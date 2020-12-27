인공 지능 2020 - 진전이 있습니까? - 페이지 23 1...161718192021222324252627282930...74 새 코멘트 Artyom Trishkin 2020.06.20 09:22 #221 Sergey Chalyshev : 사실, 인공 지능은 오랫동안 발명되어 널리 사용되었습니다. 당신은 TV를 보고, 인터넷을 읽고, 그는 당신에게 그것을 하는 방법을 알려주고 당신은 모두 그에게 순종합니다. 당신의 지능은 인공이 되었습니다) 두뇌가 상자 안에 있고 다른 사람들이 사용하는 사람들의 범주가 있습니다. 다른 범주는 독립적으로 생각하고 결정을 내릴 수 있습니다. Aleksei Stepanenko 2020.06.20 09:29 #222 음모가 없다고 합니다. 모두가 그에게 관심이 있는 일을 하고 있습니다. 일부는 도우미 로봇을 만들려고 하고, 다른 일부는 자연을 복제하고 마음을 만드는 가능성을 탐구하려고 합니다. 가장 중요한 것은 음모가 없다는 것입니다. 그것이 내가 말하고 싶었던 것입니다. Maksim Neimerik 2020.06.20 09:58 #223 Vasiliy Vilkov : 어쨌든, 가장 중요한 것은 모든 사람이 그에 대해 이야기하고 모든 사람이 그에 대해 토론할 것이라는 것입니다 ... 이것은 그렇지 않은 것 같습니다 ... 아마도 그는 그들이 거기에서 그에 대해 말하는 것과 그들이 이야기하는지 여부에 신경 쓰지 않을 것입니다. 사람은 돈과 이익이 있으며 자신을 부인하지 않습니다. :) Dmitry Fedoseev 2020.06.20 10:20 #224 Aleksei Stepanenko : 음모가 없다는 말입니다. 모두가 그에게 관심이 있는 일을 하고 있습니다. 일부는 도우미 로봇을 만들려고 하고, 다른 일부는 자연을 복제하고 마음을 만드는 가능성을 탐구하려고 합니다. 가장 중요한 것은 음모가 없다는 것입니다. 그것이 내가 말하고 싶었던 것입니다. 커튼이 쳐진 창문이 있는 뒷방에서, 촛불로, 맹세를 하고 마음에 손을 얹고서 영화에서와 같은 일종의 음모를 추측할 수 있습니다. 그리고 다른 사람들보다 더 많은 권력을 가진 일부 사람들이 나머지를 모든 계획에 바치지 않을 때 모든 것이 간단합니다. 이것은 이미 음모입니다. 그러나 이것 역시 특별한 것은 없고, 모두가 하고, 부모는 같은 자녀를 위한 모든 계획을 자녀에게 말하지 않습니다. Dmitry Fedoseev 2020.06.20 10:22 #225 Artyom Trishkin : 두뇌가 상자 안에 있고 다른 사람들이 사용하는 사람들의 범주가 있습니다. 다른 범주는 독립적으로 생각하고 결정을 내릴 수 있습니다. 아, 만약에. 그러나 사람들이 이것이 그들의 생각이라고 생각하도록 관리할 수 있습니다. 그리고 지금 이 순간에 내 생각이 내 생각이라고 말하기가 매우 어렵습니다. Dmitry Fedoseev 2020.06.20 10:24 #226 Sergey Chalyshev : 사실, 인공 지능은 오랫동안 발명되어 널리 사용되었습니다. 당신은 TV를 보고, 인터넷을 읽고, 그는 당신에게 그것을 하는 방법을 알려주고 당신은 모두 그에게 순종합니다. 당신의 지능은 인공이 되었습니다) 그렇습니다. 그리고 사이코트로닉 발전기는 중세부터 차르에 의해 사용되어 왔습니다: 매스 공휴일, 행렬, 시위, 특히 차르가 지원하는 수도원. Dmitry Fedoseev 2020.06.20 10:26 #227 아마도 교황의 극단주의일 것입니다. 읽은 후 굽기 Aleksei Stepanenko 2020.06.20 10:28 #228 Dmitry Fedoseev : 그리고 모든 것이 간단합니다. 그게 바로 내가 의미하는 바입니다. 그것은 Sergei와 나눈 대화의 일부였습니다. Maksim Neimerik 2020.06.20 10:29 #229 Dmitry Fedoseev : 아, 만약에. 그러나 사람들이 이것이 그들의 생각이라고 생각하도록 관리할 수 있습니다. 그리고 지금 이 순간에 내 생각이 내 생각이라고 말하기가 매우 어렵습니다. Jacques Fresco를 보십시오. 그는 사람이 단순히 자신의 생각을 가질 수 없다고 주장합니다. 즉, 우리 자신은 생각하지만 우리는 주변 환경에 의해 형성되는 세계관 내에서 생각합니다. 이것으로부터 생각은 우리 자신의 것이 아니지만 모든 종류의 음모는 그것과 관련이 없습니다 ... 뭐, 어디까지나 사람의 의견이니 동의할 수도, 동의하지 않을 수도 있습니다. :) Dmitry Fedoseev 2020.06.20 10:50 #230 Maksim Neimerik : Jacques Fresco를 보십시오. 그는 사람이 단순히 자신의 생각을 가질 수 없다고 주장합니다. 즉, 우리는 우리 자신을 생각하지만 우리는 주변 환경에 의해 형성되는 우리의 세계관 내에서 생각합니다. 이것으로부터 생각은 우리 자신의 것이 아니지만 모든 종류의 음모는 그것과 관련이 없습니다 ... 뭐, 어디까지나 사람의 의견이니 동의할 수도, 동의하지 않을 수도 있습니다. :) Jacque Fresco는 확실히 자신의 생각이 없습니다. 1...161718192021222324252627282930...74 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
사실, 인공 지능은 오랫동안 발명되어 널리 사용되었습니다.
당신은 TV를 보고, 인터넷을 읽고, 그는 당신에게 그것을 하는 방법을 알려주고 당신은 모두 그에게 순종합니다.
당신의 지능은 인공이 되었습니다)
두뇌가 상자 안에 있고 다른 사람들이 사용하는 사람들의 범주가 있습니다. 다른 범주는 독립적으로 생각하고 결정을 내릴 수 있습니다.
어쨌든, 가장 중요한 것은 모든 사람이 그에 대해 이야기하고 모든 사람이 그에 대해 토론할 것이라는 것입니다 ...
이것은 그렇지 않은 것 같습니다 ... 아마도 그는 그들이 거기에서 그에 대해 말하는 것과 그들이 이야기하는지 여부에 신경 쓰지 않을 것입니다. 사람은 돈과 이익이 있으며 자신을 부인하지 않습니다. :)
음모가 없다는 말입니다. 모두가 그에게 관심이 있는 일을 하고 있습니다. 일부는 도우미 로봇을 만들려고 하고, 다른 일부는 자연을 복제하고 마음을 만드는 가능성을 탐구하려고 합니다. 가장 중요한 것은 음모가 없다는 것입니다. 그것이 내가 말하고 싶었던 것입니다.
커튼이 쳐진 창문이 있는 뒷방에서, 촛불로, 맹세를 하고 마음에 손을 얹고서 영화에서와 같은 일종의 음모를 추측할 수 있습니다.
그리고 다른 사람들보다 더 많은 권력을 가진 일부 사람들이 나머지를 모든 계획에 바치지 않을 때 모든 것이 간단합니다. 이것은 이미 음모입니다. 그러나 이것 역시 특별한 것은 없고, 모두가 하고, 부모는 같은 자녀를 위한 모든 계획을 자녀에게 말하지 않습니다.
그렇습니다. 그리고 사이코트로닉 발전기는 중세부터 차르에 의해 사용되어 왔습니다: 매스 공휴일, 행렬, 시위, 특히 차르가 지원하는 수도원.
그리고 모든 것이 간단합니다.
그게 바로 내가 의미하는 바입니다. 그것은 Sergei와 나눈 대화의 일부였습니다.
Jacques Fresco를 보십시오. 그는 사람이 단순히 자신의 생각을 가질 수 없다고 주장합니다. 즉, 우리 자신은 생각하지만 우리는 주변 환경에 의해 형성되는 세계관 내에서 생각합니다. 이것으로부터 생각은 우리 자신의 것이 아니지만 모든 종류의 음모는 그것과 관련이 없습니다 ...
뭐, 어디까지나 사람의 의견이니 동의할 수도, 동의하지 않을 수도 있습니다. :)
Jacque Fresco는 확실히 자신의 생각이 없습니다.