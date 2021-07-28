MT5에 대한 소원 - 페이지 13

Putnic :
장애가 있는

요청-질문:

1. 창의 위치는 원칙적으로 저장이 안되는데, 절대 아니면 일부 조건에서만 저장되나요?

2. 클라이언트 단말기의 경로(정확한 경로)는 무엇입니까?

3. File-Open 데이터 디렉토리(정확한 경로)를 호출하면 어떤 디렉토리가 열리나요?

4. 작업 표시줄 설정에서 "사용자 계정 컨트롤 가상화" 옵션을 활성화하면 터미널 프로세스의 작업 목록에 무엇이 표시됩니까?

 

그리고 즉시 새 빌드에 대한 질문, 어떻게 든 Copy * 기능이 이상하게 작동합니다.

 bool ExactCorrectionM1( datetime &dt, double &pr, double dev, ENUM_APPLIED_PRICE price, ENUM_TIMEFRAMES inp_period)
  {
   int       rates_total= 0 ,rates_time= 0 ,result;
   datetime iTime[];
   double    iPrice[];
   datetime start, end;
   start=dt- PeriodSeconds (inp_period)* 2 ;
   end=dt+ PeriodSeconds (inp_period)* 2 ;
   int err= 0 ;
   do
     {
      rates_time= CopyTime ( Symbol (), PERIOD_M1 ,start,end,iTime);
       switch (price)
        {
         case PRICE_HIGH : rates_total= CopyHigh ( Symbol (), PERIOD_M1 ,start,end,iPrice);
         break ;
         case PRICE_LOW : rates_total= CopyLow ( Symbol (), PERIOD_M1 ,start,end,iPrice);
         break ;
         default :
             return (false);
        }
      err++;
       Sleep ( 1 );
     }
   while ((rates_total<= 0 || rates_time!=rates_total) && err< 10 );
   if (err>= 10 )
       return (false);

   if (price== PRICE_HIGH )
      result= ArrayMaximum (iPrice, WHOLE_ARRAY ,rates_total);
   if (price== PRICE_LOW )
      result= ArrayMinimum (iPrice, WHOLE_ARRAY ,rates_total);
   if (iPrice[result]<=pr+dev && iPrice[result]>=pr-dev)
     {
      dt=iTime[result];
      pr=iPrice[result];
       return (true);
     }
   return (false);
  }

그리고 디버거에서 흥미로운 그림을 봅니다(분 TF).

요컨대 배열의 요소는 5개가 있어야 하고 그 중 2개가 있어야 합니다.. 시작값과 끝값을 여러 곳에서 변경해 보았는데 결과는 같습니다.

내가 뭔가 잘못하고 있는 건 아닐까?

 
stringo писал(а) :

위치가 저장되지 않습니다. 그리고 그래프의 개수가 저장되나요? 차트 설정(기호, 기간, 스타일, 지표, 개체 등)이 저장됩니까?

그래프의 위치만 저장되지 않습니다. 차트 자체의 수량, 설정이 완전히 저장됩니다.
 
Alexander писал(а) :

1. 각 변경 후 터미널을 다시 시작하기 시작했습니다. 프로필 설정이 손실되는 조건을 공개했습니다. 차트 창의 위쪽 또는 아래쪽 테두리를 숨기면 설정이 충돌합니다.

MT4에서는 문제가 없습니다.

2. "C:\Program Files\MetaTrader 5"

3. "C:\Program Files\MetaTrader 5\terminal.exe"

4. 사진과 정확히 동일하게 보여줍니다.

 
vdv2001 :

그리고 즉시 새 빌드에 대한 질문, 어떻게 든 Copy * 기능이 이상하게 작동합니다.

그리고 디버거에서 흥미로운 그림을 봅니다(분 TF).

요컨대 배열의 요소는 5개가 있어야 하고 그 중 2개가 있어야 하는데, 시작값과 끝값을 여러 곳에서 변경해 보았는데 결과는 같습니다.

내가 뭔가 잘못하고 있는 건 아닐까?

누가 이 질문에 답할 것인가?

당신은 바보처럼 느끼기 시작합니다. Tolya, 내 손이 비뚤어졌지만 빌드 248 전에는 모든 것이 잘 작동했고 이제는 모든 칠면조가 말도 안되는 소리를 하고 있습니다.

내가 무엇을 틀렸는지(또는 옳다) 대답하는 것이 정말 어려운가요?

 
vdv2001 :

누가 이 질문에 답할 것인가?

당신은 바보처럼 느끼기 시작합니다. Tolya, 내 손이 비뚤어졌지만 빌드 248 전에는 모든 것이 잘 작동했고 이제는 모든 칠면조가 말도 안되는 소리를 하고 있습니다.

내가 무엇을 틀렸는지(또는 옳다) 대답하는 것이 정말 어려운가요?

메시지를 보내주셔서 감사합니다.

우리는 이해한다.

 
vdv2001 :

누가 이 질문에 답할 것인가?

당신은 바보처럼 느끼기 시작합니다. Tolya, 내 손이 비뚤어졌지만 빌드 248 전에는 모든 것이 잘 작동했고 이제는 모든 칠면조가 말도 안되는 소리를 하고 있습니다.

내가 무엇을 틀렸는지(또는 옳다) 대답하는 것이 정말 어려운가요?

이해하고 수정했습니다. 고맙습니다.
 

작은 소원, 당신은 배경의 경우에도 표시기를 개체 아래에 레이어로 표시할 수 있습니다. 그렇지 않으면 다음 그림을 얻습니다.

잘 안보이네요 :(

 
MetaEditor에서 줄 번호 매기기 기능을 유용하게 만들어 주셨으면 합니다.
 

주문 보내기/닫기 창입니다.

그가 어디에 있는지 기억하게 할 수 있습니까?

닫은? 어디에서 열려면

닫혀있었어? 여러 개의 창이 켜져 있는 경우에만

바탕 화면이 열려 있을 때 더 편리합니다.

열린 물체는 그 위치를 알고 있습니다.

