MT5에 대한 소원 - 페이지 17 1...101112131415161718192021222324...117 새 코멘트 IGGL 2010.03.25 18:29 #161 x100intraday писал(а) # : 나는 왜 시장(특히 쌍의 비교차)이 종종 Fibo TimeZones를 매우 정확하게 따르는지 모르겠습니다 - 절대적으로 자연스럽고 무의식적인 방식으로 또는 여전히 TA 참가자의 의식적이고 정통한 합리적인 행동으로 인해, 잘 만들어진 수준에 가까운 시장을 의도적으로 기다리거나 둘 다일 수 있습니다. 나는 TimeZones에 세심한주의를 기울이지 않았지만 수준에 관해서는 은행을 포함하여 두 번째 (참가자의 의식적 행동)라고 확신합니다. 일반적으로 주문은 fibo 수준 영역에 있습니다. 제 생각에 은행은 주문이 제대로 작동하고 스프레드를 통해 수익을 올릴 수 있도록 가격을 피보(fibo) 수준까지 끌어올리는 데 도움을 주기도 합니다. 예를 들어, 조용한 시장에서 1분 또는 5분 차트에 대한 RSI에 주의를 기울이십시오. 로봇의 작업은 명확하게 보입니다. 분 차트와 관련하여 어떤 종류의 과매수 또는 과매도에 대해 이야기 할 수 있지만 표시기는 작동합니다. 과매수 및 과매도라는 용어는 선사 시대 사람들이 일일 차트에서 플레이하고 상인이라고 불렀던 시대에 태어났습니다. 컴퓨터의 출현으로 이러한 용어는 지표와 함께 최대 분까지 모든 시간 간격으로 이동했습니다. 상식의 관점에서 보면 이것은 완전한 미친 짓(몇 분 안에 낙찰가 ;-)이지만 덕분에 모든 고급 로봇과 라이브 트레이더가 RSI에 대해 알고 있기 때문에 효과적인 TC를 구축할 수 있습니다. 선호하는 지표), fibo, 채널, 지지 및 저항 수준, 반올림 숫자... RSI가 일일 차트의 척도를 벗어나면 분석가가 코끼리 크기로 부풀릴 것이라는 뉴스가 종종 있을 것입니다. 차트가 반전됩니다. 나는 이것을 여러 번 확신했습니다. 매우 자주, 분석가들은 RSI 지표에 책임이 있다고 의심하지 않고 사실 이후에 코끼리를 구워 뉴스의 촉매제 역할을 합니다. 반대의 경우도 마찬가지입니다. RSI는 코끼리를 파리로 바꿀 수 있습니다. 우리는 이 소식에 관심이 없었습니다. 이제 돌아설 때입니다. RSI와 뉴스에 대해 말한 모든 것은 특히 일일 차트 이상에서 fibo에 적용됩니다. 그건 그렇고, 지지선과 저항선은 종종 RSI에 형성됩니다. 참가자와 로봇의 주요 관심은 교차 쌍이 아닌 쌍에 고정되어 있으므로 교차 쌍에 대한 기술적 분석의 중요성을 과대 평가하는 것을 권장하지 않습니다. 개인적으로 크로스 페어에서 플레이할 때 가장 죽은 통화와 가장 강한 통화를 선택하고 눈으로 시장에 진입합니다. 예를 들어 EUR/AUD 월별 차트를 보면 모든 것을 이해할 수 있습니다. 나는 또한 군중이 뉴스에서 1분에 1000핍을 실행하는 방식을 좋아하고, 식어서 부화한 달걀에 대한 뉴스가 가치가 없다는 것을 깨달았을 때 다시 함께 소름이 돋았습니다. 게임, 그리고 만. 거래자의 5%가 게임 규칙에 익숙하다고 합니다. Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Видимость объектов www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Видимость объектов - Документация по MQL5 Metatrader 5의 표준 지표를 CyberiaTrader..놀라운 EA! 포트폴리오: PriceChannelExpert 및 기타 Вадим 2010.03.25 18:35 #162 PlotIndexSetInteger (0,PLOT_DRAW_BEGIN,15)와 유사한 함수가 필요합니다. , 그러나 다른 쪽에서 그래프를 클리핑합니다. IGGL 2010.03.25 20:09 #163 Renat писал(а) # : 절대 말도 안되는 소리라고 생각합니다. 어떤 사람들은 그것을 헤징이라고 부릅니다. 트레이더가 일하는 모든 금융 기관에서 각 트레이더에게 어떤 상품과 시간 간격을 두고 어떤 거래 시스템을 사용할 것인지에 대한 명령이 주어진다는 것을 진지하게 제안하고 있습니까? 아니면 내가 Alpari의 여러 관리자에게 한 번에 돈을 투자하고 동시에 어떤 악기를 연주해야 하는지 지시를 제공하지 않으면 내가 원한다는 이유로 정신 병원에 입원할 수 있다고 생각하십니까? 내 위험을 줄이십시오. 나 자신은 2 * 2 = 4가 마음에 들지 않습니다. 말도 안되는 소리, 그 이상은 아닙니다! 그러나 그것에 대해 무엇을 할 수 있습니까? 비즈니스 애플리케이션의 3계층 아키텍처, 상호 연결 또는 결여에 대해 이야기하고 있다면 이것은 2 * 2이기도 합니다(어제 학생들은 이에 대해 알고 있음). 글쎄, 나는 영장 및 기타 "존엄" 시스템에 대해 반복하고 싶지 않습니다. 그냥 정신 병원에 보내십시오. >MT5에서 다른 악기를 살펴보는 데에는 문제가 없습니다. 실제로 우리는 과거 데이터에 대한 액세스에 대한 거의 모든 제한을 제거하고 엄청난 양의 데이터를 다운로드할 수 있도록 허용했습니다. 감사합니다. 추신: 이미 다섯 번째 버전의 MT 설정에 그러한 창이 없다는 사실을 특징짓기 위해 어떤 단어를 사용하는지 궁금합니다. 이 창의 도움으로 시스템은 미리 설정된 들여쓰기와 주문서 콤보 상자에 지정된 볼륨으로 한 번 또는 두 번 마우스 클릭으로 서버에 즉시 주문을 보내는 모드로 전환됩니다. MT는 주문을 준비하고 보내기 위한 대화 상자에 이전에 입력한 들여쓰기와 볼륨을 표시할 만큼 똑똑하지도 않습니다. 정말 5개 버전 모두에서 사전 설정된 매개변수로 원 클릭 실행을 구현하는 데 30분이 없었습니까? 한번은 이 기능이 없어서 보증금의 20% 정도를 잃어버렸습니다. 들여쓰기를 할 시간이 없었습니다(가격 급등). 주문 실행 후 1시간 동안 인터넷 연결이 끊겼고 내 주문은 SL 없이 남았습니다. Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства ордеров www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства ордеров - Документация по MQL5 파일: vkr6.jpg 21 kb 어떤 경우에 표시기에 로봇 10포인트 3.mq4 무료로 어드바이저를 작성해 드립니다 [삭제] 2010.03.25 20:18 #164 Rinng писал(а) # : PlotIndexSetInteger(0,PLOT_DRAW_BEGIN,15)와 유사한 함수가 필요합니다. , 그러나 다른 쪽에서 그래프를 클리핑합니다. 기능이 MQL5에서 구현된 경우 표준이 아니어야 합니다. Renat Fatkhullin 2010.03.25 20:30 #165 IGGL писал(а) # : 어떤 사람들은 그것을 헤징이라고 부릅니다. 여러 계정을 열고 원하는 대로 거래하세요. 그러나 (1) 하나의 계정 및 (2) 하나의 기호 (3) 동시에 (4) 여러 전략에 대해 - 이것은 한 위치의 계획에서 분명히 비합리적이고 기술적으로 실행 불가능합니다. 자물쇠에 대한 주제는 오랫동안 닫혀 있었기 때문에 올리지 않는 것이 좋습니다. 거래 창을 비판해 주셔서 감사합니다. 우리는 이전에 설정된 중지의 보존을 추가하여 계속 개선할 것입니다. 그러나 인터페이스 자동화에는 매우 나쁜 점이 있습니다. "자동으로 대체된" 값으로 인한 모든 거래 오류는 개발자에게 책임이 있습니다. 그래서 모든 설정을 즉시 저장하지 않았습니다. 이제 자동 설정 창은 이미 매우 지능적이며 다음과 같이 보입니다.또한 조금 후에 마켓 워치에 특별한 "원 클릭 거래" 탭을 추가하여 거래 속도를 높일 것입니다. 신호가 복사되지 않음 MetaTrader 5 전략 테스터: 트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, [삭제] 2010.03.25 20:38 #166 IGGL писал(а) # : 추신: 이미 다섯 번째 버전의 MT 설정에 그러한 창이 없다는 사실을 특징짓기 위해 어떤 단어를 사용하는지 궁금합니다. 이 창의 도움으로 시스템은 미리 설정된 들여쓰기와 주문서 콤보 상자에 지정된 볼륨으로 한 번 또는 두 번 마우스 클릭으로 서버에 즉시 주문을 보내는 모드로 전환됩니다. MT는 주문을 준비하고 보내기 위한 대화 상자에 이전에 입력한 들여쓰기와 볼륨을 표시할 만큼 똑똑하지도 않습니다. 정말 5개 버전 모두에서 사전 설정된 매개변수로 원 클릭 실행을 구현하는 데 30분이 없었습니까? 한번은 이 기능이 없어서 보증금의 20% 정도를 잃어버렸습니다. 들여쓰기를 할 시간이 없었습니다(가격 급등). 주문 실행 후 1시간 동안 인터넷 연결이 끊겼고 내 주문은 SL 없이 남았다. 일부 개발자의 결정에 동의하지 않지만, 다음과 같은 진술은 개발자의 의견과 일치할 가능성이 높습니다. MQL5는 다양한 종류의 인터페이스(창, 버튼 등)를 생성할 수 있는 풍부하고 편리한 가능성을 제공합니다. MQL5를 사용하여 만들 수 있는 모든 것이 표준일 필요는 없습니다. MQL5에서는 기본 MT5를 인식할 수 없게 될 수 있는 표준 거래와 비교하여 거래의 모양과 원칙을 너무 많이 변경할 수 있습니다. MQL5는 상당히 강력한 언어입니다. 예를 들어 MQL5를 사용하여 가로뿐만 아니라 세로로도 이동할 수 있는 차트를 생성할 수 있다면 표준 MT5 전달에 포함되어서는 안 됩니다. MT5+MQL5는 클라이언트 단말기의 자급자족 코어입니다. 거의 모든 다른 아이디어는 이 코어의 기능으로 구현됩니다. MT5 개발자의 임무는 고성능 자급자족 및 보안 코어입니다. 이것은 MT4와 완전히 다른 개념입니다. 또한 개발자는 전례 없는 엄청난 수의 보너스(스토리, 테스터, 에이전트 등)를 계획하고 있습니다. 코어의 완전한 자급 자족이 아닌 MT5의 약점도 있습니다. 그러나 이것은 개발자들에 의해 "망상"으로 간주됩니다. 이론적으로 그들은 옳습니다. 실제로는 없습니다. 캔버스 멋지다! 석유 - 전망, 기대, 푸리에 변환을 사용하여 미래 Вадим 2010.03.25 22:51 #167 getch писал(а) # : 기능이 MQL5에서 구현된 경우 표준이 아니어야 합니다. 흠, 예를 들어 줄 수 있습니까? 값이 0이 되지 않도록 반대편에서 그래프를 자르지 못하는 것 같습니다. x572intraday 2010.03.25 23:37 #168 IGGL писал(а) # : 나는 TimeZones에 세심한주의를 기울이지 않았지만 수준에 관해서는 은행을 포함하여 두 번째 (참가자의 의식적 행동)라고 확신합니다. 일반적으로 주문은 fibo 수준 영역에 있습니다. 내 생각에 은행은 때때로 가격을 fibo 수준으로 "접근"하는 데 함께 도움을 준다고 생각합니다... 예를 들어, 조용한 시장에서 1분 또는 5분 차트에 대한 RSI에 주의를 기울이십시오. 로봇의 작업은 명확하게 보입니다. 과매수 및 과매도라는 용어는 선사 시대에 탄생했습니다 ... 저항, 숫자 반올림... RSI가 일간 차트에서 규모를 벗어나면 분석가가 코끼리 크기로 부풀려 차트가 반전된다는 뉴스가 자주 나올 것입니다. 나는 이것을 여러 번 확신했습니다. 매우 자주, 분석가들은 RSI 지표에 책임이 있다고 의심하지 않고 사실 이후에 코끼리를 구워 뉴스의 촉매제 역할을 합니다. 반대의 경우도 마찬가지입니다. RSI는 코끼리를 파리로 바꿀 수 있습니다. 우리는 이 소식에 관심이 없었습니다. 이제 돌아설 때입니다. RSI와 뉴스에 대해 말한 모든 것은 특히 일일 차트 이상에서 fibo에 적용됩니다. 그건 그렇고, 지지선과 저항선은 종종 RSI에 형성됩니다. 참가자와 로봇의 주요 관심은 교차 쌍이 아닌 쌍에 고정되어 있으므로 교차 쌍에 대한 기술적 분석의 중요성을 과대 평가하는 것을 권장하지 않습니다. 개인적으로 크로스 페어에서 플레이할 때 가장 죽은 통화와 가장 강한 통화를 선택하고 눈으로 시장에 진입합니다. 예를 들어 EUR/AUD 월별 차트를 보면 모든 것을 이해할 수 있습니다. 나는 또한 군중이 뉴스에서 1분에 1000핍을 실행하는 방식을 좋아하고, 식어서 부화한 달걀에 대한 뉴스가 가치가 없다는 것을 깨달았을 때 다시 함께 소름이 돋았습니다. 게임, 그리고 만. 거래자의 5%가 게임 규칙에 익숙하다고 합니다. RBC와 같은 곳에서(그러나 인터넷에서 녹화된 비디오를 봤습니다) 그들은 피보나치 시간대가 천 년 전과 같은 규모의 역사적 데이터에 대한 적절한 작동을 보여주고 있다고 말했습니다. 나는 지금 그들이 천 년 전 경제에 대한 역사적 데이터를 어디서 얻었는지 재치 있는 표정으로 묻지 않겠습니다. 그러나 당신이 그것을 믿는다면 - 그리고 그들이 TV 시청자에게 그런 그래프를 보여주었다면 - "선사" 시대에는 아무 것도 없었습니다. 은행, 로봇 없음, 원하는 Fibo 수준까지 정직하게 침을 뱉기 위한 강한 의지가 없습니다. 그리고 레벨은 여전히 작동하고 작동하며 작동할 것입니다! 로봇은 배타적 골절의 형성에 영향을 미치지 않습니다. 내가 아는 한, 그것들은 시장을 흔들어서 완전히 수동 거래보다 변동성이 크며, 다른 모든 시장 참여자와 동일하고 동일한 방식으로 균열을 겪을 수 있습니다. 일반 시장, 무의식적 인 군중, 살아있는 자동 상인의 군중. Fibo 수준의 시간대를 벗어나면 다른 많은 고전적이고 오랜 테스트를 거친 TA 차트 도구 의 올바른 작업 못지않게 전형적인 시장 신비주의가 사라집니다. 증권 거래소에서 패자의 95% -97%와 성공한 플레이어의 3% -5%만 있다면, 당황하고 탐욕스럽고 불균형하고 편협한 생각을 가진 방대한 양떼가 어떻게 시장을 지능적으로 이끌고, 구부리고, 흔들리는지 말해주세요. 또한 대다수의 자금이 누구의 손에 집중되어 있는지 물을 수 있습니다. 이 무리의 손에 있거나 훨씬 작지만 뚱뚱하고 전문적인 은행의 손에 - 그렇다면 누가 시장을 그렇게 영리하게 형성하고 있는지는 여전히 분명할 것입니다. 매우 크고 전문적인 시장 조성자. 그러나 그럼에도 불구하고 무리의 어리석음, 탐욕 및 공포가 시장을 지배한다면 어떻게 될까요? 그렇다면 왜 이렇게 정확하고 아름다운 것일까? 그리고 순전히 이론적으로 주요 시장 전문가들이 최초의 - 원시적인 - 세계 경제 충동 및 어떤 슈퍼파/서브파가 지금/미니파/... 그리고 시장이 지금 어디로 갈지, 그리고 나중에는 어디로 갈 것인지 확실히 알아내십시오. 그러면 미혹된 반항적 군중은 이것을 어떤 식으로든 고려할 수 없고 생각조차 하지 않습니다. 그러나 단기 거래에서 작은 잎사귀를 자르려고합니다. 이 모든 것은 시장이 살아 움직이는 것처럼 보이며 일종의 독립적인 삶을 사는 것처럼 보이며, 우리는 시장에서 크림을 잃어 버리거나 훑어보고 우리가 그것을 형성하고 있다고 믿으면서 함께 노는 것입니다. 시장 조성자들은 내 말에 단호히 동의하지 않을 것이지만, 이것은 시장이 성격이고 그들이 이 장대한 비밀을 누설하는 것을 금지했기 때문일 뿐입니다. "게임, 그리고 만"과 "이 뉴스를 해결하지 말자, 뒤로 돌아갈 시간입니다. 그렇지 않으면 여기에서 지연되고 뉴스를 위해 같은 방향으로 더 크롤링하는 것이 편리하지 않습니다. " - 이것은 모두 또 다른 아름답고 접을 수 있는 해석이며 많은 것 중 하나입니다. "소로스가 세계 경제를 무너뜨리고 위기를 촉발시켰다", "로스차일드 가문은 수조 달러로 포브스에서도 빛을 발하지 못하고, 1등과 그 이하에 있는 악명 높은 억만장자들-그래서, 로스차일드 가문의 시선을 돌리기 위한 작은 튀김" ; 곰(잠재적 패자)이 수십억 달러의 포트폴리오를 가진 대규모 구매자를 펌핑하고, 수준의 구매자에 의한 지원, 스테핑 및 급격한 스윙에 대한 이론이 있습니다. Forex가 인용하고 있는 A. Elder의 흥미로운 진술이 있습니다. 근본적인 분석은 " 1마일 길이의 밧줄로 묶여 있습니다 . 궁극적으로 - 재단이 결정합니다. 그러나 "최종 설명"이 있기 전에 - 모든 일이 발생할 수 있습니다 ." 모든 사람들은 세계 경제의 원인, 과정 및 결과를 자신과 자신의 방식으로 설명하려고 합니다... Forex의 발명가만이 가격을 형성하는 시장 요인에 대해 알 수 있으며 시장 조성자는 주요 군중 및 영향보다 조금 더 추측할 수 있습니다. 조금, 더 이상 아무것도. 결국 시장이 "무언가를 기다리고 있던"특정 수준 (예 : 기술 개발을 위해 서두르다)을 해결할 시간이되면 바로 그 시점에서 가까운 장래에 그 수준이 결정될 것이고 경제의 실제 부문의 상황과 이것은 전혀 연결되지 않을 것입니다. 이 돌파구 동안의 벌목은 전혀 급격히 증가하지 않고, 석유는 더 이상 펌핑되지 않으며, 곡물은 수확되지 않을 것입니다. 따라서 이러한 경우 시장은 실제 부문의 뉴스에 신경 쓰지 않습니다. 그러나 뉴스가 중요했다면 즉시 해결되지 않고 조금 후에 해결될 것입니다. 일반적으로 이것은 주제가 아니기 때문에 별도의 분기로 옮기는 것이 좋을 것입니다. 흥미롭고 유머러스한 가장 멋진 조언자! 그리고 왜 파이퍼는 챔피언에서 [삭제] 2010.03.26 09:01 #169 Rinng писал(а) # : 흠, 예를 들어 줄 수 있습니까? 값이 0이 되지 않도록 반대편에서 그래프를 자르지 못하는 것 같습니다. 아마도 내가 뭔가를 이해하지 못했을 것입니다. 그러나 CodeBase에는 차트 작업의 다른 방법을 보여주는 예제( 1개 및 2개 )가 있습니다. x572intraday 2010.03.26 10:07 #170 상식의 관점에서 나에게 설명하십시오. MT에서 등거리 채널은 이데올로기적으로 등거리입니다. 그것이 무엇으로부터 등거리여야 합니까, 아니면 진공에서 혹등을 한 말에서? 이 모든 것이 TA의 찻주전자에 분명합니까? 숙련된 전문가에게 편리한가요? 나는 이에 대한 설명이 있든 없든 의도적으로 지금 지역 설명으로 들어가지 않습니다. 일반적으로 세계 관행(TA 및 일반 도면-기하학적 모두)에서 무언가가 명확한 중심 또는 축에서 등거리 에 있으며 이는 분명합니다(다른 옵션이 있는 경우 이는 이미 구체적이고 이국적입니다). 예를 들어, Rumus 는 그의 RC에 그러한 중심 축이 있고 놀라운 사소한 기회 가 있습니다(결과적으로 그는 이것을 수행하는 방법을 모르는 것 같습니다). 축선 , 그 중 하나를 드래그합니다. 사실, 채널 관리는 아마추어에게 매우 구체적입니다. 채널을 당기고 확장한 다음 올바른 방향으로 기울이거나 뒤집는 것도 고된 노동이므로 제어 불량의 예를 채택할 필요가 없습니다. 그것은 단순히 중복되거나 이국적이지 않은 채널 내에서 채널 을 그리는 기능을 가지고 있습니다. 매우 유용한 기능입니다. 예를 들어, 기본 점선의 +/-10%입니다. 친애하는 개발자. 당신은 우리 하나님 여호와를 두려워하고 가능한 한 빨리 사용자에게 고품질의 사용 가능하고 사용자 친화적 이며 그 이름을 정당화하는 등거리 채널 을 제공 할 수 있습니까? 실제로 정상적이고 등거리에 있으며 쉽게 통제할 수 있는 카자흐스탄 공화국이 없다면 우리는 미국 경제를 완전히 무너뜨리지 못할 것이며 작은 미국 형제들에게 그들의 재산 내에서 살도록 가르치지 않을 것입니다. 감사합니다. 모든 일에 행운을 빕니다! 오류, 버그, 질문 포트폴리오: PriceChannelExpert 및 기타 채널 거래 시스템 1...101112131415161718192021222324...117 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
나는 TimeZones에 세심한주의를 기울이지 않았지만 수준에 관해서는 은행을 포함하여 두 번째 (참가자의 의식적 행동)라고 확신합니다. 일반적으로 주문은 fibo 수준 영역에 있습니다. 제 생각에 은행은 주문이 제대로 작동하고 스프레드를 통해 수익을 올릴 수 있도록 가격을 피보(fibo) 수준까지 끌어올리는 데 도움을 주기도 합니다. 예를 들어, 조용한 시장에서 1분 또는 5분 차트에 대한 RSI에 주의를 기울이십시오. 로봇의 작업은 명확하게 보입니다. 분 차트와 관련하여 어떤 종류의 과매수 또는 과매도에 대해 이야기 할 수 있지만 표시기는 작동합니다. 과매수 및 과매도라는 용어는 선사 시대 사람들이 일일 차트에서 플레이하고 상인이라고 불렀던 시대에 태어났습니다. 컴퓨터의 출현으로 이러한 용어는 지표와 함께 최대 분까지 모든 시간 간격으로 이동했습니다. 상식의 관점에서 보면 이것은 완전한 미친 짓(몇 분 안에 낙찰가 ;-)이지만 덕분에 모든 고급 로봇과 라이브 트레이더가 RSI에 대해 알고 있기 때문에 효과적인 TC를 구축할 수 있습니다. 선호하는 지표), fibo, 채널, 지지 및 저항 수준, 반올림 숫자... RSI가 일일 차트의 척도를 벗어나면 분석가가 코끼리 크기로 부풀릴 것이라는 뉴스가 종종 있을 것입니다. 차트가 반전됩니다. 나는 이것을 여러 번 확신했습니다. 매우 자주, 분석가들은 RSI 지표에 책임이 있다고 의심하지 않고 사실 이후에 코끼리를 구워 뉴스의 촉매제 역할을 합니다. 반대의 경우도 마찬가지입니다. RSI는 코끼리를 파리로 바꿀 수 있습니다. 우리는 이 소식에 관심이 없었습니다. 이제 돌아설 때입니다. RSI와 뉴스에 대해 말한 모든 것은 특히 일일 차트 이상에서 fibo에 적용됩니다. 그건 그렇고, 지지선과 저항선은 종종 RSI에 형성됩니다. 참가자와 로봇의 주요 관심은 교차 쌍이 아닌 쌍에 고정되어 있으므로 교차 쌍에 대한 기술적 분석의 중요성을 과대 평가하는 것을 권장하지 않습니다. 개인적으로 크로스 페어에서 플레이할 때 가장 죽은 통화와 가장 강한 통화를 선택하고 눈으로 시장에 진입합니다. 예를 들어 EUR/AUD 월별 차트를 보면 모든 것을 이해할 수 있습니다. 나는 또한 군중이 뉴스에서 1분에 1000핍을 실행하는 방식을 좋아하고, 식어서 부화한 달걀에 대한 뉴스가 가치가 없다는 것을 깨달았을 때 다시 함께 소름이 돋았습니다. 게임, 그리고 만. 거래자의 5%가 게임 규칙에 익숙하다고 합니다.
PlotIndexSetInteger (0,PLOT_DRAW_BEGIN,15)와 유사한 함수가 필요합니다. , 그러나 다른 쪽에서 그래프를 클리핑합니다.
절대 말도 안되는 소리라고 생각합니다.
어떤 사람들은 그것을 헤징이라고 부릅니다. 트레이더가 일하는 모든 금융 기관에서 각 트레이더에게 어떤 상품과 시간 간격을 두고 어떤 거래 시스템을 사용할 것인지에 대한 명령이 주어진다는 것을 진지하게 제안하고 있습니까? 아니면 내가 Alpari의 여러 관리자에게 한 번에 돈을 투자하고 동시에 어떤 악기를 연주해야 하는지 지시를 제공하지 않으면 내가 원한다는 이유로 정신 병원에 입원할 수 있다고 생각하십니까? 내 위험을 줄이십시오. 나 자신은 2 * 2 = 4가 마음에 들지 않습니다. 말도 안되는 소리, 그 이상은 아닙니다! 그러나 그것에 대해 무엇을 할 수 있습니까? 비즈니스 애플리케이션의 3계층 아키텍처, 상호 연결 또는 결여에 대해 이야기하고 있다면 이것은 2 * 2이기도 합니다(어제 학생들은 이에 대해 알고 있음). 글쎄, 나는 영장 및 기타 "존엄" 시스템에 대해 반복하고 싶지 않습니다. 그냥 정신 병원에 보내십시오.
>MT5에서 다른 악기를 살펴보는 데에는 문제가 없습니다. 실제로 우리는 과거 데이터에 대한 액세스에 대한 거의 모든 제한을 제거하고 엄청난 양의 데이터를 다운로드할 수 있도록 허용했습니다.
감사합니다.
추신: 이미 다섯 번째 버전의 MT 설정에 그러한 창이 없다는 사실을 특징짓기 위해 어떤 단어를 사용하는지 궁금합니다. 이 창의 도움으로 시스템은 미리 설정된 들여쓰기와 주문서 콤보 상자에 지정된 볼륨으로 한 번 또는 두 번 마우스 클릭으로 서버에 즉시 주문을 보내는 모드로 전환됩니다. MT는 주문을 준비하고 보내기 위한 대화 상자에 이전에 입력한 들여쓰기와 볼륨을 표시할 만큼 똑똑하지도 않습니다. 정말 5개 버전 모두에서 사전 설정된 매개변수로 원 클릭 실행을 구현하는 데 30분이 없었습니까? 한번은 이 기능이 없어서 보증금의 20% 정도를 잃어버렸습니다. 들여쓰기를 할 시간이 없었습니다(가격 급등). 주문 실행 후 1시간 동안 인터넷 연결이 끊겼고 내 주문은 SL 없이 남았습니다.
PlotIndexSetInteger(0,PLOT_DRAW_BEGIN,15)와 유사한 함수가 필요합니다. , 그러나 다른 쪽에서 그래프를 클리핑합니다.
어떤 사람들은 그것을 헤징이라고 부릅니다.
여러 계정을 열고 원하는 대로 거래하세요.
그러나 (1) 하나의 계정 및 (2) 하나의 기호 (3) 동시에 (4) 여러 전략에 대해 - 이것은 한 위치의 계획에서 분명히 비합리적이고 기술적으로 실행 불가능합니다. 자물쇠에 대한 주제는 오랫동안 닫혀 있었기 때문에 올리지 않는 것이 좋습니다.
거래 창을 비판해 주셔서 감사합니다. 우리는 이전에 설정된 중지의 보존을 추가하여 계속 개선할 것입니다. 그러나 인터페이스 자동화에는 매우 나쁜 점이 있습니다. "자동으로 대체된" 값으로 인한 모든 거래 오류는 개발자에게 책임이 있습니다. 그래서 모든 설정을 즉시 저장하지 않았습니다.
이제 자동 설정 창은 이미 매우 지능적이며 다음과 같이 보입니다.
또한 조금 후에 마켓 워치에 특별한 "원 클릭 거래" 탭을 추가하여 거래 속도를 높일 것입니다.
추신: 이미 다섯 번째 버전의 MT 설정에 그러한 창이 없다는 사실을 특징짓기 위해 어떤 단어를 사용하는지 궁금합니다. 이 창의 도움으로 시스템은 미리 설정된 들여쓰기와 주문서 콤보 상자에 지정된 볼륨으로 한 번 또는 두 번 마우스 클릭으로 서버에 즉시 주문을 보내는 모드로 전환됩니다. MT는 주문을 준비하고 보내기 위한 대화 상자에 이전에 입력한 들여쓰기와 볼륨을 표시할 만큼 똑똑하지도 않습니다. 정말 5개 버전 모두에서 사전 설정된 매개변수로 원 클릭 실행을 구현하는 데 30분이 없었습니까? 한번은 이 기능이 없어서 보증금의 20% 정도를 잃어버렸습니다. 들여쓰기를 할 시간이 없었습니다(가격 급등). 주문 실행 후 1시간 동안 인터넷 연결이 끊겼고 내 주문은 SL 없이 남았다.
일부 개발자의 결정에 동의하지 않지만, 다음과 같은 진술은 개발자의 의견과 일치할 가능성이 높습니다.
MQL5는 다양한 종류의 인터페이스(창, 버튼 등)를 생성할 수 있는 풍부하고 편리한 가능성을 제공합니다. MQL5를 사용하여 만들 수 있는 모든 것이 표준일 필요는 없습니다. MQL5에서는 기본 MT5를 인식할 수 없게 될 수 있는 표준 거래와 비교하여 거래의 모양과 원칙을 너무 많이 변경할 수 있습니다.
MQL5는 상당히 강력한 언어입니다. 예를 들어 MQL5를 사용하여 가로뿐만 아니라 세로로도 이동할 수 있는 차트를 생성할 수 있다면 표준 MT5 전달에 포함되어서는 안 됩니다. MT5+MQL5는 클라이언트 단말기의 자급자족 코어입니다. 거의 모든 다른 아이디어는 이 코어의 기능으로 구현됩니다. MT5 개발자의 임무는 고성능 자급자족 및 보안 코어입니다. 이것은 MT4와 완전히 다른 개념입니다.
또한 개발자는 전례 없는 엄청난 수의 보너스(스토리, 테스터, 에이전트 등)를 계획하고 있습니다.
코어의 완전한 자급 자족이 아닌 MT5의 약점도 있습니다. 그러나 이것은 개발자들에 의해 "망상"으로 간주됩니다. 이론적으로 그들은 옳습니다. 실제로는 없습니다.
기능이 MQL5에서 구현된 경우 표준이 아니어야 합니다.
나는 TimeZones에 세심한주의를 기울이지 않았지만 수준에 관해서는 은행을 포함하여 두 번째 (참가자의 의식적 행동)라고 확신합니다. 일반적으로 주문은 fibo 수준 영역에 있습니다. 내 생각에 은행은 때때로 가격을 fibo 수준으로 "접근"하는 데 함께 도움을 준다고 생각합니다...
예를 들어, 조용한 시장에서 1분 또는 5분 차트에 대한 RSI에 주의를 기울이십시오. 로봇의 작업은 명확하게 보입니다.
과매수 및 과매도라는 용어는 선사 시대에 탄생했습니다 ...
저항, 숫자 반올림... RSI가 일간 차트에서 규모를 벗어나면 분석가가 코끼리 크기로 부풀려 차트가 반전된다는 뉴스가 자주 나올 것입니다. 나는 이것을 여러 번 확신했습니다. 매우 자주, 분석가들은 RSI 지표에 책임이 있다고 의심하지 않고 사실 이후에 코끼리를 구워 뉴스의 촉매제 역할을 합니다. 반대의 경우도 마찬가지입니다. RSI는 코끼리를 파리로 바꿀 수 있습니다. 우리는 이 소식에 관심이 없었습니다. 이제 돌아설 때입니다. RSI와 뉴스에 대해 말한 모든 것은 특히 일일 차트 이상에서 fibo에 적용됩니다. 그건 그렇고, 지지선과 저항선은 종종 RSI에 형성됩니다. 참가자와 로봇의 주요 관심은 교차 쌍이 아닌 쌍에 고정되어 있으므로 교차 쌍에 대한 기술적 분석의 중요성을 과대 평가하는 것을 권장하지 않습니다. 개인적으로 크로스 페어에서 플레이할 때 가장 죽은 통화와 가장 강한 통화를 선택하고 눈으로 시장에 진입합니다. 예를 들어 EUR/AUD 월별 차트를 보면 모든 것을 이해할 수 있습니다.
나는 또한 군중이 뉴스에서 1분에 1000핍을 실행하는 방식을 좋아하고, 식어서 부화한 달걀에 대한 뉴스가 가치가 없다는 것을 깨달았을 때 다시 함께 소름이 돋았습니다. 게임, 그리고 만. 거래자의 5%가 게임 규칙에 익숙하다고 합니다.
RBC와 같은 곳에서(그러나 인터넷에서 녹화된 비디오를 봤습니다) 그들은 피보나치 시간대가 천 년 전과 같은 규모의 역사적 데이터에 대한 적절한 작동을 보여주고 있다고 말했습니다. 나는 지금 그들이 천 년 전 경제에 대한 역사적 데이터를 어디서 얻었는지 재치 있는 표정으로 묻지 않겠습니다. 그러나 당신이 그것을 믿는다면 - 그리고 그들이 TV 시청자에게 그런 그래프를 보여주었다면 - "선사" 시대에는 아무 것도 없었습니다. 은행, 로봇 없음, 원하는 Fibo 수준까지 정직하게 침을 뱉기 위한 강한 의지가 없습니다. 그리고 레벨은 여전히 작동하고 작동하며 작동할 것입니다!
로봇은 배타적 골절의 형성에 영향을 미치지 않습니다. 내가 아는 한, 그것들은 시장을 흔들어서 완전히 수동 거래보다 변동성이 크며, 다른 모든 시장 참여자와 동일하고 동일한 방식으로 균열을 겪을 수 있습니다. 일반 시장, 무의식적 인 군중, 살아있는 자동 상인의 군중.
Fibo 수준의 시간대를 벗어나면 다른 많은 고전적이고 오랜 테스트를 거친 TA 차트 도구 의 올바른 작업 못지않게 전형적인 시장 신비주의가 사라집니다. 증권 거래소에서 패자의 95% -97%와 성공한 플레이어의 3% -5%만 있다면, 당황하고 탐욕스럽고 불균형하고 편협한 생각을 가진 방대한 양떼가 어떻게 시장을 지능적으로 이끌고, 구부리고, 흔들리는지 말해주세요. 또한 대다수의 자금이 누구의 손에 집중되어 있는지 물을 수 있습니다. 이 무리의 손에 있거나 훨씬 작지만 뚱뚱하고 전문적인 은행의 손에 - 그렇다면 누가 시장을 그렇게 영리하게 형성하고 있는지는 여전히 분명할 것입니다. 매우 크고 전문적인 시장 조성자. 그러나 그럼에도 불구하고 무리의 어리석음, 탐욕 및 공포가 시장을 지배한다면 어떻게 될까요? 그렇다면 왜 이렇게 정확하고 아름다운 것일까? 그리고 순전히 이론적으로 주요 시장 전문가들이 최초의 - 원시적인 - 세계 경제 충동 및 어떤 슈퍼파/서브파가 지금/미니파/... 그리고 시장이 지금 어디로 갈지, 그리고 나중에는 어디로 갈 것인지 확실히 알아내십시오. 그러면 미혹된 반항적 군중은 이것을 어떤 식으로든 고려할 수 없고 생각조차 하지 않습니다. 그러나 단기 거래에서 작은 잎사귀를 자르려고합니다. 이 모든 것은 시장이 살아 움직이는 것처럼 보이며 일종의 독립적인 삶을 사는 것처럼 보이며, 우리는 시장에서 크림을 잃어 버리거나 훑어보고 우리가 그것을 형성하고 있다고 믿으면서 함께 노는 것입니다. 시장 조성자들은 내 말에 단호히 동의하지 않을 것이지만, 이것은 시장이 성격이고 그들이 이 장대한 비밀을 누설하는 것을 금지했기 때문일 뿐입니다.
"게임, 그리고 만"과 "이 뉴스를 해결하지 말자, 뒤로 돌아갈 시간입니다. 그렇지 않으면 여기에서 지연되고 뉴스를 위해 같은 방향으로 더 크롤링하는 것이 편리하지 않습니다. " - 이것은 모두 또 다른 아름답고 접을 수 있는 해석이며 많은 것 중 하나입니다. "소로스가 세계 경제를 무너뜨리고 위기를 촉발시켰다", "로스차일드 가문은 수조 달러로 포브스에서도 빛을 발하지 못하고, 1등과 그 이하에 있는 악명 높은 억만장자들-그래서, 로스차일드 가문의 시선을 돌리기 위한 작은 튀김" ; 곰(잠재적 패자)이 수십억 달러의 포트폴리오를 가진 대규모 구매자를 펌핑하고, 수준의 구매자에 의한 지원, 스테핑 및 급격한 스윙에 대한 이론이 있습니다. Forex가 인용하고 있는 A. Elder의 흥미로운 진술이 있습니다. 근본적인 분석은 " 1마일 길이의 밧줄로 묶여 있습니다 . 궁극적으로 - 재단이 결정합니다. 그러나 "최종 설명"이 있기 전에 - 모든 일이 발생할 수 있습니다 ." 모든 사람들은 세계 경제의 원인, 과정 및 결과를 자신과 자신의 방식으로 설명하려고 합니다... Forex의 발명가만이 가격을 형성하는 시장 요인에 대해 알 수 있으며 시장 조성자는 주요 군중 및 영향보다 조금 더 추측할 수 있습니다. 조금, 더 이상 아무것도. 결국 시장이 "무언가를 기다리고 있던"특정 수준 (예 : 기술 개발을 위해 서두르다)을 해결할 시간이되면 바로 그 시점에서 가까운 장래에 그 수준이 결정될 것이고 경제의 실제 부문의 상황과 이것은 전혀 연결되지 않을 것입니다. 이 돌파구 동안의 벌목은 전혀 급격히 증가하지 않고, 석유는 더 이상 펌핑되지 않으며, 곡물은 수확되지 않을 것입니다. 따라서 이러한 경우 시장은 실제 부문의 뉴스에 신경 쓰지 않습니다. 그러나 뉴스가 중요했다면 즉시 해결되지 않고 조금 후에 해결될 것입니다.
일반적으로 이것은 주제가 아니기 때문에 별도의 분기로 옮기는 것이 좋을 것입니다.
흠, 예를 들어 줄 수 있습니까? 값이 0이 되지 않도록 반대편에서 그래프를 자르지 못하는 것 같습니다.
상식의 관점에서 나에게 설명하십시오. MT에서 등거리 채널은 이데올로기적으로 등거리입니다. 그것이 무엇으로부터 등거리여야 합니까, 아니면 진공에서 혹등을 한 말에서? 이 모든 것이 TA의 찻주전자에 분명합니까? 숙련된 전문가에게 편리한가요? 나는 이에 대한 설명이 있든 없든 의도적으로 지금 지역 설명으로 들어가지 않습니다.
일반적으로 세계 관행(TA 및 일반 도면-기하학적 모두)에서 무언가가 명확한 중심 또는 축에서 등거리 에 있으며 이는 분명합니다(다른 옵션이 있는 경우 이는 이미 구체적이고 이국적입니다). 예를 들어, Rumus 는 그의 RC에 그러한 중심 축이 있고 놀라운 사소한 기회 가 있습니다(결과적으로 그는 이것을 수행하는 방법을 모르는 것 같습니다). 축선 , 그 중 하나를 드래그합니다. 사실, 채널 관리는 아마추어에게 매우 구체적입니다. 채널을 당기고 확장한 다음 올바른 방향으로 기울이거나 뒤집는 것도 고된 노동이므로 제어 불량의 예를 채택할 필요가 없습니다. 그것은 단순히 중복되거나 이국적이지 않은 채널 내에서 채널 을 그리는 기능을 가지고 있습니다. 매우 유용한 기능입니다. 예를 들어, 기본 점선의 +/-10%입니다.
친애하는 개발자. 당신은 우리 하나님 여호와를 두려워하고 가능한 한 빨리 사용자에게 고품질의 사용 가능하고 사용자 친화적 이며 그 이름을 정당화하는 등거리 채널 을 제공 할 수 있습니까? 실제로 정상적이고 등거리에 있으며 쉽게 통제할 수 있는 카자흐스탄 공화국이 없다면 우리는 미국 경제를 완전히 무너뜨리지 못할 것이며 작은 미국 형제들에게 그들의 재산 내에서 살도록 가르치지 않을 것입니다.
감사합니다. 모든 일에 행운을 빕니다!