인공 지능 2020 - 진전이 있습니까? - 페이지 59

sibirqk :

점선으로 모든 것이 이와 같이 일어났다고 상상할 수 있습니다. 진화 과정에서 다소 복잡한 세포 구조가 형성된 후 한편으로는 조명, 온도, 염분 등 수용체가 나타나기 시작했습니다. 반면에, 액추에이터는 수용체의 상태에 따라 공간의 변화를 허용합니다. 특정 가산기를 통해 수용체의 신호를 연결하고 액추에이터에 명령을 출력으로 전달하면 여기에서 마술이 나타납니다. 가장 간단한 NS의 프로토 타입이 나타납니다. 가중치 계수는 자연 선택에 의해 선택되고 고정되었습니다. 이것이 소위 반사 행동이 형성된 방식입니다. 유기체의 복잡성과 별도의 기관인 뇌에서의 제어 전문화로 인해 행동이 점점 더 복잡해집니다. 원칙적으로 반사 시스템의 대규모 복합체는 매우 복잡한 행동을 구현할 수 있지만 최적화하려면 수만 세대와 수백만 또는 수십억 개인에 대한 선택이 필요합니다. 이 모순을 제거하기 위해 다음 혁명 단계가 발생합니다. 뇌는 조건 반사 행동 능력을 획득합니다. 이제 한 삶의 과정에서 한 개인이 주변 조건에 따라 행동을 최적화할 수 있습니다. 진화적인 '군비 경쟁'이 시작됩니다. 포식자/먹이 시스템은 점점 더 복잡한 행동을 위해 선택됩니다. 어떤 단계에서는 복잡한 행동을 관리하고 우선 순위, 목표를 설정하기 위해 뇌에 특수 인터페이스가 필요합니다. 의식은 친척의 행동을 예측하고 적이나 음식의 존재를 가정합니다. 이 인터페이스의 진화, 일반화하는 능력의 강화는 수천만 년 후에 의식 내에서 - 자의식, 자신의 '나'의 출현으로 이어졌습니다. 제 생각에는 AI가 자의식의 속성을 갖게 된 후에야 비생물학적 마음이 될 것입니다. 매우 아름다운 개념이지만 자의식과 함께 가장 높은 형태의 이성은 정신 활동이며, 이것이 없으면 사람은 매우 지적인 동물과 같습니다. 그것이 정신이란 무엇인가 - 우리의 이해를 초월한 ... Реter Konow 2020.08.13 12:17 #582

정신은 "가상"(감각이 아닌) 경험으로 이해될 수 있으며, 한 사람이 한 번 진화한 "야수" 세계의 소외되고 잊혀진 존재의 모델링입니다. 이것은 말하자면 철학의 기억입니다. 정글, 먹이 사슬 및 먼 조상의 뼈에 깊은 상처와 발톱 송곳니의 흔적을 남긴 "포식자"의 상황 ... 정신은 우리의 실용 의식에서 동물 관계의 메아리이며 주기적으로 돌아옵니다. 우리를 그 과거 상태로 ..

הטרנסצנדנטלי בעל-חזון 2020.08.13 12:52 #583

הטרנסצנדנטלי בעל-חזון 2020.08.13 13:02 #584

사실, 포식자-피식자 관계는 사라지지 않고 더 복잡한 사회 경제적 구조의 맥락으로 번역되었을 뿐인데, "파충류의 뇌"도 매일 우리와 함께 존재하고 특정 순간에 켜집니다. 사람은 수천 년 동안 Abrahamic 종교가 그를 "초식 동물"로 만들려고 시도했음에도 불구하고 크게 확대 된 신경계와 공격성에 대한 긍정적 인 피드백으로 만 동일한 포식자로 남아 있습니다. 아무 것도 오지 않았습니다 ... Реter Konow 2020.08.13 13:16 #585 transcendreamer : 사실, 포식자-피식자 관계는 사라지지 않고 더 복잡한 사회 경제적 구조의 맥락으로 번역되었을 뿐인데, "파충류의 뇌"도 매일 우리와 함께 존재하고 특정 순간에 켜집니다. 사람은 수천 년 동안 Abrahamic 종교가 그를 "초식 동물"로 만들려고 시도했음에도 불구하고 크게 확대 된 신경계와 공격성에 대한 긍정적 인 피드백으로 만 동일한 포식자로 남아 있습니다. 아무 것도 오지 않았습니다 ... 예... 본능이 마음을 섬기며 생존을 돕거나 마음이 본능을 섬기며 타락하고 동물적 요소로 되돌아가 도덕성과 자의식을 잃습니다. ) Реter Konow 2020.08.14 19:42 #586 Реter Konow : 예... 본능이 마음을 섬기며 생존을 돕거나 마음이 본능을 섬기며 타락하고 동물적 요소로 되돌아가 도덕성과 자의식을 잃습니다. ) 다음은 Yurixx 의 2008년 흥미로운 게시물입니다. 인간 발달의 자연적인 방법 외에도 이 상황과 관련된 두 가지 측면이 더 있습니다. 인간의 의지와 선택의 자유입니다. 이 두 가지는 모두 하나님의 선물입니다. 그것이 바로 사람이이 선물을 사용하는 방법은 그 사람에게만 달려 있습니다 - 그의 선택의 자유에 따라. 이것은 모두가 잡히는 곳입니다. 무지, 무지, 무의식, 제한된 세계관은 사람이 자신의 의지 너머에 있는 것에 대해 너무 적게(또는 전혀) 알지 못한다는 사실로 이어집니다. 그는 다음과 같이 생각합니다. "내가 이것을 원한다면 이것이 가장 중요한 것입니다. 이것을 달성하고 내 욕망을 충족시키는 것입니다. 이것이 삶의 의미입니다." 그리고 여기서 그는 자신이 쓴 매우 쓰라린 경험의 전체 프로그램에 빠지게 됩니다. SK. 그가 자신의 욕망이 단지 삶의 망령인 마야라는 것을 깨닫기 위해 얼마나 많은 삶을 보내야 할지는 알려지지 않았다. 그리고 그가 한 모든 일을 해결하려면 얼마나 더 많은 삶이 필요합니까? 그러므로 무지의 죄는 일곱 가지 중 하나입니다. 필사자 정교회에서는 죄가 없고 불교, 라마교, 도교 및 영적 길의 모든 분파에도 같은 힘이 있습니다. 2005년 여름에 나는 Mantek Chia와 함께 기공을 공부한 한 남자를 만났습니다. 그는 공인 강사였으며 여러 수준의 Mantek 수행을 가르칠 권리가 있었습니다. 직접 하다 보니 세미나에 참석해 그와 친하게 지내는 것이 흥미로웠다. 나는 그의 모든 능력을 나열하지는 않았지만 그는 또한 치유에 종사했으며 환자의 에너지를 완벽하게 느끼고 이런 식으로 만 그를 일으켜 세웠습니다. 네, 그리고 그는 에너지로 일했습니다. 그는 다양한 출처에서 스펀지처럼 에너지를 흡수했습니다. 나중에 밝혀진 바와 같이 그는 사람에게서 빠져 나올 수 있고 그의 부정성을 사람에게 던질 수 있습니다. 그가 술 취한 사람이라는 것을 알았을 때 내가 얼마나 놀랐을지 상상해 보십시오. 그와 이야기하면서 나는 말했습니다. "어떻게 합니까? 결국 Mantek에 따르면 에너지의 축적은 에너지를 위쪽으로 변환하고 기를 영적 에너지로 변환하기 위해 필요합니다." 그러나 어떤 이유에서인지 그는 개의치 않았습니다. 그는 돈과 여성에 관심이 있었고 사람들과 상호 작용하는 활기찬 측면뿐만 아니라 평범한 사람이 이러한 과정을 제어하지 못하므로 무의식적이고 맹목적인 장난감이라는 사실을 즐겼습니다. 하나를 도우면서 그는 많은 다른 사람들을 깨뜨 렸습니다. 그가 사람들에게 가한 피해는 영혼과 정신의 차원에서 그가 건강에 가져온 이익을 몇 번이나 능가했습니다. 그리고 이 모든 것은 에너지 축적을 동반했습니다. 그러나 이 에너지는 아무 데도 가지 않았기 때문에 잠시 후 그는 눈물을 흘리기 시작했고, 그는 날카로워지고 짜증이 났고, 그는 저항할 수 없이 병에 끌렸습니다. 한두 번 그는 멈출 수 없었다. 동시에 그는 이성을 완전히 잃었다. 그는 7~10일 동안 쉬지 않고 술을 마시고, 한 번에 아무것도 먹지 않고, 거리에서 노숙자처럼 살았고, 어디에 있는지 아무도 모르고, 그는 "더 원하고, 내가"라는 상태로만 스스로에게 다가왔다. 마실게." 그리고 에너지가 완전히 고갈될 때까지 계속됩니다. 그리고 사이클이 다시 시작되었습니다. 씻어서 먹고, 일하기 시작하고, 돈을 벌고, 또 다른 여성 작물을 찾았습니다. 다시 말을 타고! 전체 주기는 3-4개월이 소요되었습니다. 그리고 그는 그런 삶을 좋아했고 아무 것도 바꾸고 싶지 않았습니다. 이것은 수업입니다! 내가 원하는대로 열정적으로 점선으로 모든 것이 이와 같이 일어났다고 상상할 수 있습니다. 진화 과정에서 다소 복잡한 세포 구조가 형성된 후 한편으로는 조명, 온도, 염분 등 수용체가 나타나기 시작했습니다. 반면에, 액추에이터는 수용체의 상태에 따라 공간의 변화를 허용합니다. 특정 가산기를 통해 수용체의 신호를 연결하고 액추에이터에 명령을 출력으로 전달하면 여기에서 마술이 나타납니다. 가장 간단한 NS의 프로토 타입이 나타납니다.
가중치 계수는 자연 선택에 의해 선택되고 고정되었습니다. 이것이 소위 반사 행동이 형성된 방식입니다. 유기체의 복잡성과 별도의 기관인 뇌에서의 제어 전문화로 인해 행동이 점점 더 복잡해집니다. 원칙적으로 반사 시스템의 대규모 복합체는 매우 복잡한 행동을 구현할 수 있지만 최적화하려면 수만 세대와 수백만 또는 수십억 개인에 대한 선택이 필요합니다.
이 모순을 제거하기 위해 다음 혁명 단계가 발생합니다. 뇌는 조건 반사 행동 능력을 획득합니다. 이제 한 삶의 과정에서 한 개인이 주변 조건에 따라 행동을 최적화할 수 있습니다.
진화적인 '군비 경쟁'이 시작됩니다. 포식자/먹이 시스템은 점점 더 복잡한 행동을 위해 선택됩니다. 어떤 단계에서는 복잡한 행동을 관리하고 우선 순위, 목표를 설정하기 위해 뇌에 특수 인터페이스가 필요합니다. 의식은 친척의 행동을 예측하고 적이나 음식의 존재를 가정합니다.
이 인터페이스의 진화, 일반화하는 능력의 강화는 수천만 년 후에 의식 내에서 - 자의식, 자신의 '나'의 출현으로 이어졌습니다. 제 생각에는 AI가 자의식의 속성을 갖게 된 후에야 비생물학적 마음이 될 것입니다.
사실, 포식자-피식자 관계는 사라지지 않고 더 복잡한 사회 경제적 구조의 맥락으로 번역되었을 뿐인데, "파충류의 뇌"도 매일 우리와 함께 존재하고 특정 순간에 켜집니다. 사람은 수천 년 동안 Abrahamic 종교가 그를 "초식 동물"로 만들려고 시도했음에도 불구하고 크게 확대 된 신경계와 공격성에 대한 긍정적 인 피드백으로 만 동일한 포식자로 남아 있습니다. 아무 것도 오지 않았습니다 ...
예... 본능이 마음을 섬기며 생존을 돕거나 마음이 본능을 섬기며 타락하고 동물적 요소로 되돌아가 도덕성과 자의식을 잃습니다. )
다음은 Yurixx 의 2008년 흥미로운 게시물입니다.
인간 발달의 자연적인 방법 외에도 이 상황과 관련된 두 가지 측면이 더 있습니다. 인간의 의지와 선택의 자유입니다. 이 두 가지는 모두 하나님의 선물입니다. 그것이 바로 사람이이 선물을 사용하는 방법은 그 사람에게만 달려 있습니다 - 그의 선택의 자유에 따라. 이것은 모두가 잡히는 곳입니다. 무지, 무지, 무의식, 제한된 세계관은 사람이 자신의 의지 너머에 있는 것에 대해 너무 적게(또는 전혀) 알지 못한다는 사실로 이어집니다. 그는 다음과 같이 생각합니다. "내가 이것을 원한다면 이것이 가장 중요한 것입니다. 이것을 달성하고 내 욕망을 충족시키는 것입니다. 이것이 삶의 의미입니다." 그리고 여기서 그는 자신이 쓴 매우 쓰라린 경험의 전체 프로그램에 빠지게 됩니다. SK. 그가 자신의 욕망이 단지 삶의 망령인 마야라는 것을 깨닫기 위해 얼마나 많은 삶을 보내야 할지는 알려지지 않았다. 그리고 그가 한 모든 일을 해결하려면 얼마나 더 많은 삶이 필요합니까? 그러므로 무지의 죄는 일곱 가지 중 하나입니다. 필사자 정교회에서는 죄가 없고 불교, 라마교, 도교 및 영적 길의 모든 분파에도 같은 힘이 있습니다.
2005년 여름에 나는 Mantek Chia와 함께 기공을 공부한 한 남자를 만났습니다. 그는 공인 강사였으며 여러 수준의 Mantek 수행을 가르칠 권리가 있었습니다. 직접 하다 보니 세미나에 참석해 그와 친하게 지내는 것이 흥미로웠다. 나는 그의 모든 능력을 나열하지는 않았지만 그는 또한 치유에 종사했으며 환자의 에너지를 완벽하게 느끼고 이런 식으로 만 그를 일으켜 세웠습니다. 네, 그리고 그는 에너지로 일했습니다. 그는 다양한 출처에서 스펀지처럼 에너지를 흡수했습니다. 나중에 밝혀진 바와 같이 그는 사람에게서 빠져 나올 수 있고 그의 부정성을 사람에게 던질 수 있습니다.
그가 술 취한 사람이라는 것을 알았을 때 내가 얼마나 놀랐을지 상상해 보십시오. 그와 이야기하면서 나는 말했습니다. "어떻게 합니까? 결국 Mantek에 따르면 에너지의 축적은 에너지를 위쪽으로 변환하고 기를 영적 에너지로 변환하기 위해 필요합니다." 그러나 어떤 이유에서인지 그는 개의치 않았습니다. 그는 돈과 여성에 관심이 있었고 사람들과 상호 작용하는 활기찬 측면뿐만 아니라 평범한 사람이 이러한 과정을 제어하지 못하므로 무의식적이고 맹목적인 장난감이라는 사실을 즐겼습니다. 하나를 도우면서 그는 많은 다른 사람들을 깨뜨 렸습니다. 그가 사람들에게 가한 피해는 영혼과 정신의 차원에서 그가 건강에 가져온 이익을 몇 번이나 능가했습니다. 그리고 이 모든 것은 에너지 축적을 동반했습니다.
그러나 이 에너지는 아무 데도 가지 않았기 때문에 잠시 후 그는 눈물을 흘리기 시작했고, 그는 날카로워지고 짜증이 났고, 그는 저항할 수 없이 병에 끌렸습니다. 한두 번 그는 멈출 수 없었다. 동시에 그는 이성을 완전히 잃었다. 그는 7~10일 동안 쉬지 않고 술을 마시고, 한 번에 아무것도 먹지 않고, 거리에서 노숙자처럼 살았고, 어디에 있는지 아무도 모르고, 그는 "더 원하고, 내가"라는 상태로만 스스로에게 다가왔다. 마실게." 그리고 에너지가 완전히 고갈될 때까지 계속됩니다. 그리고 사이클이 다시 시작되었습니다. 씻어서 먹고, 일하기 시작하고, 돈을 벌고, 또 다른 여성 작물을 찾았습니다. 다시 말을 타고! 전체 주기는 3-4개월이 소요되었습니다. 그리고 그는 그런 삶을 좋아했고 아무 것도 바꾸고 싶지 않았습니다. 이것은 수업입니다! 내가 원하는대로 열정적으로 밝게! 가득 찬 밀기울에서도, 자신의 소변 웅덩이에서 - 그것도 훌륭합니다! 이것이 그의 가치이자 목표였습니다.
그것은 내가 그에게 말한 대로 끝났습니다. 2006년 여름까지 그는 묻혔다. 아니, 아니, 그는 어느 정도 건강했다. 그럼에도 불구하고 사람은 에너지로 일하는 방법을 알고있었습니다. 그러나 다음 폭식에서 그는 누군가에게 튀어 나와 머리에 파이프 조각을 맞았습니다. 그는 집중 치료를 받았고, 한 달 후 석방되었고, 두 달 후 다시 묻혔습니다.
그 수업은 나에게 흥미로웠다. 사람이 어떤 종류의 연습을 하는지가 그렇게 중요한 것이 아니라 그가 그것을 하는 이유와 그것이 주는 것을 어떻게 사용하는지가 중요하다는 것이 밝혀졌습니다. 그 후 유사한 사례를 반복적으로 접하게 되었습니다. 저는 단지 그들을 보고 이해하기 시작했습니다.
이것을 비유의 언어로 번역하면 이렇게 말할 수 있습니다. 십대들 사이의 권투 시합을 상상해 보십시오. 그리고 이제 완전히 성인이고 건강한 남자가 그들에게옵니다. 예, 장갑에 황동 너클을 숨깁니다. 이와 같은 것은 미묘한 평면과의 의사 소통의 연습이 사람에게주는 가장 사소한 이점처럼 보입니다. 그리고 그는 링에 있는 소년들을 파괴하기 시작합니다. 그리고 왜 ? 글쎄, 나는 컵과 상금을 정말로 받고 싶다! 그리고 소녀들이 챔피언을 어떻게 볼지 알고 있습니까? 그러나 이 링의 심판은 결코 틀리지 않았습니다. 그리고 그의 정의에는 흠이 없습니다. 그리고 그의 결정은 부인할 수 없습니다. 그는 대회가 끝날 때까지 실격될 수 있습니다. 아니면 평생 동안. 그리고 모든 후속 조치를 위해. 그리고 이것은 forex에서 para-opportunities를 사용하는 것과 사람들과 상호 작용할 때 사용하는 것에도 동일하게 적용됩니다.
누구나 한 번쯤은 들어보았지만 종교적인 허수아비라고 생각하는 "악마와의 거래"는 사실 매우 흔한 현상입니다. 자유로운 선택을하는 사람이 더 높은 가치 (예 : 영적)보다 더 낮은 가치 (예 : 물질적)를 선호 할 때마다 그는 원하는 것을 얻습니다. 그러나 물론 이에 대한 비용을 지불해야 합니다. 그렇지 않으면 에너지 보존 법칙이 존재할 수 없습니다. 그리고 "재료에 대한 재료"지불은 여기에서 작동하지 않습니다. 이것은 귀하를 위한 외환이 아닙니다. 어떤 물질적 가치로도 살 수 없는 것을 버려야 합니다. 그래서 그것을 "가장 높은 값"이라고 합니다. 불행히도 이것을 이해하고 생각하는 사람은 거의 없습니다. 그리고 그들은 왜 돈은 있지만 행복은 없는지 궁금해합니다. 카르마가 왜 나쁜거야? 등.
//------------------------------------------------ --------------------
주제 읽기: https://www.mql5.com/en/forum/103287
사람들이 포럼에 글을 썼던 것처럼 ... 그들은 지금 어디에 있습니까? ...
추신 노란색으로 강조 표시된 이야기는 마음이 어떻게 기본 본능에 봉사할 수 있는지에 대한 것입니다.
추신 우리 주제의 맥락에서 - AI는 그 이상한 유형과 같은 자질을 결코 얻지 못할 것입니다.
사람들이 매우 혼란스러워하고 스스로를 위한 정신 감옥을 짓는 것뿐입니다.
당신은 명랑 할 것입니다, 당신은 가득 차게 될 것입니다 - 마술사가 혼돈이라면
Rasputinism과 오컬트의 시대는 사라지지 않을 것입니다. 유전적으로 유전되는 것 같습니다.
개념의 대체는 항상 설득 ..... corpo .... 종교 ... 가족 ... 및 기타 모든 종류의 기초의 기초입니다. 처음에는 진실이 없다
다음은 2008년의 흥미로운 게시물입니다...