무역 시스템 리그. 우리는 계속 일합니다. - 페이지 254

[삭제] 2020.02.25 16:56 #2531

Georgiy Merts :

이해가 되지 않습니다. 이것이 제가 말하는 것과 어떻게 모순되는 것입니까?

괜찮은. 이는 시장이 변화하고 있다는 사실이며 모든 종류의 반대 원칙에 기반한 전체 시스템 세트를 항상 보유해야 한다는 결론으로 이어집니다. 모든 시스템을 한 번에 출시한 후 계속해서 작동하는 시스템을 선택할 수 있습니다. 맞아요, 오랫동안 좋은 결과를 보여줬던 시스템이 어느 순간 그 성과를 보여주지 않을 수도 있죠. 하지만 좋은 시스템보다 나쁜 시스템이 훨씬 더 많다는 사실을 바탕으로, 이익을 낸 시스템을 택하고, 얼마 동안은 그것을 보여줄 것이라는 사실을 기대하는 것이 낫다. 이익을 보여주지 않는 시스템을 취하는 방법, 그리고 그것이 지금 보여주기 시작할 것이라는 사실을 믿으십시오.

아이의 추론. 24개 기호에 대한 전체 열거 700 ts. 진지하게? 과정에서, 그 ts는 완전한 열거를 위해 훨씬 더 커야 합니다. 어느 시간대에 아직 가득 찼습니까?)? 아마추어

Georgiy Merts 2020.02.25 17:11 #2532

Vladimir Baskakov :

아이의 추론. 24개 기호에 대한 전체 열거 700 ts. 진지하게? 과정에서 해당 TS는 완전한 열거를 위해 훨씬 더 커야 합니다. 어느 시간대에 아직 가득 찼습니까?)? 아마추어

당신 자신은 아마추어입니다. 먼저 그들이 당신에게 하는 말을 듣고, 그 다음에는 영리해집니다.

"전체 열거"가 아니라 사용 가능한 기술의 "완전한 세트"입니다.

그럼 어떻게 모니터링을 할 것인가, 안 할 것인가?

Roman Shiredchenko 2020.02.25 18:06 #2533

Georgiy Merts :

알았어, 그게 중요해...

졸업장의 존재는 사람의 지식과 기술에 대해 거의 말하지 않습니다. 튜터로 인정합니다. :-)

[삭제] 2020.02.25 19:19 #2534

Georgiy Merts :

당신의 나쁜 생각을 병든 머리에서 건강한 머리로 옮기지 마십시오

Georgiy Merts 2020.02.25 20:02 #2535

Vladimir Baskakov :

당신의 나쁜 생각을 병든 머리에서 건강한 머리로 옮기지 마십시오

그게 다야, 그리고 내가 이것에 대해 말하는 것, 당신은 모니터링이 필요하지 않습니다. 내가 왜 그것을 해야 합니까?

누군가에게 필요한 일을 해야 합니다. 여기에 그래프가 필요합니다. 게시합니다. 누군가는 모니터링이 필요합니다. 가능합니다. 그리고 그래서 ... 나나 당신이나 다른 사람이 전혀 필요로하지 않는 것을 왜합니까?

Georgiy Merts 2020.03.02 06:31 #2536

현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다).

잔액 기준 상위 20위:

잔액별 상위 5개 차트:

거래 품질 상위 20위:

거래 품질별 상위 5개 차트:

50개 이상의 트랜잭션 이 있는 가장 오래된 TS:

최소 50건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 5대 차트:

Реter Konow 2020.03.04 22:23 #2537

Petros Shatakhtsyan :

문제는 여기에 당신의 사업의 무의미함을 이해하는 지식이 풍부한 사람들이 있다는 것입니다. 그러나 많은 사람들이 침묵합니다.

이 접근 방식은 아무데도 얻을 수 없습니다. 그것은 분명하다.

시장은 시시각각 변하고 있습니다. 변증법 제 2법칙은 여기에 적용되지 않습니다. "양적 변화를 질적 변화로 전환하는 법칙"

오늘 좋은 결과를 보여주는 거래 전략은 내일 나쁜 결과를 보일 것입니다. 그리고 내일은 그 반대가 될 것입니다.

그리고 그것들과 저글링을 하다 보면 어느 것을 선택하고 언제 적용할지 결정할 수 없을 것입니다.

명백한 추세는 오랫동안 계속되어 왔습니다. 시장 거래는 꾸준히 그리고 변함없이 그 의미를 잃어가고 있습니다. 그는 거래 투기꾼의 어리석은 모습에 끊임없이 쇠약해졌습니다. 처음에 사람들은 지역 및 글로벌 상황에서 제품의 비용 변화를 평가했지만 수십 년 후 제품은 상인의 관점에서 사라지기 시작했고 숫자는 머리 속에 남아 있었습니다. 이제 모두가 스스로 발명한 수학적 퍼즐을 끝없이 풀고 있습니다. 그리고 그 이면에는 더 이상 개체 비용이 없고 추상적인 가격 척도만 있습니다. 세계 사건에 대한 평가는 없습니다. 반면에 일부 공식의 흐름으로 설명되는 미친 성배 아이디어가 있습니다. 그들의 머리 속에는 무의미함에 충격을 주는 디지털 광기가 있어 그들이 알고 있는 것을 찾도록 만듭니다. 따라서 현대 시장은 예측할 수 없으며 더 이상 의미와 관련이 없습니다. 알고리즘 거래는 현실에서 수학적 정신분열증으로 도피하는 과정을 가속화할 뿐입니다.

하지만 잘했어 조지! 계속 탐색하고 검색하십시오.

흥미로운 생각의 경향 구독자 1200명!! 막 다른 골목

Roman Shiredchenko 2020.03.05 01:20 #2538

Реter Konow :

귀하의 게시물은 흥미롭게 읽을 수 있습니다. ATP.

Georgiy Merts 2020.03.05 05:28 #2539

Реter Konow :

따라서 현대 시장은 예측할 수 없습니다. 더 이상 의미와 연결되지 않습니다. 알고리즘 거래는 현실에서 수학적 정신분열증으로 도피하는 과정을 가속화할 뿐입니다.

아니요, 제 생각에는 여기에 또 다른 칩이 있습니다.

제 생각에 시장은 바닥에 물이 튀는 배와 같습니다. 한쪽에 앉기만 하면 젖을 수 없습니다. 그러나 많은 사람이 한쪽에 앉으면 배는 기울어지고 반대편에 있는 사람만 마를 것입니다. 그래서 승객들은 양쪽으로 뛰어다니며 서로를 속이려 하고, 남들보다 잘하는 쪽이 가장 덜 젖는다.

모든 "수학적 정신분열증"은 "다른 사람을 계산"하려는 시도의 결과일 뿐입니다. 여기서 이상한 점은 보이지 않습니다.

TS 리그는 그러한 시도 중 하나일 뿐입니다. 그 본질은 어떤 원칙이 어떤 기호에 작용하는지 확인하는 것입니다. 작동을 멈춘 시스템을 떠날 시간을 갖고 현재 수익성이 있는 시스템에서 작업을 시작합니다.

트레이딩 로봇 썼는데 마이너스 기고글 토론 "적응형 거래 엘리트 지표 :)

Georgiy Merts 2020.03.09 05:40 #2540

현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다).

잔액 기준 상위 20위:

잔액별 상위 5개 차트:

거래 품질 상위 20위:

거래 품질별 상위 5개 차트:

최소 50 건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 20대:

최소 50건의 거래가 있는 가장 오래된 5명의 TC 차트:
이해가 되지 않습니다. 이것이 제가 말하는 것과 어떻게 모순되는 것입니까?
괜찮은.
이는 시장이 변화하고 있다는 사실이며 모든 종류의 반대 원칙에 기반한 전체 시스템 세트를 항상 보유해야 한다는 결론으로 이어집니다.
모든 시스템을 한 번에 출시한 후 계속해서 작동하는 시스템을 선택할 수 있습니다.
맞아요, 오랫동안 좋은 결과를 보여줬던 시스템이 어느 순간 그 성과를 보여주지 않을 수도 있죠. 하지만 좋은 시스템보다 나쁜 시스템이 훨씬 더 많다는 사실을 바탕으로, 이익을 낸 시스템을 택하고, 얼마 동안은 그것을 보여줄 것이라는 사실을 기대하는 것이 낫다. 이익을 보여주지 않는 시스템을 취하는 방법, 그리고 그것이 지금 보여주기 시작할 것이라는 사실을 믿으십시오.
아이의 추론. 24개 기호에 대한 전체 열거 700 ts. 진지하게? 과정에서 해당 TS는 완전한 열거를 위해 훨씬 더 커야 합니다. 어느 시간대에 아직 가득 찼습니까?)? 아마추어
당신 자신은 아마추어입니다. 먼저 그들이 당신에게 하는 말을 듣고, 그 다음에는 영리해집니다.
"전체 열거"가 아니라 사용 가능한 기술의 "완전한 세트"입니다.
그럼 어떻게 모니터링을 할 것인가, 안 할 것인가?
알았어, 그게 중요해...
졸업장의 존재는 사람의 지식과 기술에 대해 거의 말하지 않습니다. 튜터로 인정합니다.
당신의 나쁜 생각을 병든 머리에서 건강한 머리로 옮기지 마십시오
그게 다야, 그리고 내가 이것에 대해 말하는 것, 당신은 모니터링이 필요하지 않습니다. 내가 왜 그것을 해야 합니까?
누군가에게 필요한 일을 해야 합니다. 여기에 그래프가 필요합니다. 게시합니다. 누군가는 모니터링이 필요합니다. 가능합니다. 그리고 그래서 ... 나나 당신이나 다른 사람이 전혀 필요로하지 않는 것을 왜합니까?
현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다).
잔액 기준 상위 20위:
잔액별 상위 5개 차트:
거래 품질 상위 20위:
거래 품질별 상위 5개 차트:
50개 이상의 트랜잭션 이 있는 가장 오래된 TS:
최소 50건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 5대 차트:
문제는 여기에 당신의 사업의 무의미함을 이해하는 지식이 풍부한 사람들이 있다는 것입니다. 그러나 많은 사람들이 침묵합니다.
이 접근 방식은 아무데도 얻을 수 없습니다. 그것은 분명하다.
시장은 시시각각 변하고 있습니다. 변증법 제 2법칙은 여기에 적용되지 않습니다. "양적 변화를 질적 변화로 전환하는 법칙"
오늘 좋은 결과를 보여주는 거래 전략은 내일 나쁜 결과를 보일 것입니다. 그리고 내일은 그 반대가 될 것입니다.
그리고 그것들과 저글링을 하다 보면 어느 것을 선택하고 언제 적용할지 결정할 수 없을 것입니다.
명백한 추세는 오랫동안 계속되어 왔습니다. 시장 거래는 꾸준히 그리고 변함없이 그 의미를 잃어가고 있습니다. 그는 거래 투기꾼의 어리석은 모습에 끊임없이 쇠약해졌습니다. 처음에 사람들은 지역 및 글로벌 상황에서 제품의 비용 변화를 평가했지만 수십 년 후 제품은 상인의 관점에서 사라지기 시작했고 숫자는 머리 속에 남아 있었습니다. 이제 모두가 스스로 발명한 수학적 퍼즐을 끝없이 풀고 있습니다. 그리고 그 이면에는 더 이상 개체 비용이 없고 추상적인 가격 척도만 있습니다. 세계 사건에 대한 평가는 없습니다. 반면에 일부 공식의 흐름으로 설명되는 미친 성배 아이디어가 있습니다. 그들의 머리 속에는 무의미함에 충격을 주는 디지털 광기가 있어 그들이 알고 있는 것을 찾도록 만듭니다. 따라서 현대 시장은 예측할 수 없으며 더 이상 의미와 관련이 없습니다. 알고리즘 거래는 현실에서 수학적 정신분열증으로 도피하는 과정을 가속화할 뿐입니다.
하지만 잘했어 조지! 계속 탐색하고 검색하십시오.
하지만 잘했어 조지! 계속 탐색하고 검색하십시오.
아니요, 제 생각에는 여기에 또 다른 칩이 있습니다.
제 생각에 시장은 바닥에 물이 튀는 배와 같습니다. 한쪽에 앉기만 하면 젖을 수 없습니다. 그러나 많은 사람이 한쪽에 앉으면 배는 기울어지고 반대편에 있는 사람만 마를 것입니다. 그래서 승객들은 양쪽으로 뛰어다니며 서로를 속이려 하고, 남들보다 잘하는 쪽이 가장 덜 젖는다.
모든 "수학적 정신분열증"은 "다른 사람을 계산"하려는 시도의 결과일 뿐입니다. 여기서 이상한 점은 보이지 않습니다.
TS 리그는 그러한 시도 중 하나일 뿐입니다. 그 본질은 어떤 원칙이 어떤 기호에 작용하는지 확인하는 것입니다. 작동을 멈춘 시스템을 떠날 시간을 갖고 현재 수익성이 있는 시스템에서 작업을 시작합니다.
현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다).
잔액 기준 상위 20위:
잔액별 상위 5개 차트:
거래 품질 상위 20위:
거래 품질별 상위 5개 차트:
최소 50 건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 20대:
최소 50건의 거래가 있는 가장 오래된 5명의 TC 차트: