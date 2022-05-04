오류, 버그, 질문 - 페이지 173

새 코멘트
[삭제]  
stringo :
매개변수. 다른 방법은? Custom max 1, Custom max 2, ... Custom max n을 시작하지 않습니다.
분명한. 우리는 계속 생각할 것입니다
 

안녕하세요!

이 오류를 어떻게 고칠 수 있습니까? 초기화되지 않은 변수 사용 가능" 시각" ?

 datetime OpenBuyOrdersTime() // vajadzetu atgriezt ordera izliksanas laiku
{
     datetime time;
     uint total= HistoryDealsTotal ();

       for ( int i= HistoryDealsTotal ()- 1 ;i>= 0 ;i--)
        {
         ulong ticket= HistoryDealGetTicket (i);
         if (ticket!= 0 )
           {
            time  =( datetime ) HistoryDealGetInteger (ticket, DEAL_TIME );
           }
        }
     return (time); 
}
 
abeiks :

안녕하세요!

이 오류를 어떻게 고칠 수 있습니까? 초기화되지 않은 변수 사용 가능" 시각" ?

 datetime OpenBuyOrdersTime() // vajadzetu atgriezt ordera izliksanas laiku
  {
   datetime time= 0 ;
   uint total= HistoryDealsTotal ();

   for ( int i= HistoryDealsTotal ()- 1 ;i>= 0 ;i--)
     {
       ulong ticket= HistoryDealGetTicket (i);
       if (ticket!= 0 )
        {
         time=( datetime ) HistoryDealGetInteger (ticket, DEAL_TIME );
        }
     }
   return (time);
  }
시간은 항상 반환 값을 반환하고 값은 조건에 의해 초기화됩니다. 변수가 초기화되지 않은 경우 이러한 조건이 있을 수 있으며 그 다음 반환에 반환할 항목은 무엇입니까?
 
Urain :
시간은 항상 반환 값을 반환하고 값은 조건에 의해 초기화됩니다. 변수가 초기화되지 않은 경우 그런 조건이 있을 수 있으며, 그런 다음 반환에 무엇을 반환할까요?

알겠습니다 , 감사합니다! :)

[삭제]  

개발자.

어떤 빌드가 이미 그러한 현상을 경험하고 있습니다(매우 자주).

OC - Win XP SP3 MUI 32비트


 

매뉴얼에서 이 코드를 찾았습니다.

   int filehandle;
   ResetLastError ();
   filehandle= FileOpen ( "fractals.csv" , FILE_WRITE | FILE_CSV );
   if (filehandle!= INVALID_HANDLE )
     {
      FileWrite (filehandle, TimeCurrent (), Symbol (), PERIOD_CURRENT );
      FileClose (filehandle);
      Print ( "FileOpen OK" );
     }
   else Print ( "Операция FileOpen неудачна, ошибка " , GetLastError ());

모든 것이 작동합니다. 질문은 다음과 같습니다. 나에게 편리한 다른 장소에 쓰기 위한 파일을 어떻게 만들 수 있습니까?

절대경로 입력시 코드가 동작하지 않습니다...

 
Olegts :

매뉴얼에서 이 코드를 찾았습니다.

모든 것이 작동합니다. 질문은 다음과 같습니다. 나에게 편리한 다른 장소에 쓰기 위한 파일을 어떻게 만들 수 있습니까?

절대경로 입력시 코드가 동작하지 않습니다...

아마도 DLL을 통해서만
 
sergey1294 :
아마도 DLL을 통해서만
물론 고맙지만 mt5에서 이 문제가 어떻게든 해결되기를 바랐습니다. mt4처럼 분명히 변태해야 할 것입니다. ((((
[삭제]  
Olegts :

매뉴얼에서 이 코드를 찾았습니다.

모든 것이 작동합니다. 질문은 다음과 같습니다. 나에게 편리한 다른 장소에 쓰기 위한 파일을 어떻게 만들 수 있습니까?

절대경로 입력시 코드가 동작하지 않습니다...

MQL4에서는 다음과 같이 해결되었습니다. - 전체 경로와 파일 이름이 있는 txt 파일에 따옴표 쓰기
 
Interesting :
MQL4에서는 다음과 같이 해결되었습니다. - 전체 경로와 파일 이름이 있는 txt 파일에 따옴표 쓰기
감사합니다 지금 mt5에서 확인하겠습니다
1...166167168169170171172173174175176177178179180...3184
새 코멘트