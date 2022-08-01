무역 시스템 리그. 우리는 계속 일합니다. - 페이지 261 1...254255256257258259260261262263264265266267268...360 새 코멘트 Ivan_Invanov 2020.07.07 12:55 #2601 Georgiy Merts : 내 모든 전략은 3페니만큼 간단합니다. 나는 이미 동일한 원칙에 따라 정확히 일하는 Codebase의 전문가들을 보여주었습니다. 리그의 주요 아이디어는 어떤 원칙이 어떤 기호에서 작동하고 어떤 것이 작동하지 않는지 확인하는 것입니다. 내가 보았듯이 항상 수익성이 있는 차량은 없습니다. 그리고 지속적인 수익을 보장하는 유일한 방법은 시스템 간에 지속적으로 전환하는 것입니다. 이 스위치의 경우 항상 테스트된 시스템 세트가 있어야 합니다. 리그 TS가 바로 그런 세트입니다. 나는 "수익성있는 차량을 작성하는 방법"에 대한 질문이 없습니다. 나는 그것들을 많이 가지고 있습니다. 제 주요 질문은 사용 가능한 수익성 있는 차량 중에서 한동안 수익성이 있는 차량을 선택하는 방법입니다. 그건 그렇고, 당신은 지금 한 달에 몇 %를 벌고 있습니까? 비밀이 아닌 경우. 그리고 얼마나 많은 고문을 통해 다양화할 수 있다고 생각하십니까? Georgiy Merts 2020.07.07 14:17 #2602 Ivan_Invanov : 그리고 나는 시장의 특성에 따라 최적화의 정도를 찾을 수 있을 뿐이지만 항상 충족될 그런 일련의 가정을 구축하는 것이 가능하다고 믿습니다. 물론 이것은 매우 대담한 가정입니다. 아마도 그럴 수도 있지만 정도가 너무 다르기 때문에 작동하지 않을 것입니다. 하지만 찾고 있어요. 몰라요... 8년 동안 이 일에 성공하지 못했습니다. Georgiy Merts 2020.07.07 14:18 #2603 Ivan_Invanov : 그건 그렇고, 당신은 지금 한 달에 몇 %를 벌고 있습니까? 비밀이 아닌 경우. 그리고 얼마나 많은 고문을 통해 다양화할 수 있다고 생각하십니까? 예, 한 번 이상 말했습니다. 아직 유출한 적도 없고 철회한 적도 없습니다... 나는 끊임없이 "제로 주변에서 놀고 있습니다... Renat Akhtyamov 2020.07.12 16:37 #2604 Georgiy Merts : 예, 한 번 이상 말했습니다. 아직 유출한 적도 없고 철회한 적도 없습니다... 나는 끊임없이 "제로 주변에서 놀고 있습니다... 이는 리그에서 TC가 거의 동일하다는 것을 의미합니다. 스토리를 동일한 길이의 여러 시간 간격으로 자르고 각각에 대해 테스트를 실행하는 것이 더 쉽습니다. 모든 뉘앙스가 드러날 것입니다 [삭제] 2020.07.12 17:41 #2605 Renat Akhtyamov : 이는 리그에서 TC가 거의 동일하다는 것을 의미합니다. 스토리를 동일한 길이의 여러 시간 간격으로 자르고 각각에 대해 테스트를 실행하는 것이 더 쉽습니다. 모든 뉘앙스가 드러날 것입니다 오, 테스터에 대해 말하지 마, 그는 아직 존재에 대해 모른다, 정보를 복용 Georgiy Merts 2020.07.13 06:57 #2606 Renat Akhtyamov : 이는 리그에서 TC가 거의 동일하다는 것을 의미합니다. 스토리를 동일한 길이의 여러 시간 간격으로 자르고 각각에 대해 테스트를 실행하는 것이 더 쉽습니다. 모든 뉘앙스가 드러날 것입니다 뭐라고요 ? 리그와 내 직장 계정을 혼동하지 마십시오. 작업 계정에서 두 세 대의 차량이 동시에 작동하며 주기적으로 변경합니다. TS 리그에서 - 700TS보다 약간 적은 항상 지속적으로 작동합니다. 그리고 20-80 법칙이 완전히 효력을 발휘하며 TS의 20%만이 일부 결과를 보여줍니다. 다른 모든 것은 완전한 쓰레기입니다. 그랬고 지금도 그렇습니다. 테스트가 필요 없습니다. 700대의 차량에 대한 실제 데모 스토리가 있습니다. 각 차량은 데모에 설치되기 전에 2년 간격으로 테스트 및 최적화되었습니다. 임의의 기간을 가지고 비교하십시오. 이들은 테스터를 한 번도 사용하지 않은 온갖 종류의 프리로더이며 700 시스템은 쉽게 테스트할 수 있다고 생각합니다. 테스터의 존재를 알면서도 시스템 70개도 테스트할 수 없을 것이라고 확신한다. 제게는 10배나 많은 시스템이 있고 모두 2년의 테스트 기간이 있으며 데모 스토리가 있습니다. 문제는 정확히 그러한 차량을 선택하는 데 있으며, 이는 한동안 수익성이 좋았을 것입니다. 사실 저는 통화쌍 거래가 아니라 "시스템 거래"를 하고 있습니다. 내 임무는 일부 쌍에 대한 거래를 열거나 닫는 것이 아니라 일부 시스템을 넣거나 제거하는 것입니다. 트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, PriceChannel 포물선 시스템 Metatrader 5로 시작하는 방법 Georgiy Merts 2020.07.13 07:07 #2607 현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다). 잔액 기준 상위 20위: 잔액별 상위 5개 차트: 무역 품질 기준 상위 20개 TS: 거래 품질별 상위 5개 TS 차트: 최소 50 건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 19대: 50개 이상의 트랜잭션이 있는 가장 오래된 TS 차트: Renat Akhtyamov 2020.07.13 08:54 #2608 Georgiy Merts : 뭐라고요 ? 리그와 내 직장 계정을 혼동하지 마십시오. 작업 계정에서 두 세 대의 차량이 동시에 작동하며 주기적으로 변경합니다. TS 리그에서 - 700TS보다 약간 적은 항상 지속적으로 작동합니다. 그리고 20-80 법칙이 완전히 효력을 발휘하며 TS의 20%만이 일부 결과를 보여줍니다. 다른 모든 것은 완전한 쓰레기입니다. 그랬고 지금도 그렇습니다. 테스트가 필요 없습니다. 700대의 차량에 대한 실제 데모 스토리가 있습니다. 각 차량은 데모에 설치되기 전에 2년 간격으로 테스트 및 최적화되었습니다. 임의의 기간을 가지고 비교하십시오. 이들은 테스터를 한 번도 사용하지 않은 온갖 종류의 프리로더이며 700 시스템은 쉽게 테스트할 수 있다고 생각합니다. 테스터의 존재를 알면서도 시스템 70개도 테스트할 수 없을 것이라고 확신한다. 제게는 10배나 많은 시스템이 있고 모두 2년의 테스트 기간이 있으며 데모 스토리가 있습니다. 문제는 정확히 얼마 동안 수익성 있게 작동했을 그러한 차량을 선택하는 데 있습니다. 사실 저는 통화쌍 거래가 아니라 "시스템 거래"를 하고 있습니다. 내 임무는 일부 쌍에 대한 거래를 열거나 닫는 것이 아니라 일부 시스템을 넣거나 제거하는 것입니다. 80이 완전한 슬래그라면 어떻게 리그에 700이 있을 수 있습니까? 140개밖에 없는걸로 아는데 --- 테스트에 대해 이렇게 말할 것입니다. 하나의 시스템이라도 테스트하는 것은 코드를 작성하는 것보다 수백 배 더 많은 시간이 걸립니다. Ivan_Invanov 2020.07.13 11:14 #2609 Georgiy Merts : 뭐라고요 ? 리그와 내 직장 계정을 혼동하지 마십시오. 작업 계정에서 두 세 대의 차량이 동시에 작동하며 주기적으로 변경합니다. TS 리그에서 - 700TS보다 약간 적은 항상 지속적으로 작동합니다. 그리고 20-80 법칙이 완전히 효력을 발휘하며 TS의 20%만이 일부 결과를 보여줍니다. 다른 모든 것은 완전한 쓰레기입니다. 그랬고 지금도 그렇습니다. 테스트가 필요 없습니다. 700대의 차량에 대한 실제 데모 스토리가 있습니다. 각 차량은 데모에 설치되기 전에 2년 간격으로 테스트 및 최적화되었습니다. 임의의 기간을 가지고 비교하십시오. 이들은 테스터를 한 번도 사용하지 않은 온갖 종류의 프리로더이며 700 시스템은 쉽게 테스트할 수 있다고 생각합니다. 테스터의 존재를 알면서도 시스템 70개도 테스트할 수 없을 것이라고 확신한다. 제게는 10배나 많은 시스템이 있고 모두 2년의 테스트 기간이 있으며 데모 스토리가 있습니다. 문제는 정확히 얼마 동안 수익성 있게 작동했을 그러한 차량을 선택하는 데 있습니다. 사실 저는 통화쌍 거래가 아니라 "시스템 거래"를 하고 있습니다. 내 임무는 일부 쌍에 대한 거래를 열거나 닫는 것이 아니라 일부 시스템을 넣거나 제거하는 것입니다. 그리고 2년 만에 최적화를 수행한 이유는 무엇입니까? Georgiy Merts 2020.07.13 12:14 #2610 Renat Akhtyamov : 80이 완전한 슬래그라면 어떻게 리그에 700이 있을 수 있습니까? 140개밖에 없는걸로 아는데 --- 테스트에 대해 이렇게 말할 것입니다. 하나의 시스템이라도 테스트하는 것은 코드를 작성하는 것보다 수백 배 더 많은 시간이 걸립니다. 2가지 방향, 3가지 진입 방식, 4가지 지원 방식이 있습니다. 심볼당 총 24개의 시스템. 리그 TS "익숙한" 29자. 총계 - 696대의 차량이 있습니다. 모든 시스템은 계속 작동합니다. 각 시스템에는 "제한" 매개변수가 있으며 이를 초과하면 시스템이 고장나서 다시 최적화해야 합니다. 이러한 시스템은 일반적으로 매일 3~10개 있습니다. 따라서 모든 696 시스템은 항상 모든 데이터의 측정과 함께 최적화된 2년의 기록과 데모 작업 시간을 갖습니다("제한" 매개변수를 초과할 때까지). 거래자의 임무는 성능이 좋고 한동안 사용할 시스템을 선택하는 것입니다. 최고의 시스템에 대한 보고서 - 이 스레드에 매주 게시됩니다. 140(전체의 20%)은 최소한 어느 정도 이익의 징후를 보이는 시스템입니다. 코드 작성은 오래전에 끝났고 매우 간단한 시스템이 있습니다. 동일한 규칙에 따라 작업하는 Codebase의 무료 전문가 예제를 제공했습니다. 내 모든 전략은 3페니만큼 간단합니다. 나는 이미 동일한 원칙에 따라 정확히 일하는 Codebase의 전문가들을 보여주었습니다.
리그의 주요 아이디어는 어떤 원칙이 어떤 기호에서 작동하고 어떤 것이 작동하지 않는지 확인하는 것입니다.
내가 보았듯이 항상 수익성이 있는 차량은 없습니다. 그리고 지속적인 수익을 보장하는 유일한 방법은 시스템 간에 지속적으로 전환하는 것입니다. 이 스위치의 경우 항상 테스트된 시스템 세트가 있어야 합니다. 리그 TS가 바로 그런 세트입니다.
나는 "수익성있는 차량을 작성하는 방법"에 대한 질문이 없습니다. 나는 그것들을 많이 가지고 있습니다. 제 주요 질문은 사용 가능한 수익성 있는 차량 중에서 한동안 수익성이 있는 차량을 선택하는 방법입니다.
그건 그렇고, 당신은 지금 한 달에 몇 %를 벌고 있습니까? 비밀이 아닌 경우. 그리고 얼마나 많은 고문을 통해 다양화할 수 있다고 생각하십니까?
그리고 나는 시장의 특성에 따라 최적화의 정도를 찾을 수 있을 뿐이지만 항상 충족될 그런 일련의 가정을 구축하는 것이 가능하다고 믿습니다. 물론 이것은 매우 대담한 가정입니다. 아마도 그럴 수도 있지만 정도가 너무 다르기 때문에 작동하지 않을 것입니다. 하지만 찾고 있어요.
몰라요... 8년 동안 이 일에 성공하지 못했습니다.
예, 한 번 이상 말했습니다. 아직 유출한 적도 없고 철회한 적도 없습니다... 나는 끊임없이 "제로 주변에서 놀고 있습니다...
