인공 지능 2020 - 진전이 있습니까? - 페이지 6 12345678910111213...74 새 코멘트 Vitaliy Maznev 2020.06.18 21:58 #51 И здесь опять же присутствуют два фактора: 1) Питание 2) Избегание света. Эти два фактора разумеется работали в совокупности и амеба старалась как могла достичь оптимальных для себя условий. Как любое другое существо, которое ощущает и переживает. 그건 그렇고, 이 조합만으로도 라이브 재료를 사용하지 않고 완전히 프로그래밍할 수 있습니다. 그리고 이것을 위해 아메바를 사용하는 것보다 훨씬 더 어렵지 않습니다(물론 제 생각에는). 예를 들어, 영양 덩어리 대신에 나노봇이 반응할 특정 에너지 배경을 분배하는 것이 가능합니다. 동시에 다른 대체 배경을 피하기 위해 두 번째 작업을 설정하십시오. ConservatoryFixed 2020.06.18 22:03 #52 Реter Konow : 즉, 아이디어로서의 AI는 성장하는 기술 시장의 산물이며 다른 제품과 마찬가지로 관심과 관심이 가라앉으면 조만간 과거의 일이 될 것이라고 말하고 싶습니까? 그리고 결과적으로 아무도 인공지능 개발에 단 한 푼도 투자하지 않을 것입니다. 시장 "기부자"가 한때 달로 날아가기 위해 식어버렸기 때문에 식을 것이기 때문입니까? 흥미로운 모습. 그 각도에서 질문을 보지 않았습니다. 과대 광고가 사라질 것입니다-AI가 죽을 것입니까?))) 네. Aleksei Stepanenko 2020.06.18 22:03 #53 네, 이것은 복잡한 동작이며 다음에 정확히 반복되지 않습니다. 이것이 생명체와 프로그램의 차이다. Реter Konow 2020.06.18 22:04 #54 ConservatoryFixed : 네. 그래서 나는 곧바로 무슨 말을 해야 할지 모르겠다. 생각해야지... Vitaliy Maznev 2020.06.18 22:05 #55 Aleksei Stepanenko : 네, 이것은 복잡한 동작이며 다음 번에 정확히 반복되지 않습니다. 이것이 생명체와 프로그램의 차이다. 위의 예를 다시 읽고 주의 깊게 재현하면 원칙적으로 작업 및 도구 세트에 따라 달라지는 것을 이해할 수 있습니다. 아메바를 나노봇으로 대체하면 상황에 따라 행동을 생성하기 때문에 행동도 반복되지 않습니다. Vitaliy Maznev 2020.06.18 22:06 #56 Реter Konow : 그래서 나는 곧바로 무슨 말을 해야 할지 모르겠다. 생각해야지... 그리고 반대할 것이 무엇입니까? 어느 손가락에서 Zeeland가 그것을 빨았는지 물어보십시오. 손가락이면... Aleksei Stepanenko 2020.06.18 22:08 #57 Vitaliy Maznev : 아메바를 나노봇으로 바꾸면 그렇다면 나노봇을 제어하는 것은 무엇입니까? Vitaliy Maznev 2020.06.18 22:12 #58 Aleksei Stepanenko : 그렇다면 나노봇을 제어하는 것은 무엇입니까? 프로그램. 또한 직접 다운로드할 수 있으며 자동으로 작동합니다. 또한 무선 방사를 통해 동기화하고 실시간으로 조정할 수 있습니다. 그러면 더 이상 자율 네트워크가 아니라 대화형 네트워크가 됩니다. :) 여기에는 두 가지 작업만 있습니다. 그리고 둘 다 간단합니다: 1) 하나의 배경을 따르고 흡수하고, 2) 두 번째 배경을 피하십시오. Aleksei Stepanenko 2020.06.18 22:17 #59 하나의 프로그램이 어떻게 행동에 차이를 일으킬까요? 선택의 가능성에서 끊임없는 다양성을 얻는 것이 필요합니다. Aleksei Stepanenko 2020.06.18 22:21 #60 자연을 보면서 우리는 뉴런과 유전 알고리즘 을 복사했습니다. 이것들은 의식적인 다양성을 주는 것들입니다. 그러나 아메바는 뉴런 없이도 가능하다는 것을 보여줍니다. 이것이 세 번째 옵션이 될 수 있습니까? Vitaliy, 소프트웨어 아날로그를 생각해 봅시다. 12345678910111213...74 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
И здесь опять же присутствуют два фактора: 1) Питание 2) Избегание света. Эти два фактора разумеется работали в совокупности и амеба старалась как могла достичь оптимальных для себя условий. Как любое другое существо, которое ощущает и переживает.
그건 그렇고, 이 조합만으로도 라이브 재료를 사용하지 않고 완전히 프로그래밍할 수 있습니다. 그리고 이것을 위해 아메바를 사용하는 것보다 훨씬 더 어렵지 않습니다(물론 제 생각에는).
예를 들어, 영양 덩어리 대신에 나노봇이 반응할 특정 에너지 배경을 분배하는 것이 가능합니다. 동시에 다른 대체 배경을 피하기 위해 두 번째 작업을 설정하십시오.
즉, 아이디어로서의 AI는 성장하는 기술 시장의 산물이며 다른 제품과 마찬가지로 관심과 관심이 가라앉으면 조만간 과거의 일이 될 것이라고 말하고 싶습니까? 그리고 결과적으로 아무도 인공지능 개발에 단 한 푼도 투자하지 않을 것입니다. 시장 "기부자"가 한때 달로 날아가기 위해 식어버렸기 때문에 식을 것이기 때문입니까?
흥미로운 모습. 그 각도에서 질문을 보지 않았습니다.과대 광고가 사라질 것입니다-AI가 죽을 것입니까?)))
네.
그래서 나는 곧바로 무슨 말을 해야 할지 모르겠다. 생각해야지...
네, 이것은 복잡한 동작이며 다음 번에 정확히 반복되지 않습니다. 이것이 생명체와 프로그램의 차이다.
위의 예를 다시 읽고 주의 깊게 재현하면 원칙적으로 작업 및 도구 세트에 따라 달라지는 것을 이해할 수 있습니다. 아메바를 나노봇으로 대체하면 상황에 따라 행동을 생성하기 때문에 행동도 반복되지 않습니다.
그래서 나는 곧바로 무슨 말을 해야 할지 모르겠다. 생각해야지...
그리고 반대할 것이 무엇입니까? 어느 손가락에서 Zeeland가 그것을 빨았는지 물어보십시오. 손가락이면...
아메바를 나노봇으로 바꾸면
그렇다면 나노봇을 제어하는 것은 무엇입니까?
그렇다면 나노봇을 제어하는 것은 무엇입니까?
프로그램. 또한 직접 다운로드할 수 있으며 자동으로 작동합니다. 또한 무선 방사를 통해 동기화하고 실시간으로 조정할 수 있습니다. 그러면 더 이상 자율 네트워크가 아니라 대화형 네트워크가 됩니다. :)여기에는 두 가지 작업만 있습니다. 그리고 둘 다 간단합니다: 1) 하나의 배경을 따르고 흡수하고, 2) 두 번째 배경을 피하십시오.
하나의 프로그램이 어떻게 행동에 차이를 일으킬까요? 선택의 가능성에서 끊임없는 다양성을 얻는 것이 필요합니다.
자연을 보면서 우리는 뉴런과 유전 알고리즘 을 복사했습니다. 이것들은 의식적인 다양성을 주는 것들입니다. 그러나 아메바는 뉴런 없이도 가능하다는 것을 보여줍니다. 이것이 세 번째 옵션이 될 수 있습니까? Vitaliy, 소프트웨어 아날로그를 생각해 봅시다.