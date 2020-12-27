인공 지능 2020 - 진전이 있습니까? - 페이지 2 123456789...74 새 코멘트 Реter Konow 2020.06.18 20:19 #11 Vitaliy Maznev : AI가 언어학이 아니라 의미론적 형태에서 출발한다면 다른 것을 설명할 수 있을 것입니다. 그리고 원칙적으로이 문제는 오랫동안 해결되었습니다. 광고하지 않은 것이 많고, 공개토론을 하여도 좋을 것이 없습니다. 아무도 그것을 일반적인 논리에 간단히 맞추지 않을 것입니다. 나로서는 AI의 발전이 인류에게 좋은 것을 가져다주지 못했다. 그리고 흥미롭고 흥미롭다고 생각하는 사람들은 착각합니다. 이러한 기술이 발전하지 않았다면 더 좋았을 것입니다. 완전히 동의 해. AI의 출현만이 아무것도 막을 수 없으며 인류는 AI 발명의 모든 "경이로운" 결과를 "즐길" 것입니다. 나는 한 세대 이상이 스스로를 불쌍히 여기고 "사악한" AI를 저주할 것이라고 생각합니다. Vitaliy Maznev 2020.06.18 20:24 #12 Реter Konow : 완전히 동의 해. AI의 출현만이 아무것도 막을 수 없으며 인류는 발명의 모든 중대한 결과를 "즐길" 것입니다. 나는 한 세대 이상이 스스로를 불쌍히 여기고 "사악한" AI를 저주할 것이라고 생각합니다. 모든 것이 이미 왔고 많은 사람들이 오랫동안 그것을 즐기고 있습니다. 다른 사람들은 그것에 대해 잘 모릅니다. 그리고 원칙적으로 사람은 자신의인지 시스템을 모릅니다. 그렇지 않으면 그는 오래 전에 많은 것을 눈치 챘을 것입니다. 곧 눈에 띄는 것이 없을 것입니다. 나 자신은 AI와 알고리즘에 반대하지 않습니다. 나는 이러한 기술에 대한 독점권을 소유하고 있는 파괴적인 구조에 대해 혐오감을 갖고 있습니다. 사람의 편의와 발전을 위해 이러한 기술은 부분적으로 사용되면 작은 방식으로 지속됩니다. Aleksei Stepanenko 2020.06.18 20:24 #13 비탈리를 지원합니다. 페르미 역설을 설명하려는 가설이 하나 있습니다. 이 역설은 우리가 우주에서 생명체의 존재와 기회를 위한 충분한 시간이 있음에도 불구하고 생명체의 징후를 보지 못한다는 것입니다. 그래서 하나의 가설은 문명이 탄생했다가 서로 만나지 않고 빠르게 사라진다는 것을 암시합니다. 모든 문명 의 죽음에는 보편적인 메커니즘이 있습니다. 아무도 살아남지 못했기 때문입니다. 그들은 왜 살아남지 못합니까? 다음은 우리인가요? Vitaliy Maznev 2020.06.18 20:27 #14 Aleksei Stepanenko : 비탈리를 지원합니다. 페르미 역설을 설명하려는 가설이 하나 있습니다. 이 역설은 우리가 우주에서 생명체의 존재와 기회를 위한 충분한 시간이 있음에도 불구하고 생명체의 징후를 보지 못한다는 것입니다. 그래서 하나의 가설은 문명이 탄생했다가 서로 만나지 않고 빠르게 사라진다는 것을 암시합니다. 모든 문명 의 죽음에는 보편적인 메커니즘이 있습니다. 아무도 살아남지 못했기 때문입니다. 그들은 왜 살아남지 못합니까? 우리 다음이야? 다른 형태의 삶 - 이것은 이 리소스와 관련성이 높은 주제가 아닙니다. 그러나 이 분야에서도 모든 것이 그렇게 명확하지는 않습니다. :) Rorschach 2020.06.18 20:28 #15 빨리 돌아서서 텍스처를 로드할 시간이 없는 경우가 있었나요? 현실은 Shambol에 있는 매우 강력한 서버에 의해 에뮬레이트되기 때문에 그렇지 않습니다. Maxim Kuznetsov 2020.06.18 20:31 #16 첫째, '지능'으로서의 AI는 원칙적으로 기존의 기반으로는 불가능하다. 접두사 증폭기로서 발생하는 일은 유용합니다. 나는 포르피리예비치를 좋아했다. 거의 현지 작가처럼 씁니다. 몇 가지 수정만 하면 알 수 없습니다 😉 Реter Konow 2020.06.18 20:33 #17 Vitaliy Maznev : 모든 것이 이미 왔고 많은 사람들이 오랫동안 그것을 즐기고 있습니다. 다른 사람들은 그것에 대해 잘 모릅니다. 그리고 원칙적으로 사람은 자신의인지 시스템을 모릅니다. 그렇지 않으면 그는 오래 전에 많은 것을 눈치 챘을 것입니다. 곧 눈에 띄는 것이 없을 것입니다. 나 자신은 AI와 알고리즘에 반대하지 않습니다. 나는 이러한 기술에 대한 독점권을 소유하고 있는 파괴적인 구조에 대해 혐오감을 갖고 있습니다. 사람의 편의와 발전을 위해 이러한 기술은 부분적으로 사용되면 작은 방식으로 지속됩니다. 오늘날 AI의 "정신적" 한계는 인간 활동의 모든 틈새를 정복하는 것을 허용하지 않지만 이것은 일시적입니다. 사실 우리는 아직 개의 '지능' 수준에 도달하지 못했지만, 현장의 연구 속도와 범위를 감안할 때 매우 빠르게 원숭이를 능가할 것이라고 추측할 수 있다. Aleksei Stepanenko 2020.06.18 20:34 #18 Vitaliy Maznev : 나 자신은 AI와 알고리즘에 반대하지 않습니다. 나는 이러한 기술에 대한 독점권을 소유하고 있는 파괴적인 구조를 싫어합니다. 아, 다음 글을 읽었습니다. 그럼 지지하지 않겠어. Vitaliy Maznev 2020.06.18 20:35 #19 Реter Konow : 사실 우리는 아직 개의 '지능' 수준에 도달하지 못했지만, 해당 분야의 연구 속도와 범위를 감안할 때 매우 빠르게 원숭이의 정신을 능가할 것이라고 추측할 수 있다. 미리 사과드립니다. "우리"라는 용어는 무엇을 의미합니까? AI, 그 개발자 또는 호모 사피엔스 종의 대표자 자신? :) Реter Konow 2020.06.18 20:38 #20 Vitaliy Maznev : 미리 사과드립니다. "우리"라는 용어는 무엇을 의미합니까? AI, 그 개발자 또는 호모 사피엔스 종의 대표자 자신? :) 인류.) (나는, 말하자면, 그것의 일부이며, 따라서 나는 또한 나 자신을 의미합니다.) :))) 123456789...74 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
AI가 언어학이 아니라 의미론적 형태에서 출발한다면 다른 것을 설명할 수 있을 것입니다. 그리고 원칙적으로이 문제는 오랫동안 해결되었습니다. 광고하지 않은 것이 많고, 공개토론을 하여도 좋을 것이 없습니다. 아무도 그것을 일반적인 논리에 간단히 맞추지 않을 것입니다.
나로서는 AI의 발전이 인류에게 좋은 것을 가져다주지 못했다. 그리고 흥미롭고 흥미롭다고 생각하는 사람들은 착각합니다. 이러한 기술이 발전하지 않았다면 더 좋았을 것입니다.
완전히 동의 해. AI의 출현만이 아무것도 막을 수 없으며 인류는 AI 발명의 모든 "경이로운" 결과를 "즐길" 것입니다. 나는 한 세대 이상이 스스로를 불쌍히 여기고 "사악한" AI를 저주할 것이라고 생각합니다.
모든 것이 이미 왔고 많은 사람들이 오랫동안 그것을 즐기고 있습니다. 다른 사람들은 그것에 대해 잘 모릅니다. 그리고 원칙적으로 사람은 자신의인지 시스템을 모릅니다. 그렇지 않으면 그는 오래 전에 많은 것을 눈치 챘을 것입니다. 곧 눈에 띄는 것이 없을 것입니다. 나 자신은 AI와 알고리즘에 반대하지 않습니다. 나는 이러한 기술에 대한 독점권을 소유하고 있는 파괴적인 구조에 대해 혐오감을 갖고 있습니다. 사람의 편의와 발전을 위해 이러한 기술은 부분적으로 사용되면 작은 방식으로 지속됩니다.
비탈리를 지원합니다. 페르미 역설을 설명하려는 가설이 하나 있습니다. 이 역설은 우리가 우주에서 생명체의 존재와 기회를 위한 충분한 시간이 있음에도 불구하고 생명체의 징후를 보지 못한다는 것입니다. 그래서 하나의 가설은 문명이 탄생했다가 서로 만나지 않고 빠르게 사라진다는 것을 암시합니다. 모든 문명 의 죽음에는 보편적인 메커니즘이 있습니다. 아무도 살아남지 못했기 때문입니다. 그들은 왜 살아남지 못합니까? 우리 다음이야?
다른 형태의 삶 - 이것은 이 리소스와 관련성이 높은 주제가 아닙니다. 그러나 이 분야에서도 모든 것이 그렇게 명확하지는 않습니다. :)
오늘날 AI의 "정신적" 한계는 인간 활동의 모든 틈새를 정복하는 것을 허용하지 않지만 이것은 일시적입니다. 사실 우리는 아직 개의 '지능' 수준에 도달하지 못했지만, 현장의 연구 속도와 범위를 감안할 때 매우 빠르게 원숭이를 능가할 것이라고 추측할 수 있다.
미리 사과드립니다. "우리"라는 용어는 무엇을 의미합니까? AI, 그 개발자 또는 호모 사피엔스 종의 대표자 자신? :)
인류.) (나는, 말하자면, 그것의 일부이며, 따라서 나는 또한 나 자신을 의미합니다.) :)))