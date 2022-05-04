오류, 버그, 질문 - 페이지 173 1...166167168169170171172173174175176177178179180...3184 새 코멘트 [삭제] 2010.10.26 18:47 #1721 stringo : 매개변수. 다른 방법은? Custom max 1, Custom max 2, ... Custom max n을 시작하지 않습니다. 분명한. 우리는 계속 생각할 것입니다 Nauris Zukas 2010.10.26 21:27 #1722 안녕하세요! 이 오류를 어떻게 고칠 수 있습니까? 초기화되지 않은 변수 사용 가능" 시각" ? datetime OpenBuyOrdersTime() // vajadzetu atgriezt ordera izliksanas laiku { datetime time; uint total= HistoryDealsTotal (); for ( int i= HistoryDealsTotal ()- 1 ;i>= 0 ;i--) { ulong ticket= HistoryDealGetTicket (i); if (ticket!= 0 ) { time =( datetime ) HistoryDealGetInteger (ticket, DEAL_TIME ); } } return (time); } Mykola Demko 2010.10.26 21:52 #1723 abeiks : 안녕하세요! 이 오류를 어떻게 고칠 수 있습니까? 초기화되지 않은 변수 사용 가능" 시각" ? datetime OpenBuyOrdersTime() // vajadzetu atgriezt ordera izliksanas laiku { datetime time= 0 ; uint total= HistoryDealsTotal (); for ( int i= HistoryDealsTotal ()- 1 ;i>= 0 ;i--) { ulong ticket= HistoryDealGetTicket (i); if (ticket!= 0 ) { time=( datetime ) HistoryDealGetInteger (ticket, DEAL_TIME ); } } return (time); } 시간은 항상 반환 값을 반환하고 값은 조건에 의해 초기화됩니다. 변수가 초기화되지 않은 경우 이러한 조건이 있을 수 있으며 그 다음 반환에 반환할 항목은 무엇입니까? Nauris Zukas 2010.10.26 22:45 #1724 Urain : 시간은 항상 반환 값을 반환하고 값은 조건에 의해 초기화됩니다. 변수가 초기화되지 않은 경우 그런 조건이 있을 수 있으며, 그런 다음 반환에 무엇을 반환할까요? 알겠습니다 , 감사합니다! :) [삭제] 2010.10.27 09:05 #1725 개발자. 어떤 빌드가 이미 그러한 현상을 경험하고 있습니다(매우 자주). OC - Win XP SP3 MUI 32비트 Oleg Tsarkov 2010.10.27 11:38 #1726 매뉴얼에서 이 코드를 찾았습니다. int filehandle; ResetLastError (); filehandle= FileOpen ( "fractals.csv" , FILE_WRITE | FILE_CSV ); if (filehandle!= INVALID_HANDLE ) { FileWrite (filehandle, TimeCurrent (), Symbol (), PERIOD_CURRENT ); FileClose (filehandle); Print ( "FileOpen OK" ); } else Print ( "Операция FileOpen неудачна, ошибка " , GetLastError ()); 모든 것이 작동합니다. 질문은 다음과 같습니다. 나에게 편리한 다른 장소에 쓰기 위한 파일을 어떻게 만들 수 있습니까? 절대경로 입력시 코드가 동작하지 않습니다... Sergey Gritsay 2010.10.27 11:44 #1727 Olegts : 매뉴얼에서 이 코드를 찾았습니다. 모든 것이 작동합니다. 질문은 다음과 같습니다. 나에게 편리한 다른 장소에 쓰기 위한 파일을 어떻게 만들 수 있습니까? 절대경로 입력시 코드가 동작하지 않습니다... 아마도 DLL을 통해서만 Oleg Tsarkov 2010.10.27 11:47 #1728 sergey1294 : 아마도 DLL을 통해서만 물론 고맙지만 mt5에서 이 문제가 어떻게든 해결되기를 바랐습니다. mt4처럼 분명히 변태해야 할 것입니다. (((( [삭제] 2010.10.27 11:59 #1729 Olegts : 매뉴얼에서 이 코드를 찾았습니다. 모든 것이 작동합니다. 질문은 다음과 같습니다. 나에게 편리한 다른 장소에 쓰기 위한 파일을 어떻게 만들 수 있습니까? 절대경로 입력시 코드가 동작하지 않습니다... MQL4에서는 다음과 같이 해결되었습니다. - 전체 경로와 파일 이름이 있는 txt 파일에 따옴표 쓰기 Oleg Tsarkov 2010.10.27 12:09 #1730 Interesting : MQL4에서는 다음과 같이 해결되었습니다. - 전체 경로와 파일 이름이 있는 txt 파일에 따옴표 쓰기 감사합니다 지금 mt5에서 확인하겠습니다 1...166167168169170171172173174175176177178179180...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
매개변수. 다른 방법은? Custom max 1, Custom max 2, ... Custom max n을 시작하지 않습니다.
안녕하세요!
이 오류를 어떻게 고칠 수 있습니까? 초기화되지 않은 변수 사용 가능" 시각" ?
안녕하세요!
이 오류를 어떻게 고칠 수 있습니까? 초기화되지 않은 변수 사용 가능" 시각" ?
시간은 항상 반환 값을 반환하고 값은 조건에 의해 초기화됩니다. 변수가 초기화되지 않은 경우 그런 조건이 있을 수 있으며, 그런 다음 반환에 무엇을 반환할까요?
알겠습니다 , 감사합니다! :)
개발자.
어떤 빌드가 이미 그러한 현상을 경험하고 있습니다(매우 자주).
OC - Win XP SP3 MUI 32비트
매뉴얼에서 이 코드를 찾았습니다.
모든 것이 작동합니다. 질문은 다음과 같습니다. 나에게 편리한 다른 장소에 쓰기 위한 파일을 어떻게 만들 수 있습니까?
절대경로 입력시 코드가 동작하지 않습니다...
매뉴얼에서 이 코드를 찾았습니다.
모든 것이 작동합니다. 질문은 다음과 같습니다. 나에게 편리한 다른 장소에 쓰기 위한 파일을 어떻게 만들 수 있습니까?
절대경로 입력시 코드가 동작하지 않습니다...
아마도 DLL을 통해서만
매뉴얼에서 이 코드를 찾았습니다.
모든 것이 작동합니다. 질문은 다음과 같습니다. 나에게 편리한 다른 장소에 쓰기 위한 파일을 어떻게 만들 수 있습니까?
절대경로 입력시 코드가 동작하지 않습니다...
MQL4에서는 다음과 같이 해결되었습니다. - 전체 경로와 파일 이름이 있는 txt 파일에 따옴표 쓰기