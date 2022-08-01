무역 시스템 리그. 우리는 계속 일합니다. - 페이지 258 1...251252253254255256257258259260261262263264265...360 새 코멘트 trusky.sp 2020.06.04 12:03 #2571 안녕하세요! 오늘은 여기에 게시된 LEAGUE 데이터에 따라 TS 테스터를 실행해 보았습니다. 그러나 어떤 이유로 실행하면 오류가 발생합니다. "스텝과 스톱의 값이 틀립니다."라고 말합니다. 내가 뭔가 잘못하고 있는 건 아닐까??? 1. 매직 매개변수를 설정합니다. 2. 리스크 파라미터 설정 - 1~10을 여러 번 했는데 멈춤과 스텝이 안 뜨네요. 당신이 무엇을 잘못했는지 지적하십시오. 그리고 오류를 수정하는 방법?? 미리 감사드립니다 Georgiy Merts 2020.06.04 17:07 #2572 trusky.sp : 안녕하세요! 오늘은 여기에 게시된 LEAGUE 데이터에 따라 TS 테스터를 실행해 보았습니다. 그러나 어떤 이유로 실행하면 오류가 발생합니다. "스텝과 스톱의 값이 틀립니다."라고 말합니다. 내가 뭔가 잘못하고 있는 건 아닐까??? 1. 매직 매개변수를 설정합니다. 2. 리스크 파라미터 설정 - 1~10을 여러 번 했는데 멈춤과 스텝이 안 뜨네요. 당신이 무엇을 잘못했는지 지적하십시오. 그리고 오류를 수정하는 방법?? 미리 감사드립니다 괜찮은. 먼저 $10K를 예치하고 위험 매개변수는 0입니다(이는 일정한 최소 로트입니다). 오류가 표시됩니까? 위험은 거래에서 손실될 수 있는 예금의 이자 금액입니다. 때때로 간격 후에 거래가 열리는 경우가 발생합니다. 이 경우 오류가 있는 한 거래만 "건너뛰어야"하지만 나머지는 잘 작동합니다. 거기에 무엇이 잘못되었는지 - 판단하기가 어렵습니다. 최소한 로그를 봐야 합니다. trusky.sp 2020.06.04 19:42 #2573 다음은 스크린샷입니다. Vsavil은 분명히 모든 데이터이지만 모든 것이 동일합니다. 죄송합니다. 제 브라우저는 스페인어로 되어 있습니다. 그리고 여기 매개변수에서 제공하는 것이 있습니다. .... 정지 및 단계의 값이 올바르지 않습니다. 스카이프에서 화면을 켤 수 있습니다 .. Georgiy Merts 2020.06.04 19:49 #2574 trusky.sp : 다음은 스크린샷입니다. Vsavil은 분명히 모든 데이터이지만 모든 것이 동일합니다. 죄송합니다. 제 브라우저는 스페인어입니다. 그리고 여기 매개변수에서 제공하는 것이 있습니다. .... 정지 및 단계의 값이 올바르지 않습니다. 스카이프에서 화면을 켤 수 있습니다 .. 에에에에에에에에에에에에에에에로와 같이 틀리다. 당신 은 전략 테스터를 사용하는 방법을 읽었습니다! 최적화할 수 있는 유일한 매개변수는 위험 비율입니다. 그리고 "0에서 0으로"(몇 패스?) 최적화할 뿐만 아니라 "1에서 10까지" 마법을 최적화할 것입니다! "마법"이 무엇인지 정말로 이해하고 있습니까? 이것은 매개변수가 아닙니다! 이것은 선택한 시스템의 ID이며 "최적화"할 수 없습니다! 전략 테스터의 작동 방식을 읽고 최적화에 대한 위험만 감수하십시오. regcode를 0으로 유지하고 Magic - 원하는 것을 나타냅니다. 플러스 - 네팅 계정이 있는 것 같은데요? 리그 TS - MT4 호환 헤지 계정에서만 작동합니다. Expert Advisor를 최적화하고 최적화된 포럼을 어지럽히 지 않도록 Metatrader 5로 시작하는 방법 Maxim Kuznetsov 2020.06.04 19:55 #2575 Georgiy Merts : 에에에에에에에에에에에에에에에로와 같이 틀리다. 당신 은 전략 테스터를 사용하는 방법을 읽었습니다! 최적화할 수 있는 유일한 매개변수는 위험 비율입니다. 그리고 "0에서 0으로"(몇 패스?) 최적화할 뿐만 아니라 "1에서 10까지" 마법도 최적화할 것입니다! "마법"이 무엇인지 정말로 이해하고 있습니까? 이것은 매개변수가 아닙니다! 이것은 선택한 시스템의 ID이며 "최적화"할 수 없습니다! 전략 테스터의 작동 방식을 읽고 최적화에 대한 위험만 감수하십시오. regcode를 0으로 유지하고 Magic - 원하는 것을 나타냅니다. 플러스 - 네팅 계정이 있는 것 같은데요? 리그 TS - MT4 호환 헤지 계정에서만 작동합니다. 이것은 아마도 "리그"의 결함일 것입니다 - 최적화를 위한 것이 아닌 매개변수는 (입력과 달리) sinput이어야 합니다 ... trusky.sp 2020.06.04 20:33 #2576 Georgiy Merts : 에에에에에에에에에에에에에에에로와 같이 틀리다. 당신 은 전략 테스터를 사용하는 방법을 읽었습니다! 최적화할 수 있는 유일한 매개변수는 위험 비율입니다. 그리고 "0에서 0으로"(몇 패스?) 최적화할 뿐만 아니라 "1에서 10까지" 마법을 최적화할 것입니다! "마법"이 무엇인지 정말로 이해하고 있습니까? 이것은 매개변수가 아닙니다! 이것은 선택한 시스템의 ID이며 "최적화"할 수 없습니다! 전략 테스터의 작동 방식을 읽고 최적화에 대한 위험만 감수하십시오. regcode를 0으로 유지하고 Magic - 원하는 것을 나타냅니다. 플러스 - 네팅 계정이 있는 것 같은데요? 리그 TS - MT4 호환 헤지 계정에서만 작동합니다. 오늘 나는 전략 테스터를 사용하는 방법을 읽었습니다. 아마도 내가 뭔가를 잡지 못했을 것입니다. 그러나 내가 기억하는 한 Magic에 대해서는 거기에 아무것도 없었습니다. MAGIC 값을 삽입하면 나머지 매개변수는 결함에 의해 설정됩니다. 변경할 수 있습니다. 하지만 무엇을 위해??? 제 계정은 MT5입니다. 리그 파일을 다운로드할 때 아카이브가 3개 있었습니다. 제가 알기로는 제가 설치한 MT5용입니다. Georgiy Merts 2020.06.05 05:59 #2577 Maxim Kuznetsov : 이것은 아마도 "리그"의 결함일 것입니다 - 최적화를 위한 것이 아닌 매개변수는 (입력과 달리) sinput이어야 합니다 ... 예, "바보 보호"로서 올바른 결정에 동의합니다. 수락됨. 원칙적으로는 아무것도 최적화할 필요가 없다는 사실에서 진행하고 있습니다. 모든 것이 오랫동안 최적화되어 있으므로 시스템을 비교하고 필요한 것을 선택하고 허용 가능한 감소에 따라 위험을 설정하십시오. 하지만, 사람들이여, 나는 끊임없는 최적화에 익숙해져 있는 것이 사실입니다... 관성으로 모든 것을 연속적으로 최적화하려고 할 수 있습니다. Georgiy Merts 2020.06.05 06:04 #2578 trusky.sp : 오늘 나는 전략 테스터를 사용하는 방법을 읽었습니다. 아마도 내가 뭔가를 잡지 못했을 것입니다. 그러나 내가 기억하는 한 Magic에 대해서는 거기에 아무것도 없었습니다. MAGIC 값을 삽입하면 나머지 매개변수는 결함에 의해 설정됩니다. 변경할 수 있습니다. 하지만 무엇을 위해??? 내 계정은 MT5입니다. 리그 파일을 다운로드할 때 아카이브가 3개 있었습니다. 제가 알기로는 제가 설치한 MT5용입니다. 매직 - 전략 테스터 와 아무 관련 이 없습니다 . Magik은 달리고 싶은 차량의 번호인 식별자입니다. 이를 변경하면 다른 모든 매개변수가 기본적으로 설정된다는 것이 분명합니다. 그러나 질문 - 이 식별자를 최적화하려면 무엇을 하시겠습니까? 원하는 대로 설정을 변경할 수 있습니다. 세 가지가 있습니다. 매직 - 달리고자 하는 차량의 식별자(마법 목록은 아카이브에 첨부되어 있음). 위험 비율은 SL을 녹아웃할 경우 손실되는 각 거래의 최대 보증금입니다(SL 필요). 0일 수 있습니다. 이 경우 Expert Advisor는 일정한 최소 로트로 작업합니다. Regcode - 전략 테스터에서 역할을 하지 않지만 데모 또는 실제에서 Expert Advisor를 시작하는 데 필요한 값입니다(개방 모니터링 약속에 대해 무료로 제공됨). MT5 계정은 헤지 계정이어야 하며 MT4와만 호환됩니다. 원칙적으로 네팅 계정에서 작업을 시작하려고 할 때 리그 실행 파일이 종료되어야 합니다. 아카이브에는 세 개의 파일이 있습니다. 하나는 MT4용, 다른 하나는 MT5용, 세 번째는 리그의 마법사 목록입니다. Expert Advisor를 최적화하고 최적화된 10포인트 3.mq4 더 타이트한 후행 정지 Georgiy Merts 2020.06.08 08:24 #2579 현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다). 잔액 기준 상위 20위: 잔액별 상위 5개 차트: 거래 품질 상위 20위: 거래 품질별 상위 5개 차트: 최소 50 건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 14대: 최소 50건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 5대 차트: Georgiy Merts 2020.06.15 07:41 #2580 현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다). 잔액 기준 상위 20위: 잔액별 상위 5개 차트: 무역 품질 기준 상위 20개 TS: 거래 품질별 상위 5개 TS 차트: 최소 50 건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 11대: 최소 50건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 5대 차트: 1...251252253254255256257258259260261262263264265...360 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
안녕하세요! 오늘은 여기에 게시된 LEAGUE 데이터에 따라 TS 테스터를 실행해 보았습니다. 그러나 어떤 이유로 실행하면 오류가 발생합니다. "스텝과 스톱의 값이 틀립니다."라고 말합니다. 내가 뭔가 잘못하고 있는 건 아닐까???
1. 매직 매개변수를 설정합니다.
2. 리스크 파라미터 설정 - 1~10을 여러 번 했는데 멈춤과 스텝이 안 뜨네요.
당신이 무엇을 잘못했는지 지적하십시오. 그리고 오류를 수정하는 방법??
미리 감사드립니다
괜찮은.
먼저 $10K를 예치하고 위험 매개변수는 0입니다(이는 일정한 최소 로트입니다). 오류가 표시됩니까?
위험은 거래에서 손실될 수 있는 예금의 이자 금액입니다. 때때로 간격 후에 거래가 열리는 경우가 발생합니다. 이 경우 오류가 있는 한 거래만 "건너뛰어야"하지만 나머지는 잘 작동합니다.
거기에 무엇이 잘못되었는지 - 판단하기가 어렵습니다. 최소한 로그를 봐야 합니다.
다음은 스크린샷입니다. Vsavil은 분명히 모든 데이터이지만 모든 것이 동일합니다. 죄송합니다. 제 브라우저는 스페인어로 되어 있습니다.
그리고 여기 매개변수에서 제공하는 것이 있습니다. .... 정지 및 단계의 값이 올바르지 않습니다.
스카이프에서 화면을 켤 수 있습니다 ..
에에에에에에에에에에에에에에에로와 같이 틀리다. 당신 은 전략 테스터를 사용하는 방법을 읽었습니다!
최적화할 수 있는 유일한 매개변수는 위험 비율입니다. 그리고 "0에서 0으로"(몇 패스?) 최적화할 뿐만 아니라 "1에서 10까지" 마법을 최적화할 것입니다! "마법"이 무엇인지 정말로 이해하고 있습니까? 이것은 매개변수가 아닙니다! 이것은 선택한 시스템의 ID이며 "최적화"할 수 없습니다!
전략 테스터의 작동 방식을 읽고 최적화에 대한 위험만 감수하십시오. regcode를 0으로 유지하고 Magic - 원하는 것을 나타냅니다.
플러스 - 네팅 계정이 있는 것 같은데요? 리그 TS - MT4 호환 헤지 계정에서만 작동합니다.
이것은 아마도 "리그"의 결함일 것입니다 - 최적화를 위한 것이 아닌 매개변수는 (입력과 달리) sinput이어야 합니다 ...
오늘 나는 전략 테스터를 사용하는 방법을 읽었습니다. 아마도 내가 뭔가를 잡지 못했을 것입니다. 그러나 내가 기억하는 한 Magic에 대해서는 거기에 아무것도 없었습니다.
MAGIC 값을 삽입하면 나머지 매개변수는 결함에 의해 설정됩니다. 변경할 수 있습니다. 하지만 무엇을 위해???
제 계정은 MT5입니다. 리그 파일을 다운로드할 때 아카이브가 3개 있었습니다. 제가 알기로는 제가 설치한 MT5용입니다.
이것은 아마도 "리그"의 결함일 것입니다 - 최적화를 위한 것이 아닌 매개변수는 (입력과 달리) sinput이어야 합니다 ...
예, "바보 보호"로서 올바른 결정에 동의합니다.
수락됨.
원칙적으로는 아무것도 최적화할 필요가 없다는 사실에서 진행하고 있습니다. 모든 것이 오랫동안 최적화되어 있으므로 시스템을 비교하고 필요한 것을 선택하고 허용 가능한 감소에 따라 위험을 설정하십시오. 하지만, 사람들이여, 나는 끊임없는 최적화에 익숙해져 있는 것이 사실입니다... 관성으로 모든 것을 연속적으로 최적화하려고 할 수 있습니다.
매직 - 전략 테스터 와 아무 관련 이 없습니다 . Magik은 달리고 싶은 차량의 번호인 식별자입니다. 이를 변경하면 다른 모든 매개변수가 기본적으로 설정된다는 것이 분명합니다. 그러나 질문 - 이 식별자를 최적화하려면 무엇을 하시겠습니까?
원하는 대로 설정을 변경할 수 있습니다. 세 가지가 있습니다.
MT5 계정은 헤지 계정이어야 하며 MT4와만 호환됩니다. 원칙적으로 네팅 계정에서 작업을 시작하려고 할 때 리그 실행 파일이 종료되어야 합니다.
아카이브에는 세 개의 파일이 있습니다. 하나는 MT4용, 다른 하나는 MT5용, 세 번째는 리그의 마법사 목록입니다.
현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다).
잔액 기준 상위 20위:
잔액별 상위 5개 차트:
거래 품질 상위 20위:
거래 품질별 상위 5개 차트:
최소 50 건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 14대:
최소 50건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 5대 차트:
