주말에는 모든 것이 좋았습니다. 이미 92.6이 다운로드되었습니다.
게시물을 작성하는 동안 93.5가되었습니다.
다른 시간대에 3개의 EURUSD 차트 를 열었습니다.
아마도 새로운 유형의 토렌트 터미널)))
확인합니다. 터미널이 역사를 펌핑했을 뿐만 아니라 어딘가에 펌핑한 이유도 분명하지 않습니다.