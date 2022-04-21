MetaTrader 5 전략 테스터: 오류, 버그, 개선 제안 - 페이지 79 1...72737475767778798081828384 새 코멘트 jaffer wilson 2020.07.19 18:34 #781 전략 테스터에서 봤는데 거래가 완료되면 수수료가 표시되지 않습니다. <Trade/PositionInfo.mqh>의 라이브러리를 사용하고 있는데 커미션을 받을 수 없습니다. 그림을 보십시오: 전략 테스터: 내 전략 테스터를 위한 커미션을 생성하기 위해 내가 무엇을 할 수 있는지 알려주세요. 답변을 받길 바랍니다. Vladimir Karputov 2020.07.19 18:38 #782 jaffer wilson : 전략 테스터에서 봤는데 거래가 완료되면 수수료가 표시되지 않습니다. <Trade/PositionInfo.mqh>의 라이브러리를 사용하고 있는데 커미션을 받을 수 없습니다. 그림을 보십시오: 전략 테스터: 내 전략 테스터를 위한 커미션을 생성하기 위해 내가 무엇을 할 수 있는지 알려주세요. 답변을 받길 바랍니다. 포지션이 열려 있는 동안 - 항상 커미션을 볼 수 있는 것은 아닙니다. 이 경우 " exit market " 거래에 대한 수수료를 살펴봐야 합니다. 추가됨: 시장에 진입할 때 다른 유형의 수수료가 있습니다. 그런 다음 "시장 진입" 거래를 찾아야 합니다. Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства сделок www.mql5.com Сделка является отражением факта совершения торговой операции на основании ордера, содержащего торговый приказ. Каждая сделка описывается свойствами, позволяющими получить информацию о ней. Для чтения значений свойств используются функции вида Идентификатор позиции, в открытии, изменении или закрытии которой участвовала эта сделка. Каждая... jaffer wilson 2020.07.20 09:27 #783 Vladimir Karputov : 포지션이 열려 있는 동안 - 항상 커미션을 볼 수 있는 것은 아닙니다. 이 경우 " exit market " 거래에 대한 수수료를 살펴봐야 합니다. 추가됨: 시장에 진입할 때 다른 유형의 수수료가 있습니다. 그런 다음 "시장 진입" 거래를 찾아야 합니다. 그러나 이것은 질문에 대한 답이 아닙니다. 완료된 거래 전략 테스터에 수수료가 표시되지 않습니까? 내가 역사에서 검색할 때 0이 있습니다. 내역 목록에서도 수수료가 표시되지 않습니다. 내가 공유 한 이미지에서 볼 수 있습니다. Vladimir Karputov 2020.07.20 09:33 #784 jaffer wilson : 그러나 이것은 질문에 대한 답이 아닙니다. 완료된 거래 전략 테스터에 수수료가 표시되지 않습니까? 내가 역사에서 검색할 때 0이 있습니다. 내역 목록에서도 수수료가 표시되지 않습니다. 내가 공유 한 이미지에서 볼 수 있습니다. 무역 서버 문제입니다. 그래서 실제 계정 으로 테스터를 시작했고 커미션을 완벽하게 볼 수 있습니다. Vladimir Karputov 2020.07.20 09:35 #785 그러나 Forex 기호: Petros Shatakhtsyan 2020.07.20 10:58 #786 jaffer wilson : 그러나 이것은 질문에 대한 답이 아닙니다. 완료된 거래 전략 테스터에 수수료가 표시되지 않습니까? 내가 역사에서 검색할 때 0이 있습니다. 내역 목록에서도 수수료가 표시되지 않습니다. 내가 공유 한 이미지에서 볼 수 있습니다. 브로커에 따라 다릅니다. jaffer wilson 2020.07.20 18:02 #787 응답해주셔서 감사합니다. 브로커에게 연락해야 할 것 같습니다. 브로커는 이것이 MT5 문제라고 말했습니다. MT5는 브로커에 문제가 있다고 말합니다. 아주 좋은 .. 그리고 내 문제는 거기에 남아 있습니다. 결정이 없다..... Vladimir Karputov 2020.07.20 19:02 #788 jaffer wilson : 응답해주셔서 감사합니다. 브로커에게 연락해야 할 것 같습니다. 브로커는 MT5 문제라고 말했습니다. MT5는 브로커에 문제가 있다고 말합니다. 아주 좋은 .. 그리고 내 문제는 거기에 남아 있습니다. 결정이 없다..... 시장이 처음이신가요? 이 "중개인"을 버리고 가능한 한 빨리 그에게서 도망치십시오. 이것은 "브로커"의 기술 직원의 기본 문맹입니다. 거래 서버를 설정할 수 없습니다. fxsaber 2020.07.26 18:33 #789 이 최적화 모드에서 계산을 수행할 기호의 경로를 선택하게 하십시오. 예를 들어, 선물 기호 또는 특정 사용자 지정 기호에 대해서만 최적화를 수행해야 합니다. 이렇게 하려면 매번 시장 개요를 변경해야 합니다. [Tester] Symbol = // Путь к группе символов. Пусто или название символа - все символы из Обзора рынка. Period =M1 Optimization= 3 Model= 4 FromDate= 2020.07 . 20 ToDate= 2020.07 . 26 ForwardMode= 0 Deposit= 100000000 Currency=EUR ProfitInPips= 1 Leverage= 100 ExecutionMode= 0 OptimizationCriterion= 6 ini에서 마스크(예: EUR* )를 설정할 수 있다면 매우 좋습니다. 검색 문자열 : Uluchshenie 023. fxsaber 2020.08.08 09:14 #790 최적화 테이블에서 "단일 테스트 시작" 메뉴 항목을 선택한 후 단일 패스가 수행됩니다. 불행히도 이제 이 테이블의 어느 행이 단일 패스의 탭에 해당하는지 기억해야 합니다. 이 메뉴를 선택한 후 원하는 라인이 흐리게 강조 표시 되면 최적화 결과 작업이 훨씬 더 편안해집니다. 이 가능성을 고려하십시오. 검색 문자열 : Uluchshenie 024. 1...72737475767778798081828384 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
전략 테스터에서 봤는데 거래가 완료되면 수수료가 표시되지 않습니다.
<Trade/PositionInfo.mqh>의 라이브러리를 사용하고 있는데 커미션을 받을 수 없습니다.
그림을 보십시오:
전략 테스터:
내 전략 테스터를 위한 커미션을 생성하기 위해 내가 무엇을 할 수 있는지 알려주세요.
답변을 받길 바랍니다.
전략 테스터에서 봤는데 거래가 완료되면 수수료가 표시되지 않습니다.
<Trade/PositionInfo.mqh>의 라이브러리를 사용하고 있는데 커미션을 받을 수 없습니다.
그림을 보십시오:
전략 테스터:
내 전략 테스터를 위한 커미션을 생성하기 위해 내가 무엇을 할 수 있는지 알려주세요.
답변을 받길 바랍니다.
포지션이 열려 있는 동안 - 항상 커미션을 볼 수 있는 것은 아닙니다. 이 경우 " exit market " 거래에 대한 수수료를 살펴봐야 합니다.
추가됨: 시장에 진입할 때 다른 유형의 수수료가 있습니다. 그런 다음 "시장 진입" 거래를 찾아야 합니다.
포지션이 열려 있는 동안 - 항상 커미션을 볼 수 있는 것은 아닙니다. 이 경우 " exit market " 거래에 대한 수수료를 살펴봐야 합니다.
추가됨: 시장에 진입할 때 다른 유형의 수수료가 있습니다. 그런 다음 "시장 진입" 거래를 찾아야 합니다.
그러나 이것은 질문에 대한 답이 아닙니다. 완료된 거래 전략 테스터에 수수료가 표시되지 않습니까? 내가 역사에서 검색할 때 0이 있습니다. 내역 목록에서도 수수료가 표시되지 않습니다. 내가 공유 한 이미지에서 볼 수 있습니다.
그러나 이것은 질문에 대한 답이 아닙니다. 완료된 거래 전략 테스터에 수수료가 표시되지 않습니까? 내가 역사에서 검색할 때 0이 있습니다. 내역 목록에서도 수수료가 표시되지 않습니다. 내가 공유 한 이미지에서 볼 수 있습니다.
무역 서버 문제입니다.
그래서 실제 계정 으로 테스터를 시작했고 커미션을 완벽하게 볼 수 있습니다.
그러나 Forex 기호:
그러나 이것은 질문에 대한 답이 아닙니다. 완료된 거래 전략 테스터에 수수료가 표시되지 않습니까? 내가 역사에서 검색할 때 0이 있습니다. 내역 목록에서도 수수료가 표시되지 않습니다. 내가 공유 한 이미지에서 볼 수 있습니다.
브로커에 따라 다릅니다.
응답해주셔서 감사합니다. 브로커에게 연락해야 할 것 같습니다. 브로커는 MT5 문제라고 말했습니다. MT5는 브로커에 문제가 있다고 말합니다. 아주 좋은 .. 그리고 내 문제는 거기에 남아 있습니다. 결정이 없다.....
시장이 처음이신가요? 이 "중개인"을 버리고 가능한 한 빨리 그에게서 도망치십시오.
이것은 "브로커"의 기술 직원의 기본 문맹입니다. 거래 서버를 설정할 수 없습니다.
이 최적화 모드에서 계산을 수행할 기호의 경로를 선택하게 하십시오.
예를 들어, 선물 기호 또는 특정 사용자 지정 기호에 대해서만 최적화를 수행해야 합니다. 이렇게 하려면 매번 시장 개요를 변경해야 합니다.
ini에서 마스크(예: EUR* )를 설정할 수 있다면 매우 좋습니다.검색 문자열 : Uluchshenie 023.
최적화 테이블에서 "단일 테스트 시작" 메뉴 항목을 선택한 후 단일 패스가 수행됩니다. 불행히도 이제 이 테이블의 어느 행이 단일 패스의 탭에 해당하는지 기억해야 합니다. 이 메뉴를 선택한 후 원하는 라인이 흐리게 강조 표시 되면 최적화 결과 작업이 훨씬 더 편안해집니다. 이 가능성을 고려하십시오.검색 문자열 : Uluchshenie 024.