MT5에 대한 소원 - 페이지 22

x572intraday 2010.04.07 20:56 #211

아, 이 포스트의 전망이 얼마나 나를 긴장시키고 있는지! .. 나는 나 자신을 위해 문제를 만들고 있다. 어떤 OS 구성, 메모리의 프로세스, 내가 사용하는 바이러스 백신, 등록, 결혼 상태, 그, 그, 그...

일반적으로, 특히 매우 간략하게 수행되기 때문에 문제를 간략하게 설명하겠습니다. MT5만 두 번 시작해야 시작되는 경우가 있습니다. 기계가 다시 시작되면 MT4, MT5 및 기타 Windows 응용 프로그램이 처음으로 시작되지만 MT5를 닫고 실행을 위해 다시 호출하면 "녹슬거림"이 표시되지만 시작되지는 않습니다. 두 번째 동일한 작업을 수행하면 마침내 시작됩니다. 메모리에 걸려있는 프로세스를 자세히 살펴보지는 않았지만 일부 제어 모듈이 MT5 서비스에서 멈추고 MT5 단말기 자체의 로딩/언로딩을 모니터링한다는 의혹이 있다.

원칙적으로 두 번 실행하기에는 여전히 너무 게으르지 않지만 일반적으로 그렇게해서는 안됩니다. MT5 개발자가 여기에 있는지 이유가 다른지 여부는 알 수 없습니다.

오류, 버그, 질문
고조파 거래
ASCTrend 시스템

x572intraday 2010.04.07 20:59 #212

Market Watch 창에서 자동 크기 조정을 제거하고 스프레드 표시를 켜고 오른쪽에 줄임표 없이 인용 부호가 완전히 보이도록 열을 조정했습니다. 터미널을 다시 시작했습니다. 자동 크기 조정이 비활성화된 상태로 유지되고 다시 시작하기 전에 구성된 대로 스프레드가 활성화됩니다. 그러나 스피커는 다시 스스로 걷습니다.

이전: 이후:

말을 억제하십시오. 또는 내가 직접 할 수 있는 방법을 알려주세요.

고맙습니다.

x572intraday 2010.04.08 05:46 #213

데모 계정을 열 때 1:500의 레버리지를 추가하십시오. 그렇지 않으면 일종의 차별이 있습니다. 또한 1:500은 실생활에 존재하지만 데모에는 존재하지 않습니다. 어때요? 무질서! 지인을 위해 1:1000을 추가하는 것이 유용하지만 실제 생활에서는 이런 일이 발생합니다.

고맙습니다.

그런데 터미널에서(또는 클라이언트 구성 파일에서) 계정에 어떤 레버리지가 있는지 어떻게 알 수 있습니까?

고맙습니다.

x572intraday 2010.04.08 20:13 #214

안녕하세요 병렬처리입니다!

아마도 이전 메시지 중 하나에서 말한 병렬 처리 위반의 원인이 밝혀졌지만 여기에서는 줄 중 하나의 중심에 있는 개체를 적극적으로 긁지 않은 것이 아니므로 이것은 약간 다른 이야기.

일부 그래픽 개체의 부족 춤이 얼마나 거친지 보여주는 또 다른 예입니다.

사실 자기점을 직접 끌어서 극점 부근에서 놓을 때뿐만 아니라 물체 자체가 자기화되지 않는 중간점 너머로 물체를 움직여도 자기점이 자화되는 경향이 있다는 경고를 하는 사람은 아무도 없었습니다. 그러나 정기적으로 계속 작업을 수행하는 극단적인 자기 점과 "공모하여" 양초의 높음 또는 낮음 근처에 있으면 자화됩니다. 대상이 차트에서 죄에서 멀어지고 촛불이 없는 공간에서 함께 연주되면 춤이 관찰되지 않습니다.

실증적으로 원인을 규명한 것은 좋은 일입니다(제가 착각하지 않았으면 합니다). 그러나 나머지 사용자들은 알지 못하고, 움직일 때마다 오류가 누적되고 누적됩니다. MT4에서는 완전히 같은 쓰레기이거나 일반적으로 비슷합니다. MT5가 교체하므로 확인하지 않겠습니다.

개발자분들이 문제에 적절히 대응해주시기를 부탁드립니다.

파일:
decorrelation.rar 666 kb

정적 배열?
MT4 64비트는 Windows 10
논의

Вадим 2010.04.08 20:28 #215

다른 스레드의 무언가가 저를 눈치 채지 못하면 여기에 씁니다. 레이블 레이블은 표시기 창에 표시되지 않고 기본 "0" 창에만 표시된다는 것을 알았습니다. 이 표시기의 창에 표시되어야 합니다.

x572intraday 2010.04.08 22:32 #216

나는 누락된 자세한 거래 내역을 자동으로 다운로드하여 TF M1에서 가능한 한 정확하게 물체를 먼 과거에 위치시키려는 헛되고 위로할 수 없는 시도의 예를 제시합니다. 아니면 단순히 귀하의 서버에 존재하지 않는다고 말하고 싶습니까? 그렇다면 이것은 한 가지, 존재한다면 완전히 다른 문제이지만 잘못된 코드로 인해 펌핑되지 않습니다. 표지에 따르면 지금이 1996년이니 꽤 오래전 일이라 사실 기록이 없을 수도 있다. 그러나 MT4는 그것이 없으면 그것을 펌핑하는 것을 솔직히 거부하고 사용자가 현재 및 더 낮은 TF에 위치하도록 허용하지 않으며 MT5는 어떤 이유로 의사 결과 역할을 시도하지만 결국 퍼즐과 혼란. 다른 분들은 어떻게 말씀하실지 모르겠지만 제 개인적인 감상입니다.

이러한 상황에서 그래프를 보다 명확하고 명확하게 인식하기 위해 이와 관련하여 무언가를 생각해 내는 것이 좋습니다. 예를 들어 차트가 있는 프레임에서 기간이 변경되면 "업데이트 대기" 알림이 일시적으로 표시됩니다. 여기에 기록이 없으면 "이 기간에 대한 기록 데이터가 없습니다"라는 경고와 같은 내용을 작성할 수 있습니다.

파일:
where_is_the_m1-history_data.rar 1003 kb

긴급히 로봇 2대가 필요합니다.
공개 거래 확인 문제
ASCTrend 시스템

x572intraday 2010.04.09 05:42 #217

차트에 이미 겹쳐진 그래픽 개체에 대한 복사-붙여넣기 옵션이 실제로 누락되었습니다. 예를 들어 팬이 있고 두 번째 팬이 필요한 경우 메뉴를 자세히 살펴보고 필요한 것을 찾는 것보다 표준 단축키 조합으로 빠르게 복제하는 것이 더 편리합니다.

Rashid Umarov 2010.04.09 05:56 #218

x100intraday :

데이터 액세스 구성 섹션을 읽고 기록을 올바르게 쿼리하는 방법을 알려줍니다.

x572intraday 2010.04.09 06:03 #219

채널이 차트에 겹쳐져 있고(평소처럼 - 두 개의 평행선에서) 이웃 어딘가에서 이 채널과 평행한 추세선을 그려야 한다고 가정합니다. 여기서 혀가 열성으로 튀어나온 상태에서 채널과 평행을 이루는 주얼리 피팅이 시작된다. 결국, 채널이 차트의 극한값에 의존하여 자기장에 의존하고 또한 반대 선에 의해 서로 자동으로 등거리에 있지만 별도의 단일 평행선은 일반적으로 아무것도 기대지 않고 "공중에서" 그려야 합니다. . 단일 추세선을 기존 채널과 평행하게 그릴 수 있는 확장된 유용한 옵션을 원합니다. 또한 선택한 채널의 가장 가까운 벽에 의해 지원됩니다(필요한 소스 채널은 자동으로 지능적으로 "추측"됩니다. 사용자 자신의 초기 지침), 차트 양초의 극한값이 아닙니다. 당분간 이 목표의 달성은 채널 라인 중 하나를 따라 별도의 추세선을 놓고 채널 선택을 취소하고 추세선을 선택한 다음 가운데만 추세선을 원하는 거리만큼 드래그하는 작업으로 축소됩니다. 원하는 위치. 그리고 지금, 아시다시피, 이것은 길고 왜곡으로 가득 차 있습니다.

나는 이것이 이미 종속된 기본 움직이는 부분을 포함해야 하는 미래의 복잡한 그래픽 개체(계획된 경우)에 대한 대안이 되기를 바랍니다.

트렌드와 플랫 전략을 하나의 헤징 마틴게일.
EURUSD - 동향, 예측

Вадим 2010.04.09 22:17 #220

"도구"의 글꼴을 교체하십시오. 사용자가 테이블의 글꼴을 직접 선택할 수 있도록 MT4에서와 같이 수행합니다. 그리고 그것은 매우 불편합니다.
아, 이 포스트의 전망이 얼마나 나를 긴장시키고 있는지! .. 나는 나 자신을 위해 문제를 만들고 있다. 어떤 OS 구성, 메모리의 프로세스, 내가 사용하는 바이러스 백신, 등록, 결혼 상태, 그, 그, 그...
일반적으로, 특히 매우 간략하게 수행되기 때문에 문제를 간략하게 설명하겠습니다. MT5만 두 번 시작해야 시작되는 경우가 있습니다. 기계가 다시 시작되면 MT4, MT5 및 기타 Windows 응용 프로그램이 처음으로 시작되지만 MT5를 닫고 실행을 위해 다시 호출하면 "녹슬거림"이 표시되지만 시작되지는 않습니다. 두 번째 동일한 작업을 수행하면 마침내 시작됩니다. 메모리에 걸려있는 프로세스를 자세히 살펴보지는 않았지만 일부 제어 모듈이 MT5 서비스에서 멈추고 MT5 단말기 자체의 로딩/언로딩을 모니터링한다는 의혹이 있다.
원칙적으로 두 번 실행하기에는 여전히 너무 게으르지 않지만 일반적으로 그렇게해서는 안됩니다. MT5 개발자가 여기에 있는지 이유가 다른지 여부는 알 수 없습니다.
Market Watch 창에서 자동 크기 조정을 제거하고 스프레드 표시를 켜고 오른쪽에 줄임표 없이 인용 부호가 완전히 보이도록 열을 조정했습니다. 터미널을 다시 시작했습니다. 자동 크기 조정이 비활성화된 상태로 유지되고 다시 시작하기 전에 구성된 대로 스프레드가 활성화됩니다. 그러나 스피커는 다시 스스로 걷습니다.
이전: 이후:
말을 억제하십시오. 또는 내가 직접 할 수 있는 방법을 알려주세요.
데모 계정을 열 때 1:500의 레버리지를 추가하십시오. 그렇지 않으면 일종의 차별이 있습니다. 또한 1:500은 실생활에 존재하지만 데모에는 존재하지 않습니다. 어때요? 무질서! 지인을 위해 1:1000을 추가하는 것이 유용하지만 실제 생활에서는 이런 일이 발생합니다.
그런데 터미널에서(또는 클라이언트 구성 파일에서) 계정에 어떤 레버리지가 있는지 어떻게 알 수 있습니까?
안녕하세요 병렬처리입니다!
아마도 이전 메시지 중 하나에서 말한 병렬 처리 위반의 원인이 밝혀졌지만 여기에서는 줄 중 하나의 중심에 있는 개체를 적극적으로 긁지 않은 것이 아니므로 이것은 약간 다른 이야기.
일부 그래픽 개체의 부족 춤이 얼마나 거친지 보여주는 또 다른 예입니다.
사실 자기점을 직접 끌어서 극점 부근에서 놓을 때뿐만 아니라 물체 자체가 자기화되지 않는 중간점 너머로 물체를 움직여도 자기점이 자화되는 경향이 있다는 경고를 하는 사람은 아무도 없었습니다. 그러나 정기적으로 계속 작업을 수행하는 극단적인 자기 점과 "공모하여" 양초의 높음 또는 낮음 근처에 있으면 자화됩니다. 대상이 차트에서 죄에서 멀어지고 촛불이 없는 공간에서 함께 연주되면 춤이 관찰되지 않습니다.
실증적으로 원인을 규명한 것은 좋은 일입니다(제가 착각하지 않았으면 합니다). 그러나 나머지 사용자들은 알지 못하고, 움직일 때마다 오류가 누적되고 누적됩니다. MT4에서는 완전히 같은 쓰레기이거나 일반적으로 비슷합니다. MT5가 교체하므로 확인하지 않겠습니다.
개발자분들이 문제에 적절히 대응해주시기를 부탁드립니다.
다른 스레드의 무언가가 저를 눈치 채지 못하면 여기에 씁니다. 레이블 레이블은 표시기 창에 표시되지 않고 기본 "0" 창에만 표시된다는 것을 알았습니다. 이 표시기의 창에 표시되어야 합니다.
나는 누락된 자세한 거래 내역을 자동으로 다운로드하여 TF M1에서 가능한 한 정확하게 물체를 먼 과거에 위치시키려는 헛되고 위로할 수 없는 시도의 예를 제시합니다. 아니면 단순히 귀하의 서버에 존재하지 않는다고 말하고 싶습니까? 그렇다면 이것은 한 가지, 존재한다면 완전히 다른 문제이지만 잘못된 코드로 인해 펌핑되지 않습니다. 표지에 따르면 지금이 1996년이니 꽤 오래전 일이라 사실 기록이 없을 수도 있다. 그러나 MT4는 그것이 없으면 그것을 펌핑하는 것을 솔직히 거부하고 사용자가 현재 및 더 낮은 TF에 위치하도록 허용하지 않으며 MT5는 어떤 이유로 의사 결과 역할을 시도하지만 결국 퍼즐과 혼란. 다른 분들은 어떻게 말씀하실지 모르겠지만 제 개인적인 감상입니다.
이러한 상황에서 그래프를 보다 명확하고 명확하게 인식하기 위해 이와 관련하여 무언가를 생각해 내는 것이 좋습니다. 예를 들어 차트가 있는 프레임에서 기간이 변경되면 "업데이트 대기" 알림이 일시적으로 표시됩니다. 여기에 기록이 없으면 "이 기간에 대한 기록 데이터가 없습니다"라는 경고와 같은 내용을 작성할 수 있습니다.
채널이 차트에 겹쳐져 있고(평소처럼 - 두 개의 평행선에서) 이웃 어딘가에서 이 채널과 평행한 추세선을 그려야 한다고 가정합니다. 여기서 혀가 열성으로 튀어나온 상태에서 채널과 평행을 이루는 주얼리 피팅이 시작된다. 결국, 채널이 차트의 극한값에 의존하여 자기장에 의존하고 또한 반대 선에 의해 서로 자동으로 등거리에 있지만 별도의 단일 평행선은 일반적으로 아무것도 기대지 않고 "공중에서" 그려야 합니다. . 단일 추세선을 기존 채널과 평행하게 그릴 수 있는 확장된 유용한 옵션을 원합니다. 또한 선택한 채널의 가장 가까운 벽에 의해 지원됩니다(필요한 소스 채널은 자동으로 지능적으로 "추측"됩니다. 사용자 자신의 초기 지침), 차트 양초의 극한값이 아닙니다. 당분간 이 목표의 달성은 채널 라인 중 하나를 따라 별도의 추세선을 놓고 채널 선택을 취소하고 추세선을 선택한 다음 가운데만 추세선을 원하는 거리만큼 드래그하는 작업으로 축소됩니다. 원하는 위치. 그리고 지금, 아시다시피, 이것은 길고 왜곡으로 가득 차 있습니다.
나는 이것이 이미 종속된 기본 움직이는 부분을 포함해야 하는 미래의 복잡한 그래픽 개체(계획된 경우)에 대한 대안이 되기를 바랍니다.
"도구"의 글꼴을 교체하십시오. 사용자가 테이블의 글꼴을 직접 선택할 수 있도록 MT4에서와 같이 수행합니다. 그리고 그것은 매우 불편합니다.