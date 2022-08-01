무역 시스템 리그. 우리는 계속 일합니다. - 페이지 97

Georgiy Merts :

덧붙여서 마법의 첫 번째 숫자는 6입니다.

이것은 이 차량에 "후진 후행" 지원이 있음을 의미합니다. 매우 위험한 에스코트. 하드 플랫이 진행되는 동안 단지 "폭탄"이 플랫 채터의 가장 "피크"를 차지할 것이지만 첫 번째 예측되지 않은 역추세는 예금에 매우 큰 타격을 줄 것입니다.

642952 - 모든 것이 정상입니다.


442420 - 작동하지 않을 것입니다. 분명히 실행 후에 설정이나 시간 프레임으로 플레이한 것 같습니다... 반복합니다 - 로그의 마지막 메시지 중 하나는 시스템이 생성되었다는 메시지여야 합니다. 제한 매개변수가 표시됩니다. 빌드 날짜가 지정되었습니다.

시작 시 차량은 사용 가능한 매개변수로 생성되며 매개변수가 변경될 것으로 예상되지 않습니다. (시스템은 생성자에서 생성되며 매개변수가 변경될 때 생성자는 다시 호출되지 않습니다.)

전문가를 다시 시작하십시오. 로그의 마지막 메시지는 TS 642952의 메시지와 거의 같아야 합니다.

그런 다음 Expert Advisor를 수정하여 거래에서 스스로 제거하고 출시 후 설정으로 노는 것은 좋지 않다고 로그에 기록합니다.
 
그래서, 그것이 전부라는 것이 언제 분명해질 것입니까? 이제 부자가 되기 시작할 때입니까? :디
아니면 이제 이게 다 돈을 위해서가 아니라는 이야기가 나오겠죠?..xD
 
"부자가 되세요"은(는) 무슨 뜻인가요?

똑똑한 사람들 - 반년 전에 그들은 최고의 차량을 시장에 내놓았고 이미 부자가되었습니다 ... 그리고 당신, Artem, 당신은 어디에 있었습니까 ???

Artem, 대가족 - 그들은 부리를 클릭하지 않습니다. 클릭하면 빠르고 빠르게.

 

현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다).

밸런스 기준 상위 20대 차량:

잔액별 상위 5개 차트:

거래 품질 상위 20위:

거래 품질별 상위 5개 차트:



이 똑똑한 사람들을 찾는 방법, 여기에서 의사 소통하지 않는 이유는 무엇입니까?
 
옛날 옛적에 그들은 돈을 위해 가방을 꿰맬 시간이 없었습니다.)

 
가방에 든 돈은 폐지입니다))

 
이 폐지를 저에게 건네주세요. :)
 

현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다).

오류... 정보는 잠시 후에...

