MetaTrader 5 전략 테스터: 오류, 버그, 개선 제안 - 페이지 80

fxsaber 2020.09.03 14:47 #791

에이전트 로그에 이러한 줄이 있습니다.

KI 0 14 : 59 : 10.034 Tester optimization pass 172473032813 started (batch of 41 tasks)
FJ 0 14 : 59 : 16.731 Tester 172473032813 OnTester result 9.949999999999999 : passed in 0 : 00 : 06.696
QO 0 14 : 59 : 25.171 Tester 1010452003938 OnTester result 0 : passed in 0 : 00 : 08.439
LJ 0 14 : 59 : 31.921 Tester 47795107913 OnTester result 2.65 : passed in 0 : 00 : 06.750
JD 0 14 : 59 : 40.336 Tester 1428291810156 OnTester result 0 : passed in 0 : 00 : 08.413

강조 표시된 숫자는 무엇을 의미합니까? 이것이 전체 구절의 공간에 있는 구절의 수라면 이 숫자로 구절을 결정하는 방법은 무엇입니까?

fxsaber 2020.09.03 17:14 #792
"by pips" 모드에서 상대적인 드로우다운은 우스꽝스럽게 보입니다.
상대값과 절대값 사이를 전환할 수 있기를 바랍니다. 저것들. 절대를 선택했습니다 - 절대의 모든 값. 상대적 - 해당 변경을 선택하십시오.
모든 것은 opt에 저장됩니다.
추신. 아마도 opt -> DB 변환기를 수행할 가치가 있습니다. 최적화 결과를 보려면 타사 솔루션을 사용하십시오.
이고르 마카누 , 2020.09.03 00:10
나는 몇 가지 트리플 쿼리를 사용합니다 - DB 브라우저(SQLite) 에서 두 번의 클릭으로 테스트 데이터베이스를 생성했으며 쿼리를 생성하고 테스트할 수 있는 SQL 탭도 있습니다.
선 색상 변경이 즉시 시작되지 않습니다.
나는 MQL로 데이터베이스를 생성하는 방법과 그 안에 테이블을 만드는 방법을 작성하는 것을 귀찮게하지 않을 것입니다 .... 자료를 연구하고 코드를 작성하는 데 2-3 일이 소요됩니다.
그러나 IMHO, 2-3분 안에 데이터베이스와 필요한 테이블을 만들고 MQL의 데이터로 채우기 시작하는 것이 더 쉽습니다 . 동일한 2-3일의 연구가 될 것이지만 더 생산적입니다.
추신: DB 브라우저( SQLite ) 데이터베이스 구조에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 CREATE 문을 복사하는 컨텍스트 메뉴는 여전히 MQL 을 사용하여 데이터베이스를 생성하려는 경우 MQL 에서 테이블 생성 작업을 단순화합니다.
추천 감사합니다 한번 해봐야겠네요. 제로가 화제입니다.
필터가 젖어있는 것 같습니다.
선택한 필터를 제거하여 Sharp > 0.5를 제외한 모든 결과가 사라졌습니다. 저것들. 모든 것을 보기 위해 필터를 껐지만 다른 필터가 있습니다.
MetaTrader 5 터미널(예: Moving Averages.mq5)과 함께 표준 제공에서 Expert Advisor와 함께 전략 테스터의 마지막 중지 후, 전략 테스터는 터미널 자체를 닫을 때까지 컴퓨터 메모리를 80% 이상 지속적으로 로드합니다. . Windows 7 64비트 작업 관리자에서 metatester64.exe 프로세스를 종료하려고 하는데 어떤 식으로든 종료되기를 원하지 않습니다. 저만 그런건가요 아니면 일반적인 문제인가요?
안부 인사를 전합니다. 블라디미르.
테스터가 작업을 마친 후 터미널 자체가 활성 상태인 동안 다음 작업을 기다리는 몇 분 동안 누적된 캐시를 유지합니다.
몇 분 후 테스터는 캐시를 플러시하고 메모리에서 언로드합니다.
이 보류 모드는 테스트 재시작 속도를 높입니다.
설명 정말 감사합니다! 이제 알았어.