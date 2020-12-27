인공 지능 2020 - 진전이 있습니까? - 페이지 9 12345678910111213141516...74 새 코멘트 Vitaliy Maznev 2020.06.18 23:17 #81 Aleksei Stepanenko : 재미있는 것은 과학자들이었고 아래에 문헌 목록이 있습니다. 우리에게 의미는 숫자의 척도에 있습니다. 단순한 열거로는 우리 삶의 복잡한 문제를 합리적인 시간에 해결하는 것이 불가능합니다. 즉, 시퀀스를 설명하는 프로그램에서는 작동하지 않습니다. 자연에서 엿본 잘 알려진 메커니즘을 연결하거나 동일한 수년 동안 자신의 메커니즘을 생각해 내야합니다. 아마도 어려운 열거로 간단한 열거로 불가능한 일. 나는 자신의 분야에 대해 그렇게 나쁘게 생각하는 프로그래머에 대해 반복적으로 놀랐습니다. 그러한 열망과 견해가 있으면 일반적으로 발전이 가능하지만 멀지 않거나 발전 방향이 아닙니다. 그리고 당신은 당신의 분야에서 그러한 파괴적인 태도를 취하기에는 아직 젊습니다. :) 실제로 인공적인 메커니즘을 만드는 것보다 기존 메커니즘을 연결하는 것이 더 쉽습니다. 그리고 나는 이미 이 아이디어를 여기에서 표현했습니다. 새로운 것, 분리된 것, 심지어 새로운 것을 창조하는 것이 불가능한 것은 아닙니다. 그러나 목표는 완전히 다릅니다. 그래서 그들은 자연에 있는 것을 조작합니다. 삶과 죽음에 관계없이. 신성한 것은 없습니다. Alexandr Andreev 2020.06.18 23:18 #82 Aleksei Stepanenko : 우주 의 수명 은 약 130억 년입니다. 그는 시간이 있을까요? 나는 두렵지 않습니다 :(. 일반적으로이 숫자는 BBC에서 가져온 것입니다. 그리고 인류가 도달 할 수학적 한계입니다 .... 글쎄, 적어도 현재로서는 ..... 믿기조차 어렵습니다. 10^10^ 123비트(물리적으로)보다 큰 숫자는 쓸 수 없으며 수십억 년의 개발 후에도 전혀 불가능하다는 수정 Aleksei Stepanenko 2020.06.18 23:26 #83 Vitaliy Maznev : 나는 자신의 분야에 대해 그렇게 나쁘게 생각하는 프로그래머에 대해 반복적으로 놀랐습니다. 봐, 경험은 마음을 짓누른다. 마음이 어떤 영역에서 지식이 없을 때 많은 환상을 갖는 것은 비현실적입니다. 한 지역을 공부하기 시작하면 이 지역의 경계를 알게 됩니다. 그리고 당신은 이러한 경계에 자신을 가둡니다. 지식을 통해 이전에는 해결할 수 없었던 문제를 해결할 수 있지만 의식을 바탕으로 더 많은 비관론을 만들 수 있습니다. 이것이 보수입니다. Vitaliy Maznev 2020.06.18 23:29 #84 Aleksei Stepanenko : 우주 의 수명 은 약 130억 년입니다. 그런 다음 한 개인이 연꽃 위치에 남았습니다. 그것은 그를 딸꾹질했을 것입니다. :) 시간은 절대적인 매개변수가 아닙니다, Alexey. 더욱이, 과학의 일부 영역에서도 때때로 이것에 대해 말을 더듬습니다(비록 딸꾹질 이상은 아니지만). 그리고 우주는 또한 조건부 개념입니다. 내가 말하고 싶은 것은 ... 좁은 세부 사항에 의해 제한된 기존 프로그램(그리고 모든 학문적 과학은 기존 프로그램에 불과함)이 형식에서 규정되지 않은 것을 결정하기 시작할 때 다음과 같은 결과가 나옵니다. 그것은 여전히 비현실적이며 이미지가 배열과 알고리즘에 표시되지 않는 현상과 프로세스에 적용하는 것은 의미가 없습니다. 원숭이에 대한 표현과 같이 이 표현은 빈 x로 시작하고 그 뒤에는 선형 값뿐 아니라 비선형 값도 무한히 많을 수 있습니다. 그러나 선형 수학 공식을 통해 특정 값으로 이어집니다. 그리고 정신 분열증을 제외하고 그러한 결론은 지정할 수 없습니다 ... 중재 이론부터 실습까지 Metatrader 5에서 고유한 기호 Vitaliy Maznev 2020.06.18 23:31 #85 Aleksei Stepanenko : 봐, 경험은 마음을 짓누른다. 마음이 어떤 영역에서 지식이 없을 때 많은 환상을 갖는 것은 비현실적입니다. 한 지역을 공부하기 시작하면 이 지역의 경계를 알게 됩니다. 그리고 당신은 이러한 경계에 자신을 가둡니다. 지식을 통해 이전에는 해결할 수 없었던 문제를 해결할 수 있지만 의식을 바탕으로 더 많은 비관론을 만들 수 있습니다. 이것이 보수입니다. 예, 한 지점에서 우리의 시도가 무엇을 겪었는지 기억합니다. 그러나 이것에 대해 생각해 보십시오. 어느 정도 중요한 발견은 당신이 말하는 장벽의 이미지를 뇌에 가득 채운 사람들이 아니라 세상을 직접 바라보고 이러한 장벽을 극복한 사람들에 의해 이루어졌습니다. 특정 순간에 특정 과학에 규정된 조건부 이미지. Aleksei Stepanenko 2020.06.18 23:41 #86 Vitaly, 당신은 이 분야에 대해 명확한 생각을 가지고 있습니다. 아마도 당신의 무료 환상 중 하나가 확인될 것입니다. 나는 아이디어를 두려워하지 않도록 즉시 비판하지 않을 것입니다. Maxim Kuznetsov 2020.06.18 23:41 #87 Aleksei Stepanenko : 예? 반드시 읽어야 합니다. 그게 어디에 쓰여있나요? 예, 검색 엔진으로 직접 이동하십시오. 너무 많은 사본이 손상되어 인터넷의 절반이 채워집니다. .. 그들은 재미있는 수학자이며 우리만큼 완고합니다 :-) 또한 " Boltzmann 's brain"은 a) 아마도 그랬을 것입니다. b) "a"가 사실이면 우리는 그 안에 있고 편집증입니다 :-) 칸토어 측정이 있지만 이를 위해서는 가슴에 새겨야 합니다. Aleksei Stepanenko 2020.06.18 23:47 #88 Denis Dudnikov : 과연 인공지능은 과연 어떻게 거래소를 도왔을까요? https://www.mql5.com/ru/forum/86386 끝이 보일 때까지. Машинное обучение в трейдинге: теория, практика, торговля и не только 2016.05.26www.mql5.com Добрый день всем, Знаю, что есть на форуме энтузиасты machine learning и статистики... Aleksei Stepanenko 2020.06.18 23:49 #89 Maxim Kuznetsov : 그러나 이것을 위해 당신은 가슴에 그것을 가져 가야합니다 예, Maxim, 아마도 50방울을 부을 것입니다. Vitaliy Maznev 2020.06.18 23:57 #90 Aleksei Stepanenko : Vitaly, 당신은 이 분야에 대해 명확한 생각을 가지고 있습니다. 아마도 당신의 무료 환상 중 일부가 확인될 것입니다. 나는 아이디어를 두려워하지 않도록 즉시 비판하지 않을 것입니다. 그리고 어떤 매개 변수로 소위 구별합니까? 현실적인 모습에서 자유로운 환상? Zeeland를 Einstein, Newton 또는 Galileo와 구별하는 방법은 무엇입니까? 처음에는 "순수한 마음"을 어떻게 표현합니까? 당신의 열쇠에 "순수한 마음"이 있으면 이 세상에서 할 일이 전혀 없습니다. 자유 환상에서 그는 현재 정권이 필요로 하는 표적, 좌표 및 장벽의 이미지가 로드될 때까지 똥을 겁먹게 할 것입니다. 12345678910111213141516...74 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
재미있는 것은 과학자들이었고 아래에 문헌 목록이 있습니다. 우리에게 의미는 숫자의 척도에 있습니다. 단순한 열거로는 우리 삶의 복잡한 문제를 합리적인 시간에 해결하는 것이 불가능합니다. 즉, 시퀀스를 설명하는 프로그램에서는 작동하지 않습니다. 자연에서 엿본 잘 알려진 메커니즘을 연결하거나 동일한 수년 동안 자신의 메커니즘을 생각해 내야합니다.
아마도 어려운 열거로 간단한 열거로 불가능한 일. 나는 자신의 분야에 대해 그렇게 나쁘게 생각하는 프로그래머에 대해 반복적으로 놀랐습니다. 그러한 열망과 견해가 있으면 일반적으로 발전이 가능하지만 멀지 않거나 발전 방향이 아닙니다. 그리고 당신은 당신의 분야에서 그러한 파괴적인 태도를 취하기에는 아직 젊습니다. :)
실제로 인공적인 메커니즘을 만드는 것보다 기존 메커니즘을 연결하는 것이 더 쉽습니다. 그리고 나는 이미 이 아이디어를 여기에서 표현했습니다. 새로운 것, 분리된 것, 심지어 새로운 것을 창조하는 것이 불가능한 것은 아닙니다. 그러나 목표는 완전히 다릅니다. 그래서 그들은 자연에 있는 것을 조작합니다. 삶과 죽음에 관계없이. 신성한 것은 없습니다.
우주 의 수명 은 약 130억 년입니다. 그는 시간이 있을까요?
나는 두렵지 않습니다 :(. 일반적으로이 숫자는 BBC에서 가져온 것입니다. 그리고 인류가 도달 할 수학적 한계입니다 .... 글쎄, 적어도 현재로서는 ..... 믿기조차 어렵습니다. 10^10^ 123비트(물리적으로)보다 큰 숫자는 쓸 수 없으며 수십억 년의 개발 후에도 전혀 불가능하다는 수정
봐, 경험은 마음을 짓누른다. 마음이 어떤 영역에서 지식이 없을 때 많은 환상을 갖는 것은 비현실적입니다. 한 지역을 공부하기 시작하면 이 지역의 경계를 알게 됩니다. 그리고 당신은 이러한 경계에 자신을 가둡니다. 지식을 통해 이전에는 해결할 수 없었던 문제를 해결할 수 있지만 의식을 바탕으로 더 많은 비관론을 만들 수 있습니다. 이것이 보수입니다.
그런 다음 한 개인이 연꽃 위치에 남았습니다. 그것은 그를 딸꾹질했을 것입니다. :)
시간은 절대적인 매개변수가 아닙니다, Alexey. 더욱이, 과학의 일부 영역에서도 때때로 이것에 대해 말을 더듬습니다(비록 딸꾹질 이상은 아니지만). 그리고 우주는 또한 조건부 개념입니다. 내가 말하고 싶은 것은 ... 좁은 세부 사항에 의해 제한된 기존 프로그램(그리고 모든 학문적 과학은 기존 프로그램에 불과함)이 형식에서 규정되지 않은 것을 결정하기 시작할 때 다음과 같은 결과가 나옵니다. 그것은 여전히 비현실적이며 이미지가 배열과 알고리즘에 표시되지 않는 현상과 프로세스에 적용하는 것은 의미가 없습니다.
원숭이에 대한 표현과 같이 이 표현은 빈 x로 시작하고 그 뒤에는 선형 값뿐 아니라 비선형 값도 무한히 많을 수 있습니다. 그러나 선형 수학 공식을 통해 특정 값으로 이어집니다. 그리고 정신 분열증을 제외하고 그러한 결론은 지정할 수 없습니다 ...
봐, 경험은 마음을 짓누른다. 마음이 어떤 영역에서 지식이 없을 때 많은 환상을 갖는 것은 비현실적입니다. 한 지역을 공부하기 시작하면 이 지역의 경계를 알게 됩니다. 그리고 당신은 이러한 경계에 자신을 가둡니다. 지식을 통해 이전에는 해결할 수 없었던 문제를 해결할 수 있지만 의식을 바탕으로 더 많은 비관론을 만들 수 있습니다. 이것이 보수입니다.
예, 한 지점에서 우리의 시도가 무엇을 겪었는지 기억합니다. 그러나 이것에 대해 생각해 보십시오. 어느 정도 중요한 발견은 당신이 말하는 장벽의 이미지를 뇌에 가득 채운 사람들이 아니라 세상을 직접 바라보고 이러한 장벽을 극복한 사람들에 의해 이루어졌습니다. 특정 순간에 특정 과학에 규정된 조건부 이미지.
예, 검색 엔진으로 직접 이동하십시오. 너무 많은 사본이 손상되어 인터넷의 절반이 채워집니다. .. 그들은 재미있는 수학자이며 우리만큼 완고합니다 :-)
또한 " Boltzmann 's brain"은 a) 아마도 그랬을 것입니다. b) "a"가 사실이면 우리는 그 안에 있고 편집증입니다 :-)
칸토어 측정이 있지만 이를 위해서는 가슴에 새겨야 합니다.
과연 인공지능은 과연 어떻게 거래소를 도왔을까요?
Vitaly, 당신은 이 분야에 대해 명확한 생각을 가지고 있습니다. 아마도 당신의 무료 환상 중 일부가 확인될 것입니다. 나는 아이디어를 두려워하지 않도록 즉시 비판하지 않을 것입니다.
그리고 어떤 매개 변수로 소위 구별합니까? 현실적인 모습에서 자유로운 환상? Zeeland를 Einstein, Newton 또는 Galileo와 구별하는 방법은 무엇입니까? 처음에는 "순수한 마음"을 어떻게 표현합니까?
당신의 열쇠에 "순수한 마음"이 있으면 이 세상에서 할 일이 전혀 없습니다. 자유 환상에서 그는 현재 정권이 필요로 하는 표적, 좌표 및 장벽의 이미지가 로드될 때까지 똥을 겁먹게 할 것입니다.