무역 시스템 리그. 우리는 계속 일합니다. - 페이지 255

Georgiy Merts 2020.03.16 05:48 #2541

Denis Vorobyev 2020.03.19 16:20 #2542
1780249 :

안녕하세요! 나쁜 차량은 없습니다. 월 10~60%. 우리 는 로봇을 작성 해야 합니다. Krasnoyarsk에서 사람이 있습니까? 모든 정보는 개인적으로만 제공됩니다.

나는 크라스노야르스크 출신이 아닙니다. 그러나 나는 조언자를 쓰는 것을 도울 수 있습니다.

Georgiy Merts 2020.03.23 07:12 #2543

Dmitry Britan 2020.03.24 10:00 #2544

안녕하세요. 말씀해주세요. 스캘퍼가 있습니까?

Georgiy Merts 2020.03.25 07:45 #2545
Dmitry Britan :

안녕하세요. 말씀해주세요. 스캘퍼가 있습니까?

스캘퍼와 비 스캘퍼는 어떻게 다른가요?

엄청난 수의 소액 거래를 하는 TS에 대해 이야기한다면, 즉, 좋은 결과를 보여주는 경우는 거의 없습니다...

Dmitry Britan 2020.03.25 17:46 #2546

고맙습니다. 스캘퍼 거래에 대한 보고서를 읽고 데모에 올릴 수 있습니다!

Georgiy Merts 2020.03.25 18:40 #2547
Dmitry Britan :

고맙습니다. 스캘퍼 거래에 대한 보고서를 읽고 데모에 올릴 수 있습니다!

다음은 현재 마술사 목록(696개)이 있는 현재 실제 TS 리그 실행 파일입니다.

제한 없이 테스터에서 모두 작동합니다. 아무거나 선택하세요...

데모 또는 실제에 베팅하려면 무료 등록 코드가 필요합니다. Regcode는 모니터링 또는 무료 신호 공개에 대한 약속을 위해 무제한으로 생성됩니다.

무료 신호에서 - 실제 계정을 포함한 모든 계정에 원하는 만큼 거래를 복사할 수 있습니다. 상관 없습니다.

파일: _EALeague.zip 5800 kb

Dmitry Britan 2020.03.25 21:48 #2548

고맙습니다!

podotr 2020.03.27 08:19 #2549
Georgiy Merts :

잔액 기준 상위 20위:

건강한! 자기자본으로 상위 20위가 있나요?

Georgiy Merts 2020.03.27 08:58 #2550
podotr :

건강한! 자기자본으로 상위 20위권이 있나요?

누가 계산할까요?

역사에 대한 형평성을 계산하는 것은 훨씬 더 어렵습니다. 이것은 잔액을 위한 것입니다. 모든 거래를 선택하고 결과를 합산했습니다. 그리고 주식의 경우 - 각 거래마다 이 상품이 어떻게 변했는지 살펴봐야 합니다. 그러한 평가의 복잡성이 너무 많이 증가합니다... 그리고 그 점은 무엇입니까? 리그의 TS에는 "스테이저"가 없습니다. 모든 거래에는 항상 고정 SL이 있으며 절대 증가하지 않습니다.

시스템의 마지막 모듈 바로 위에 가능성이 있습니다. 테스터에서 - 제한없이 작동합니다. 마법을 지정하고, 위험을 표시하고, regcode를 채우지 않고, 테스터에 필요하지 않습니다. 그러면 차트와 균형, 그리고 자산을 얻을 수 있습니다...

하지만 주식 차트를 보고 싶은 분들을 위해 모든 TS의 거래가 쌓이는 리그의 3개 디비전 모두의 계정에 대한 투자 비밀번호를 줄 수 있습니다. 마법의 관점에서 흥미로운 것을 선택하고 주식 차트를 작성하십시오. .

여기에 하나가있었습니다. Dasha Baskakov ... 모든 것이 그에게 잘못되었습니다 ... 그리고 "리그가 필요하지 않습니다"... 그리고 "리그 신호가 없습니다"... 그리고 "모니터링이 없습니다"... 그리고 당신이 그에게 제안할 때 - 받아라, 투자 비밀번호는 이미 게시되어 있습니다. 필요한 경우 다시 게시하고, 적어도 신호를 구성하고, 적어도 모니터링하고, 적어도 주식 차트를 구성합니다. - 그러면 즉시 날아갈 것입니다.. 누군가가 그것을 할 때 우리는 항상 볼 준비가되어 있습니다 ... 그리고 우리 자신이 ... 그것이 필요한 이유는 ...
현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다).
잔액 기준 상위 20위:
잔액별 상위 5개 차트:
무역 품질 상위 20위:
거래 품질별 상위 5개 차트:
최소 50 건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 20대:
최소 50건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 5대 차트:
안녕하세요! 나쁜 차량은 없습니다. 월 10~60%. 우리 는 로봇을 작성 해야 합니다. Krasnoyarsk에서 사람이 있습니까? 모든 정보는 개인적으로만 제공됩니다.
안녕하세요. 말씀해주세요. 스캘퍼가 있습니까?
스캘퍼와 비 스캘퍼는 어떻게 다른가요?
엄청난 수의 소액 거래를 하는 TS에 대해 이야기한다면, 즉, 좋은 결과를 보여주는 경우는 거의 없습니다...
고맙습니다. 스캘퍼 거래에 대한 보고서를 읽고 데모에 올릴 수 있습니다!
다음은 현재 마술사 목록(696개)이 있는 현재 실제 TS 리그 실행 파일입니다.
제한 없이 테스터에서 모두 작동합니다. 아무거나 선택하세요...
데모 또는 실제에 베팅하려면 무료 등록 코드가 필요합니다. Regcode는 모니터링 또는 무료 신호 공개에 대한 약속을 위해 무제한으로 생성됩니다.
무료 신호에서 - 실제 계정을 포함한 모든 계정에 원하는 만큼 거래를 복사할 수 있습니다. 상관 없습니다.
잔액 기준 상위 20위:
건강한! 자기자본으로 상위 20위권이 있나요?
누가 계산할까요?
역사에 대한 형평성을 계산하는 것은 훨씬 더 어렵습니다. 이것은 잔액을 위한 것입니다. 모든 거래를 선택하고 결과를 합산했습니다. 그리고 주식의 경우 - 각 거래마다 이 상품이 어떻게 변했는지 살펴봐야 합니다. 그러한 평가의 복잡성이 너무 많이 증가합니다... 그리고 그 점은 무엇입니까? 리그의 TS에는 "스테이저"가 없습니다. 모든 거래에는 항상 고정 SL이 있으며 절대 증가하지 않습니다.
시스템의 마지막 모듈 바로 위에 가능성이 있습니다. 테스터에서 - 제한없이 작동합니다. 마법을 지정하고, 위험을 표시하고, regcode를 채우지 않고, 테스터에 필요하지 않습니다. 그러면 차트와 균형, 그리고 자산을 얻을 수 있습니다...
하지만 주식 차트를 보고 싶은 분들을 위해 모든 TS의 거래가 쌓이는 리그의 3개 디비전 모두의 계정에 대한 투자 비밀번호를 줄 수 있습니다. 마법의 관점에서 흥미로운 것을 선택하고 주식 차트를 작성하십시오. .
여기에 하나가있었습니다. Dasha Baskakov ... 모든 것이 그에게 잘못되었습니다 ... 그리고 "리그가 필요하지 않습니다"... 그리고 "리그 신호가 없습니다"... 그리고 "모니터링이 없습니다"... 그리고 당신이 그에게 제안할 때 - 받아라, 투자 비밀번호는 이미 게시되어 있습니다. 필요한 경우 다시 게시하고, 적어도 신호를 구성하고, 적어도 모니터링하고, 적어도 주식 차트를 구성합니다. - 그러면 즉시 날아갈 것입니다.. 누군가가 그것을 할 때 우리는 항상 볼 준비가되어 있습니다 ... 그리고 우리 자신이 ... 그것이 필요한 이유는 ...