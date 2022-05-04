오류, 버그, 질문 - 페이지 353

Interesting :
어떤 터미널 빌드(아는 경우)와 DC/서버는 무엇입니까?
"빌드"에 대해 이해하지 못했습니다. 그리고 모든 DC/서버는 어디에서나 동일합니다.
 
Kokos :
방화벽 및 바이러스 백신 비활성화는 때때로 도움이 되거나 예외에 설치 프로그램을 추가합니다.
Kokos :
빌드 비용으로 exe 파일의 속성을 볼 수 있습니다.


그러나 이것이 여러 서버에서 관찰된다면 이유는 다른 것일 수 있습니다 ...

세르게이1294 :
Kaspersky는 설치 프로그램과 우호적인 관계를 유지하고 있는 것 같지만 나머지는 모릅니다.

하지만 이것도 옵션...

 
최신 설치 프로그램을 다시 다운로드해 보십시오.
 
sergey1294 :
모두 덕분에 모든 것이 잘 풀렸습니다! 나는 웹을 가지고 있다.
 

서비스 데스크에서 충돌 테스트를 준비하고 있지만 아직 잡히지 않은 버그를 게시하는 것을 거부할 수 없었습니다.


추신 : o) 터미널이 충돌하지 않으면 단순히 사용 방법을 모르는 것입니다 :o)
 

다시 열 때 터미널이 열린 차트 에 대한 모든 설정을 재설정하려면 무엇을 청소해야 합니까?

대충 말하면 차트 없이 열렸습니다.

위협 그리고 나서 1.5시간을 죽이고 터미널을 열었지만 열리지 않았습니다....

 
Urain :

\Profiles\Charts\의 프로필 하위 디렉터리(일반적으로 기본값)를 삭제합니다.
 
Renat :

디렉토리 자체 또는 청소?
Urain :
아마도 청소하기에 충분할 것입니다.
