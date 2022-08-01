무역 시스템 리그. 우리는 계속 일합니다. - 페이지 257 1...250251252253254255256257258259260261262263264...360 새 코멘트 Pavel Derenyvskyi 2020.04.22 12:33 #2561 좋은 오후, 리그에 연결할 수 있습니까? 나는 단지 500페이지를 읽고 싶지 않았을 뿐( Georgiy Merts 2020.04.22 14:26 #2562 Pavel Derenyvskyi : 좋은 오후, 리그에 연결할 수 있습니까? 나는 단지 500페이지를 읽고 싶지 않았을 뿐( 할 수 있다. 첨부된 아카이브 - MT4 및 MT5용 TS 리그의 현재 실행 가능한 모듈. 추가로 - 리그에 포함된 모든 현재 차량 목록, 마술사 및 사단을 나타냅니다(Excel'e에서 열림). 매일 여러 TS가 다시 최적화되므로 주기적으로 실행 가능한 모듈을 업데이트해야 합니다. 실행 가능한 모듈을 시작할 때 원하는 마법과 위험 비율을 지정해야 합니다. 전략 테스터에서 제한 없이 작동합니다. 데모 또는 실제에서 실행하려면 regcode를 지정해야 합니다. 각 regcode는 몇 개월 동안 유효하며 이 또는 여러 가지 마법 으로 무료 신호 를 열겠다는 약속에 대해 무료로 생성됩니다. 그런 신호를 연 사람은 실제라도, 심지어 자신의 신호에 대해서도, 심지어 PAMM에 대해서도 거래를 복사할 수 있습니다. 상관 없습니다. 조건은 필요한 경우 무료 신호를 연 다음 마법을 추가하거나 regcodes를 업데이트하는 것입니다. 모든 것이 유효합니다. 신호가 있고 이에 대한 regcode는 제한 없이 무료로 생성됩니다. 파일: _EALeague.zip 5806 kb Expert Advisor를 최적화하고 최적화된 MT5 한발짝 물러나?? 포트폴리오: PriceChannelExpert 및 기타 Georgiy Merts 2020.04.27 07:48 #2563 현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다). 잔액 기준 상위 20위: 균형 측면에서 최고 차트: 거래 품질 상위 20위: 최고의 무역 품질 차트: 50개 이상의 트랜잭션 이 있는 가장 오래된 TS: 가장 오래된 차량 차트: Georgiy Merts 2020.05.04 05:53 #2564 현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다). 잔액 기준 상위 20위: 잔액별 상위 5개 차트: 거래 품질 상위 20위: 거래 품질별 상위 5개 차트: 최소 50번의 거래가 있는 가장 오래된 TS 15개(최근 이벤트로 인해 15개의 TS만 기록에 50개 이상의 거래가 있고 아직 허용할 수 없는 행동을 보이지 않음): 최소 50건의 거래가 있는 가장 오래된 5명의 TC 차트: Expert Advisor를 최적화하고 최적화된 다중 통화 전문가 고문 프로그래머와 고객 간의 갈등에 Georgiy Merts 2020.05.11 16:24 #2565 현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다). 잔액 기준 상위 20위: 잔액별 상위 5개 차트: 거래 품질 상위 20위: 거래 품질별 상위 5개 차트: 최소 50 건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 15대: 최소 50건의 거래가 있는 가장 오래된 5명의 TC 차트: Georgiy Merts 2020.05.18 06:17 #2566 현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다). 잔액 기준 상위 20위: 잔액별 상위 5개 차트: 거래 품질 상위 20위: 거래 품질별 상위 5개 차트: 최소 50 건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 15대: 최소 50건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 5대 차트: Georgiy Merts 2020.05.25 06:57 #2567 현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다). 잔액 기준 상위 20위: 잔액별 상위 5개 차트: 거래 품질 상위 20위: 거래 품질별 상위 5개 차트: 50개 이상의 트랜잭션 이 있는 가장 오래된 13개의 TS: 최소 50건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 5대 차트: [삭제] 2020.05.25 07:40 #2568 Georgiy Merts : 현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다). 잔액 기준 상위 20위: 잔액별 상위 5개 차트: 거래 품질 상위 20위: 거래 품질별 상위 5개 차트: 50개 이상의 트랜잭션 이 있는 가장 오래된 13개의 TS: 최소 50건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 5대 차트: 상황은 확실히 흥미롭지, 그래 Georgiy Merts 2020.05.28 13:54 #2569 TS 리그의 현재 실행 가능한 모듈(두 가지 옵션 - MT4 및 MT5용). 또한 제작 날짜, 차량 유형 및 부서(Excel에서 열림)가 있는 모든 차량 목록이 첨부되어 있습니다. 테스터에서 모든 시스템이 제한 없이 작동함을 상기시킵니다. 데모 또는 실제에서 실행하려면 regcode가 필요합니다. 공개 모니터링을 약속하는 Regcode는 무료로 발행됩니다. 파일: EALeague.zip 5755 kb 나는 유익한 고문을 사겠다! Expert Advisor를 최적화하고 최적화된 FOREX - 동향, 예측 Georgiy Merts 2020.06.01 08:03 #2570 현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다). 잔액 기준 상위 20위: 잔액별 상위 5개 차트: 거래 품질 측면에서 상위 20개 TS: 거래 품질 측면에서 상위 5개 TS 차트: 최소 50 건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 13대: 최소 50건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 5대 차트: 1...250251252253254255256257258259260261262263264...360 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
좋은 오후, 리그에 연결할 수 있습니까? 나는 단지 500페이지를 읽고 싶지 않았을 뿐(
할 수 있다.
첨부된 아카이브 - MT4 및 MT5용 TS 리그의 현재 실행 가능한 모듈.
추가로 - 리그에 포함된 모든 현재 차량 목록, 마술사 및 사단을 나타냅니다(Excel'e에서 열림).
매일 여러 TS가 다시 최적화되므로 주기적으로 실행 가능한 모듈을 업데이트해야 합니다.
실행 가능한 모듈을 시작할 때 원하는 마법과 위험 비율을 지정해야 합니다. 전략 테스터에서 제한 없이 작동합니다.
데모 또는 실제에서 실행하려면 regcode를 지정해야 합니다.
각 regcode는 몇 개월 동안 유효하며 이 또는 여러 가지 마법 으로 무료 신호 를 열겠다는 약속에 대해 무료로 생성됩니다. 그런 신호를 연 사람은 실제라도, 심지어 자신의 신호에 대해서도, 심지어 PAMM에 대해서도 거래를 복사할 수 있습니다. 상관 없습니다. 조건은 필요한 경우 무료 신호를 연 다음 마법을 추가하거나 regcodes를 업데이트하는 것입니다. 모든 것이 유효합니다. 신호가 있고 이에 대한 regcode는 제한 없이 무료로 생성됩니다.
현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다).
잔액 기준 상위 20위:
균형 측면에서 최고 차트:
거래 품질 상위 20위:
최고의 무역 품질 차트:
50개 이상의 트랜잭션 이 있는 가장 오래된 TS:
가장 오래된 차량 차트:
TS 리그의 현재 실행 가능한 모듈(두 가지 옵션 - MT4 및 MT5용).
또한 제작 날짜, 차량 유형 및 부서(Excel에서 열림)가 있는 모든 차량 목록이 첨부되어 있습니다.
테스터에서 모든 시스템이 제한 없이 작동함을 상기시킵니다. 데모 또는 실제에서 실행하려면 regcode가 필요합니다. 공개 모니터링을 약속하는 Regcode는 무료로 발행됩니다.
