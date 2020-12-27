인공 지능 2020 - 진전이 있습니까? - 페이지 34 1...272829303132333435363738394041...74 새 코멘트 Vitaliy Maznev 2020.06.21 16:19 #331 Mihail Marchukajtes : 그리고 가장 중요한 것은 기계의 지능화가 불가능하다는 것이 아닙니다. 나는 현재 기술이 내가 말한 문제를 해결할 때까지 이것을 허용하지 않을 것이라고 말했습니다. 중국인에 대한 이야기도 있었고, 이 방향으로 작업이 진행 중입니다. 그러나 기계는 튜링 테스트를 통과하지 못했지만 알고리즘을 일반화하고 있습니다. 통과하면 지능이 될 것입니다. 질문? 물론 Tynagyrgyn의 테스트는 대담합니다. 마이클, 형제... 자신을 깨닫습니다. 이 옵션에서 인쇄된 내용을 기반으로 이야기하겠습니다. Mihail Marchukajtes 2020.06.21 16:23 #332 그리고 인공 지능은 대출을받지 않습니다. 이게 장점이라고 생각하지만... 그래도 ..... 차이점을 이야기하자면 :-) Mihail Marchukajtes 2020.06.21 16:24 #333 Vitaliy Maznev : 물론 Tynagyrgyn의 테스트는 대담합니다. 마이클, 형제... 자신을 깨닫습니다. 이 옵션에서 인쇄된 내용을 기반으로 이야기하겠습니다. 죄송해요 그런 테스트는 잘 몰라요.... 구글 검색에 이렇게 물어보기도 겁나네요. 나는 그가 나를 보낼 것이라고 생각합니다 :-) Vitaliy Maznev 2020.06.21 16:27 #334 Mihail Marchukajtes : 그리고 인공 지능은 대출을받지 않습니다. 이게 장점이라고 생각하지만... 그래도 ..... 차이점을 이야기하자면 :-) 당신의 데이터, 마이클? AI는 어쨌든 대출을 받지 않을 것입니다. Mihail Marchukajtes 2020.06.21 16:28 #335 인터넷에 게시된 정보로 판단하면 기계가 우리를 죽이려고 할 때 지능화될 것이라고 생각합니다. :-) 그것은 일반적으로 많은 부정적인 것을 아프게하고 그녀의 욕망은 신체의 자연스러운 반응이 될 것입니다 :-) 스카이넷, 당신은 그것을 멀리 마시지 않을 것입니다 :-)))))) Mihail Marchukajtes 2020.06.21 16:29 #336 Vitaliy Maznev : 당신의 데이터, 마이클? AI는 어쨌든 대출을 받지 않을 것입니다. 글쎄, 당신은 AI가 무엇을 할 수 있는지, 그리고 나는 이 맥락에서만 무엇을 할 수 있는지 묻습니다 :-) Aleksei Stepanenko 2020.06.21 16:30 #337 인공 지능이 아니라 유전자 알고리즘의 시연입니다. 레이싱 카 , 아마도 누군가 본 적이 없을 것입니다. Mihail Marchukajtes 2020.06.21 16:32 #338 Aleksei Stepanenko : 인공 지능이 아니라 유전자 알고리즘의 시연입니다. 레이싱 카 , 아마도 누군가 본 적이 없을 것입니다. 봤더니.. 정말 멋지네요.. 면전에서 배우는.. 그러나 우리는 여기서 중요한 문제에 대해 이야기하고 있습니다. 그건 그렇고, AI는 현 단계에서 이해할 수 없습니다 :-) Реter Konow 2020.06.21 16:33 #339 Mihail Marchukajtes : 그리고 가장 중요한 것은 기계의 지능화가 불가능하다는 것이 아닙니다. 나는 현재 기술이 내가 말한 문제를 해결할 때까지 이것을 허용하지 않을 것이라고 말했습니다. 중국인에 대한 이야기도 있었고, 이 방향으로 작업이 진행 중입니다. 그러나 기계는 튜링 테스트를 통과하지 못했지만 알고리즘을 일반화하고 있습니다. 통과하면 지능이 될 것입니다. 질문? 튜링 테스트를 통과하는 것은 기계뿐만 아니라 테스터의 지적 능력에 크게 좌우됩니다. 하나는 테스트를 통과하고 다른 하나는 실패합니다. Aleksei Stepanenko 2020.06.21 16:33 #340 Mihail Marchukajtes : 그러나 우리는 여기서 중요한 문제에 대해 이야기하고 있습니다. 아 죄송합니다, 방금 도착, 몰라요. 지금 읽고 있어요. 1...272829303132333435363738394041...74 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
그리고 가장 중요한 것은 기계의 지능화가 불가능하다는 것이 아닙니다. 나는 현재 기술이 내가 말한 문제를 해결할 때까지 이것을 허용하지 않을 것이라고 말했습니다. 중국인에 대한 이야기도 있었고, 이 방향으로 작업이 진행 중입니다. 그러나 기계는 튜링 테스트를 통과하지 못했지만 알고리즘을 일반화하고 있습니다. 통과하면 지능이 될 것입니다. 질문?
물론 Tynagyrgyn의 테스트는 대담합니다. 마이클, 형제... 자신을 깨닫습니다. 이 옵션에서 인쇄된 내용을 기반으로 이야기하겠습니다.
물론 Tynagyrgyn의 테스트는 대담합니다. 마이클, 형제... 자신을 깨닫습니다. 이 옵션에서 인쇄된 내용을 기반으로 이야기하겠습니다.
그리고 인공 지능은 대출을받지 않습니다. 이게 장점이라고 생각하지만... 그래도 ..... 차이점을 이야기하자면 :-)
당신의 데이터, 마이클? AI는 어쨌든 대출을 받지 않을 것입니다.
당신의 데이터, 마이클? AI는 어쨌든 대출을 받지 않을 것입니다.
인공 지능이 아니라 유전자 알고리즘의 시연입니다. 레이싱 카 , 아마도 누군가 본 적이 없을 것입니다.
인공 지능이 아니라 유전자 알고리즘의 시연입니다. 레이싱 카 , 아마도 누군가 본 적이 없을 것입니다.
그리고 가장 중요한 것은 기계의 지능화가 불가능하다는 것이 아닙니다. 나는 현재 기술이 내가 말한 문제를 해결할 때까지 이것을 허용하지 않을 것이라고 말했습니다. 중국인에 대한 이야기도 있었고, 이 방향으로 작업이 진행 중입니다. 그러나 기계는 튜링 테스트를 통과하지 못했지만 알고리즘을 일반화하고 있습니다. 통과하면 지능이 될 것입니다. 질문?
그러나 우리는 여기서 중요한 문제에 대해 이야기하고 있습니다.
아 죄송합니다, 방금 도착, 몰라요. 지금 읽고 있어요.