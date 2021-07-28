MT5에 대한 소원 - 페이지 13 1...67891011121314151617181920...117 새 코멘트 MQ Alexander 2010.02.24 12:20 #121 Putnic : 장애가 있는 요청-질문: 1. 창의 위치는 원칙적으로 저장이 안되는데, 절대 아니면 일부 조건에서만 저장되나요? 2. 클라이언트 단말기의 경로(정확한 경로)는 무엇입니까? 3. File-Open 데이터 디렉토리(정확한 경로)를 호출하면 어떤 디렉토리가 열리나요? 4. 작업 표시줄 설정에서 "사용자 계정 컨트롤 가상화" 옵션을 활성화하면 터미널 프로세스의 작업 목록에 무엇이 표시됩니까? Dmitry Voronkov 2010.02.24 13:35 #122 그리고 즉시 새 빌드에 대한 질문, 어떻게 든 Copy * 기능이 이상하게 작동합니다. bool ExactCorrectionM1( datetime &dt, double &pr, double dev, ENUM_APPLIED_PRICE price, ENUM_TIMEFRAMES inp_period) { int rates_total= 0 ,rates_time= 0 ,result; datetime iTime[]; double iPrice[]; datetime start, end; start=dt- PeriodSeconds (inp_period)* 2 ; end=dt+ PeriodSeconds (inp_period)* 2 ; int err= 0 ; do { rates_time= CopyTime ( Symbol (), PERIOD_M1 ,start,end,iTime); switch (price) { case PRICE_HIGH : rates_total= CopyHigh ( Symbol (), PERIOD_M1 ,start,end,iPrice); break ; case PRICE_LOW : rates_total= CopyLow ( Symbol (), PERIOD_M1 ,start,end,iPrice); break ; default : return (false); } err++; Sleep ( 1 ); } while ((rates_total<= 0 || rates_time!=rates_total) && err< 10 ); if (err>= 10 ) return (false); if (price== PRICE_HIGH ) result= ArrayMaximum (iPrice, WHOLE_ARRAY ,rates_total); if (price== PRICE_LOW ) result= ArrayMinimum (iPrice, WHOLE_ARRAY ,rates_total); if (iPrice[result]<=pr+dev && iPrice[result]>=pr-dev) { dt=iTime[result]; pr=iPrice[result]; return (true); } return (false); } 그리고 디버거에서 흥미로운 그림을 봅니다(분 TF). 요컨대 배열의 요소는 5개가 있어야 하고 그 중 2개가 있어야 합니다.. 시작값과 끝값을 여러 곳에서 변경해 보았는데 결과는 같습니다. 내가 뭔가 잘못하고 있는 건 아닐까? Putnic 2010.02.24 20:45 #123 stringo писал(а) # : 위치가 저장되지 않습니다. 그리고 그래프의 개수가 저장되나요? 차트 설정(기호, 기간, 스타일, 지표, 개체 등)이 저장됩니까? 그래프의 위치만 저장되지 않습니다. 차트 자체의 수량, 설정이 완전히 저장됩니다. Putnic 2010.02.24 21:12 #124 Alexander писал(а) # : 요청-질문: 1. 창의 위치는 원칙적으로 저장이 안되는데, 절대 아니면 일부 조건에서만 저장되나요? 2. 클라이언트 단말기의 경로(정확한 경로)는 무엇입니까? 3. File-Open 데이터 디렉토리(정확한 경로)를 호출하면 어떤 디렉토리가 열리나요? 4. 작업 표시줄 설정에서 "사용자 계정 컨트롤 가상화" 옵션을 활성화하면 터미널 프로세스의 작업 목록에 무엇이 표시됩니까? 1. 각 변경 후 터미널을 다시 시작하기 시작했습니다. 프로필 설정이 손실되는 조건을 공개했습니다. 차트 창의 위쪽 또는 아래쪽 테두리를 숨기면 설정이 충돌합니다. MT4에서는 문제가 없습니다. 2. "C:\Program Files\MetaTrader 5" 3. "C:\Program Files\MetaTrader 5\terminal.exe" 4. 사진과 정확히 동일하게 보여줍니다. Dmitry Voronkov 2010.02.25 10:04 #125 vdv2001 : 그리고 즉시 새 빌드에 대한 질문, 어떻게 든 Copy * 기능이 이상하게 작동합니다. 그리고 디버거에서 흥미로운 그림을 봅니다(분 TF). 요컨대 배열의 요소는 5개가 있어야 하고 그 중 2개가 있어야 하는데, 시작값과 끝값을 여러 곳에서 변경해 보았는데 결과는 같습니다. 내가 뭔가 잘못하고 있는 건 아닐까? 누가 이 질문에 답할 것인가? 당신은 바보처럼 느끼기 시작합니다. Tolya, 내 손이 비뚤어졌지만 빌드 248 전에는 모든 것이 잘 작동했고 이제는 모든 칠면조가 말도 안되는 소리를 하고 있습니다. 내가 무엇을 틀렸는지(또는 옳다) 대답하는 것이 정말 어려운가요? Test Account 2010.02.25 10:35 #126 vdv2001 : 누가 이 질문에 답할 것인가? 당신은 바보처럼 느끼기 시작합니다. Tolya, 내 손이 비뚤어졌지만 빌드 248 전에는 모든 것이 잘 작동했고 이제는 모든 칠면조가 말도 안되는 소리를 하고 있습니다. 내가 무엇을 틀렸는지(또는 옳다) 대답하는 것이 정말 어려운가요? 메시지를 보내주셔서 감사합니다. 우리는 이해한다. Slava 2010.02.25 12:25 #127 vdv2001 : 누가 이 질문에 답할 것인가? 당신은 바보처럼 느끼기 시작합니다. Tolya, 내 손이 비뚤어졌지만 빌드 248 전에는 모든 것이 잘 작동했고 이제는 모든 칠면조가 말도 안되는 소리를 하고 있습니다. 내가 무엇을 틀렸는지(또는 옳다) 대답하는 것이 정말 어려운가요? 이해하고 수정했습니다. 고맙습니다. Dmitry Voronkov 2010.02.25 20:23 #128 작은 소원, 당신은 배경의 경우에도 표시기를 개체 아래에 레이어로 표시할 수 있습니다. 그렇지 않으면 다음 그림을 얻습니다. 잘 안보이네요 :( Alexander 2010.02.28 13:39 #129 MetaEditor에서 줄 번호 매기기 기능을 유용하게 만들어 주셨으면 합니다. Гена 2010.03.02 10:12 #130 주문 보내기/닫기 창입니다. 그가 어디에 있는지 기억하게 할 수 있습니까? 닫은? 어디에서 열려면 닫혀있었어? 여러 개의 창이 켜져 있는 경우에만 바탕 화면이 열려 있을 때 더 편리합니다. 열린 물체는 그 위치를 알고 있습니다. 1...67891011121314151617181920...117 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
장애가 있는
요청-질문:
1. 창의 위치는 원칙적으로 저장이 안되는데, 절대 아니면 일부 조건에서만 저장되나요?
2. 클라이언트 단말기의 경로(정확한 경로)는 무엇입니까?
3. File-Open 데이터 디렉토리(정확한 경로)를 호출하면 어떤 디렉토리가 열리나요?
4. 작업 표시줄 설정에서 "사용자 계정 컨트롤 가상화" 옵션을 활성화하면 터미널 프로세스의 작업 목록에 무엇이 표시됩니까?
그리고 즉시 새 빌드에 대한 질문, 어떻게 든 Copy * 기능이 이상하게 작동합니다.
그리고 디버거에서 흥미로운 그림을 봅니다(분 TF).
요컨대 배열의 요소는 5개가 있어야 하고 그 중 2개가 있어야 합니다.. 시작값과 끝값을 여러 곳에서 변경해 보았는데 결과는 같습니다.
내가 뭔가 잘못하고 있는 건 아닐까?
위치가 저장되지 않습니다. 그리고 그래프의 개수가 저장되나요? 차트 설정(기호, 기간, 스타일, 지표, 개체 등)이 저장됩니까?
1. 각 변경 후 터미널을 다시 시작하기 시작했습니다. 프로필 설정이 손실되는 조건을 공개했습니다. 차트 창의 위쪽 또는 아래쪽 테두리를 숨기면 설정이 충돌합니다.
MT4에서는 문제가 없습니다.
2. "C:\Program Files\MetaTrader 5"
3. "C:\Program Files\MetaTrader 5\terminal.exe"
4. 사진과 정확히 동일하게 보여줍니다.
누가 이 질문에 답할 것인가?
당신은 바보처럼 느끼기 시작합니다. Tolya, 내 손이 비뚤어졌지만 빌드 248 전에는 모든 것이 잘 작동했고 이제는 모든 칠면조가 말도 안되는 소리를 하고 있습니다.
내가 무엇을 틀렸는지(또는 옳다) 대답하는 것이 정말 어려운가요?
메시지를 보내주셔서 감사합니다.
우리는 이해한다.
작은 소원, 당신은 배경의 경우에도 표시기를 개체 아래에 레이어로 표시할 수 있습니다. 그렇지 않으면 다음 그림을 얻습니다.
잘 안보이네요 :(
주문 보내기/닫기 창입니다.
그가 어디에 있는지 기억하게 할 수 있습니까?
닫은? 어디에서 열려면
닫혀있었어? 여러 개의 창이 켜져 있는 경우에만
바탕 화면이 열려 있을 때 더 편리합니다.
열린 물체는 그 위치를 알고 있습니다.