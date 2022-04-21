MetaTrader 5 전략 테스터: 오류, 버그, 개선 제안 - 페이지 83

레나트 팻쿨린 , 2020.12.02 09:49

우리는 자원 면에서 현재보다 몇 배 더 경제적인 새로운 다중 스레드 전략 테스터를 작업 중입니다.

 

최근에 생각했습니다.

기성품 솔루션이 있습니까? 예를 들어 이전에 이미 구성된 매개 변수가있는 고문 폴더와 같이 한 번에 하나 / 여러 / 버튼을 테스트합니다.

그리고 포트폴리오의 전체 결과를 얻지 마십시오. 그리고 각 고문에 대한 결과는 별도로. 최근 각 어드바이저의 거래 내역/보고서의 새로운 내용을 이해합니다.

내가 이해하는 한, 이제 예를 들어 새로운 기간에 테스터의 각 전략을 개별적으로 다시 시작해야 합니다.

 
테스터에서 빈 Expert Advisor를 실행하는 경우.
 void OnInit () {}

테스터는 새 Tick이 도착할 때 리소스를 무엇에 소비합니까?

틱에는 for 루프만 있어야 하는 것 같습니다.

 

fxsaber :

TesterGraphLabel 기능을 추가할 것을 제안합니다.

한 발 앞서 생각하고, 캔버스에 그림을 그리는 것처럼 테스터의 차트에 그리는 기능을 추가했습니다.

선, 텍스트 레이블 등이 있을 것입니다.

잔액이 있는 에퀴티가 칠해지지 않도록 "백그라운드에서"만 그립니다.

 
Andrey Khatimlianskii :

한 발 앞서 생각하고, 캔버스에 그림을 그리는 것처럼 테스터의 차트에 그리는 기능을 추가합니다.

tst 파일에 저장해야 합니다. 따라서 캔버스는 적합하지 않습니다.
 
fxsaber :

종종 TS(머신 러닝 모델)를 분석할 때 단일 패스 차트에서 샘플 및 샘플 외를 봅니다.

이러한 차트에서 OOS가 어디에 있는지 이해하려면 마우스 위로 마우스를 가져간 다음 도구 설명에서 날짜를 찾아야 합니다.


그 후에 이 OOS가 어디에 있는지 이해하기 시작합니다.

그래서 마우스를 들고 다녀야 할 때마다 찾아보세요.


기능을 추가하는 것이 좋습니다.

레이블을 tst 파일에 저장합니다.


이렇게 하면 MO 및 기타 경우 작업을 크게 단순화할 수 있습니다.

검색 문자열 : Uluchshenie 035.
좋은 생각. 1점이 아니라 많은 것을 구할 수 있는 것이 바람직하다. OOS는 때때로 2가지 작업을 수행합니다 - 일반 및 제어.
그리고 워킹 포워드가 있습니다. 차트의 모든 단계를 표시할 수 있습니다.
 
안녕하세요, 그런 질문입니다. Advisors를 테스트 할 때 ChartIndicatorAdd를 호출한 후에도 테스터에 표시기가 나타나지 않는 경우 문제가 무엇입니까?
시각화 없이 전략 테스터 에서 더 적은 틱을 보았습니다.

왜 이런 일이 발생하는지 알려주실 수 있습니까?

비주얼 모드에는 더 많은 체크박스가 있습니다.

 
jaffer wilson :

시각화 없이 전략 테스터 에서 더 적은 틱을 보았습니다.

왜 이런 일이 발생하는지 알려주실 수 있습니까?

비주얼 모드에는 더 많은 체크박스가 있습니다.

아마도 이것이 도움이 될 것입니다 https://www.mql5.com/en/forum/371894
