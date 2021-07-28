MT5에 대한 소원 - 페이지 19 1...121314151617181920212223242526...117 새 코멘트 Rashid Umarov 2010.04.01 18:18 #181 x100intraday писал(а) # : 3. 확실한 것은 확실한 것 중 하나가 특정 "중요" TF 이후에 완전히 퇴화되지 않는다는 것입니다. H4와 H8에서도 다시 나타나며 H12부터는 스케일-TF 거리가 너무 커서 결국 좁아집니다. 그리고 포크가 축소되는 두 시간 프레임 사이에 있는 시간 프레임에 압축되지 않은 형태로 다시 나타나므로 이전 시간 프레임의 앵커 포인트가 너무 가깝게 수렴된다는 가설은 궁극적으로 맞지 않습니다.

최대 스케일을 설정하면 모든 것이 올바르게 표시됩니다. 차트의 기준이 매우 좁은 Andrews Pitchfork 가 있으며 결과적으로 픽셀 좌표가 작은 축척에서 손실됩니다.

x572intraday 2010.04.01 19:15 #182

Rosh писал(а) # :

최대 스케일을 설정하면 모든 것이 올바르게 표시됩니다. 차트의 기준이 매우 좁은 Andrews Pitchfork가 있으며 결과적으로 픽셀 좌표가 작은 축척에서 손실됩니다.

고맙습니다. 설명은 매우 이해하기 쉽지만 사용자는 선호도에 따라 이 / 하나의 TF에만 앉아서 명상할 수 없으며 심지어 하나의 최대 척도에서도 차트의 다른 세부 사항을 명확히 하기 위해 일시적으로 점프할 수 없습니다. 그런 다음 왜곡을 보지 않고 다시 돌아오지만 제한된 보기 영역으로 최대 규모에 다시 묻히고 인식된 세부 사항을 염두에 두고 다시 화면에서 벗어납니다. 나는 다시 한 번 아무데도 당기지 않고 전체 그림을 한 번에 조사하고 또한 모든 TF에서 구성의 올바른 표시를 고려하고 싶습니다.

이 설명서는 문제를 해결하지 않지만 흰색 실이 보이지 않는 방법을 알려줍니다. 다행히도 이 예에서 변덕스러운 포크는 더 견고한 TF와 관련이 없을 정도로 양호한 상태에서 충분히 좁습니다. 그러나 누가 알겠습니까? 현재 스케일 및 TF와 훨씬 더 관련성이 높은 그래픽 개체에서 유사한 잼이 나올 것입니다 ... 그러나 여전히 더 잘 알고 있어야합니다 ...

그럼에도 불구하고, 특히 프로그램 논리적 관점에서 왜곡(우선순위는 아니지만)을 곧 제거하기를 바랍니다. 이는 척도, 막대 및 시간 프레임을 고려하여 원칙적으로 실현 가능한 자동 수정 알고리즘입니다. , 전체 MT5 코드가 너무 현명하게 꼬이지 않는 한 구현과 함께 문제를 일으키지 않아야 합니다. 아마도 가장 정확한 TF M1에서 물체의 각도 계수를 고려한 다음 다른 TF에서 각도를 수정하는 것으로 충분할 것입니다 ... 또는 추가 참조점의 상대 좌표를 통해 다른 TF의 비율을 유지합니다. 물체. 한 TF에서 갈퀴의 X-크로싱이 이것이고 다른 TF에서 저것인 비디오 예와 같이 개체는 스스로 걸어가서는 안 됩니다. 혼란스럽습니다.

오류, 버그, 질문
가격 패턴(가틀리, 나비, 박쥐,...)
다중 기간 표시기

oxigen-fx 2010.04.01 19:58 #183

모두에게 좋은 하루! 개발자를 위한 질문:

MT5 설치 후 2.2기가 크기의 견적 아카이브 이력을 찾았습니다! ? !

어떻게 이럴 수있어? (결국 악기는 14개뿐)

결국 그들은 하나의 악기에 10MB를 약속했습니다!

Вадим 2010.04.02 04:56 #184

어디에서도 함수를 본 적이 없습니다 - 프로그래밍 방식으로 그래프 이미지를 그림으로 저장하십시오. SevePic(파일 이름, 크기, 형식) 을 입력합니다. 이것은 사이트에 자동으로 게시물을 생성하는 데 편리합니다.

IGGL 2010.04.02 06:37 #185

Renat писал(а) # :

여러 계정을 열고 원하는 대로 거래하세요. 그러나 (1) 하나의 계정 및 (2) 하나의 기호 (3) 동시에 (4) 여러 전략에 대해 - 이것은 한 위치의 계획에서 분명히 비합리적이고 기술적으로 실행 불가능합니다. 자물쇠에 대한 주제는 오랫동안 닫혀 있었기 때문에 올리지 않는 것이 좋습니다.

거래 창을 비판해 주셔서 감사합니다. 우리는 이전에 설정된 중지의 보존을 추가하여 계속 개선할 것입니다. 그러나 인터페이스 자동화에는 매우 나쁜 점이 있습니다. "자동으로 대체된" 값으로 인한 모든 거래 오류는 개발자에게 책임이 있습니다. 그래서 모든 설정을 즉시 저장하지 않았습니다.

이제 자동 설정 창은 이미 매우 지능적이며 다음과 같이 보입니다.

또한 조금 후에 특별 "원 클릭 거래" 탭을 Market Watch에 추가하여 거래 속도를 높일 것입니다.

레나트,

첫째, 개인적으로 그리고 모든 잠재 사용자로부터 정기적인 "One(Double?) Click Trading"에 감사드립니다. "Close All Positions" 및 "Close All for Symbol" 명령의 구현에 대해 곧 감사하다는 말을 전하고 싶습니다 . 물론 후자의 경우 Mt5/6/7... 시간이 지남에 따라 다양한 주문 및 실행 시스템을 지원하는 방법을 배우게 되며 거주 국가와 요리 정도에 따라 선택은 브로커에게 맡겨집니다. 이것이 바로 Trading Station(FXCM USA, FXCM UK, Deutsche Bank)에서 수행되는 방식입니다. "Close all Position"(IMHO)이 올바른 것입니다. 예를 들어, 예상치 못한 뉴스가 떨어졌을 때, 또는 예를 들어 급등 시 이익을 인출할 시간을 갖기 위해 위험한 상황에서 모든 거래를 마감해야 하는 경우가 종종 있습니다. 제 생각에는 여러 계정 이 항상 본격적인 교체는 아닙니다. 간단한 예는 PAMM 계정입니다. 좋아요, 아니요, 재판은 없습니다. 어쨌든, 귀하가 올바르게 언급했듯이 실행 시스템은 독립적인 전문가(전문가 포트폴리오)와 하나의 악기에 대한 다른 것들. 불쌍해 ;-) 무슨 탭을 말씀하시는지 모르겠네요. 제 생각에는 도구 모음에 "판매" 및 "구매"와 위에서 설명한 두 개의 버튼이 있어야 합니다 . 표준 모드에서는 대화 상자가 열립니다. "One(Double) Click Execution" 모드에서 주문은 활성 창에 있는 상품(상품 바 버튼 클릭) 또는 시장에서 클릭(더블 클릭)하여 선택한 상품에 대한 사전 설정 매개변수와 함께 자동으로 전송됩니다. 보다. MT5의 이러한 아름다움 중 일부는 직접 구현할 수 있지만 이것은 물론(IMHO) 표준 기능이어야 합니다. 믿기지 않으시겠지만 MT4(최초 우연히 발견한 것 ;-)). 포수에서 그들이 말했듯이 ... 최고의 소원! 추신: 이것이 마지막 소원이 아닙니다. 힘을 내! ;-) 파일: ts1.jpg 137 kb ts2.jpg 123 kb 고조파 거래 4K 모니터에서 MT5 사용하기 너무 많은 MT4 플랫폼 [삭제] 2010.04.02 10:43 #186 Rinng писал(а) # : 어디에서도 함수를 본 적이 없습니다 - 프로그래밍 방식으로 그래프 이미지를 그림으로 저장하십시오. SevePic(파일 이름, 크기, 형식) 을 입력합니다. 이것은 사이트에 자동으로 게시물을 생성하는 데 편리합니다. 바람직하게는 보편적이고 편리하게 사용할 수 있는 MQL4 기능 WindowScreenShot 과 유사합니다. Rashid Umarov 2010.04.02 12:06 #187 getch писал(а) # : 바람직하게는 보편적이고 편리하게 사용할 수 있는 MQL4 기능 WindowScreenShot 과 유사합니다. 두 분 모두 ChartScreenShot 기능에 대해 논의하고 있는 것 같습니다. 이는 MQL5의 맨 처음부터 존재해 왔습니다. [삭제] 2010.04.02 12:34 #188 Rosh писал(а) # : 두 분 모두 ChartScreenShot 기능에 대해 논의하고 있는 것 같습니다. 이는 MQL5의 맨 처음부터 존재해 왔습니다. ChartScreenShot 과 비교하여 WindowScreenShot 의 다양성을 이해하려면 작동 중인 HistoryToImages 스크립트를 볼 수 있습니다. WindowScreenShot 은 차트( ChartNavigate )를 이동할 필요가 없으므로 적절합니다. Вадим 2010.04.02 12:37 #189 Rosh писал(а) # : 두 분 모두 ChartScreenShot 기능에 대해 논의하고 있는 것 같습니다. 이는 MQL5의 맨 처음부터 존재해 왔습니다. 앗, 대단합니다. 나는 그것을 눈치채지 못했습니다. IGGL 2010.04.03 00:10 #190 IGGL : 실제로 고발의 위협이 있는 경우 Trading Station 개발자가 수행한 대로 수행하십시오. "원(더블) 클릭 실행" 모드로 전환하면 경고 창이 표시되고 사용자는 가능한 위험을 수용하는 데 동의해야 합니다. 나는 Trading Station에서 경고 및 위험 수락 창의 텍스트를 추가하기로 결정했습니다. 보장된 SL로 인해 위험이 실제로 감소하기 때문에 이것은 형식일 뿐입니다(바보 보호). "One(Double) Click Execution"이 없으면 트레이더 가 시장에 진입 한 다음 SL을 노출시키는 경우가 많습니다. 때로는 순전히 기술적인 이유(예: 연결 끊김)로 인해 이 작업을 수행하지 못합니다. 저는 개인적으로 "더블 클릭 모드"를 자주 사용합니다. 두 번 클릭하여 포지션을 연 다음 필요한 경우 기기의 차트 창에서 SL 및 TP 라인을 "드래그"합니다. 시장가 주문 제출 모드 선택 이용약관 아래의 "이 약관에 동의합니다"를 클릭하면 다음 약관을 읽고 이해했으며 이에 구속되는 데 동의하는 것으로 간주됩니다. FX Trading Station의 현재 버전을 사용하면 주문 제출을 위해 다음 모드 중에서 선택할 수 있습니다. 귀하는 이러한 각 모드와 관련하여 여기에 명시된 절차 및 조건에 구속된다는 데 동의합니다. 주문 제출을 위한 기본 모드("기본 모드")는 2단계 프로세스입니다. 기본 모드를 사용하여 먼저 다음 중 하나를 클릭합니다: 기호 환율, 오픈 포지션의 마감 환율, 매수/매도/종가/중지/제한 버튼, 또는 오픈 포지션 창의 정지 또는 제한 열 , 주문 상자가 열리면 메시지가 표시되면 "확인"을 클릭하여 주문을 확인해야 합니다. 기본 모드를 사용하면 앞서 언급한 두 단계를 모두 완료할 때까지 주문이 제출되지 않습니다. 주문 제출을 위한 원 클릭 모드("원 클릭 모드")는 원스텝 프로세스입니다. 원 클릭 모드를 사용하면 환율, 오픈 포지션의 마감 환율, 오픈 포지션 창의 스탑 또는 리밋 열 중 하나를 클릭하면 주문이 제출됩니다. 귀하가 클릭할 후속 확인 프롬프트는 없을 것입니다. 귀하의 주문이 시장 주문인 경우 클릭하면 철회하거나 변경할 수 없습니다. 정상적인 시장 조건 및 시스템 성능에서 시장 주문은 제출 후 즉시 채워지며 구속력 있는 FX 거래를 시작하게 됩니다. 구매/판매/닫기/중지/제한 버튼과 같은 상단 탐색 버튼을 클릭하면 확인 창이 열리고 선택한 거래에 관계없이 메시지가 표시되면 "확인"을 클릭하여 주문을 확인해야 합니다. 방법. 거래 모드 화면에서 다음 항목에 대한 기본 설정을 선택할 수 있습니다. (ㅏ) 주문 유형은 지정된 양의 핍이 있는 시장 주문 또는 최상의 주문에서 선택한 주문 유형이 dbFX Trading Station의 제목 표시줄에 표시됩니다. (비) 손절매 및 이익실현 주문에 대한 기본 수준은 실행된 모든 주문에 대해 연결된 손절매 및 지정가 주문이 기본 수준에서 열립니다. 기본 금액은 주문 비율에서 지정된 핍 수로 설정됩니다. 스탑 오더의 경우 지정된 핍은 '종가' 비율에서 나옵니다. 지정가 주문의 경우 지정된 핍은 '개방' 비율에서 시작됩니다. 각 거래에 대한 오픈 및 클로즈드 요율은 오픈 포지션 창에서 지정됩니다. 한도는 요청한 비율로 채워지거나 전혀 채워지지 않는다는 점을 기억하십시오. 기본 정지 및 지정가 주문을 설정하지 않으려면 정지 거리 및 제한 거리 설정 옆에 있는 상자의 선택을 취소합니다. 주문 제출을 위한 더블 클릭 모드("더블 클릭 모드")는 1단계 프로세스입니다. 더블 클릭 모드를 사용하여 다음 중 하나를 더블 클릭하면 주문이 제출됩니다: 환율, 오픈 포지션의 마감 환율, 오픈 포지션 창의 스탑 또는 리밋 열. 귀하가 클릭할 후속 확인 프롬프트는 없을 것입니다. 귀하의 주문이 시장 주문인 경우 더블 클릭하면 철회하거나 변경할 수 없습니다. 정상적인 시장 조건 및 시스템 성능에서 시장 주문은 제출 후 즉시 채워지며 구속력 있는 FX 거래를 시작하게 됩니다. 상단 탐색의 버튼을 클릭하면: 매수/매도/닫기/중지/제한 버튼 확인 창이 열리고 선택한 거래 모드에 관계없이 메시지가 표시되면 "확인"을 클릭하여 주문을 확인해야 합니다. . 거래 모드 화면에서 다음 항목에 대한 기본 설정을 선택할 수 있습니다. (ㅏ) 주문 유형은 지정된 양의 핍이 있는 시장 주문 또는 최상의 주문에서 선택한 주문 유형이 dbFX Trading Station의 제목 표시줄에 표시됩니다. 3. 확실한 것은 확실한 것 중 하나가 특정 "중요" TF 이후에 완전히 퇴화되지 않는다는 것입니다. H4와 H8에서도 다시 나타나며 H12부터는 스케일-TF 거리가 너무 커서 결국 좁아집니다. 그리고 포크가 축소되는 두 시간 프레임 사이에 있는 시간 프레임에 압축되지 않은 형태로 다시 나타나므로 이전 시간 프레임의 앵커 포인트가 너무 가깝게 수렴된다는 가설은 궁극적으로 맞지 않습니다.
고맙습니다. 설명은 매우 이해하기 쉽지만 사용자는 선호도에 따라 이 / 하나의 TF에만 앉아서 명상할 수 없으며 심지어 하나의 최대 척도에서도 차트의 다른 세부 사항을 명확히 하기 위해 일시적으로 점프할 수 없습니다. 그런 다음 왜곡을 보지 않고 다시 돌아오지만 제한된 보기 영역으로 최대 규모에 다시 묻히고 인식된 세부 사항을 염두에 두고 다시 화면에서 벗어납니다. 나는 다시 한 번 아무데도 당기지 않고 전체 그림을 한 번에 조사하고 또한 모든 TF에서 구성의 올바른 표시를 고려하고 싶습니다.
이 설명서는 문제를 해결하지 않지만 흰색 실이 보이지 않는 방법을 알려줍니다. 다행히도 이 예에서 변덕스러운 포크는 더 견고한 TF와 관련이 없을 정도로 양호한 상태에서 충분히 좁습니다. 그러나 누가 알겠습니까? 현재 스케일 및 TF와 훨씬 더 관련성이 높은 그래픽 개체에서 유사한 잼이 나올 것입니다 ... 그러나 여전히 더 잘 알고 있어야합니다 ...
그럼에도 불구하고, 특히 프로그램 논리적 관점에서 왜곡(우선순위는 아니지만)을 곧 제거하기를 바랍니다. 이는 척도, 막대 및 시간 프레임을 고려하여 원칙적으로 실현 가능한 자동 수정 알고리즘입니다. , 전체 MT5 코드가 너무 현명하게 꼬이지 않는 한 구현과 함께 문제를 일으키지 않아야 합니다. 아마도 가장 정확한 TF M1에서 물체의 각도 계수를 고려한 다음 다른 TF에서 각도를 수정하는 것으로 충분할 것입니다 ... 또는 추가 참조점의 상대 좌표를 통해 다른 TF의 비율을 유지합니다. 물체. 한 TF에서 갈퀴의 X-크로싱이 이것이고 다른 TF에서 저것인 비디오 예와 같이 개체는 스스로 걸어가서는 안 됩니다. 혼란스럽습니다.
모두에게 좋은 하루!
개발자를 위한 질문:
MT5 설치 후 2.2기가 크기의 견적 아카이브 이력을 찾았습니다! ? !
어떻게 이럴 수있어? (결국 악기는 14개뿐)
결국 그들은 하나의 악기에 10MB를 약속했습니다!
여러 계정을 열고 원하는 대로 거래하세요.
그러나 (1) 하나의 계정 및 (2) 하나의 기호 (3) 동시에 (4) 여러 전략에 대해 - 이것은 한 위치의 계획에서 분명히 비합리적이고 기술적으로 실행 불가능합니다. 자물쇠에 대한 주제는 오랫동안 닫혀 있었기 때문에 올리지 않는 것이 좋습니다.
거래 창을 비판해 주셔서 감사합니다. 우리는 이전에 설정된 중지의 보존을 추가하여 계속 개선할 것입니다. 그러나 인터페이스 자동화에는 매우 나쁜 점이 있습니다. "자동으로 대체된" 값으로 인한 모든 거래 오류는 개발자에게 책임이 있습니다. 그래서 모든 설정을 즉시 저장하지 않았습니다.
이제 자동 설정 창은 이미 매우 지능적이며 다음과 같이 보입니다.
또한 조금 후에 특별 "원 클릭 거래" 탭을 Market Watch에 추가하여 거래 속도를 높일 것입니다.
레나트,
첫째, 개인적으로 그리고 모든 잠재 사용자로부터 정기적인 "One(Double?) Click Trading"에 감사드립니다.
실제로 고발의 위협이 있는 경우 Trading Station 개발자가 수행한 대로 수행하십시오. "원(더블) 클릭 실행" 모드로 전환하면 경고 창이 표시되고 사용자는 가능한 위험을 수용하는 데 동의해야 합니다. 그건 그렇고, "One(Double) Click Execution"은 컨텍스트 메뉴를 사용하여 대화 상자를 여는 것을 배제하지 않습니다. 요컨대, 탭이 있는 MDI 인터페이스와 MT에서 더 잘 구현되는 그다지 중요하지 않은 기타 사항을 제외하고 모든 것이 가장 작은 세부 사항으로 생각됩니다. "Spread" 열과 일부 다른 열을 "Market Watch" 테이블에 다시 추가하는 것을 잊은 것 같습니다 ;-) Trading Station의 시장 리뷰와 함께 두 장의 사진을 첨부했습니다 (2개의 리뷰 옵션 지원), 당신은 감탄할 수 있습니다 그것. "One(Double) Click Execution"에 대한 거래량을 입력하고 Ask(Bid)를 클릭하여 포지션을 여는 기능을 입력하기 위해 편집 가능한 열(Combo Box)을 추가하는 것은 나쁠 것이 없습니다 (매우 유용한 것) . 해당 악기의 필드. Trading Station에는 모든 것이 있습니다. ( 미리 감사합니다!) 하면 Ask(Bid) 를 Sell(Buy) 로 이름을 바꾸는 것이 좋습니다 . 이렇게 하면 클릭할 위치가 훨씬 더 명확해집니다. 볼륨을 선택하고 두 보기 옵션 모두에서 거래를 시작할 수 있습니다(원하는 경우 한 번 또는 두 번 클릭하여 볼륨만 설정). 저는 주로 테이블이 아닌 개요 보기를 사용합니다(매우 편리하지만 더 중요하고 구현하기 훨씬 쉬운 것이 있습니다).
"Close All Positions" 및 "Close All for Symbol" 명령의 구현에 대해 곧 감사하다는 말을 전하고 싶습니다 . 물론 후자의 경우 Mt5/6/7... 시간이 지남에 따라 다양한 주문 및 실행 시스템을 지원하는 방법을 배우게 되며 거주 국가와 요리 정도에 따라 선택은 브로커에게 맡겨집니다. 이것이 바로 Trading Station(FXCM USA, FXCM UK, Deutsche Bank)에서 수행되는 방식입니다. "Close all Position"(IMHO)이 올바른 것입니다. 예를 들어, 예상치 못한 뉴스가 떨어졌을 때, 또는 예를 들어 급등 시 이익을 인출할 시간을 갖기 위해 위험한 상황에서 모든 거래를 마감해야 하는 경우가 종종 있습니다.
제 생각에는 여러 계정 이 항상 본격적인 교체는 아닙니다. 간단한 예는 PAMM 계정입니다. 좋아요, 아니요, 재판은 없습니다. 어쨌든, 귀하가 올바르게 언급했듯이 실행 시스템은 독립적인 전문가(전문가 포트폴리오)와 하나의 악기에 대한 다른 것들. 불쌍해 ;-)
무슨 탭을 말씀하시는지 모르겠네요. 제 생각에는 도구 모음에 "판매" 및 "구매"와 위에서 설명한 두 개의 버튼이 있어야 합니다 . 표준 모드에서는 대화 상자가 열립니다. "One(Double) Click Execution" 모드에서 주문은 활성 창에 있는 상품(상품 바 버튼 클릭) 또는 시장에서 클릭(더블 클릭)하여 선택한 상품에 대한 사전 설정 매개변수와 함께 자동으로 전송됩니다. 보다. MT5의 이러한 아름다움 중 일부는 직접 구현할 수 있지만 이것은 물론(IMHO) 표준 기능이어야 합니다. 믿기지 않으시겠지만 MT4(최초 우연히 발견한 것 ;-)). 포수에서 그들이 말했듯이 ...
최고의 소원!
추신: 이것이 마지막 소원이 아닙니다. 힘을 내! ;-)
바람직하게는 보편적이고 편리하게 사용할 수 있는 MQL4 기능 WindowScreenShot 과 유사합니다.
ChartScreenShot 과 비교하여 WindowScreenShot 의 다양성을 이해하려면 작동 중인 HistoryToImages 스크립트를 볼 수 있습니다.
WindowScreenShot 은 차트( ChartNavigate )를 이동할 필요가 없으므로 적절합니다.
실제로 고발의 위협이 있는 경우 Trading Station 개발자가 수행한 대로 수행하십시오. "원(더블) 클릭 실행" 모드로 전환하면 경고 창이 표시되고 사용자는 가능한 위험을 수용하는 데 동의해야 합니다.
나는 Trading Station에서 경고 및 위험 수락 창의 텍스트를 추가하기로 결정했습니다. 보장된 SL로 인해 위험이 실제로 감소하기 때문에 이것은 형식일 뿐입니다(바보 보호). "One(Double) Click Execution"이 없으면 트레이더 가 시장에 진입 한 다음 SL을 노출시키는 경우가 많습니다. 때로는 순전히 기술적인 이유(예: 연결 끊김)로 인해 이 작업을 수행하지 못합니다. 저는 개인적으로 "더블 클릭 모드"를 자주 사용합니다. 두 번 클릭하여 포지션을 연 다음 필요한 경우 기기의 차트 창에서 SL 및 TP 라인을 "드래그"합니다.
시장가 주문 제출 모드 선택이용약관
아래의 "이 약관에 동의합니다"를 클릭하면 다음 약관을 읽고 이해했으며 이에 구속되는 데 동의하는 것으로 간주됩니다. FX Trading Station의 현재 버전을 사용하면 주문 제출을 위해 다음 모드 중에서 선택할 수 있습니다. 귀하는 이러한 각 모드와 관련하여 여기에 명시된 절차 및 조건에 구속된다는 데 동의합니다.
주문 제출을 위한 기본 모드("기본 모드")는 2단계 프로세스입니다. 기본 모드를 사용하여 먼저 다음 중 하나를 클릭합니다: 기호 환율, 오픈 포지션의 마감 환율, 매수/매도/종가/중지/제한 버튼, 또는 오픈 포지션 창의 정지 또는 제한 열 , 주문 상자가 열리면 메시지가 표시되면 "확인"을 클릭하여 주문을 확인해야 합니다. 기본 모드를 사용하면 앞서 언급한 두 단계를 모두 완료할 때까지 주문이 제출되지 않습니다.
주문 제출을 위한 원 클릭 모드("원 클릭 모드")는 원스텝 프로세스입니다. 원 클릭 모드를 사용하면 환율, 오픈 포지션의 마감 환율, 오픈 포지션 창의 스탑 또는 리밋 열 중 하나를 클릭하면 주문이 제출됩니다.
귀하가 클릭할 후속 확인 프롬프트는 없을 것입니다. 귀하의 주문이 시장 주문인 경우 클릭하면 철회하거나 변경할 수 없습니다. 정상적인 시장 조건 및 시스템 성능에서 시장 주문은 제출 후 즉시 채워지며 구속력 있는 FX 거래를 시작하게 됩니다.
구매/판매/닫기/중지/제한 버튼과 같은 상단 탐색 버튼을 클릭하면 확인 창이 열리고 선택한 거래에 관계없이 메시지가 표시되면 "확인"을 클릭하여 주문을 확인해야 합니다. 방법.
거래 모드 화면에서 다음 항목에 대한 기본 설정을 선택할 수 있습니다.
손절매 및 이익실현 주문에 대한 기본 수준은 실행된 모든 주문에 대해 연결된 손절매 및 지정가 주문이 기본 수준에서 열립니다. 기본 금액은 주문 비율에서 지정된 핍 수로 설정됩니다. 스탑 오더의 경우 지정된 핍은 '종가' 비율에서 나옵니다. 지정가 주문의 경우 지정된 핍은 '개방' 비율에서 시작됩니다. 각 거래에 대한 오픈 및 클로즈드 요율은 오픈 포지션 창에서 지정됩니다. 한도는 요청한 비율로 채워지거나 전혀 채워지지 않는다는 점을 기억하십시오. 기본 정지 및 지정가 주문을 설정하지 않으려면 정지 거리 및 제한 거리 설정 옆에 있는 상자의 선택을 취소합니다.
주문 제출을 위한 더블 클릭 모드("더블 클릭 모드")는 1단계 프로세스입니다. 더블 클릭 모드를 사용하여 다음 중 하나를 더블 클릭하면 주문이 제출됩니다: 환율, 오픈 포지션의 마감 환율, 오픈 포지션 창의 스탑 또는 리밋 열.
귀하가 클릭할 후속 확인 프롬프트는 없을 것입니다. 귀하의 주문이 시장 주문인 경우 더블 클릭하면 철회하거나 변경할 수 없습니다. 정상적인 시장 조건 및 시스템 성능에서 시장 주문은 제출 후 즉시 채워지며 구속력 있는 FX 거래를 시작하게 됩니다.
상단 탐색의 버튼을 클릭하면: 매수/매도/닫기/중지/제한 버튼 확인 창이 열리고 선택한 거래 모드에 관계없이 메시지가 표시되면 "확인"을 클릭하여 주문을 확인해야 합니다. .
거래 모드 화면에서 다음 항목에 대한 기본 설정을 선택할 수 있습니다.
손절매 및 이익실현 주문에 대한 기본 수준은 실행된 모든 주문에 대해 연결된 손절매 및 지정가 주문이 기본 수준에서 열립니다. 기본 금액은 주문 비율에서 지정된 핍 수로 설정됩니다. 스탑 오더의 경우 지정된 핍은 '종가' 비율에서 나옵니다. 지정가 주문의 경우 지정된 핍은 '개방' 비율에서 시작됩니다. 한도는 요청한 비율로 채워지거나 전혀 채워지지 않는다는 점을 기억하십시오. 기본 정지 및 지정가 주문을 설정하지 않으려면 정지 거리 및 제한 거리 설정 옆의 확인란을 선택 취소합니다.
원 클릭 모드 또는 더블 클릭 모드를 선택하면 추가 주문 확인 없이 지정된 횟수만큼 오픈 포지션의 종가 또는 기호 환율을 클릭하면 주문이 제출됨을 이해합니다. 귀하는 주문 제출 시 발생한 오류, 누락 또는 실수의 위험을 포함하되 이에 국한되지 않는 선택한 주문 제출 모드의 사용과 관련된 모든 위험을 수용하는 데 동의합니다. 귀하는 귀하, 귀하의 거래 관리자 또는 귀하를 대신하여 거래하는 다른 사람의 오류, 누락 또는 실수의 결과로 발생할 수 있는 모든 손실, 비용 및 경비에서 Deutsche Bank AG를 완전히 면책하고 무해하게 하는 데 동의합니다. .