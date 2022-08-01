무역 시스템 리그. 우리는 계속 일합니다. - 페이지 42 1...353637383940414243444546474849...360 새 코멘트 Aleksey Vyazmikin 2018.12.17 08:55 #411 선택으로 더 쉽게 만들 수 있습니까? 매달 재최적화를 수행하고 현재보다 더 나은 옵션을 찾으면 사용하시겠습니까? 세트를 선택하는 문제는 이러한 세트를 업데이트하기 위한 시스템을 개선하는 것으로 축소되어야 합니다. Alexander_K 2018.12.17 08:56 #412 Georgiy Merts : 예, 정확히 - 다른 쪽에서 보십시오. 어느 쌍이 선두에 있는지가 아니라 모든 쌍에 대한 총 총 수입 측면에서 어떤 TS입니다. 놀라운 발견이 여러분을 기다리고 있다고 생각합니다. Georgiy Merts 2018.12.17 08:58 #413 Aleksey Vyazmikin : 선택으로 더 쉽게 만들 수 있습니까? 매달 재최적화를 수행하고 현재보다 더 나은 옵션을 찾으면 사용하시겠습니까? 글쎄, 그것은 이미 용납할 수 없는 행동을 보인 차량 3~5대에 대해 매일 다시 최적화됩니다. 하지만 그럼? 다시 - 먼저 설치해야 합니다. 데모에서 어떻게 작동하는지 확인하십시오! 그리고 - TS는 세 부문 중 하나에 속합니다 ... 최고에 대한 보고서 - 게시합니다. Georgiy Merts 2018.12.17 08:58 #414 Alexander_K : 예, 정확히 - 다른 쪽에서 보십시오. 어느 쌍이 선두에 있는지가 아니라 모든 쌍에 대한 총 총 수입 측면에서 어떤 TS입니다. 놀라운 발견이 여러분을 기다리고 있다고 생각합니다. 자, 이제 ... 특정 유형의 차량에 대한 보고서를 작성하겠습니다. Georgiy Merts 2018.12.17 09:11 #415 따라서 추세 입력이 있는 직접 후행 시스템입니다. 즉, 입력한 후 거래가 종료될 때까지 SL을 추적하기 시작하는 사람들입니다. (보고서에는 데모에서 최소 10번의 거래를 했고 품질이 최소 0인 시스템이 포함되어 있음을 알려드립니다.) 테이블: 차트: 솔직히 결과에 놀랐습니다. Liga TS에는 112개의 다이렉트 트레일링 시스템이 있습니다. 그리고 그 중 8개(!!!)만이 거래의 긍정적인 품질을 보여줍니다! 적어도 30개 이상의 시스템이 있을 거라고 생각했는데... ("20/80" 원칙에 따라) 표와 도표는 둘 다 그만한 가치가 있음을 보여줍니다! 나머지 - 나쁜 결과를 보일 뿐만 아니라 최근에 설치되었습니다. 즉, 최근에 허용할 수 없는 동작을 보여 다시 최적화되었습니다. 예, Alexander, 나는 이미 놀랐습니다. 실제로는 그렇지 않습니다. 아마 예상하셨겠지만... 저는 추세에 따른 직접 후행 시스템이 더 효율적이라고 생각했습니다... 하지만 이러한 시스템에는 실질적으로 의미가 없다는 것이 밝혀졌습니다! 내 생각에는 여기에서 포럼 참가자를 위한 TS 리그의 직접적인 이점이 있습니다. 결론은 "트렌드 트레일링을 사용하는 것은 의미가 없습니다."입니다. 적어도 외환 쌍에서. 신호의 가격 책정 Triggerlines 4H 거래 시스템 이 백테스트 결과에 대해 Alexander_K 2018.12.17 09:17 #416 Georgiy Merts : 지금 여기에서 모든 것을 신중하게 분석하고 결론을 도출하십시오. 리그는 약간 다른 형식을 채택할 것입니다. 그런 다음 엄격한 통계적 근거로 신호를 게시합니다. 사람들은 바보가 아니며 보장이 필요합니다. 글쎄, 나는 구독 할 것이다. 돈도 필요하다. Georgiy Merts 2018.12.17 09:25 #417 이제 추세에 대한 쿠데타 시스템. 테이블: 차트: 상황은 더욱 심각합니다. 112개 중 5개(!!!) TS만 결과를 보여주고 하나만(!!!) 오래 지속됩니다. GBPNZD의 두 번째 거래는 10건의 거래만 했으며 거래의 질은 상당히 우수하지만 통계가 거의 없습니다. 나머지는 모두 거래 품질이 0 이하입니다. Georgiy Merts 2018.12.17 09:36 #418 고정 TP-SL이 있는 추세 시스템. 테이블: 차트: 여기 상황이 약간 더 좋습니다. 예, 시스템이 거의 없습니다. 7개(112개 중)만 긍정적인 거래 품질을 보여주지만 절반은 상당히 안정적이며 용납할 수 없는 행동을 보이지 않고 TS 리그에서 오랫동안 일해 왔습니다. Georgiy Merts 2018.12.17 09:48 #419 고정 TP-SL이 있는 평면 시스템: 테이블: 차트: 11대의 차량만이 긍정적인 결과를 보여줍니다. 그러나 반면에 대부분은 상당히 높은 거래 품질을 가지고 있으며 일부는 꽤 오랫동안 배달되었습니다. khorosh 2018.12.17 09:50 #420 Georgiy Merts : 이제 추세에 대한 쿠데타 시스템. 테이블: 차트: 상황은 더욱 심각합니다. 112개 중 5개(!!!) TS만 결과를 보여주고 하나만(!!!) 오래 지속됩니다. GBPNZD의 두 번째 거래는 10건의 거래만 했으며 거래 품질이 상당히 우수하지만 통계가 거의 없습니다. 나머지는 모두 거래 품질이 0 이하입니다. 달성한 최대 이익의 일정 비율로 계산된 거리에서 후행을 사용해 보셨습니까? 최근에는 그런 트롤과 가상 트롤만 사용하고 있습니다. 최적화는 그러한 트레일이 38%(피보나치 수)에서 가장 좋은 결과를 갖는 것으로 나타났습니다. 트롤은 올가미 방지 역할을 합니다. 올가미 트롤에서는 거리가 줄어들지만 이 경우에는 반대로 늘어납니다. 이익의 성장과 함께 큰 리베이트를 견딜 수 있습니다. 이러한 트롤과 함께 TP를 사용하는 것이 유용합니다. 1...353637383940414243444546474849...360 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
선택으로 더 쉽게 만들 수 있습니까? 매달 재최적화를 수행하고 현재보다 더 나은 옵션을 찾으면 사용하시겠습니까?
세트를 선택하는 문제는 이러한 세트를 업데이트하기 위한 시스템을 개선하는 것으로 축소되어야 합니다.
예, 정확히 - 다른 쪽에서 보십시오. 어느 쌍이 선두에 있는지가 아니라 모든 쌍에 대한 총 총 수입 측면에서 어떤 TS입니다.
놀라운 발견이 여러분을 기다리고 있다고 생각합니다.
선택으로 더 쉽게 만들 수 있습니까? 매달 재최적화를 수행하고 현재보다 더 나은 옵션을 찾으면 사용하시겠습니까?
글쎄, 그것은 이미 용납할 수 없는 행동을 보인 차량 3~5대에 대해 매일 다시 최적화됩니다.
하지만 그럼? 다시 - 먼저 설치해야 합니다. 데모에서 어떻게 작동하는지 확인하십시오! 그리고 - TS는 세 부문 중 하나에 속합니다 ... 최고에 대한 보고서 - 게시합니다.
예, 정확히 - 다른 쪽에서 보십시오. 어느 쌍이 선두에 있는지가 아니라 모든 쌍에 대한 총 총 수입 측면에서 어떤 TS입니다.
놀라운 발견이 여러분을 기다리고 있다고 생각합니다.
자, 이제 ... 특정 유형의 차량에 대한 보고서를 작성하겠습니다.
따라서 추세 입력이 있는 직접 후행 시스템입니다. 즉, 입력한 후 거래가 종료될 때까지 SL을 추적하기 시작하는 사람들입니다.
(보고서에는 데모에서 최소 10번의 거래를 했고 품질이 최소 0인 시스템이 포함되어 있음을 알려드립니다.)
테이블:
차트:
솔직히 결과에 놀랐습니다. Liga TS에는 112개의 다이렉트 트레일링 시스템이 있습니다. 그리고 그 중 8개(!!!)만이 거래의 긍정적인 품질을 보여줍니다! 적어도 30개 이상의 시스템이 있을 거라고 생각했는데... ("20/80" 원칙에 따라)
표와 도표는 둘 다 그만한 가치가 있음을 보여줍니다! 나머지 - 나쁜 결과를 보일 뿐만 아니라 최근에 설치되었습니다. 즉, 최근에 허용할 수 없는 동작을 보여 다시 최적화되었습니다.
예, Alexander, 나는 이미 놀랐습니다. 실제로는 그렇지 않습니다. 아마 예상하셨겠지만... 저는 추세에 따른 직접 후행 시스템이 더 효율적이라고 생각했습니다... 하지만 이러한 시스템에는 실질적으로 의미가 없다는 것이 밝혀졌습니다! 내 생각에는 여기에서 포럼 참가자를 위한 TS 리그의 직접적인 이점이 있습니다. 결론은 "트렌드 트레일링을 사용하는 것은 의미가 없습니다."입니다. 적어도 외환 쌍에서.
지금 여기에서 모든 것을 신중하게 분석하고 결론을 도출하십시오. 리그는 약간 다른 형식을 채택할 것입니다.
그런 다음 엄격한 통계적 근거로 신호를 게시합니다. 사람들은 바보가 아니며 보장이 필요합니다. 글쎄, 나는 구독 할 것이다. 돈도 필요하다.
이제 추세에 대한 쿠데타 시스템.
테이블:
차트:
상황은 더욱 심각합니다. 112개 중 5개(!!!) TS만 결과를 보여주고 하나만(!!!) 오래 지속됩니다. GBPNZD의 두 번째 거래는 10건의 거래만 했으며 거래의 질은 상당히 우수하지만 통계가 거의 없습니다. 나머지는 모두 거래 품질이 0 이하입니다.
고정 TP-SL이 있는 추세 시스템.
테이블:
차트:
여기 상황이 약간 더 좋습니다. 예, 시스템이 거의 없습니다. 7개(112개 중)만 긍정적인 거래 품질을 보여주지만 절반은 상당히 안정적이며 용납할 수 없는 행동을 보이지 않고 TS 리그에서 오랫동안 일해 왔습니다.
고정 TP-SL이 있는 평면 시스템:
테이블:
차트:
11대의 차량만이 긍정적인 결과를 보여줍니다.
그러나 반면에 대부분은 상당히 높은 거래 품질을 가지고 있으며 일부는 꽤 오랫동안 배달되었습니다.
이제 추세에 대한 쿠데타 시스템.
테이블:
차트:
상황은 더욱 심각합니다. 112개 중 5개(!!!) TS만 결과를 보여주고 하나만(!!!) 오래 지속됩니다. GBPNZD의 두 번째 거래는 10건의 거래만 했으며 거래 품질이 상당히 우수하지만 통계가 거의 없습니다. 나머지는 모두 거래 품질이 0 이하입니다.
달성한 최대 이익의 일정 비율로 계산된 거리에서 후행을 사용해 보셨습니까? 최근에는 그런 트롤과 가상 트롤만 사용하고 있습니다. 최적화는 그러한 트레일이 38%(피보나치 수)에서 가장 좋은 결과를 갖는 것으로 나타났습니다. 트롤은 올가미 방지 역할을 합니다. 올가미 트롤에서는 거리가 줄어들지만 이 경우에는 반대로 늘어납니다. 이익의 성장과 함께 큰 리베이트를 견딜 수 있습니다. 이러한 트롤과 함께 TP를 사용하는 것이 유용합니다.