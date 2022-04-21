MetaTrader 5 전략 테스터: 오류, 버그, 개선 제안 - 페이지 79

새 코멘트
 

전략 테스터에서 봤는데 거래가 완료되면 수수료가 표시되지 않습니다.

<Trade/PositionInfo.mqh>의 라이브러리를 사용하고 있는데 커미션을 받을 수 없습니다.

그림을 보십시오:

전략 테스터:

내 전략 테스터를 위한 커미션을 생성하기 위해 내가 무엇을 할 수 있는지 알려주세요.

답변을 받길 바랍니다.

 
포지션이 열려 있는 동안 - 항상 커미션을 볼 수 있는 것은 아닙니다. 이 경우 " exit market " 거래에 대한 수수료를 살펴봐야 합니다.


추가됨: 시장에 진입할 때 다른 유형의 수수료가 있습니다. 그런 다음 "시장 진입" 거래를 찾아야 합니다.

그러나 이것은 질문에 대한 답이 아닙니다. 완료된 거래 전략 테스터에 수수료가 표시되지 않습니까? 내가 역사에서 검색할 때 0이 있습니다. 내역 목록에서도 수수료가 표시되지 않습니다. 내가 공유 한 이미지에서 볼 수 있습니다.

 
무역 서버 문제입니다.

그래서 실제 계정 으로 테스터를 시작했고 커미션을 완벽하게 볼 수 있습니다.


 

그러나 Forex 기호:


 
브로커에 따라 다릅니다.

 
응답해주셔서 감사합니다. 브로커에게 연락해야 할 것 같습니다. 브로커는 이것이 MT5 문제라고 말했습니다. MT5는 브로커에 문제가 있다고 말합니다. 아주 좋은 .. 그리고 내 문제는 거기에 남아 있습니다. 결정이 없다.....
 
jaffer wilson :
응답해주셔서 감사합니다. 브로커에게 연락해야 할 것 같습니다. 브로커는 MT5 문제라고 말했습니다. MT5는 브로커에 문제가 있다고 말합니다. 아주 좋은 .. 그리고 내 문제는 거기에 남아 있습니다. 결정이 없다.....

시장이 처음이신가요? 이 "중개인"을 버리고 가능한 한 빨리 그에게서 도망치십시오.

이것은 "브로커"의 기술 직원의 기본 문맹입니다. 거래 서버를 설정할 수 없습니다.

 


이 최적화 모드에서 계산을 수행할 기호의 경로를 선택하게 하십시오.

예를 들어, 선물 기호 또는 특정 사용자 지정 기호에 대해서만 최적화를 수행해야 합니다. 이렇게 하려면 매번 시장 개요를 변경해야 합니다. 

[Tester]
Symbol = // Путь к группе символов. Пусто или название символа - все символы из Обзора рынка.
Period =M1
Optimization= 3
Model= 4
FromDate= 2020.07 . 20
ToDate= 2020.07 . 26
ForwardMode= 0
Deposit= 100000000
Currency=EUR
ProfitInPips= 1
Leverage= 100
ExecutionMode= 0
OptimizationCriterion= 6

ini에서 마스크(예: EUR* )를 설정할 수 있다면 매우 좋습니다.

검색 문자열 : Uluchshenie 023.
 

최적화 테이블에서 "단일 테스트 시작" 메뉴 항목을 선택한 후 단일 패스가 수행됩니다. 불행히도 이제 이 테이블의 어느 행이 단일 패스의 탭에 해당하는지 기억해야 합니다. 이 메뉴를 선택한 후 원하는 라인이 흐리게 강조 표시 되면 최적화 결과 작업이 훨씬 더 편안해집니다. 이 가능성을 고려하십시오.

검색 문자열 : Uluchshenie 024.
