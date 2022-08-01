무역 시스템 리그. 우리는 계속 일합니다. - 페이지 337 1...330331332333334335336337338339340341342343344...360 새 코멘트 Vitaly Muzichenko 2021.07.02 13:48 #3361 다시 말하지만, 아무 것도 하지 않는 일부 부랑자들은 뛰어내렸습니다. [삭제] 2021.07.02 14:55 #3362 Vitaly Muzichenko : 다시 말하지만, 아무 것도 하지 않는 일부 부랑자들은 뛰어내렸습니다. 한 문장에 근거 없는 두 가지 진술이 동시에 나옵니다. 그들이 아무 것도 하지 않고 또한 자신이 부랑자라는 확신은 어디서 오는가? [삭제] 2021.07.02 14:55 #3363 Georgiy Merts : 안녕하세요. 그것은 당신의 죽과 같습니다. 그리고 나를 위해 - 모든 것이 매우 명확합니다. 24명의 Expert Advisors가 모두 각 쌍에 있으며 역사상 최고의 설정이 각각에 적용됩니다. 역사까지 새는 전문가가 무슨 소용이 있겠습니까? 내가 정기적으로 상기시켜 드리는 리그의 목표를 잊으셨습니까? 다양한 전문가 집합을 보유하고, 역사에 최적화되어 있으며, 좋은 데모 기록을 보유하고 있습니까? 모든 쌍에 대해 동일한 설정 집합을 사용하는 경우 이 Expert Advisor는 기껏해야 하나의 기호에 대해 최적화됩니다. 나머지는 병합됩니다. 28명의 기록 최적화 전문가 고문 대신 1명의 기록 최적화 전문가 고문이 있는 것으로 나타났습니다. 더 나은 것 같습니까? 리그의 목표는 하나 - 모두의 머리를 속이는 것 Georgiy Merts 2021.07.02 20:11 #3364 Vladimir Baskakov : 리그의 목표는 하나 - 모두의 머리를 속이는 것 "바보"할 곳은 어디입니까? 머리를 속이는 것은 고의적으로 오도하는 것을 의미합니다. 내가 "모두를 혼란스럽게"하는 이유는 무엇입니까? [삭제] 2021.07.02 20:24 #3365 Georgiy Merts : "바보"할 곳은 어디입니까? 머리를 속이는 것은 고의적으로 오도하는 것을 의미합니다. 내가 "모두를 혼란스럽게"하는 이유는 무엇입니까? 당신은 광적인 집요함으로 터무니없는 생각을 지지합니다. 하이라이트는 무엇입니까? 음, 코드 기반에서 모든 EA를 가져오겠습니다. 그리고 특정 지역에서 각각 이익을 보일 것입니다. 모든 사람. 그래서 무엇? Georgiy Merts 2021.07.03 06:09 #3366 Vladimir Baskakov : 당신은 광적인 집요함으로 터무니없는 생각을 지지합니다. 하이라이트는 무엇입니까? 음, 코드 기반에서 모든 EA를 가져오겠습니다. 그리고 특정 지역에서 각각 이익을 보일 것입니다. 모든 사람. 그래서 무엇? 나는 지원한다. 꽤 건강하고 유망하다고 생각하기 때문입니다. 그리고 나는 누구에게 어디에서 내 머리를 속이고 있습니까? 코드 기반의 모든 EA도 가져올 수 있습니다. 그리고 이것이 올바른 방법입니다. 하지만 그럴만한 자원이 없어요. Georgiy Merts 2021.07.05 07:13 #3367 현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다). 잔액 기준 상위 20위: 균형 측면에서 최고 차트: 최고의 무역 품질: 최고의 무역 품질 차트: 50개 이상의 트랜잭션 이 있는 가장 오래된 TS: 최소 50건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 차트: Georgiy Merts 2021.07.12 05:42 #3368 현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다). 잔액 기준 상위 20위: 균형 측면에서 최고 차트: 최고의 무역 품질: 최고의 무역 품질 차트: 50개 이상의 트랜잭션 이 있는 가장 오래된 TS: 최소 50건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 차트: Georgiy Merts 2021.07.19 06:54 #3369 현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다). 잔액 기준 상위 20위: 균형 측면에서 최고 차트: 최고의 무역 품질: 최고의 무역 품질 차트: 50개 이상의 트랜잭션 이 있는 가장 오래된 TS: 최소 50건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 차트: Georgiy Merts 2021.07.26 05:22 #3370 현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다). 잔액 기준 상위 20위: 균형 측면에서 최고 차트: 거래 품질 측면에서 최고의 TS: 거래 품질별 최고의 TS 차트: 50개 이상의 트랜잭션 이 있는 가장 오래된 TS: 최소 50건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 차트: 1...330331332333334335336337338339340341342343344...360 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
다시 말하지만, 아무 것도 하지 않는 일부 부랑자들은 뛰어내렸습니다.
안녕하세요. 그것은 당신의 죽과 같습니다.
그리고 나를 위해 - 모든 것이 매우 명확합니다. 24명의 Expert Advisors가 모두 각 쌍에 있으며 역사상 최고의 설정이 각각에 적용됩니다. 역사까지 새는 전문가가 무슨 소용이 있겠습니까?
내가 정기적으로 상기시켜 드리는 리그의 목표를 잊으셨습니까? 다양한 전문가 집합을 보유하고, 역사에 최적화되어 있으며, 좋은 데모 기록을 보유하고 있습니까?
모든 쌍에 대해 동일한 설정 집합을 사용하는 경우 이 Expert Advisor는 기껏해야 하나의 기호에 대해 최적화됩니다. 나머지는 병합됩니다. 28명의 기록 최적화 전문가 고문 대신 1명의 기록 최적화 전문가 고문이 있는 것으로 나타났습니다. 더 나은 것 같습니까?
리그의 목표는 하나 - 모두의 머리를 속이는 것
"바보"할 곳은 어디입니까? 머리를 속이는 것은 고의적으로 오도하는 것을 의미합니다. 내가 "모두를 혼란스럽게"하는 이유는 무엇입니까?
당신은 광적인 집요함으로 터무니없는 생각을 지지합니다.
나는 지원한다. 꽤 건강하고 유망하다고 생각하기 때문입니다. 그리고 나는 누구에게 어디에서 내 머리를 속이고 있습니까?
코드 기반의 모든 EA도 가져올 수 있습니다. 그리고 이것이 올바른 방법입니다. 하지만 그럴만한 자원이 없어요.
잔액 기준 상위 20위:
균형 측면에서 최고 차트:
최고의 무역 품질:
최고의 무역 품질 차트:
50개 이상의 트랜잭션 이 있는 가장 오래된 TS:
최소 50건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 차트:
