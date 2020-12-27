인공 지능 2020 - 진전이 있습니까? - 페이지 10 1...34567891011121314151617...74 새 코멘트 Aleksei Stepanenko 2020.06.19 00:12 #91 브레인스토밍이 수행되는 방식에 대해 이야기하면 해당 주제의 전문가가 일반적으로 여기에서 일합니다. 천재가 일을 하면 마음속으로만 그것을 보는 것 같아요. 준비되지 않은 사람이 실수로 목표물을 칠 수 있습니까? 아마도 그렇습니다. 하지만 얼마나 걸릴까요? 마찬가지로 무엇을 찾고 어디서 볼 것인지에 대한 아이디어가 필요합니다. 우리 긴 대화에서 내가 뭔가를 잘 이해하지 못했습니다. 우리가 뭔가를 찾고 있습니까 아니면 의견을 교환하는 것입니까? Vitaliy Maznev 2020.06.19 00:19 #92 Aleksei Stepanenko : 우리 긴 대화에서 내가 뭔가를 잘 이해하지 못했습니다. 우리가 뭔가를 찾고 있습니까 아니면 의견을 교환하는 것입니까? 하나가 다른 하나를 방해합니까? 절대적으로 자발적인 것처럼 보이는 대화에서도 특정 발견을 우연히 발견할 수 있는 경우가 종종 있습니다. 이것은 다시 지각 캐리어 모드에 따라 다릅니다. 누군가는 일반적으로 항상 여가 모드에 있을 수 있으며 데이터의 중요성을 강조하거나 강조하기 위한 옵션으로 모든 데이터를 인식할 수 있습니다. Aleksei Stepanenko 2020.06.19 00:23 #93 네, 동의합니다. Speculator 2020.06.19 00:24 #94 지구에서 태어난 인간 아이는 환희의 원에서 회전하기 시작할 것이며, 이 길에서 죽음이 그를 기다리고 있습니다. 이것은 헛된 목표와 결합하여 헛된 길을 따라 지옥으로 이동하는 감각의 망상입니다. Aleksei Stepanenko 2020.06.19 00:26 #95 우리는 무언가를 물려받았습니다. 그러나 Peter는 2020년에 진전이 있는지 물었습니다. 마무리할 시간입니다. 그렇지 않으면 그는 내일 당신을 쫓아낼 것입니다. Nikolai Karetnikov 2020.06.19 03:48 #96 Реter Konow : 2017년 Habré https://habr.com/ru/company/smileexpo/blog/409051/ 의 이 기사에 깊은 인상을 받았습니다. 3년이 지났는데 진행 상황은? 대화형 AI는 어디에 있습니까? 왜 아직 보거나 들리지 않습니까? 그러한 기술은 거의 분류되거나 숨겨질 수 없습니다. 이사하지 않았습니까? 글을 보니 마치 다른 사람이 표현한 내 생각을 읽는 것 같았다. 단지 철학은 한 푼도 위해 존재하지 않지만 다른 모든 것에 대한 이해 수준은 규모를 벗어났습니다. 아직 아무것도 완성되지 않은 게 신기하다... 정말 철학이 부족한 걸까?)) 베드로, 영어를 잘하신다면 Alex Friedman의 주제별 유튜브 채널을 추천합니다. 요컨대, AI라는 용어는 부품 마케터에 의해 해체되었으며, AI가 탑재된 휴대폰 카메라가 있으며, 얼굴 인식 시스템도 AI이며, 인공 지능이 탑재된 MFP는 스캔되는 문서 유형(주문, 메모, 송장 등, 등)..P.). 다음은 Google https://www.youtube.com/watch?v=D5VN56jQMWM&feature=youtu.be&t=59에서 제공하는 좁은 AI의 또 다른 인상적인 예입니다. Sberbank는 최근 특별 제안에 대한 전화 알림을 위한 유사한 서비스를 출시했습니다. Narrow AI는 오랫동안 누구도 놀라지 않았습니다. 광범위한 인공 지능이나 일반 AI에는 돌파구가 없으며 예상되지 않습니다. Google Duplex: A.I. Assistant Calls Local Businesses To Make Appointments www.youtube.com In an amazing demo at Google I/0, Google's Assistant can actually ring up a salon or a restaurant to make an appointment for you. You don't have to call your... Artificial Intelligence 2020 - 머신 러닝 및 신경망 OOP(객체 지향 프로그래밍)에 대한 Aleksei Skrypnev 2020.06.19 04:45 #97 유인원은 오랫동안 지능을 가르치지 않았지만 컴퓨터는 학습 지능에 대처할 수 있습니까? 흠.. Vladimir Tkach 2020.06.19 06:19 #98 왜 안 돼? 여기 멘토와 논쟁하는 똑똑한 원숭이가 있습니다. Dmitry Fedoseev 2020.06.19 09:03 #99 "지능"은 단어일 뿐입니다. 인공지능은 진정한 지능이 될 수 없습니다. 이것은 지식 기반입니다. "지식"을 수집하고 데이터베이스에서 데이터를 추출하고 일반화하는 기술. 이것을 인공지능이라고 합니다. "지식"기반을 준비하는 방법, 지식을 신속하게 "추출"하는 방법, 일반화하는 방법과 같은 작업이 진행되고 있습니다. 일반적으로 흥미가 거의 없지만 군대는 유치한 방식으로 관심을 가지기 시작했습니다. 뉴런이 없는 아메바는 그 자체가 뉴런과 같기 때문에 뉴런의 기능과 육체를 결합합니다. 여전히 광합성이 있으며 식물은 어떤 힘으로 뻗어 빛을 향해 회전하고 장애물을 우회합니다. 아메바보다 나쁘지 않습니다. Aleksei Stepanenko 2020.06.19 10:06 #100 Dmitry Fedoseev : 여전히 광합성이 있으며 식물은 어떤 힘으로 뻗어 빛을 향해 돌고 장애물을 피합니다. 아메바보다 나쁘지 않습니다. 와, 맞아. 세상에는 지성인 법칙이 있다. 인간적인 지점이 아니라 글로벌한 지점입니다. 이것을 반복하는 것은 불가능합니다. 프로세스의 일부가 다소 명확하다면, 화학 반응, 물리 법칙(우리도 유보로 받아들임), 세계의 원동력을 이해하는 것은 재앙입니다. 1...34567891011121314151617...74 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
브레인스토밍이 수행되는 방식에 대해 이야기하면 해당 주제의 전문가가 일반적으로 여기에서 일합니다. 천재가 일을 하면 마음속으로만 그것을 보는 것 같아요. 준비되지 않은 사람이 실수로 목표물을 칠 수 있습니까? 아마도 그렇습니다. 하지만 얼마나 걸릴까요? 마찬가지로 무엇을 찾고 어디서 볼 것인지에 대한 아이디어가 필요합니다.
우리 긴 대화에서 내가 뭔가를 잘 이해하지 못했습니다. 우리가 뭔가를 찾고 있습니까 아니면 의견을 교환하는 것입니까?
하나가 다른 하나를 방해합니까? 절대적으로 자발적인 것처럼 보이는 대화에서도 특정 발견을 우연히 발견할 수 있는 경우가 종종 있습니다. 이것은 다시 지각 캐리어 모드에 따라 다릅니다. 누군가는 일반적으로 항상 여가 모드에 있을 수 있으며 데이터의 중요성을 강조하거나 강조하기 위한 옵션으로 모든 데이터를 인식할 수 있습니다.
이것은 헛된 목표와 결합하여 헛된 길을 따라 지옥으로 이동하는 감각의 망상입니다.
2017년 Habré https://habr.com/ru/company/smileexpo/blog/409051/ 의 이 기사에 깊은 인상을 받았습니다. 3년이 지났는데 진행 상황은? 대화형 AI는 어디에 있습니까? 왜 아직 보거나 들리지 않습니까? 그러한 기술은 거의 분류되거나 숨겨질 수 없습니다. 이사하지 않았습니까?
글을 보니 마치 다른 사람이 표현한 내 생각을 읽는 것 같았다. 단지 철학은 한 푼도 위해 존재하지 않지만 다른 모든 것에 대한 이해 수준은 규모를 벗어났습니다. 아직 아무것도 완성되지 않은 게 신기하다... 정말 철학이 부족한 걸까?))
베드로,
영어를 잘하신다면 Alex Friedman의 주제별 유튜브 채널을 추천합니다.
요컨대, AI라는 용어는 부품 마케터에 의해 해체되었으며, AI가 탑재된 휴대폰 카메라가 있으며, 얼굴 인식 시스템도 AI이며, 인공 지능이 탑재된 MFP는 스캔되는 문서 유형(주문, 메모, 송장 등, 등)..P.). 다음은 Google https://www.youtube.com/watch?v=D5VN56jQMWM&feature=youtu.be&t=59에서 제공하는 좁은 AI의 또 다른 인상적인 예입니다. Sberbank는 최근 특별 제안에 대한 전화 알림을 위한 유사한 서비스를 출시했습니다.
Narrow AI는 오랫동안 누구도 놀라지 않았습니다. 광범위한 인공 지능이나 일반 AI에는 돌파구가 없으며 예상되지 않습니다.
왜 안 돼? 여기 멘토와 논쟁하는 똑똑한 원숭이가 있습니다.
"지능"은 단어일 뿐입니다. 인공지능은 진정한 지능이 될 수 없습니다. 이것은 지식 기반입니다. "지식"을 수집하고 데이터베이스에서 데이터를 추출하고 일반화하는 기술. 이것을 인공지능이라고 합니다. "지식"기반을 준비하는 방법, 지식을 신속하게 "추출"하는 방법, 일반화하는 방법과 같은 작업이 진행되고 있습니다. 일반적으로 흥미가 거의 없지만 군대는 유치한 방식으로 관심을 가지기 시작했습니다.
뉴런이 없는 아메바는 그 자체가 뉴런과 같기 때문에 뉴런의 기능과 육체를 결합합니다. 여전히 광합성이 있으며 식물은 어떤 힘으로 뻗어 빛을 향해 회전하고 장애물을 우회합니다. 아메바보다 나쁘지 않습니다.
와, 맞아. 세상에는 지성인 법칙이 있다. 인간적인 지점이 아니라 글로벌한 지점입니다. 이것을 반복하는 것은 불가능합니다. 프로세스의 일부가 다소 명확하다면, 화학 반응, 물리 법칙(우리도 유보로 받아들임), 세계의 원동력을 이해하는 것은 재앙입니다.