인공 지능 2020 - 진전이 있습니까?

Yandex의 Alice가 중요합니까?
글쎄, 마치 거의 ... 기사가 훨씬 더 아프다. 앨리스는 기억력이 짧고 전체 대화의 주제나 이야기의 맥락에서 대화를 계속하지 않습니다. 그녀는 표준 챗봇 형식인 요청-응답을 신성하게 고수합니다. 비표준 요청은 검색 엔진으로 리디렉션됩니다. 그 엔진은 물리적 세계에 묶여 있지 않습니다. 요컨대 지식 그래프 기술에 대한 힌트가 없습니다. 그녀와 이야기하면서 느낀 점입니다.
대화형 AI에 대해 이야기하고 있다면 현대식 프로모봇에 잘 구현되어 있습니다. 상점을 위해. 출시 및 매장 설치가 임박한 모델들은 얼굴을 인식하고, 방문자를 기억하고, 대화(및 구매)의 사실을 기억하고 그에 따라 말합니다. 지금까지 가장 큰 문제는 여러 사람이 프로모봇을 둘러싸고 동시에 대화를 시도하는 것입니다. 동시에 개그를 관찰했습니다.
그런 "프로모봇"과 이야기 할 기회가 아직 없다는 것이 유감입니다.)).
몇 년 전 어린이 전시회에서 나는 가혹하게 길러졌다. 그 소녀는 로봇을 너무 능숙하게 제어하고 의사 소통을 모방하여 인공 지능을 믿었습니다. 나는 로봇, 똑똑한 로봇과 이야기하고 있었다. 나는 내 눈을 믿지 않았다. 그때 집에서 구글링을 하다가 강한 감정을 느꼈다. 성인이 어떻게 그렇게 순진할 수 있습니까?
진정한 AI를 결정하는 가장 간단하고 효과적인 기술은 "소가 날지 못하는 물리적인 이유를 설명하세요?"와 같이 일상적인 일상 현상에 대한 물리적 이유를 명확히 해야 하는 질문입니다. 답을 찾는 것은 사람이 쉽게 대처할 수 있지만, 어떤 챗봇도 정확하고 적절한 설명을 할 수 없습니다.
소는 왜 날지 못할까?
고소공포증, 그렇지?
이제 나는 당신이 봇이 아니라는 것을 확실히 압니다! ))그건 그렇고, 이것은 더 심리적이고 아마도 정신과적 이유입니다. 그리고 피지컬은 조금 다릅니다. 따라서 아마도 당신은 봇이 아니라 외계인입니다.)))
AI가 언어학이 아니라 의미론적 형태에서 출발한다면 다른 것을 설명할 수 있을 것입니다. 그리고 원칙적으로이 문제는 오랫동안 해결되었습니다. 광고하지 않은 것이 많고, 공개토론을 하여도 좋을 것이 없습니다. 아무도 그것을 일반적인 논리에 간단하게 맞추지 않을 것입니다.
나로서는 AI의 발전이 인류에게 좋은 것을 가져다주지 못했다. 그리고 흥미롭고 흥미롭다고 생각하는 사람들은 착각합니다. 이러한 기술이 발전하지 않았다면 더 좋았을 것입니다.
그건 그렇고, "교활한" 앨리스는 "어떻게 생각해?"와 같은 대답을 할 것입니다.
2017년 Habré https://habr.com/ru/company/smileexpo/blog/409051/ 의 이 기사에 깊은 인상을 받았습니다. 3년이 지났는데 진행 상황은? 대화형 AI는 어디에 있습니까? 왜 아직 보거나 들리지 않습니까? 그러한 기술은 거의 분류되거나 숨겨질 수 없습니다. 이동하지 않았습니까?
글을 보니 마치 다른 사람이 표현한 내 생각을 읽는 것 같았다. 단지 철학은 한 푼도 위해 존재하지 않지만 다른 모든 것에 대한 이해 수준은 규모를 벗어났습니다. 아직 아무것도 완성되지 않은 게 신기하다... 정말 철학이 부족한 걸까?))