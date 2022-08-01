무역 시스템 리그. 우리는 계속 일합니다. - 페이지 163 1...156157158159160161162163164165166167168169170...360 새 코멘트 Georgiy Merts 2019.07.05 19:55 #1621 Eduard_D : 제안 사항이 있습니다. EMAFlatRTS를 사용하여 EURUSD에서 2018년 7월 23일에 수행된 것과 동일한 재최적화를 재현하십시오. 결과가 일치합니까? 엠비. 이렇게 하면 식별된 이상을 이해하는 데 정보가 추가됩니다. 거의 1년 전의 기록을 다시 최적화하는 것이 무슨 의미가 있습니까? Eduard_D 2019.07.05 20:11 #1622 Georgiy Merts : 거의 1년 전의 기록을 다시 최적화하는 것이 무슨 의미가 있습니까? 유일한 요점은 재최적화 결과가 일치하는지 확인하는 것입니다. Artem Prischepa 2019.07.05 21:20 #1623 Vladimir Baskakov : 그리고 샌드박스로 블로그를 할 수 없는 이유는 무엇입니까? 포럼을 아무리 열어도 모든 리그가 상위권이지만 두 사람이 소통한다 Joe는 모노 스피커를 가진 남학생과 같기 때문입니다. 그는 모든 것을 잘라내고 일종의 램 랩을 들으며 거리를 걸어갑니다. 모두에게 좋습니다. :디 [삭제] 2019.07.05 22:15 #1624 Georgiy Merts : 글쎄요, 관심이 가는 스레드의 작가와 즐기러 오는 광대... 괜찮아요. 그렇기 때문에 상위권에 있습니다. 그리고 그가 아니었다면 리그는 주초에 한 번 정상에 올랐을 것이고 그 후에는 즉시 하락했을 것입니다. 그리고 누군가 일주일에 한 번 출판을 요청합니까? 반년에 한 번 정도, 여전히 똑같아 Roman Shiredchenko 2019.07.06 05:51 #1625 Vladimir Baskakov : 그리고 샌드박스로 블로그를 할 수 없는 이유는 무엇입니까? 포럼을 아무리 열어도 모든 리그가 상위권이지만 두 사람이 소통한다 당신이 숲에 있다면 가십시오. 여기에서 아무 말도 하지 않고 헛되이 문지르고 있습니다. 그냥 스팸이고 침을 뱉고 똥을 싸는 것뿐입니다. 적어도 둘, 적어도 열 가지, 당신이 관심을 갖는 주제는 무엇보다 우선 상위에 오르는 이유입니다. [삭제] 2019.07.06 07:15 #1626 Roman Shiredchenko : 당신이 숲에 있다면 가십시오. 여기에서 아무 말도 하지 않고 헛되이 문지르고 있습니다. 그냥 스팸이고 침을 뱉고 똥을 싸는 것뿐입니다. 적어도 둘, 적어도 열 가지, 당신이 관심을 갖는 주제는 무엇보다 우선 상위에 오르는 이유입니다. 동의합니다. 분기를 일반 섹션에서 다른 섹션으로 이동할 수 있습니다. 그러면 간섭이 없을 것입니다. 예를 들어, 자동 거래 시스템 섹션이 이상적입니다. Georgiy Merts 2019.07.06 12:11 #1627 Vladimir Baskakov : 동의합니다. 분기를 일반 섹션에서 다른 섹션으로 이동할 수 있습니다. 그러면 간섭이 없을 것입니다. 예를 들어, 자동 거래 시스템 섹션이 이상적입니다. 그리고, 이제 덜 눈에 거슬릴 것이라고 생각합니까 ??? 이제 그녀는 항상 시야에있을 것입니다 ... :)))) [삭제] 2019.07.06 12:15 #1628 Georgiy Merts : 그리고, 이제 덜 눈에 거슬릴 것이라고 생각합니까 ??? 이제 그녀는 항상 시야에있을 것입니다 ... :)))) 나는 논리적으로 이것이 그녀의 장소라고 생각합니다. Georgiy Merts 2019.07.08 05:55 #1629 현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다). 잔액 기준 상위 20위: 잔액별 상위 5개 차트: 거래 품질 상위 20위: 거래 품질별 상위 5개 차트: Roman Shiredchenko 2019.07.08 10:18 #1630 Georgy, 등록 코드가 필요합니다. 내 계정 은 2599118입니다. 마법: 640150, 443040, 742350. 모니터링 보고서를 제공하겠습니다. 1...156157158159160161162163164165166167168169170...360 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
제안 사항이 있습니다. EMAFlatRTS를 사용하여 EURUSD에서 2018년 7월 23일에 수행된 것과 동일한 재최적화를 재현하십시오. 결과가 일치합니까? 엠비. 이렇게 하면 식별된 이상을 이해하는 데 정보가 추가됩니다.
거의 1년 전의 기록을 다시 최적화하는 것이 무슨 의미가 있습니까?
거의 1년 전의 기록을 다시 최적화하는 것이 무슨 의미가 있습니까?
유일한 요점은 재최적화 결과가 일치하는지 확인하는 것입니다.
그리고 샌드박스로 블로그를 할 수 없는 이유는 무엇입니까? 포럼을 아무리 열어도 모든 리그가 상위권이지만 두 사람이 소통한다
Joe는 모노 스피커를 가진 남학생과 같기 때문입니다. 그는 모든 것을 잘라내고 일종의 램 랩을 들으며 거리를 걸어갑니다. 모두에게 좋습니다. :디
글쎄요, 관심이 가는 스레드의 작가와 즐기러 오는 광대... 괜찮아요. 그렇기 때문에 상위권에 있습니다. 그리고 그가 아니었다면 리그는 주초에 한 번 정상에 올랐을 것이고 그 후에는 즉시 하락했을 것입니다.
그리고 샌드박스로 블로그를 할 수 없는 이유는 무엇입니까? 포럼을 아무리 열어도 모든 리그가 상위권이지만 두 사람이 소통한다
당신이 숲에 있다면 가십시오. 여기에서 아무 말도 하지 않고 헛되이 문지르고 있습니다. 그냥 스팸이고 침을 뱉고 똥을 싸는 것뿐입니다.
적어도 둘, 적어도 열 가지, 당신이 관심을 갖는 주제는 무엇보다 우선 상위에 오르는 이유입니다.
당신이 숲에 있다면 가십시오. 여기에서 아무 말도 하지 않고 헛되이 문지르고 있습니다. 그냥 스팸이고 침을 뱉고 똥을 싸는 것뿐입니다.
적어도 둘, 적어도 열 가지, 당신이 관심을 갖는 주제는 무엇보다 우선 상위에 오르는 이유입니다.
동의합니다. 분기를 일반 섹션에서 다른 섹션으로 이동할 수 있습니다. 그러면 간섭이 없을 것입니다. 예를 들어, 자동 거래 시스템 섹션이 이상적입니다.
그리고, 이제 덜 눈에 거슬릴 것이라고 생각합니까 ???
이제 그녀는 항상 시야에있을 것입니다 ... :))))
그리고, 이제 덜 눈에 거슬릴 것이라고 생각합니까 ???
이제 그녀는 항상 시야에있을 것입니다 ... :))))
현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다).
잔액 기준 상위 20위:
잔액별 상위 5개 차트:
거래 품질 상위 20위:
거래 품질별 상위 5개 차트:
Georgy, 등록 코드가 필요합니다.
내 계정 은 2599118입니다.
마법: 640150, 443040, 742350.
모니터링 보고서를 제공하겠습니다.