ctrl+z 가 삭제된 그래픽 객체를 반환하는 경우 유사한 키 조합(예: alt+z )을 통해 객체를 취소하고 수정할 수 있는 기능도 추가해야 합니다. 이것은 특히 정점에 이미 정확히 맞춰진 물체의 자기 점의 우발적인 스침 및 이동 또는 왜곡의 경우에 요구됩니다. 모든 것을 다시 그리고 조정하는 것은 지옥의 또 다른 원일 뿐입니다.
이해 주셔서 감사합니다.
차트에는 두 개의 Andrews 포크 가 있습니다.
1. 압축/수직선으로 변질되는 문제는 1개(분홍색)에서만 발생하고, 2개는 어떤 이유에서인지 정상입니다.
2. 문제는 TF에서 발생합니다: H3, H6 .
3. 구형 TF에서는 분홍색 포크가 왼쪽 하단에서 오른쪽 상단으로 파란색을 교차하지만 TF가 감소함에 따라 파란색의 왼쪽 하단이 더 왼쪽으로 회전 하고 이미 파란색이 파란색에서 분홍색을 교차합니다. 왼쪽 오른쪽 아래에서 위쪽으로.
이 모든 것을 이해하는 방법? 얼마나 오래?! 모든 TF의 모든 비율과 상대 위치는 관찰되고 서로 유사해야 합니다! 평행 세계에서는 어떤지 모르겠지만 우리 세계에서는 이것이 궁극적인 진리이며 엄격하게 준수해야 합니다!
나는 당신을 신뢰합니다. 누가, 당신이 아니라면?
고맙습니다!
차트 창을 터미널 창 외부, 예를 들어 두 번째 모니터 또는 세 번째 모니터로 이동할 수 있도록 만드는 사람이 있는지 없는지 모르겠습니다.
그런 다음 각 모니터에 대한 터미널을 복사하는 것이 꺼려집니다.
mt4가 있는 schaz는 지속적으로 2개의 터미널을 실행해야 합니다.
2개의 모니터에 대해 3개를 연결할 계획입니다.
저장된 템플릿을 제공하십시오. 앵커 포인트가 너무 가깝고 확대하면 시간 척도에 따라 매우 가까워지는 것 같습니다.
또한 " 정확한 타임라인 " 옵션이 활성화되어 있습니까 ? 어쨌든 공부용 템플릿은 해를 끼치 지 않을 것입니다. 나는 우리 편에서 실수를 배제하지 않습니다.
MT5가 다중 모니터를 지원할 수 있다면 좋을 것입니다.
1. " 정확한 시간 척도 "에 대해 알지 못했습니다. 나는 놀았습니다. 아무것도 바뀌지 않았으므로 그녀에 관한 것이 아닙니다. 일반적으로 아직 미세 조정을 수행하지 않았으며 기본적으로 업데이트도 그대로 적용합니다.
2. 아마도 앵커 포인트의 과도한 근접성에 대해 올바르게 지적되었을 것입니다. 그러나 이 경우 이는 왜곡 효과에 대한 설명일 뿐 그대로 두라는 주장은 아니다. 이 기념비적인 평면도 스웨터를 실로 잡아당기면 정말 많은 것들이 떠오를 것이고 ... 스웨터에는 아무것도 남지 않을 것이라고 생각합니다. 그리고 나는 정말로 원하지 않습니다. 멀리서 손이 없으면 MT5가 멋지게 보입니다.
3. 확실한 것은 확실한 것 중 하나가 특정 "중요" TF 이후에 완전히 퇴화되지 않는다는 것입니다. H4와 H8에서도 다시 나타나며 H12부터는 스케일-TF 거리가 너무 커서 결국 좁아집니다. 그리고 포크가 축소되는 두 시간 프레임 사이에 있는 시간 프레임에 압축되지 않은 형태로 다시 나타나므로 이전 시간 프레임의 앵커 포인트가 너무 가깝게 수렴된다는 가설은 궁극적으로 맞지 않습니다.
MT4에 비해 MT5의 장점에 대해 많이 읽었습니다. 이론상으로는 작업 속도의 증가에 만족했습니다. 지금은 다운로드 속도, 스크립트 실행, 계산 또는 인터페이스에 관한 것인지 아니면 다른 무엇에 관한 것인지 또는 한 번에 모든 것에 관한 것인지 기억나지 않지만 실제로는 유동성이 높은 TF 사이를 이동할 때 MT4에 비해 극적인 속도 저하를 발견했습니다. 한 쌍. 기록 데이터를 다시 로드하고 저장하는 원칙을 변경한 것으로 알고 있습니다. 그러나 예를 들어 여기에서 예를 들어 다른 많은 쌍보다 항상 눈에 띄게 활발했던 EUR/JPY에서 다른 TF로의 전환(특히 하나의 긴 정체 후)은 터미널을 상당히 "중단"하고 때로는 수십 초 동안 생각합니다. 다른 쌍보다 더 많이 축적되는 기록을 내보내는 데 더 오래 걸리거나 압축을 푸는 데 더 오래 걸리거나 시각적 표시를 위해 변환하는 데 오랜 시간이 걸리거나 ... 아니면 이유가 다른 것 또는 모든 것입니다. 한 번에. MT4에서는 그런 기억이 없어요. 어쨌든 내 컴퓨터에 MT5 ISP가 등장하여 인터넷 액세스 속도도 변하지 않았습니다.
경비원!! 걸작을 망치지 마십시오!
MT5에서는 여러 업데이트 후에도 모든 차트에 대한 매개변수의 일반 설정을 기다릴 수 없습니다. 내가 잘못된 곳에서 다섯 개의 코펙을 찾고 있었던 것은 아닐까? 그러나 다른 곳에서는 그렇지 않으며 더욱 그렇습니다. MT4의 이미지와 유사점에서 수행했습니다. F8을 사용하여 이 차트에 대해서만 개별 표시 매개변수(라인, 그리드, 마침표 구분 기호, 볼륨 등)를 설정하거나 ctrl + o를 사용하여 설정할 수 있습니다. 모든 향후 새 차트에 대해 기본값입니다. MT5에서는 모든 것이 F8로 정상적으로 설정되지만 ctrl + o로 전체 또는 최소한의 필수 형식에서 공통 작업을 찾지 못했습니다.
MT5에서 일반 설정 옵션을 확장하십시오.
고맙습니다.