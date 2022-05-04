오류, 버그, 질문 - 페이지 346 1...339340341342343344345346347348349350351352353...3184 새 코멘트 hrenfx 2011.03.26 14:26 #3451 AlexSTAL : 솔직히 말해서 - 어떻게 든 전에 ... 일종의 타인에 대한 존중이다. 코덱과 인코딩 프로그램을 이해할 필요가 없습니다. 그러나 간단히 ZIP 아카이브를 만들고(몇 초 만에) 트래픽을 수백 배 줄일 수 있습니다. MT5의 무료 베타 테스트 이전은 동일합니다. --- 2011.03.26 14:27 #3452 hrenfx : OFF-TOP: 이 비디오는 216MB입니다. 사전 압축 가능성에 대해 생각해 보십시오(최소한 단순 아카이버 사용 시). 첨부파일은 동일한 영상(400배) 압축(무손실) 예시입니다. 무손실 압축 코덱이 상당히 많이 있으며 그 중 상당수는 온라인 비디오 서비스에서 잘 알려져 있습니다. 파일에 대한 코덱이 없습니다. hrenfx 2011.03.26 14:57 #3453 sergeev : 파일에 대한 코덱이 없습니다. 글쎄요, 그것은 행동 촉구가 아니라 주제에서 벗어난 단순한 예였습니다. MSU 화면 캡처 무손실 코덱 MSU Screen Capture Lossless Codec - MSU кодек для захваченного с экрана видео www.compression.ru MSU Screen Capture Lossless Codec MSU Graphics & Media Lab (Video Group) Идеи, реализация: Дмитрий Попов News: [13.02.2007] Версия 1.2. [02.04.2006] Версия 1.1. [24.03.2006] Версия 1.0. Скачать! (v1.2) Изменения в версии 1.2: Изменения в версии 1.1: Добавлена поддержка "force key frames". Теперь кодек работает не только в RGB24... fellow 2011.03.27 08:51 #3454 막대 번호로 timeDate를 얻는 방법은 무엇입니까? Aleksandr Chugunov 2011.03.27 08:57 #3455 fellow : 막대 번호로 timeDate를 얻는 방법은 무엇입니까? int CopyTime ( string symbol_name, // имя символа ENUM_TIMEFRAMES timeframe, // период int start_pos, // откуда начнем int count, // сколько копируем datetime time_array[] // массив для копирования времени открытия ); Mykola Demko 2011.03.27 15:33 #3456 어떻게 그 거래가 포지션보다 거래량이 크고 반대형이 "in/out"이 아니라 "out" 방향을 가질 수 있는지 설명해주십시오. 마지막 열은 위치 볼륨 , 위치의 끝에서 두 번째 유형입니다. 두 번째 거래는 포지션을 감소시켰습니다. 테이블의 이 부분에서 마지막 거래는 다음과 같아야 합니다. "in/out"은 위치보다 크고 반대 유형을 갖기 때문입니다. 그러나 보고서에는 "아웃"이라고 나와 있습니다. 2010.10.04 00:01:00 팔다 ~에 0.1 83.292 0 0 하나 0 하나 0.1 2010.10.04 03:49:00 팔다 ~에 0.1 83.785 0 0 하나 하나 하나 0.2 2010.10.05 16:57:00 구입 ~에 0.1 83.123 0 0 하나 2 하나 0.1 2010.10.05 16:57:00 구입 밖으로 0.2 83.136 96.83 96.83 하나 삼 -하나 0 2010.10.07 09:20:00 구입 ~에 0.1 82.633 0 96.83 2 0 0 0.1 2010.10.07 09:39:00 구입 ~에 0.1 82.37 0 96.83 2 하나 0 0.2 2010.10.07 14:59:00 구입 ~에 0.1 82.216 0 96.83 2 2 0 0.3 2010.10.08 14:30:00 구입 ~에 0.1 82.074 0 96.83 2 삼 0 0.4 2010.10.08 14:30:00 구입 ~에 0.1 82.072 0 96.83 2 4 0 0.5 2010.10.08 15:25:00 구입 ~에 0.1 81.869 0 96.83 2 5 0 0.6 2010.10.08 15:25:00 구입 ~에 0.1 81.921 0 96.83 2 6 0 0.7 2010.10.08 15:25:00 구입 ~에 0.1 81.812 0 96.83 2 7 0 0.8 2010.10.08 15:30:00 구입 ~에 0.1 81.755 0 96.83 2 여덟 0 0.9 2010.10.11 00:00:00 구입 ~에 0.1 81.58 0 96.83 2 아홉 0 하나 2010.10.11 00:00:00 구입 ~에 0.1 81.58 0 96.83 2 십 0 1.1 2010.10.11 00:00:00 구입 ~에 0.1 81.56 0 96.83 2 열하나 0 1.2 2010.10.11 00:00:00 구입 ~에 0.1 81.57 0 96.83 2 12 0 1.3 2010.10.11 02:54:00 팔다 ~에 0.1 82.09 0 96.83 2 열셋 0 1.2 2010.10.11 02:54:00 팔다 밖으로 1.4 82.09 137.04 233.87 2 십사보고서 자체가 공격을 받고 있습니다. 이 오류로 인해 전체 알고리즘이 올바르게 작동하지 않는 것으로 나타났습니다. 네 번째 줄도 마찬가지입니다. 파일: ReportHistory-630165.zip 70 kb Errors, bugs, questions 질문이 MQL 주제에 없습니다. 눈사태 Mykola Demko 2011.03.27 15:47 #3457 Urain : 어떻게 그 거래가 포지션보다 거래량이 크고 반대형이 "in/out"이 아니라 "out" 방향을 가질 수 있는지 설명해주십시오. 마지막 열은 위치 볼륨 , 위치의 끝에서 두 번째 유형입니다. 두 번째 거래는 포지션을 감소시켰습니다. 테이블의 이 부분에서 마지막 거래는 다음과 같아야 합니다. "in/out"은 위치보다 크고 반대 유형을 갖기 때문입니다. 그러나 보고서에는 "아웃"이라고 나와 있습니다. 보고서 자체가 공격을 받고 있습니다. 이 오류로 인해 전체 알고리즘이 올바르게 작동하지 않는 것으로 나타났습니다. 네 번째 줄도 마찬가지입니다. 분명히 알고리즘을 변경해야 하며 챔피언십 보고서에 "인/아웃" 거래가 전혀 없습니다. 위협 결국 MQ는 위치 기록, 볼륨 및 평균 수준의 두 열만 저장하는 것을 거부했지만 모든 것이 훨씬 간단해졌습니다. 따라서 볼륨 및 위치 수준을 복원할 때 실수가 중요합니다. Yedelkin 2011.03.27 15:50 #3458 Urain : 챔피언십 보고서에는 "인/아웃" 거래가 전혀 없습니다. 왜 안 돼? 나는 그들 중 많은 것을 가지고 있습니다 : https://championship.mql5.com/2010/en/users/Yedelkin/history_deals Mykola Demko 2011.03.27 15:54 #3459 Yedelkin : 왜 안 돼? 나는 그들 중 많은 것을 가지고 있습니다 : https://championship.mql5.com/2010/en/users/Yedelkin/history_deals 예, 실제로 모든 것을 거치지는 않았습니다.o), 감사합니다. 그런 다음 일종의 버그입니다. Manov의 보고서에 따르면, 나는 수동으로 그리고 알고리즘에 의해 선택을 했고, 그래서 버그도 있었습니다. 버그가 Manov 보고서의 이유를 의미하지 않는 경우 지금 바로 확인하겠습니다. Mykola Demko 2011.03.27 16:04 #3460 Yedelkin : 왜 안 돼? 나는 그들 중 많은 것을 가지고 있습니다 : https://championship.mql5.com/2010/en/users/Yedelkin/history_deals 버그 보고도 마찬가지입니다. 처음 3번의 거래를 주의 깊게 살펴보세요. 세 번째 거래는 "인/아웃"이어야 합니다. 소리는 보고서가 아니라 터미널에 투자 내역을 표시하는 것입니다. 1...339340341342343344345346347348349350351352353...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
OFF-TOP: 이 비디오는 216MB입니다. 사전 압축 가능성에 대해 생각해 보십시오(최소한 단순 아카이버 사용 시). 첨부파일은 동일한 영상(400배) 압축(무손실) 예시입니다. 무손실 압축 코덱이 상당히 많이 있으며 그 중 상당수는 온라인 비디오 서비스에서 잘 알려져 있습니다.
파일에 대한 코덱이 없습니다.
글쎄요, 그것은 행동 촉구가 아니라 주제에서 벗어난 단순한 예였습니다.
막대 번호로 timeDate를 얻는 방법은 무엇입니까?
어떻게 그 거래가 포지션보다 거래량이 크고 반대형이 "in/out"이 아니라 "out" 방향을 가질 수 있는지 설명해주십시오.
마지막 열은 위치 볼륨 , 위치의 끝에서 두 번째 유형입니다. 두 번째 거래는 포지션을 감소시켰습니다. 테이블의 이 부분에서 마지막 거래는 다음과 같아야 합니다.
"in/out"은 위치보다 크고 반대 유형을 갖기 때문입니다. 그러나 보고서에는 "아웃"이라고 나와 있습니다.
보고서 자체가 공격을 받고 있습니다.
이 오류로 인해 전체 알고리즘이 올바르게 작동하지 않는 것으로 나타났습니다. 네 번째 줄도 마찬가지입니다.
분명히 알고리즘을 변경해야 하며 챔피언십 보고서에 "인/아웃" 거래가 전혀 없습니다.
위협 결국 MQ는 위치 기록, 볼륨 및 평균 수준의 두 열만 저장하는 것을 거부했지만 모든 것이 훨씬 간단해졌습니다.
따라서 볼륨 및 위치 수준을 복원할 때 실수가 중요합니다.
왜 안 돼? 나는 그들 중 많은 것을 가지고 있습니다 : https://championship.mql5.com/2010/en/users/Yedelkin/history_deals
버그 보고도 마찬가지입니다. 처음 3번의 거래를 주의 깊게 살펴보세요. 세 번째 거래는 "인/아웃"이어야 합니다.
소리는 보고서가 아니라 터미널에 투자 내역을 표시하는 것입니다.