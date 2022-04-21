MetaTrader 5 전략 테스터: 오류, 버그, 개선 제안 - 페이지 31 1...242526272829303132333435363738...84 새 코멘트 Edgar Akhmadeev 2019.12.01 22:49 #301 나는 중단 후에도 유전학을 계속하고 싶습니다. 최적화는 몇 시간 동안 지속되며 완료한 작업을 잃는 것은 매우 실망스럽습니다. 이것은 나에게 정기적으로 발생합니다. 나는 유전학이 무작위적인 과정이라는 것을 알고 있습니다. 그것은 과정의 반복성에 관한 것이 아니라 상태의 보존에 관한 것입니다. 상태의 현재 스냅샷을 저장하기에 충분하다면 이 작업은 어렵지 않습니다. 유전의 지속이 여전히 처음부터 모든 최적화에 달려 있다면 더 어렵지만 할 수도 있습니다. 최적화 캐시도 있습니다. 이전 단계로 이동하여 현재 상태를 복원할 수 있습니다. 캐시 구조를 조금 복잡하게 할 필요가 있을지 모르지만 복잡한 변경을 기다릴 수는 있습니다. 우리는 오랫동안 이 문제로 고통받아 왔습니다. 가장 중요한 것은 개발자가 이것을 로드맵에 적용한다는 것입니다. 나는 이것이 중요하다고 생각한다. 큰 것에서 - 진드기로 테스트 할 때 리소스를 최적화 한 후 두 번째로. 스탑 작업에 대한 질문: 거래 시스템의 기초로서의 자연 시장 이론 fxsaber 2019.12.04 17:37 #302 거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼 라이브러리: 멀티테스터 fxsaber , 2019.12.02 17:31 때때로 Tester 폴더를 정리해야 할 때가 있습니다. 예를 들어, opt-file의 적당한 크기는 ~ 2Mb입니다. 10K 최적화가 수행되면 이는 이미 20Gb입니다. 10,000자 - 동일합니다. 너무 부풀어 오른 폴더를 만날 수 있습니다. 캐시 폴더에 있는 많은 수의 파일(수천 개)은 터미널에서 테스터를 처음 열 때 브레이크가 걸리는 이유입니다(CTRL+R). MetaTrader 5 Strategy Tester: mql5 언어의 특징, 미묘함 사용자 정의 기호. 오류, Luchezar Shalomaev 2019.12.04 19:38 #303 친애하는 동료 여러분, MT5는 최적화할 때 거래당 수수료를 고려합니까? fxsaber 2019.12.04 19:43 #304 Luchezar Shalomaev : 친애하는 동료 여러분, MT5는 최적화할 때 거래당 수수료를 고려합니까? 네. Luchezar Shalomaev 2019.12.04 22:40 #305 fxsaber : 네. 감사합니다. 자본 가치에 수수료 손실이 포함되어 있습니까? fxsaber 2019.12.04 22:46 #306 Luchezar Shalomaev : 감사합니다. 자본 가치에 수수료 손실이 포함되어 있습니까? 거래 내역에서 커미션 필드를 참조하십시오. Luchezar Shalomaev 2019.12.05 12:11 #307 fxsaber : 거래 내역에서 커미션 필드를 참조하십시오. 예, 있습니다. 대단히 감사합니다. fxsaber 2019.12.09 11:55 #308 최적화 탭에서 RMB를 통해 "단일 테스트 시작"을 선택하면 해당 테스터 설정 파일이 생성되지 않습니다. MQL5\Profiles\Tester\*.ini Slava 2019.12.09 13:16 #309 fxsaber : 최적화 탭에서 RMB를 통해 "단일 테스트 시작"을 선택하면 해당 테스터 설정 파일이 생성되지 않습니다. 이것은 원래 세트를 망치지 않기 위해 의도적으로 수행되었습니다. fxsaber 2019.12.09 14:08 #310 Slava : 이것은 원래 세트를 망치지 않기 위해 의도적으로 수행되었습니다. 그런 다음 Tester에서 수행되는 Expert Advisor의 초기 설정을 ini 파일이 아닌 클립보드를 통해 가져오려고 합니다. 그러나 불행히도 터미널 핸들을 얻는 방법을 이해하지 못합니다. 거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼 오류, 버그, 질문 fxsaber , 2019.12.09 14:03 에이전트에서 실행하기 위해 전송된 터미널의 핸들을 가져올 수 있으려면 에이전트에서 실행되는 Expert Advisor가 필요합니다. 에이전트에 대한 경로를 통해 실행 중인 일련의 터미널에서 자신의 터미널을 식별할 수 있습니다. 여기에는 터미널에 대한 경로도 포함되어 있습니다. 그러나 이 후크를 적용할 경로와 함께 실행 중인 터미널 목록을 가져오는 것은 실패합니다. 말씀해 주시면 정말 좋을 것 같습니다. 그러면 테스트를 거친 Expert Advisor로부터 출시 초기 데이터를 즉시 받을 수 있습니다. mql5 언어의 특징, 미묘함 오류, 버그, 질문 이론부터 실습까지 1...242526272829303132333435363738...84 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼
라이브러리: 멀티테스터
fxsaber , 2019.12.02 17:31
때때로 Tester 폴더를 정리해야 할 때가 있습니다. 예를 들어, opt-file의 적당한 크기는 ~ 2Mb입니다. 10K 최적화가 수행되면 이는 이미 20Gb입니다. 10,000자 - 동일합니다.
너무 부풀어 오른 폴더를 만날 수 있습니다.
캐시 폴더에 있는 많은 수의 파일(수천 개)은 터미널에서 테스터를 처음 열 때 브레이크가 걸리는 이유입니다(CTRL+R).
친애하는 동료 여러분, MT5는 최적화할 때 거래당 수수료를 고려합니까?
네.
감사합니다. 자본 가치에 수수료 손실이 포함되어 있습니까?
거래 내역에서 커미션 필드를 참조하십시오.
예, 있습니다. 대단히 감사합니다.
최적화 탭에서 RMB를 통해 "단일 테스트 시작"을 선택하면 해당 테스터 설정 파일이 생성되지 않습니다.
이것은 원래 세트를 망치지 않기 위해 의도적으로 수행되었습니다.
그런 다음 Tester에서 수행되는 Expert Advisor의 초기 설정을 ini 파일이 아닌 클립보드를 통해 가져오려고 합니다. 그러나 불행히도 터미널 핸들을 얻는 방법을 이해하지 못합니다.
오류, 버그, 질문
fxsaber , 2019.12.09 14:03
에이전트에서 실행하기 위해 전송된 터미널의 핸들을 가져올 수 있으려면 에이전트에서 실행되는 Expert Advisor가 필요합니다.
에이전트에 대한 경로를 통해 실행 중인 일련의 터미널에서 자신의 터미널을 식별할 수 있습니다. 여기에는 터미널에 대한 경로도 포함되어 있습니다. 그러나 이 후크를 적용할 경로와 함께 실행 중인 터미널 목록을 가져오는 것은 실패합니다. 말씀해 주시면 정말 좋을 것 같습니다. 그러면 테스트를 거친 Expert Advisor로부터 출시 초기 데이터를 즉시 받을 수 있습니다.