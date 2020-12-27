인공 지능 2020 - 진전이 있습니까? - 페이지 22 1...151617181920212223242526272829...74 새 코멘트 Sergey Chalyshev 2020.06.19 23:05 #211 Alexandr Andreev : 본질을 무시하지 않고 자신의 돈으로 문제를 찾습니다. 당신이 틀렸습니다. 그는 투자자의 돈 문제를 찾고 있습니다. Alexandr Andreev 2020.06.19 23:08 #212 Sergey Chalyshev : 당신이 틀렸습니다. 그는 투자자의 돈으로 문제를 찾고 있습니다. 아니오, 저는 착각하지 않습니다. 여기서 당신은 또한 그 자신이 주주라는 것을 이해해야 합니다. 또한 이것에 시간을 할애해야 합니다(이념적 사람). 다른 누구도 역할과 같지 않은 것처럼. ))) 추신 ^ 그냥 ^ 투자자의 돈을 위해 문제를 찾는 이유 - 이것이 정상입니까 ???? Sergey Chalyshev 2020.06.19 23:08 #213 그리고 일반적으로 그렇습니다. 어디에 돈을 써야할지 모르시는 분들이 많습니다. 우리는 그들을 도와야 합니다. 그러나 이것은 인공적이든 자연적이든 지능과는 아무 관련이 없습니다. Sergey Chalyshev 2020.06.19 23:11 #214 사실, 인공 지능은 오랫동안 발명되어 널리 사용되었습니다. 당신은 TV를 보고, 인터넷을 읽고, 그는 당신에게 그것을 하는 방법을 알려주고 당신은 모두 그에게 순종합니다. 당신의 지능은 인공이 되었습니다) Speculator 2020.06.19 23:15 #215 우리의 삶은 오랫동안 인간이 만든 지성으로 가득 차 있었습니다. 우리는 그것들에 익숙해져서 눈치채지 못합니다. Speculator 2020.06.19 23:16 #216 Sergey Chalyshev : 사실, 인공 지능은 오랫동안 발명되어 널리 사용되었습니다. 당신은 TV를 보고, 인터넷을 읽고, 그는 당신에게 그것을 하는 방법을 알려주고 당신은 모두 그에게 순종합니다. 당신의 지능은 인공이 되었습니다) 대출받고 터키로 가듯이... Speculator 2020.06.19 23:25 #217 이것은 두뇌를 위한 덤벨입니다. 큐브가 많을수록 더 단단해집니다. Dmitry Fedoseev 2020.06.20 08:01 #218 Aleksei Stepanenko : 모든 것이 다릅니다. 일반적으로 과학자들은 돈에 관한 것이 아닙니다. 봐요, 그렇게 보이나요? 그가 저녁에 일을 마치고 집에 와서 집에서 이러한 비디오를 썼다고 생각하십니까? 아니면 무슨 말을 하는 겁니까? Dmitry Fedoseev 2020.06.20 08:05 #219 Alexandr Andreev : 아니오, 저는 착각하지 않습니다. 여기서 당신은 또한 그 자신이 주주라는 것을 이해해야 합니다. 또한 이것에 시간을 할애해야 합니다(이념적 사람). 다른 누구도 역할과 같지 않은 것처럼. ))) 추신 ^ 그냥 ^ 투자자의 돈을 위해 문제를 찾는 이유 - 이것이 정상입니까 ???? 그는 단지 홍보 관리자로 일하고 있습니다)) Serqey Nikitin 2020.06.20 08:47 #220 Alexandr Andreev : 추신 ^ 그냥 ^ 투자자의 돈을 위해 문제를 찾는 이유 - 이것이 정상입니까 ???? 문제에 대한 올바른 접근 방식이 많지 않습니다 .... 예를 들어: 배관공?... 그는 투자자의 돈을 위해 문제를 찾고 있습니까? 아니, 그는 할 줄 아는 일을 하고 그에 대한 대가를 받는다... 투자자?... 그는 이 특정 분야에서 일하는 방법을 이해하지 못하지만 여기에서 자신을 위해 이익을 얻을 수 있다는 것을 알고 있습니다 ... 상인은 자신뿐만 아니라 투자자를 위해 이 분야에서 돈을 벌 수 있는 방법을 알고 있습니다... 이 부문에 할당된 자신의 (투자자의) 자본을 고려할 때... 1...151617181920212223242526272829...74 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
본질을 무시하지 않고 자신의 돈으로 문제를 찾습니다.
당신이 틀렸습니다. 그는 투자자의 돈 문제를 찾고 있습니다.
당신이 틀렸습니다. 그는 투자자의 돈으로 문제를 찾고 있습니다.
아니오, 저는 착각하지 않습니다. 여기서 당신은 또한 그 자신이 주주라는 것을 이해해야 합니다. 또한 이것에 시간을 할애해야 합니다(이념적 사람). 다른 누구도 역할과 같지 않은 것처럼. )))
추신 ^ 그냥 ^ 투자자의 돈을 위해 문제를 찾는 이유 - 이것이 정상입니까 ????
그리고 일반적으로 그렇습니다. 어디에 돈을 써야할지 모르시는 분들이 많습니다. 우리는 그들을 도와야 합니다.
그러나 이것은 인공적이든 자연적이든 지능과는 아무 관련이 없습니다.
사실, 인공 지능은 오랫동안 발명되어 널리 사용되었습니다.
당신은 TV를 보고, 인터넷을 읽고, 그는 당신에게 그것을 하는 방법을 알려주고 당신은 모두 그에게 순종합니다.
당신의 지능은 인공이 되었습니다)
사실, 인공 지능은 오랫동안 발명되어 널리 사용되었습니다.
당신은 TV를 보고, 인터넷을 읽고, 그는 당신에게 그것을 하는 방법을 알려주고 당신은 모두 그에게 순종합니다.
당신의 지능은 인공이 되었습니다)
대출받고 터키로 가듯이...
이것은 두뇌를 위한 덤벨입니다. 큐브가 많을수록 더 단단해집니다.
모든 것이 다릅니다. 일반적으로 과학자들은 돈에 관한 것이 아닙니다. 봐요, 그렇게 보이나요?
그가 저녁에 일을 마치고 집에 와서 집에서 이러한 비디오를 썼다고 생각하십니까? 아니면 무슨 말을 하는 겁니까?
아니오, 저는 착각하지 않습니다. 여기서 당신은 또한 그 자신이 주주라는 것을 이해해야 합니다. 또한 이것에 시간을 할애해야 합니다(이념적 사람). 다른 누구도 역할과 같지 않은 것처럼. )))
추신 ^ 그냥 ^ 투자자의 돈을 위해 문제를 찾는 이유 - 이것이 정상입니까 ????
그는 단지 홍보 관리자로 일하고 있습니다))
추신 ^ 그냥 ^ 투자자의 돈을 위해 문제를 찾는 이유 - 이것이 정상입니까 ????
문제에 대한 올바른 접근 방식이 많지 않습니다 ....
예를 들어:
배관공?... 그는 투자자의 돈을 위해 문제를 찾고 있습니까?
아니, 그는 할 줄 아는 일을 하고 그에 대한 대가를 받는다...
투자자?... 그는 이 특정 분야에서 일하는 방법을 이해하지 못하지만 여기에서 자신을 위해 이익을 얻을 수 있다는 것을 알고 있습니다 ...
상인은 자신뿐만 아니라 투자자를 위해 이 분야에서 돈을 벌 수 있는 방법을 알고 있습니다... 이 부문에 할당된 자신의 (투자자의) 자본을 고려할 때...