И здесь опять же присутствуют два фактора: 1) Питание 2) Избегание света. Эти два фактора разумеется работали в совокупности и амеба старалась как могла достичь оптимальных для себя условий. Как любое другое существо, которое ощущает и переживает.

그건 그렇고, 이 조합만으로도 라이브 재료를 사용하지 않고 완전히 프로그래밍할 수 있습니다. 그리고 이것을 위해 아메바를 사용하는 것보다 훨씬 더 어렵지 않습니다(물론 제 생각에는).

예를 들어, 영양 덩어리 대신에 나노봇이 반응할 특정 에너지 배경을 분배하는 것이 가능합니다. 동시에 다른 대체 배경을 피하기 위해 두 번째 작업을 설정하십시오.

 
Реter Konow :

즉, 아이디어로서의 AI는 성장하는 기술 시장의 산물이며 다른 제품과 마찬가지로 관심과 관심이 가라앉으면 조만간 과거의 일이 될 것이라고 말하고 싶습니까? 그리고 결과적으로 아무도 인공지능 개발에 단 한 푼도 투자하지 않을 것입니다. 시장 "기부자"가 한때 달로 날아가기 위해 식어버렸기 때문에 식을 것이기 때문입니까?

흥미로운 모습. 그 각도에서 질문을 보지 않았습니다.

과대 광고가 사라질 것입니다-AI가 죽을 것입니까?)))
네.
 
네, 이것은 복잡한 동작이며 다음에 정확히 반복되지 않습니다. 이것이 생명체와 프로그램의 차이다.
 
ConservatoryFixed :
네.

그래서 나는 곧바로 무슨 말을 해야 할지 모르겠다. 생각해야지...

 
Aleksei Stepanenko :
네, 이것은 복잡한 동작이며 다음 번에 정확히 반복되지 않습니다. 이것이 생명체와 프로그램의 차이다.

위의 예를 다시 읽고 주의 깊게 재현하면 원칙적으로 작업 및 도구 세트에 따라 달라지는 것을 이해할 수 있습니다. 아메바를 나노봇으로 대체하면 상황에 따라 행동을 생성하기 때문에 행동도 반복되지 않습니다.

 
Реter Konow :

그래서 나는 곧바로 무슨 말을 해야 할지 모르겠다. 생각해야지...

그리고 반대할 것이 무엇입니까? 어느 손가락에서 Zeeland가 그것을 빨았는지 물어보십시오. 손가락이면...

 
Vitaliy Maznev :

아메바를 나노봇으로 바꾸면

그렇다면 나노봇을 제어하는 것은 무엇입니까?

 
Aleksei Stepanenko :

그렇다면 나노봇을 제어하는 것은 무엇입니까?

프로그램. 또한 직접 다운로드할 수 있으며 자동으로 작동합니다. 또한 무선 방사를 통해 동기화하고 실시간으로 조정할 수 있습니다. 그러면 더 이상 자율 네트워크가 아니라 대화형 네트워크가 됩니다. :)

여기에는 두 가지 작업만 있습니다. 그리고 둘 다 간단합니다: 1) 하나의 배경을 따르고 흡수하고, 2) 두 번째 배경을 피하십시오.
 

하나의 프로그램이 어떻게 행동에 차이를 일으킬까요? 선택의 가능성에서 끊임없는 다양성을 얻는 것이 필요합니다.

 

자연을 보면서 우리는 뉴런과 유전 알고리즘 을 복사했습니다. 이것들은 의식적인 다양성을 주는 것들입니다. 그러나 아메바는 뉴런 없이도 가능하다는 것을 보여줍니다. 이것이 세 번째 옵션이 될 수 있습니까? Vitaliy, 소프트웨어 아날로그를 생각해 봅시다.

