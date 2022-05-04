오류, 버그, 질문 - 페이지 353 1...346347348349350351352353354355356357358359360...3184 새 코멘트 Kokos 2011.04.06 22:20 #3521 Interesting : 어떤 터미널 빌드(아는 경우)와 DC/서버는 무엇입니까? "빌드"에 대해 이해하지 못했습니다. 그리고 모든 DC/서버는 어디에서나 동일합니다. Sergey Gritsay 2011.04.06 22:43 #3522 Kokos : "빌드"에 대해 이해하지 못했습니다. 그리고 모든 DC/서버는 어디에서나 동일합니다. 방화벽 및 바이러스 백신 비활성화는 때때로 도움이 되거나 예외에 설치 프로그램을 추가합니다. [삭제] 2011.04.06 22:49 #3523 Kokos : "빌드"에 대해 이해하지 못했습니다. 그리고 DC/서버는 어디에서나 동일합니다. 빌드 비용으로 exe 파일의 속성을 볼 수 있습니다. 그러나 이것이 여러 서버에서 관찰된다면 이유는 다른 것일 수 있습니다 ... 세르게이1294 : 방화벽 및 바이러스 백신 비활성화는 때때로 도움이 되거나 예외에 설치 프로그램을 추가합니다. Kaspersky는 설치 프로그램과 우호적인 관계를 유지하고 있는 것 같지만 나머지는 모릅니다. 하지만 이것도 옵션... Renat Fatkhullin 2011.04.06 22:53 #3524 최신 설치 프로그램을 다시 다운로드해 보십시오. Kokos 2011.04.06 23:00 #3525 sergey1294 : 방화벽 및 바이러스 백신 비활성화는 때때로 도움이 되거나 예외에 설치 프로그램을 추가합니다. 모두 덕분에 모든 것이 잘 풀렸습니다! 나는 웹을 가지고 있다. Mykola Demko 2011.04.07 13:32 #3526 서비스 데스크에서 충돌 테스트를 준비하고 있지만 아직 잡히지 않은 버그를 게시하는 것을 거부할 수 없었습니다. 추신 : o) 터미널이 충돌하지 않으면 단순히 사용 방법을 모르는 것입니다 :o) Mykola Demko 2011.04.07 15:04 #3527 다시 열 때 터미널이 열린 차트 에 대한 모든 설정을 재설정하려면 무엇을 청소해야 합니까? 대충 말하면 차트 없이 열렸습니다. 위협 그리고 나서 1.5시간을 죽이고 터미널을 열었지만 열리지 않았습니다.... Renat Fatkhullin 2011.04.07 15:13 #3528 Urain : 터미널을 다시 열 때 열린 차트 에 대한 모든 설정을 재설정하려면 무엇을 청소해야 합니까? \Profiles\Charts\의 프로필 하위 디렉터리(일반적으로 기본값)를 삭제합니다. Mykola Demko 2011.04.07 15:16 #3529 Renat : \Profiles\Charts\의 프로필 하위 디렉터리(일반적으로 기본값)를 삭제합니다. 디렉토리 자체 또는 청소? [삭제] 2011.04.07 15:24 #3530 Urain : 디렉토리 자체 또는 청소? 아마도 청소하기에 충분할 것입니다. 1...346347348349350351352353354355356357358359360...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
어떤 터미널 빌드(아는 경우)와 DC/서버는 무엇입니까?
빌드 비용으로 exe 파일의 속성을 볼 수 있습니다.
그러나 이것이 여러 서버에서 관찰된다면 이유는 다른 것일 수 있습니다 ...
방화벽 및 바이러스 백신 비활성화는 때때로 도움이 되거나 예외에 설치 프로그램을 추가합니다.
Kaspersky는 설치 프로그램과 우호적인 관계를 유지하고 있는 것 같지만 나머지는 모릅니다.
하지만 이것도 옵션...
서비스 데스크에서 충돌 테스트를 준비하고 있지만 아직 잡히지 않은 버그를 게시하는 것을 거부할 수 없었습니다.
추신 : o) 터미널이 충돌하지 않으면 단순히 사용 방법을 모르는 것입니다 :o)
다시 열 때 터미널이 열린 차트 에 대한 모든 설정을 재설정하려면 무엇을 청소해야 합니까?
대충 말하면 차트 없이 열렸습니다.
위협 그리고 나서 1.5시간을 죽이고 터미널을 열었지만 열리지 않았습니다....
\Profiles\Charts\의 프로필 하위 디렉터리(일반적으로 기본값)를 삭제합니다.
디렉토리 자체 또는 청소?