무역 시스템 리그. 우리는 계속 일합니다. - 페이지 163

Eduard_D :
제안 사항이 있습니다. EMAFlatRTS를 사용하여 EURUSD에서 2018년 7월 23일에 수행된 것과 동일한 재최적화를 재현하십시오. 결과가 일치합니까? 엠비. 이렇게 하면 식별된 이상을 이해하는 데 정보가 추가됩니다.

거의 1년 전의 기록을 다시 최적화하는 것이 무슨 의미가 있습니까?

 
Georgiy Merts :

유일한 요점은 재최적화 결과가 일치하는지 확인하는 것입니다.

 
Vladimir Baskakov :
Georgiy Merts :

그리고 누군가 일주일에 한 번 출판을 요청합니까? 반년에 한 번 정도, 여전히 똑같아
 
Vladimir Baskakov :
Roman Shiredchenko :

당신이 숲에 있다면 가십시오. 여기에서 아무 말도 하지 않고 헛되이 문지르고 있습니다. 그냥 스팸이고 침을 뱉고 똥을 싸는 것뿐입니다.

동의합니다. 분기를 일반 섹션에서 다른 섹션으로 이동할 수 있습니다. 그러면 간섭이 없을 것입니다. 예를 들어, 자동 거래 시스템 섹션이 이상적입니다.
 
Vladimir Baskakov :
그리고, 이제 덜 눈에 거슬릴 것이라고 생각합니까 ???

이제 그녀는 항상 시야에있을 것입니다 ... :))))

Georgiy Merts :

그리고, 이제 덜 눈에 거슬릴 것이라고 생각합니까 ???

나는 논리적으로 이것이 그녀의 장소라고 생각합니다.
 

현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다).

잔액 기준 상위 20위:

잔액별 상위 5개 차트:

거래 품질 상위 20위:

거래 품질별 상위 5개 차트:

 

Georgy, 등록 코드가 필요합니다.

내 계정 은 2599118입니다.

마법: 640150, 443040, 742350.

모니터링 보고서를 제공하겠습니다.

