무역 시스템 리그. 우리는 계속 일합니다. - 페이지 251 1...244245246247248249250251252253254255256257258...360 새 코멘트 [삭제] 2020.02.18 11:53 #2501 Georgiy Merts : 헤헤헤... 저기... 그냥 부러워... 누구에게도 모니터링을 약속한 적이 없습니다. 원하는 사람은 스스로 하게 하고 리그의 투자 비밀번호를 모든 사람에게 제공합니다. 시스템 원칙 중 - 나는 동일한 원칙에 따라 정확하게 작업하는 코드 기반에서 무료 전문가를 데려오기만 하면 어떤 비밀도 만들지 않습니다. 글쎄, 중재자는 당신이 더 적은 것을 제공했기 때문에 충성스럽습니다 ... 여기 그들은 가난한 사람들이며 내 "아무것도 아닌 사진"을 봐야합니다 ... 더 나은 것을 제안하고 "아무것도 아닌 그림"에 대해 이야기하십시오. 여기 당신이 맞습니다, bezrybe에서 ... Roman Shiredchenko 2020.02.18 13:40 #2502 Vladimir Baskakov : 즉, MQ에서 모니터링을 볼 수 없습니까? 모든 것이 분명해 다시 국수 "당신은 보게 될 것입니다"-모든 것이 현실입니다 !!! Roman Shiredchenko 2020.02.18 13:42 #2503 Vladimir Baskakov : 모니터링이 없고 앞으로도 없을 것이기 때문에 이 스레드를 삭제하고 싶습니다. 그리고 아무것도에 대한 모든 동일한 유형의 사진. 이유는 분명하지 않습니다. 중재자는 충성스럽습니다. 예... 에코가 당신을 갈라놓았습니다!!! 트롤 - 임계값! 자신 - 상단에 연결 하고 모니터링을 표시하는 데 약한 것은 무엇입니까? 미안하다? 추신 남자, 작업, 공개 패턴, 적어도 IMHO의 가치가 있습니다. 공개된 패턴, 그는 데모에서 TOP이지만 이익 거래와 함께 매개 변수의 실제 값을 배치하고 무엇을? 욕망이 있습니다. 연결, 아니요. 모든 것이 사랑입니다. 그 밖에 필요한 것은 명확하지 않습니다 ... 당신은 운전을 하십시오. [삭제] 2020.02.18 20:37 #2504 Roman Shiredchenko : 예... 에코가 당신을 갈라놓았습니다!!! 트롤 - 임계값! 자신 - 상단에 연결 하고 모니터링을 표시하는 데 약한 것은 무엇입니까? 미안하다? 추신 남자, 작업, 공개 패턴, 적어도 IMHO의 가치가 있습니다. 공개된 패턴, 그는 TOP이 데모에 있지만 이익 거래로 매개 변수의 실제 값을 배치합니다. 욕망이 있습니다. 연결, 아니요. 모든 것이 사랑입니다. 그 밖에 필요한 것은 명확하지 않습니다 ... 당신은 - 드라이브와 함께하세요. 약을 조심하세요 Georgiy Merts 2020.02.24 05:39 #2505 현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다). 잔액 기준 상위 20위: 잔액별 상위 5개 차트: 거래 품질 측면에서 최고의 TS: 거래 품질별 상위 5개 차트: 50개 이상의 트랜잭션 이 있는 가장 오래된 TS: 최소 50건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 5대 차트: [삭제] 2020.02.24 06:29 #2506 Georgiy Merts : 현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다). 잔액 기준 상위 20위: 잔액별 상위 5개 차트: 거래 품질 측면에서 최고의 TS: 거래 품질별 상위 5개 차트: 50개 이상의 트랜잭션 이 있는 가장 오래된 TS: 최소 50건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 5대 차트: 인상적인!!! Dariya Shapolova 2020.02.24 13:11 #2507 Vladimir Baskakov : 인상적인!!! 그리고 모니터링, 신호 또는 다른 것은 어디에 있습니까? 사진만 봅니다. Dariya Shapolova 2020.02.24 13:12 #2508 DARYIA SHAPOLOVA : 그리고 모니터링, 신호 또는 다른 것은 어디에 있습니까? 사진만 봅니다. 그리고 모두가 링크를 찾았고 신호가 제거되었습니다. Georgiy Merts 2020.02.24 14:39 #2509 DARYIA SHAPOLOVA : 그리고 모니터링, 신호 또는 다른 것은 어디에 있습니까? 나는 사진만 본다. 어떤 종류의 모니터링에 대해 이야기하고 있습니까? 리그에 700 TS가 있습니다. 700 신호 또는 700 모니터링을 원하십니까? 나는 그것을 모두 정리할 충분한 자원이 없습니다. 원하시는 분들을 위해 TS리그(Higher - 80 TS)의 어느 부문에서나 투자비밀번호를 부여하고 모니터링이나 시그널을 원하는대로 주선해 드립니다. 관심의 마법에 따라 거래를 선택하고 차트를 작성하는 것이 필요합니다. 나는 특별한 스크립트와 Excel'a의 도움으로 그것을 한다. 내 사진이 마음에 들지 않으면 직접 가져가세요. 비록 모니터링이지만 신호입니다. 투자비밀번호를 알려드립니다. [삭제] 2020.02.25 01:18 #2510 DARYIA SHAPOLOVA : 그리고 모니터링, 신호 또는 다른 것은 어디에 있습니까? 사진만 봅니다. 사진은 하이테크, 21세기, 매우 유익하고 유익합니다. 상위 지점에서 2년. 어떤 종류의 자체 모니터링이 있습니까? 1...244245246247248249250251252253254255256257258...360 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
헤헤헤... 저기... 그냥 부러워...
누구에게도 모니터링을 약속한 적이 없습니다. 원하는 사람은 스스로 하게 하고 리그의 투자 비밀번호를 모든 사람에게 제공합니다. 시스템 원칙 중 - 나는 동일한 원칙에 따라 정확하게 작업하는 코드 기반에서 무료 전문가를 데려오기만 하면 어떤 비밀도 만들지 않습니다.
글쎄, 중재자는 당신이 더 적은 것을 제공했기 때문에 충성스럽습니다 ... 여기 그들은 가난한 사람들이며 내 "아무것도 아닌 사진"을 봐야합니다 ...
더 나은 것을 제안하고 "아무것도 아닌 그림"에 대해 이야기하십시오.
즉, MQ에서 모니터링을 볼 수 없습니까? 모든 것이 분명해 다시 국수
"당신은 보게 될 것입니다"-모든 것이 현실입니다 !!!
모니터링이 없고 앞으로도 없을 것이기 때문에 이 스레드를 삭제하고 싶습니다. 그리고 아무것도에 대한 모든 동일한 유형의 사진. 이유는 분명하지 않습니다. 중재자는 충성스럽습니다.
예... 에코가 당신을 갈라놓았습니다!!!
트롤 - 임계값! 자신 - 상단에 연결 하고 모니터링을 표시하는 데 약한 것은 무엇입니까? 미안하다?
추신 남자, 작업, 공개 패턴, 적어도 IMHO의 가치가 있습니다. 공개된 패턴, 그는 데모에서 TOP이지만 이익 거래와 함께 매개 변수의 실제 값을 배치하고 무엇을? 욕망이 있습니다. 연결, 아니요. 모든 것이 사랑입니다. 그 밖에 필요한 것은 명확하지 않습니다 ...
당신은 운전을 하십시오.
예... 에코가 당신을 갈라놓았습니다!!!
트롤 - 임계값! 자신 - 상단에 연결 하고 모니터링을 표시하는 데 약한 것은 무엇입니까? 미안하다?
추신 남자, 작업, 공개 패턴, 적어도 IMHO의 가치가 있습니다. 공개된 패턴, 그는 TOP이 데모에 있지만 이익 거래로 매개 변수의 실제 값을 배치합니다. 욕망이 있습니다. 연결, 아니요. 모든 것이 사랑입니다. 그 밖에 필요한 것은 명확하지 않습니다 ...
당신은 - 드라이브와 함께하세요.
현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다).
잔액 기준 상위 20위:
잔액별 상위 5개 차트:
거래 품질 측면에서 최고의 TS:
거래 품질별 상위 5개 차트:
50개 이상의 트랜잭션 이 있는 가장 오래된 TS:
최소 50건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 5대 차트:
현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다).
잔액 기준 상위 20위:
잔액별 상위 5개 차트:
거래 품질 측면에서 최고의 TS:
거래 품질별 상위 5개 차트:
50개 이상의 트랜잭션 이 있는 가장 오래된 TS:
최소 50건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 5대 차트:
인상적인!!!
그리고 모니터링, 신호 또는 다른 것은 어디에 있습니까? 사진만 봅니다.
그리고 모니터링, 신호 또는 다른 것은 어디에 있습니까? 나는 사진만 본다.
어떤 종류의 모니터링에 대해 이야기하고 있습니까?
리그에 700 TS가 있습니다. 700 신호 또는 700 모니터링을 원하십니까?
나는 그것을 모두 정리할 충분한 자원이 없습니다.
원하시는 분들을 위해 TS리그(Higher - 80 TS)의 어느 부문에서나 투자비밀번호를 부여하고 모니터링이나 시그널을 원하는대로 주선해 드립니다. 관심의 마법에 따라 거래를 선택하고 차트를 작성하는 것이 필요합니다.
나는 특별한 스크립트와 Excel'a의 도움으로 그것을 한다. 내 사진이 마음에 들지 않으면 직접 가져가세요. 비록 모니터링이지만 신호입니다. 투자비밀번호를 알려드립니다.
그리고 모니터링, 신호 또는 다른 것은 어디에 있습니까? 사진만 봅니다.