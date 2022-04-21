MetaTrader 5 전략 테스터: 오류, 버그, 개선 제안 - 페이지 83 1...767778798081828384 새 코멘트 fxsaber 2020.12.02 14:05 #821 거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼 MetaTrader 5 플랫폼 빌드 2715의 새 버전: 일반 개선 사항 레나트 팻쿨린 , 2020.12.02 09:49 우리는 자원 면에서 현재보다 몇 배 더 경제적인 새로운 다중 스레드 전략 테스터를 작업 중입니다. Aleksei Skrypnev 2020.12.19 16:00 #822 최근에 생각했습니다. 기성품 솔루션이 있습니까? 예를 들어 이전에 이미 구성된 매개 변수가있는 고문 폴더와 같이 한 번에 하나 / 여러 / 버튼을 테스트합니다. 그리고 포트폴리오의 전체 결과를 얻지 마십시오. 그리고 각 고문에 대한 결과는 별도로. 최근 각 어드바이저의 거래 내역/보고서의 새로운 내용을 이해합니다. 내가 이해하는 한, 이제 예를 들어 새로운 기간에 테스터의 각 전략을 개별적으로 다시 시작해야 합니다. fxsaber 2020.12.21 09:56 #823 테스터에서 빈 Expert Advisor를 실행하는 경우. void OnInit () {} 테스터는 새 Tick이 도착할 때 리소스를 무엇에 소비합니까? 틱에는 for 루프만 있어야 하는 것 같습니다. fxsaber 2021.01.31 11:06 #824 종종 TS(머신 러닝 모델)를 분석할 때 단일 패스 차트에서 샘플 및 샘플 외를 봅니다. 이러한 차트에서 OOS가 어디에 있는지 이해하려면 마우스 위로 마우스를 가져간 다음 도구 설명에서 날짜를 찾아야 합니다. 그 후에 이 OOS가 어디에 있는지 이해하기 시작합니다. 그래서 마우스를 들고 다녀야 할 때마다 찾아보세요. 기능을 추가하는 것이 좋습니다. void TesterGraphLabel( const datetime LabelTime, const string Description ); // На графике одиночного прохода ставится соответствующая метка. 레이블을 tst 파일에 저장합니다. 이렇게 하면 MO 및 기타 경우 작업을 크게 단순화할 수 있습니다. 검색 문자열 : Uluchshenie 035. 트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 피팅과 실제 패턴의 경계는 Neurotraders, 지나치지 마세요 :) Andrey Khatimlianskii 2021.02.01 08:34 #825 fxsaber : TesterGraphLabel 기능을 추가할 것을 제안합니다. 한 발 앞서 생각하고, 캔버스에 그림을 그리는 것처럼 테스터의 차트에 그리는 기능을 추가했습니다. 선, 텍스트 레이블 등이 있을 것입니다. 잔액이 있는 에퀴티가 칠해지지 않도록 "백그라운드에서"만 그립니다. fxsaber 2021.02.01 09:46 #826 Andrey Khatimlianskii : 한 발 앞서 생각하고, 캔버스에 그림을 그리는 것처럼 테스터의 차트에 그리는 기능을 추가합니다. tst 파일에 저장해야 합니다. 따라서 캔버스는 적합하지 않습니다. Aleksei Kuznetsov 2021.02.02 09:04 #827 fxsaber : 종종 TS(머신 러닝 모델)를 분석할 때 단일 패스 차트에서 샘플 및 샘플 외를 봅니다. 이러한 차트에서 OOS가 어디에 있는지 이해하려면 마우스 위로 마우스를 가져간 다음 도구 설명에서 날짜를 찾아야 합니다. 그 후에 이 OOS가 어디에 있는지 이해하기 시작합니다. 그래서 마우스를 들고 다녀야 할 때마다 찾아보세요. 기능을 추가하는 것이 좋습니다. 레이블을 tst 파일에 저장합니다. 이렇게 하면 MO 및 기타 경우 작업을 크게 단순화할 수 있습니다. 검색 문자열 : Uluchshenie 035. 좋은 생각. 1점이 아니라 많은 것을 구할 수 있는 것이 바람직하다. OOS는 때때로 2가지 작업을 수행합니다 - 일반 및 제어. 그리고 워킹 포워드가 있습니다. 차트의 모든 단계를 표시할 수 있습니다. Andrii Djola 2021.02.02 11:06 #828 안녕하세요, 그런 질문입니다. Advisors를 테스트 할 때 ChartIndicatorAdd를 호출한 후에도 테스터에 표시기가 나타나지 않는 경우 문제가 무엇입니까? Как протестировать торгового робота перед покупкой www.mql5.com Покупка торгового робота в MQL5 Маркете имеет одно большое преимущество перед всеми другими подобными предложениями - вы можете устроить комплексную проверку предлагаемой автоматической системы прямо в терминале MetaTrader 5. Каждый советник перед покупкой можно и нужно тщательно прогнать во всех неблагоприятных режимах во встроенном тестере торговых стратегий, чтобы получить о нем максимально полное представление. jaffer wilson 2021.06.25 14:33 #829 시각화 없이 전략 테스터 에서 더 적은 틱을 보았습니다. 왜 이런 일이 발생하는지 알려주실 수 있습니까? 비주얼 모드에는 더 많은 체크박스가 있습니다. mktr8591 2021.06.25 14:53 #830 jaffer wilson : 시각화 없이 전략 테스터 에서 더 적은 틱을 보았습니다. 왜 이런 일이 발생하는지 알려주실 수 있습니까? 비주얼 모드에는 더 많은 체크박스가 있습니다. 아마도 이것이 도움이 될 것입니다 https://www.mql5.com/en/forum/371894 OnCalculate() игнорируется в тестере стратегий, но работает в визуальном тестере 2021.06.23www.mql5.com Здравствуйте. А не баг ли это... 1...767778798081828384 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼
MetaTrader 5 플랫폼 빌드 2715의 새 버전: 일반 개선 사항
레나트 팻쿨린 , 2020.12.02 09:49
우리는 자원 면에서 현재보다 몇 배 더 경제적인 새로운 다중 스레드 전략 테스터를 작업 중입니다.
최근에 생각했습니다.
기성품 솔루션이 있습니까? 예를 들어 이전에 이미 구성된 매개 변수가있는 고문 폴더와 같이 한 번에 하나 / 여러 / 버튼을 테스트합니다.
그리고 포트폴리오의 전체 결과를 얻지 마십시오. 그리고 각 고문에 대한 결과는 별도로. 최근 각 어드바이저의 거래 내역/보고서의 새로운 내용을 이해합니다.
내가 이해하는 한, 이제 예를 들어 새로운 기간에 테스터의 각 전략을 개별적으로 다시 시작해야 합니다.
테스터는 새 Tick이 도착할 때 리소스를 무엇에 소비합니까?
틱에는 for 루프만 있어야 하는 것 같습니다.
종종 TS(머신 러닝 모델)를 분석할 때 단일 패스 차트에서 샘플 및 샘플 외를 봅니다.
이러한 차트에서 OOS가 어디에 있는지 이해하려면 마우스 위로 마우스를 가져간 다음 도구 설명에서 날짜를 찾아야 합니다.
그 후에 이 OOS가 어디에 있는지 이해하기 시작합니다.
그래서 마우스를 들고 다녀야 할 때마다 찾아보세요.
기능을 추가하는 것이 좋습니다.
레이블을 tst 파일에 저장합니다.
이렇게 하면 MO 및 기타 경우 작업을 크게 단순화할 수 있습니다.검색 문자열 : Uluchshenie 035.
TesterGraphLabel 기능을 추가할 것을 제안합니다.
한 발 앞서 생각하고, 캔버스에 그림을 그리는 것처럼 테스터의 차트에 그리는 기능을 추가했습니다.
선, 텍스트 레이블 등이 있을 것입니다.
잔액이 있는 에퀴티가 칠해지지 않도록 "백그라운드에서"만 그립니다.
그리고 워킹 포워드가 있습니다. 차트의 모든 단계를 표시할 수 있습니다.
시각화 없이 전략 테스터 에서 더 적은 틱을 보았습니다.
왜 이런 일이 발생하는지 알려주실 수 있습니까?
비주얼 모드에는 더 많은 체크박스가 있습니다.
