MT5에 대한 소원 - 페이지 20

IGGL 2010.04.06 02:14 #191

getch :

나는 개발자들의 일부 결정에 동의하지 않지만, 다음 진술은 그들의 의견과 일치할 가능성이 있다.

MQL5는 다양한 종류의 인터페이스(창, 버튼 등)를 생성할 수 있는 풍부하고 편리한 가능성을 제공합니다. MQL5를 사용하여 만들 수 있는 모든 것이 표준일 필요는 없습니다. MQL5에서는 기본 MT5를 인식할 수 없게 될 수 있는 표준 거래와 비교하여 거래의 모양과 원칙을 너무 많이 변경할 수 있습니다.

MQL5는 상당히 강력한 언어입니다. 예를 들어 MQL5를 사용하여 가로뿐만 아니라 세로로도 이동할 수 있는 차트를 생성할 수 있다면 표준 MT5 전달에 포함되어서는 안 됩니다. MT5+MQL5는 클라이언트 단말기의 자급자족 코어입니다. 거의 모든 다른 아이디어는 이 코어의 기능으로 구현됩니다. MT5 개발자의 임무는 고성능의 자급 자족하고 안전한 코어입니다. MT4와는 완전히 다른 개념입니다. 또한 개발자는 전례 없는 엄청난 수의 보너스(스토리, 테스터, 에이전트 등)를 계획하고 있습니다. 코어의 완전한 자급이 아닌 MT5의 약점도 있습니다. 그러나 이것은 개발자들에 의해 "망상"으로 간주됩니다. 이론적으로 그들은 옳습니다. 실제로는 없습니다. 이 모든 것을 전문 개발자의 눈으로 보려고 합니다. 어린이용 생성자이자 비교적 간단한 로봇을 작성하고 테스트하기 위한 도구인 MT5는 레코드(구조)가 없고 최소한 콜백 기능을 사용할 수 있다는 점을 제외하고는 완벽하게 적합합니다. 그러나 많은 경우에 훨씬 더 강력한 언어, 강력한 양식 및 대화 상자 디자인 도구, 그래픽 라이브러리, 디버깅 도구, 데이터베이스 액세스 도구 등을 포함하는 보다 진지하고 강력한 개발 도구를 사용하는 것을 선호합니다. 동시에 외부 명령을 실행하기 위해 외부 Dll 함수의 빈번한 유휴 폴링으로 정원을 차단하지 않습니다. 불행히도 나는 일반 기능에 대해 약간 다른 생각을 가지고 있습니다. 예를 들어, 마우스로 그래프를 임의로 배치하는 것이 가능해야 한다고 확신합니다. 이것이 왜 필요한지 설명할 필요는 없다고 생각합니다. 물체가 없는 영역을 선택하고 그래프를 캡처하여 올바른 방향으로 끌어왔습니다. 무엇이 더 쉬울 수 있습니까? 이것은 바퀴가 최소한 둥글고 더 혁신적이어야 함을 의미합니다. 어떤 축에 대한 확대/축소 작업은 단순히 마우스를 위아래로 모두 수행해야 한다고 확신합니다. 물론 이 경우 정확한 저울과 양초가 필요하기 때문에 약간의 불연속성을 가정합니다. 트레이딩 스테이션 개발자 그들은 양초의 완벽한 정확성에 "침을 뱉습니다"(예를 들어 양초의 그림자는 양초 몸체의 중심에서 "튀어 나올 수"있음) 좋지는 않지만 적응 형 비늘이 있으며 이것이 가장 중요합니다. 모든 차트 조작을 위해 글꼴 및 글꼴 크기를 포함하여 모든 것이 완벽합니다. 나는 가격 척도가 등거리 값의 집합이 아니라 10,100,1000 등의 배수 집합이어야 한다고 확신합니다. 반올림할수록 좋습니다. 규모의 위험도 불필요한 것과는 거리가 멀다. 이 원칙에 따라 저울과 모든 측정 기기 가 있는 대다수의 소프트웨어 제품이 제작됩니다. 저울이 있는 제품(예: Microsoft Word)을 열어 이를 확인하십시오. 트레이더를 위한 도구의 경우 이것은 특히 중요합니다. 왜냐하면 라운드 숫자에는 특별한 "마법"의 매력이 있기 때문입니다. 다행스럽게도 Trading Station의 개발자들은 이 점과 다른 많은 명백한 사실을 매우 잘 이해하고 있습니다. Trading Station에서 라운드 번호를 놓치는 것은 매우 어렵습니다. MT4에서는 항상 그랬습니다. 매력에 대해 말하자면, USD/CAD는 곧 1.0000 ( 매우 강력한 "자석")까지 오를 것으로 보입니다. 나는 명확하게 표시된 "자석"(1.0000)과 50의 구분 값이 있는 눈금의 예를 추가하기로 결정했습니다. 1분에서 하루까지 차트를 사용하여 모든 합리적인 조작으로 1,000이 범위에 있으면 "눈에 거슬리는" 규모의. 원하신다면 MT5에서 해보시거나 어렵지 않다면 어떻게 하면 되는지 알려주세요. MT에서는 일반 눈금 대신 항상 등거리의 숫자 집합을 봅니다. 그건 그렇고, MT의 그리드에서 눈에 잔물결이 생겨서 항상 잘라냅니다. 여기에서 볼 수 있듯이 그리드는 눈에 거슬리지 않으며 IMHO(더 좋은 것보다 더 좋은 것)입니다. 나는 "시장 관찰" 테이블에 스프레드 열과 다른 열이 있어야 한다고 확신합니다. 현재 스프레드 의 값이 예치 통화의 SL 및 TP(거리) 값과 함께 주문 시작 대화 상자에 표시되어야 한다고 확신합니다. 우리는 이것을 볼 수 없습니다. 또는 지정된 정보 가 거래자에게 흥미롭지 않습니까? 나는 "닫힌" 프로그래밍 환경이 열등하다고 확신합니다. 나는 상황에 맞는 메뉴가 과부하되어서는 안 되며 모든 "거래" 명령이 첫 번째 수준으로 가져와야 한다고 확신합니다. 뉴스를 재생할 때 초가 중요합니다. 동시에, 나는 아직 MT를 희망이 없는 제품으로 생각하지 않는다는 점에 주목하고 싶습니다 . 그렇지 않다면 저는 여기에 있지 않을 것입니다. 게다가, 나는 심지어 올바른 방향으로 약간의 심각한 변화를 봅니다. 악마는 디테일에 있는 것으로 알려져 있다. 불행히도 MT는 여전히 위와 같은 "작은 것들"로 채워져 있습니다. 가장 흥미로운 점은 이것들을 없애기 위한 프로그래머의 인건비 측면에서 보면 정말 하찮은 일이라는 것입니다. 모든 힘이 웨이브 카운팅에 사용되었음을 알 수 있습니다. ;-) 그리고 이러한 작은 것들이 여전히 살아 있고 번성한다는 사실은 개인적으로 MT가 거래자와 개발자의 이익을 위해 개발되고 있다는 확신을 추가하지 않습니다. 도구 상인이 나쁠수록 더 좋은 부엌을 따르십시오. 후자는 개발자들의 사업적 이해관계 측면에서 매우 논란의 여지가 있는 입장이다. 결국, 상인에게 MTYYY보다 훨씬 나은 규모라면 마지막 주방에서도 MTXXX를 제공해야 합니다. 다음 버전이 좋을수록 초보 거래자(숙련된 거래자는 주방을 거의 방문하지 않음)와 주방의 빠는 사람이 최신 버전의 MT를 제공해야 한다는 압력이 커집니다. 바퀴벌레처럼 번식을 멈출 수도 있지만(이것은 비즈니스에 마이너스입니다), 조만간 주방과 반 주방의 시대는 개발자와 무관한 이유로 끝날 것입니다. STP 중개인이 이를 대체하고 있습니다. 중요한 것은 이 순간을 놓치지 않는 것입니다. 4K 모니터에서 MT5 사용하기 StepMAExpert_EA 잘 작동하는 거래 시스템! Rashid Umarov 2010.04.06 05:30 #192 IGGL : 이 모든 것을 전문 개발자의 눈으로 보려고 합니다. 어린이용 생성자이자 비교적 간단한 로봇을 작성하고 테스트하기 위한 도구인 MT5는 기록( 구조체 )이 부족한 점을 제외하고는 완벽하게 적합합니다. ..... 나는 "시장 관찰"테이블에 스프레드 열과 다른 열이 있어야한다고 확신합니다. 명확하지 않은 몇 가지 사항이 있습니다. MQL5 및 MetaTrader5에 대해 정말 잘 알고 있습니까? 이미 있는게 뭐가 문제야? 1 구조 및 클래스 2 스프레드 IGGL 2010.04.06 07:48 #193 Rosh : 명확하지 않은 몇 가지 사항이 있습니다. MQL5 및 MetaTrader5에 대해 정말 잘 알고 있습니까? 이미 있는게 뭐가 문제야? 1 구조 및 클래스 2 스프레드 무릎을 꿇고 죄송 하지만 기본적으로 이 열이 숨겨져 있다고 누가 생각했을까요? 어쨌든 인터페이스에 익숙하지 않았기 때문에 책임이 있습니다. 구조에 관해서는 얼마 전에 구조(더 정확하게는 볼랜드 델파이에서와 같이 레코드)를 추가하라는 요청이 있는 게시물을 보았습니다. 일반적으로 MT5 또는 MT4의 초기 버전과 관련이 있을 수 있습니다. 솔직히 말해서 저는 콜백 함수를 선언하고 이에 대한 포인터를 외부 dll에 전달하거나 외부 제어에 대한 시스템의 개방성을 높이는 다른 메커니즘의 부족에 대해 더 우려하고 있습니다. 여기에서 터지면 ( 미리 사과드립니다 ) 외부에서 전화를 거는 방법을 알려주십시오. 매우 감사하겠습니다. 몇몇 이벤트가 없을까 심각하게 걱정했는데 다행히 MLQ5에 등장했습니다. MT는 간단한 로봇을 작성하는 수단(어떤 언어라도 좋다)과 외부 프로그램에 대한 데이터를 제공하는 실행 환경으로서 나에게 더 흥미로웠기 때문에 언어에 대해 자세히 알지 못했습니다. 이러한 입장에서 나는 언어의 가능성을 평가합니다. 내 생각은 주로 플랫폼 독립적인 프로그램, 특히 플랫폼별 계층(드라이버라고 부를 수 있음)을 통해 다양한 플랫폼과 상호 작용하는 로봇을 만드는 방향에 있습니다. 하나의 플랫폼에 고정된 바인딩을 갖는 것은 바람직하지 않습니다. 따라서 MQL5에 대한 요구 사항은 매우 구체적이고 간단합니다. 나는 주로 주문 시스템, "원(더블) 클릭 실행 모드", "스마트" 가격 척도, 차트를 이동하고 차트 척도를 관리하는 기능, SL 및 TP 레벨을 이동하는 기능 때문에 Trading Station으로 "이동"했습니다. 마우스(현재 구현됨), 하나의 명령으로 하나의 도구에 대한 모든 주문 또는 주문을 마감하는 기능 및 거래자로서의 효율성을 크게 높이는 기타 많은 "작은 것들". 거래할 때 북마크가 있는 MDI가 Trading Station이 제공하는 것보다 훨씬 낫기 때문에 MT를 사용하여 시장을 관찰합니다. 이제 MQL5를 사용하여 사소한 것 중 많은 부분이 모든 것과는 거리가 멀 도록 비교적 쉽게 구현할 수 있습니다. 그래서 MT를 다시 보기 시작했다. 표시기 기타 질문 MT5에 대한 고주파 거래 Trailingstop EA가 작동하지 않습니다 IGGL 2010.04.06 08:22 #194 IGGL : 콜백 함수를 선언하고 이에 대한 포인터를 외부 dll 또는 외부 제어를 위한 시스템의 개방성을 높이는 기타 메커니즘에 전달합니다. 여기에서 터지면 ( 미리 사과드립니다 ) 외부에서 전화를 거는 방법을 알려주십시오. 매우 감사하겠습니다. export postmodifier 를 사용하여 다른 mql5 프로그램에서 선언된 함수를 mql5 프로그램에서 사용할 수 있습니다 . 이러한 함수를 내보낸 함수라고 하며 컴파일 후 다른 프로그램에서 호출할 수 있습니다. 다른 프로그램에서 dll 작업을 지원하는 모든 언어의 프로그램을 의미하는 경우 이것이 필요한 것 같습니다. 언어에 관해서는 더 나은 방향으로 많은 변경 사항이 있으며(간단히 스캔했습니다) 언뜻 보기에는 완전히 완전한 언어입니다. 감사하다! 그렇다면 왜 사람들은 MT5에서 dll 작업을 끝낼 수 있다고 소리쳤습니까? 나는 바보이고 믿었다. 확실히, MQL5는 더 가까운 지인이 필요합니다. Dmitry Voronkov 2010.04.06 09:29 #195 x100intraday : MT5에서는 여러 업데이트 후에도 모든 차트에 대한 매개변수의 일반 설정을 기다릴 수 없습니다. 내가 잘못된 곳에서 다섯 개의 코펙을 찾고 있었던 것은 아닐까? 그러나 다른 곳에서는 그렇지 않으며 더욱 그렇습니다. MT4의 이미지와 유사점에서 수행했습니다. F8을 사용하여 이 차트에 대해서만 개별 표시 매개변수(라인, 그리드, 마침표 구분 기호, 볼륨 등)를 설정하거나 ctrl + o를 사용하여 설정할 수 있습니다. 모든 향후 새 차트에 대해 기본값입니다. MT5에서는 모든 것이 F8로 정상적으로 설정되지만 ctrl + o로 전체 또는 최소한의 필수 형식에서 공통 작업을 찾지 못했습니다. MT5에서 일반 설정 옵션을 확장하십시오. 고맙습니다. 시도하지 않고 모든 것을 구성하고 default.tpl 템플릿을 만듭니다. x572intraday 2010.04.06 15:30 #196 vdv2001 писал(а) # : 시도하지 않고 모든 것을 구성하고 default.tpl 템플릿을 만듭니다. 그것은 대안적인 방법처럼 보입니다 - 매우 적합합니다. 그러나 이것은 "설정" 또는 "기본 설정"을 통한 기본 소프트웨어 설정의 보편적 설정/재할당의 일반적으로 허용되는 표준과 일치하지 않으며 모든 것이 해당하는 이전 버전의 터미널(MT4)의 순수 로컬 샘플입니다. 일반적으로 받아들여지는 고전적인 표준. 또한 템플릿을 로드하려면 먼저 템플릿에 대한 경로를 찾아야 하는데 이것이 항상 즉시 적합하지는 않습니다 . default.tpl을 검색하기 위해 디스크와 디렉터리를 이리저리 이동해야 합니다. 음... 지금은 권장 사항을 사용하여 각각의 새 차트에서 미리 구성된 default.tpl 을 체계적으로 확장할 것이지만 존경받는 개발자에게 일반적인 범용 기본 설정 확장을 처리하거나 이미 구현된 경우 인터페이스의 숨겨진 기성품 측면. MTS "유니버섬" 대회 EasyLMA_v6 Rashid Umarov 2010.04.06 15:37 #197 x100intraday : 음... 지금은 권장 사항을 사용하여 각각의 새 차트에서 미리 구성된 default.tpl 을 체계적으로 확장할 것이지만 존경받는 개발자에게 일반적인 범용 기본 설정 확장을 처리하거나 이미 구현된 경우 인터페이스의 숨겨진 기성품 측면. 기본적으로 default.tpl에 저장된 설정으로 모든 차트가 열립니다. x572intraday 2010.04.06 16:09 #198 Rosh писал(а) # : 기본적으로 default.tpl에 저장된 설정으로 모든 차트가 열립니다. 그래서 default.tpl은 이에 대한 기본 설정 템플릿이므로 사용자 정의 대화 상자에서 기본 사전 설정에 대한 모든 변경된 정보가 여기에 해당하는 것입니다. 그러면 일반 사용자가 초기화 파일과 수동 구성 규칙(옵션)을 찾기 위해 조용히 소프트웨어 제품의 폴더를 뒤지는 것을 어디에서 볼 수 있습니까? 테리 프로그래머에게는 모든 것이 명확합니다. 이것은 그들의 소명이며, 그들은 그것을 좋아합니다. 그러나 일반적으로 체크박스, 필드, 드롭다운 목록, 탭 등이 있는 대화 상자를 통해 구성 파일을 변경한 다음 프로그램을 시작하거나 새 기본 프로젝트를 연 후 즉시 사용하고 별도의 설정을 하지 않는 것이 일반적입니다. 각각의 새 셔츠. 일반적으로 MT4에서 했다면 MT5에서 하지 않는 것이 이상할 것이다. 그리고 원칙적으로 차트 템플릿의 주제와 설정의 주제는 서로 다른 두 개의 오페라입니다. 템플릿이 다릅니다... 골드워리어02b 오류, 버그, 질문 MQL4 첫 번째 단계 Rashid Umarov 2010.04.06 16:38 #199 x100intraday : 그래서 default.tpl은 이에 대한 기본 설정 템플릿이므로 사용자 정의 대화 상자에서 기본 사전 설정에 대한 모든 변경된 정보가 여기에 해당하는 것입니다. 이 방법이 아닙니다. 필요에 따라 차트를 사용자 정의하고 default.tpl이라는 이름의 템플릿으로 저장합니다. 이제 새로 열린 모든 차트에는 동일한 색상 설정과 표시기가 삽입됩니다. x572intraday 2010.04.06 16:50 #200 친애하는 개발자, 문의하겠습니다. 내 첫 번째 게시물에는 단점과 희망 사항에 대한 설명이 포함된 12개의 항목이 있습니다. 나는 그들이 "우리가 보게 될 것"이라고 말했습니다. 나는 평범한 살아있는 사람이며 인간은 나에게 외계인이 아닙니다. 나는 다른 많은 사람들과 마찬가지로 관심있는 제품의 개발자와 대화를 시작하고 적어도 부정적이지 않은 격려 답변을 받았을 때 무의식적으로 더 나은 변화를 예상하기 시작하는 방식으로 배열됩니다. 만든 포인트에 따라. 이제 나의 잠재의식은 소원의 가장 중요한 포인트 1 번을 기대하느라 바쁘다. 그 안에 앤드류스 갈퀴에 유연성을 더하고 싶다(중심축을 극한에 견고하게 붙일 수 있는 능력을 더하고, 평행선을 얼마든지 넣어 선을 왼쪽으로 이동하고 터치 포인트에서 수동으로 다른 극값으로 자화하면 동일한 선이 오른쪽에서 미러링됩니다. 객체는 이전보다 참조 포인트에서 더 다중점이 되어야 합니다. 즉, 3개 이상의 참조 포인트가 있습니다. . 나는 명확히 하고 싶다: 그래픽 TA의 중요한 방향으로 단계가 취해질 것인가? 그리고 덜 흥미롭지 않게도 얼마나 빨리? 헛된 희망이나 타이밍에 대한 단순한 무지가 많은 정신력을 필요로 한다는 것은 비밀이 아닙니다. 그래픽 툴 을 좀 더 유연하고 편리하게 만들어 주시면 뉴스 속 화폐처럼 R3 상한선까지 뛸 듯이 기쁩니다. 또한 개발자는 전례 없는 엄청난 수의 보너스(스토리, 테스터, 에이전트 등)를 계획하고 있습니다.
코어의 완전한 자급이 아닌 MT5의 약점도 있습니다. 그러나 이것은 개발자들에 의해 "망상"으로 간주됩니다. 이론적으로 그들은 옳습니다. 실제로는 없습니다.
이 모든 것을 전문 개발자의 눈으로 보려고 합니다. 어린이용 생성자이자 비교적 간단한 로봇을 작성하고 테스트하기 위한 도구인 MT5는 레코드(구조)가 없고 최소한 콜백 기능을 사용할 수 있다는 점을 제외하고는 완벽하게 적합합니다. 그러나 많은 경우에 훨씬 더 강력한 언어, 강력한 양식 및 대화 상자 디자인 도구, 그래픽 라이브러리, 디버깅 도구, 데이터베이스 액세스 도구 등을 포함하는 보다 진지하고 강력한 개발 도구를 사용하는 것을 선호합니다. 동시에 외부 명령을 실행하기 위해 외부 Dll 함수의 빈번한 유휴 폴링으로 정원을 차단하지 않습니다.
불행히도 나는 일반 기능에 대해 약간 다른 생각을 가지고 있습니다.
예를 들어, 마우스로 그래프를 임의로 배치하는 것이 가능해야 한다고 확신합니다. 이것이 왜 필요한지 설명할 필요는 없다고 생각합니다. 물체가 없는 영역을 선택하고 그래프를 캡처하여 올바른 방향으로 끌어왔습니다. 무엇이 더 쉬울 수 있습니까? 이것은 바퀴가 최소한 둥글고 더 혁신적이어야 함을 의미합니다.
어떤 축에 대한 확대/축소 작업은 단순히 마우스를 위아래로 모두 수행해야 한다고 확신합니다. 물론 이 경우 정확한 저울과 양초가 필요하기 때문에 약간의 불연속성을 가정합니다. 트레이딩 스테이션 개발자 그들은 양초의 완벽한 정확성에 "침을 뱉습니다"(예를 들어 양초의 그림자는 양초 몸체의 중심에서 "튀어 나올 수"있음) 좋지는 않지만 적응 형 비늘이 있으며 이것이 가장 중요합니다. 모든 차트 조작을 위해 글꼴 및 글꼴 크기를 포함하여 모든 것이 완벽합니다.
나는 가격 척도가 등거리 값의 집합이 아니라 10,100,1000 등의 배수 집합이어야 한다고 확신합니다. 반올림할수록 좋습니다. 규모의 위험도 불필요한 것과는 거리가 멀다. 이 원칙에 따라 저울과 모든 측정 기기 가 있는 대다수의 소프트웨어 제품이 제작됩니다. 저울이 있는 제품(예: Microsoft Word)을 열어 이를 확인하십시오. 트레이더를 위한 도구의 경우 이것은 특히 중요합니다. 왜냐하면 라운드 숫자에는 특별한 "마법"의 매력이 있기 때문입니다. 다행스럽게도 Trading Station의 개발자들은 이 점과 다른 많은 명백한 사실을 매우 잘 이해하고 있습니다. Trading Station에서 라운드 번호를 놓치는 것은 매우 어렵습니다. MT4에서는 항상 그랬습니다. 매력에 대해 말하자면, USD/CAD는 곧 1.0000 ( 매우 강력한 "자석")까지 오를 것으로 보입니다.
나는 명확하게 표시된 "자석"(1.0000)과 50의 구분 값이 있는 눈금의 예를 추가하기로 결정했습니다. 1분에서 하루까지 차트를 사용하여 모든 합리적인 조작으로 1,000이 범위에 있으면 "눈에 거슬리는" 규모의. 원하신다면 MT5에서 해보시거나 어렵지 않다면 어떻게 하면 되는지 알려주세요. MT에서는 일반 눈금 대신 항상 등거리의 숫자 집합을 봅니다. 그건 그렇고, MT의 그리드에서 눈에 잔물결이 생겨서 항상 잘라냅니다. 여기에서 볼 수 있듯이 그리드는 눈에 거슬리지 않으며 IMHO(더 좋은 것보다 더 좋은 것)입니다.
나는 "시장 관찰" 테이블에 스프레드 열과 다른 열이 있어야 한다고 확신합니다.
현재 스프레드 의 값이 예치 통화의 SL 및 TP(거리) 값과 함께 주문 시작 대화 상자에 표시되어야 한다고 확신합니다. 우리는 이것을 볼 수 없습니다. 또는 지정된 정보 가 거래자에게 흥미롭지 않습니까?
나는 "닫힌" 프로그래밍 환경이 열등하다고 확신합니다.
나는 상황에 맞는 메뉴가 과부하되어서는 안 되며 모든 "거래" 명령이 첫 번째 수준으로 가져와야 한다고 확신합니다. 뉴스를 재생할 때 초가 중요합니다.
동시에, 나는 아직 MT를 희망이 없는 제품으로 생각하지 않는다는 점에 주목하고 싶습니다 . 그렇지 않다면 저는 여기에 있지 않을 것입니다. 게다가, 나는 심지어 올바른 방향으로 약간의 심각한 변화를 봅니다.
악마는 디테일에 있는 것으로 알려져 있다. 불행히도 MT는 여전히 위와 같은 "작은 것들"로 채워져 있습니다. 가장 흥미로운 점은 이것들을 없애기 위한 프로그래머의 인건비 측면에서 보면 정말 하찮은 일이라는 것입니다. 모든 힘이 웨이브 카운팅에 사용되었음을 알 수 있습니다. ;-) 그리고 이러한 작은 것들이 여전히 살아 있고 번성한다는 사실은 개인적으로 MT가 거래자와 개발자의 이익을 위해 개발되고 있다는 확신을 추가하지 않습니다. 도구 상인이 나쁠수록 더 좋은 부엌을 따르십시오. 후자는 개발자들의 사업적 이해관계 측면에서 매우 논란의 여지가 있는 입장이다. 결국, 상인에게 MTYYY보다 훨씬 나은 규모라면 마지막 주방에서도 MTXXX를 제공해야 합니다. 다음 버전이 좋을수록 초보 거래자(숙련된 거래자는 주방을 거의 방문하지 않음)와 주방의 빠는 사람이 최신 버전의 MT를 제공해야 한다는 압력이 커집니다. 바퀴벌레처럼 번식을 멈출 수도 있지만(이것은 비즈니스에 마이너스입니다), 조만간 주방과 반 주방의 시대는 개발자와 무관한 이유로 끝날 것입니다. STP 중개인이 이를 대체하고 있습니다. 중요한 것은 이 순간을 놓치지 않는 것입니다.
무릎을 꿇고 죄송 하지만 기본적으로 이 열이 숨겨져 있다고 누가 생각했을까요? 어쨌든 인터페이스에 익숙하지 않았기 때문에 책임이 있습니다. 구조에 관해서는 얼마 전에 구조(더 정확하게는 볼랜드 델파이에서와 같이 레코드)를 추가하라는 요청이 있는 게시물을 보았습니다. 일반적으로 MT5 또는 MT4의 초기 버전과 관련이 있을 수 있습니다. 솔직히 말해서 저는 콜백 함수를 선언하고 이에 대한 포인터를 외부 dll에 전달하거나 외부 제어에 대한 시스템의 개방성을 높이는 다른 메커니즘의 부족에 대해 더 우려하고 있습니다. 여기에서 터지면 ( 미리 사과드립니다 ) 외부에서 전화를 거는 방법을 알려주십시오. 매우 감사하겠습니다. 몇몇 이벤트가 없을까 심각하게 걱정했는데 다행히 MLQ5에 등장했습니다. MT는 간단한 로봇을 작성하는 수단(어떤 언어라도 좋다)과 외부 프로그램에 대한 데이터를 제공하는 실행 환경으로서 나에게 더 흥미로웠기 때문에 언어에 대해 자세히 알지 못했습니다. 이러한 입장에서 나는 언어의 가능성을 평가합니다. 내 생각은 주로 플랫폼 독립적인 프로그램, 특히 플랫폼별 계층(드라이버라고 부를 수 있음)을 통해 다양한 플랫폼과 상호 작용하는 로봇을 만드는 방향에 있습니다. 하나의 플랫폼에 고정된 바인딩을 갖는 것은 바람직하지 않습니다. 따라서 MQL5에 대한 요구 사항은 매우 구체적이고 간단합니다. 나는 주로 주문 시스템, "원(더블) 클릭 실행 모드", "스마트" 가격 척도, 차트를 이동하고 차트 척도를 관리하는 기능, SL 및 TP 레벨을 이동하는 기능 때문에 Trading Station으로 "이동"했습니다. 마우스(현재 구현됨), 하나의 명령으로 하나의 도구에 대한 모든 주문 또는 주문을 마감하는 기능 및 거래자로서의 효율성을 크게 높이는 기타 많은 "작은 것들". 거래할 때 북마크가 있는 MDI가 Trading Station이 제공하는 것보다 훨씬 낫기 때문에 MT를 사용하여 시장을 관찰합니다. 이제 MQL5를 사용하여 사소한 것 중 많은 부분이 모든 것과는 거리가 멀 도록 비교적 쉽게 구현할 수 있습니다. 그래서 MT를 다시 보기 시작했다.
콜백 함수를 선언하고 이에 대한 포인터를 외부 dll 또는 외부 제어를 위한 시스템의 개방성을 높이는 기타 메커니즘에 전달합니다. 여기에서 터지면 ( 미리 사과드립니다 ) 외부에서 전화를 거는 방법을 알려주십시오. 매우 감사하겠습니다.
export postmodifier 를 사용하여 다른 mql5 프로그램에서 선언된 함수를 mql5 프로그램에서 사용할 수 있습니다 . 이러한 함수를 내보낸 함수라고 하며 컴파일 후 다른 프로그램에서 호출할 수 있습니다.
다른 프로그램에서 dll 작업을 지원하는 모든 언어의 프로그램을 의미하는 경우 이것이 필요한 것 같습니다. 언어에 관해서는 더 나은 방향으로 많은 변경 사항이 있으며(간단히 스캔했습니다) 언뜻 보기에는 완전히 완전한 언어입니다. 감사하다! 그렇다면 왜 사람들은 MT5에서 dll 작업을 끝낼 수 있다고 소리쳤습니까? 나는 바보이고 믿었다. 확실히, MQL5는 더 가까운 지인이 필요합니다.
MT5에서는 여러 업데이트 후에도 모든 차트에 대한 매개변수의 일반 설정을 기다릴 수 없습니다. 내가 잘못된 곳에서 다섯 개의 코펙을 찾고 있었던 것은 아닐까? 그러나 다른 곳에서는 그렇지 않으며 더욱 그렇습니다. MT4의 이미지와 유사점에서 수행했습니다. F8을 사용하여 이 차트에 대해서만 개별 표시 매개변수(라인, 그리드, 마침표 구분 기호, 볼륨 등)를 설정하거나 ctrl + o를 사용하여 설정할 수 있습니다. 모든 향후 새 차트에 대해 기본값입니다. MT5에서는 모든 것이 F8로 정상적으로 설정되지만 ctrl + o로 전체 또는 최소한의 필수 형식에서 공통 작업을 찾지 못했습니다.
MT5에서 일반 설정 옵션을 확장하십시오.
고맙습니다.
시도하지 않고 모든 것을 구성하고 default.tpl 템플릿을 만듭니다.
그것은 대안적인 방법처럼 보입니다 - 매우 적합합니다. 그러나 이것은 "설정" 또는 "기본 설정"을 통한 기본 소프트웨어 설정의 보편적 설정/재할당의 일반적으로 허용되는 표준과 일치하지 않으며 모든 것이 해당하는 이전 버전의 터미널(MT4)의 순수 로컬 샘플입니다. 일반적으로 받아들여지는 고전적인 표준.
또한 템플릿을 로드하려면 먼저 템플릿에 대한 경로를 찾아야 하는데 이것이 항상 즉시 적합하지는 않습니다 . default.tpl을 검색하기 위해 디스크와 디렉터리를 이리저리 이동해야 합니다.
음... 지금은 권장 사항을 사용하여 각각의 새 차트에서 미리 구성된 default.tpl 을 체계적으로 확장할 것이지만 존경받는 개발자에게 일반적인 범용 기본 설정 확장을 처리하거나 이미 구현된 경우 인터페이스의 숨겨진 기성품 측면.
기본적으로 default.tpl에 저장된 설정으로 모든 차트가 열립니다.
그래서 default.tpl은 이에 대한 기본 설정 템플릿이므로 사용자 정의 대화 상자에서 기본 사전 설정에 대한 모든 변경된 정보가 여기에 해당하는 것입니다. 그러면 일반 사용자가 초기화 파일과 수동 구성 규칙(옵션)을 찾기 위해 조용히 소프트웨어 제품의 폴더를 뒤지는 것을 어디에서 볼 수 있습니까? 테리 프로그래머에게는 모든 것이 명확합니다. 이것은 그들의 소명이며, 그들은 그것을 좋아합니다. 그러나 일반적으로 체크박스, 필드, 드롭다운 목록, 탭 등이 있는 대화 상자를 통해 구성 파일을 변경한 다음 프로그램을 시작하거나 새 기본 프로젝트를 연 후 즉시 사용하고 별도의 설정을 하지 않는 것이 일반적입니다. 각각의 새 셔츠.
일반적으로 MT4에서 했다면 MT5에서 하지 않는 것이 이상할 것이다.
그리고 원칙적으로 차트 템플릿의 주제와 설정의 주제는 서로 다른 두 개의 오페라입니다. 템플릿이 다릅니다...
친애하는 개발자, 문의하겠습니다. 내 첫 번째 게시물에는 단점과 희망 사항에 대한 설명이 포함된 12개의 항목이 있습니다. 나는 그들이 "우리가 보게 될 것"이라고 말했습니다. 나는 평범한 살아있는 사람이며 인간은 나에게 외계인이 아닙니다. 나는 다른 많은 사람들과 마찬가지로 관심있는 제품의 개발자와 대화를 시작하고 적어도 부정적이지 않은 격려 답변을 받았을 때 무의식적으로 더 나은 변화를 예상하기 시작하는 방식으로 배열됩니다. 만든 포인트에 따라.
이제 나의 잠재의식은 소원의 가장 중요한 포인트 1 번을 기대하느라 바쁘다. 그 안에 앤드류스 갈퀴에 유연성을 더하고 싶다(중심축을 극한에 견고하게 붙일 수 있는 능력을 더하고, 평행선을 얼마든지 넣어 선을 왼쪽으로 이동하고 터치 포인트에서 수동으로 다른 극값으로 자화하면 동일한 선이 오른쪽에서 미러링됩니다. 객체는 이전보다 참조 포인트에서 더 다중점이 되어야 합니다. 즉, 3개 이상의 참조 포인트가 있습니다. .
나는 명확히 하고 싶다: 그래픽 TA의 중요한 방향으로 단계가 취해질 것인가? 그리고 덜 흥미롭지 않게도 얼마나 빨리? 헛된 희망이나 타이밍에 대한 단순한 무지가 많은 정신력을 필요로 한다는 것은 비밀이 아닙니다. 그래픽 툴 을 좀 더 유연하고 편리하게 만들어 주시면 뉴스 속 화폐처럼 R3 상한선까지 뛸 듯이 기쁩니다.