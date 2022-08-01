무역 시스템 리그. 우리는 계속 일합니다. - 페이지 259 1...252253254255256257258259260261262263264265266...360 새 코멘트 Georgiy Merts 2020.06.22 07:42 #2581 현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다). 잔액 기준 상위 20위: 균형 측면에서 5대 최고의 차량 차트: 거래 품질 측면에서 상위 20개 TS: 거래 품질 측면에서 상위 5개 차트: 최소 50 건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 13대: 최소 50건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 5대 차트: Georgiy Merts 2020.06.29 05:48 #2582 현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다). 잔액 기준 상위 20위: 잔액별 상위 5개 차트: 무역 품질 기준 상위 20개 TS: 거래 품질별 상위 5개 TS 차트: 최소 50건의 거래가 있는 가장 오래된 16명의 TC: 최소 50건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 5대 차트: Georgiy Merts 2020.07.06 07:55 #2583 현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다). 잔액 기준 상위 20위: 잔액별 상위 5개 차트: 무역 품질 기준 상위 20개 TS: 거래 품질별 상위 5개 TS 차트: 50개 이상의 트랜잭션 이 있는 가장 오래된 TS: 50개 이상의 트랜잭션이 있는 가장 오래된 TS 5개: Ivan_Invanov 2020.07.07 09:07 #2584 모든 차량이 일정한 최소 로트로 작동하면 드로우다운에 대한 데이터를 얻는 것이 불가능합니다. 상대적 로트에서 고문은 본질적으로 웨이터가 될 수 있고 참지 못할 수 있기 때문에 아마도 지속적으로 병합될 것입니다. 그러나 최소한 로트에서는 쉽게 통과할 것이며 유망한 것처럼 보일 것입니다. 거래 시스템을 평가하는 가장 중요한 기준 중 하나는 최소 로트에서 얻을 수 없습니다. 그러한 테스트의 의미는 명확하지 않습니다. 분명히 상대적으로 많이 필요합니다. 예를 들어, 분명히 안전한 3 또는 10과 같은 동일한 비율의 위험을 만들고 봇의 감소를 볼 수 있습니다. EA 지표는 일반적으로 위험이 변경됨에 따라 비선형적으로 변경됩니다. 실제 거래가 계획된 곳에 둘 필요가 있습니다. 트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 비트코인 및 이와 관련된 [아카이브!] 포럼을 어지럽히 지 Georgiy Merts 2020.07.07 09:20 #2585 Ivan_Invanov : 모든 차량이 일정한 최소 로트로 작동하면 드로우다운에 대한 데이터를 얻는 것이 불가능합니다. 상대적 로트에서 고문은 본질적으로 웨이터가 될 수 있고 참을 수 없기 때문에 아마도 지속적으로 병합될 것입니다. 그러나 최소한 로트에서는 쉽게 통과할 것이고 유망한 것처럼 보일 것입니다. 거래 시스템을 평가하는 가장 중요한 기준 중 하나는 최소 로트에서 얻을 수 없습니다. 그러한 테스트의 의미는 명확하지 않습니다. 확실히 상대적으로 많이 필요합니다. 예를 들어, 분명히 안전한 3 또는 10과 같은 동일한 비율의 위험을 만들고 봇의 감소를 볼 수 있습니다. 즉, 어떻게 "얻을 수 없다"??? 첫째, 일정한 로트에 배수가 있는 경우 - 로트가 증가하면 - 배수가 더욱 보장됩니다(이득의 10%가 손실 10%보다 작기 때문에). 둘째, TS의 전망을 "균등하게 평가"할 수 있는 것은 일정한 로트입니다. 로트에 이자가 있는 경우 자기자본이 높은 거래의 가치가 낮은 거래보다 높을 것입니다. 마지막으로 - 실행 가능한 모듈은 주제의 상위에 게시되고 업데이트된 버전은 주기적으로 게시됩니다. 전략 테스터에서 모든 TS는 제한 없이 작동합니다. 데모 또는 실제에서 실행하려면 시스템에서 무료 신호 또는 모니터링을 열겠다는 약속으로 발행되는 무료 regcode가 필요합니다. 실행 가능한 모듈을 선택하고 필요하다고 생각하는 위험 비율을 설정하고 상대적 로트를 사용하여 감소를 평가합니다. 신호 : MQL5 거래 나는 유익한 고문을 사겠다! "내 신호"토론, 질문. Ivan_Invanov 2020.07.07 09:26 #2586 또 다른 가능한 문제가 있습니다. 동일한 자금 관리, 즉 스톱 앤 테이크의 크기를 설정할 때 어드바이저에게 가장 평등한 조건을 얻기 위해 이것은 아마도 완전히 정확하지 않을 것입니다. 왜냐하면 각 시스템은 아마도 이에 대한 개별적인 접근이 필요할 것이기 때문입니다 문제가 전혀 작동하지 않도록 하십시오. 그리고 시스템에 다른 관리가 있는 경우에는 이를 전혀 비교할 수 있는지 여부에 대한 질문이 발생합니다. 글쎄, 나는 그것이 우리의 유일한 전문가 고문이라면 우리가 할 것처럼 각각에 대해 최적화된 모든 동일한 매개변수 를 봅니다. Ivan_Invanov 2020.07.07 09:30 #2587 Georgiy Merts : 즉, 어떻게 "얻을 수 없다"??? 첫째, 일정한 로트에 배수가 있는 경우 - 로트가 증가하면 - 배수가 더욱 보장됩니다(이득의 10%가 손실 10%보다 작기 때문에). 둘째, TS의 전망을 "균등하게 평가"할 수 있는 것은 일정한 로트입니다. 로트에 이자가 있는 경우 자기자본이 높은 거래의 가치가 낮은 거래보다 높을 것입니다. 마지막으로 - 실행 가능한 모듈은 주제의 상위에 게시되고 업데이트된 버전은 주기적으로 게시됩니다. 전략 테스터에서 모든 TS는 제한 없이 작동합니다. 데모 또는 실제에서 실행하려면 시스템에서 무료 신호 또는 모니터링을 열겠다는 약속으로 발행되는 무료 regcode가 필요합니다. 실행 가능한 모듈을 선택하고 필요하다고 생각하는 위험 비율을 설정하고 상대적 로트를 사용하여 감소를 평가합니다. 예를 들어 드리겠습니다. 한 달에 3코펙을 지속적으로 생산하는 Expert Advisor를 고용하고 위험 매개변수를 약간 변경하여 배수 장치가 되었습니다. 왜 그러한 고문이 필요합니까? Ivan_Invanov 2020.07.07 09:34 #2588 Georgiy Merts : 즉, 어떻게 "얻을 수 없다"??? 첫째, 일정한 로트에 배수가 있는 경우 - 로트가 증가하면 - 배수가 더욱 보장됩니다(이득의 10%가 손실 10%보다 작기 때문에). 둘째, TS의 전망을 "균등하게 평가"할 수 있는 것은 일정한 로트입니다. 로트에 이자가 있는 경우 자기자본이 높은 거래의 가치가 낮은 거래보다 높을 것입니다. 마지막으로 - 실행 가능한 모듈은 주제의 상위에 게시되고 업데이트된 버전은 주기적으로 게시됩니다. 전략 테스터에서 모든 TS는 제한 없이 작동합니다. 데모 또는 실제에서 실행하려면 시스템에서 무료 신호 또는 모니터링을 열겠다는 약속으로 발행되는 무료 regcode가 필요합니다. 실행 가능한 모듈을 선택하고 필요하다고 생각하는 위험 비율을 설정하고 상대적 로트를 사용하여 감소를 평가합니다. 똑같이, 일정한 로트는 왜곡을 제공하고 " 균등하게 평가"할 수 없습니다. 보증금에 대한 로트의 비율은 보증금의 성장과 함께 끊임없이 변화하고 점점 더 안전해지기 때문입니다. 그리고 전투 매개 변수가 그에게 주어지 자마자 완전히 다른 그림이 나타납니다. Ivan_Invanov 2020.07.07 09:45 #2589 귀하는 일부 매개변수, 분명히 승리한 거래의 백분율을 사용하려고 합니다. 그리고 당신은 위험과 자금 관리의 변화로 인해 거래에서 승리한 비율이 동일하게 유지될 것이라고 가정합니다. 아니요, 저장되지 않습니다. 어드바이저의 모든 것은 서로 연결되어 있고 연결은 비선형적이며 한 번에 전체 매개변수 세트로 데모를 테스트하는 단 하나의 방법이 있습니다. 나는 당신의 일을 좋아했고, 당신이 절차에서 그렇게 명백한 실수를 하는 것은 유감입니다. 그것에 대해 생각해보십시오. 아마도 당신은 여전히 상대적으로 많이 필요할 것입니다. 어쨌든 노고에 감사드립니다. Georgiy Merts 2020.07.07 11:05 #2590 Ivan_Invanov : 또 다른 가능한 문제가 있습니다. 동일한 자금 관리, 즉 스톱 앤 테이크의 크기를 설정할 때 어드바이저에게 가장 평등한 조건을 얻기 위해 이것은 아마도 완전히 정확하지 않을 것입니다. 왜냐하면 각 시스템은 아마도 이에 대한 개별적인 접근이 필요할 것이기 때문입니다 문제가 전혀 작동하지 않도록 하십시오. 그리고 시스템에 다른 관리가 있는 경우에는 이를 전혀 비교할 수 있는지 여부에 대한 질문이 발생합니다. 글쎄, 나는 그것이 우리의 유일한 전문가 고문이라면 우리가 할 것처럼 각각에 대해 최적화된 모든 동일한 매개변수 를 봅니다. Stop 및 Take 크기는 시스템 최적화 시 결정됩니다. 그리고 자금 관리가 꺼져 있기 때문에 데모 계정에 대한 로트가 영구적으로 사용됩니다. 그리고 실제 작업에서는 위험 비율로 설정할 수 있습니다. 1...252253254255256257258259260261262263264265266...360 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다).
잔액 기준 상위 20위:
균형 측면에서 5대 최고의 차량 차트:
거래 품질 측면에서 상위 20개 TS:
거래 품질 측면에서 상위 5개 차트:
최소 50 건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 13대:
최소 50건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 5대 차트:
모든 차량이 일정한 최소 로트로 작동하면 드로우다운에 대한 데이터를 얻는 것이 불가능합니다. 상대적 로트에서 고문은 본질적으로 웨이터가 될 수 있고 참을 수 없기 때문에 아마도 지속적으로 병합될 것입니다. 그러나 최소한 로트에서는 쉽게 통과할 것이고 유망한 것처럼 보일 것입니다. 거래 시스템을 평가하는 가장 중요한 기준 중 하나는 최소 로트에서 얻을 수 없습니다. 그러한 테스트의 의미는 명확하지 않습니다. 확실히 상대적으로 많이 필요합니다. 예를 들어, 분명히 안전한 3 또는 10과 같은 동일한 비율의 위험을 만들고 봇의 감소를 볼 수 있습니다.
즉, 어떻게 "얻을 수 없다"???
첫째, 일정한 로트에 배수가 있는 경우 - 로트가 증가하면 - 배수가 더욱 보장됩니다(이득의 10%가 손실 10%보다 작기 때문에).
둘째, TS의 전망을 "균등하게 평가"할 수 있는 것은 일정한 로트입니다. 로트에 이자가 있는 경우 자기자본이 높은 거래의 가치가 낮은 거래보다 높을 것입니다.
마지막으로 - 실행 가능한 모듈은 주제의 상위에 게시되고 업데이트된 버전은 주기적으로 게시됩니다. 전략 테스터에서 모든 TS는 제한 없이 작동합니다. 데모 또는 실제에서 실행하려면 시스템에서 무료 신호 또는 모니터링을 열겠다는 약속으로 발행되는 무료 regcode가 필요합니다. 실행 가능한 모듈을 선택하고 필요하다고 생각하는 위험 비율을 설정하고 상대적 로트를 사용하여 감소를 평가합니다.
또 다른 가능한 문제가 있습니다. 동일한 자금 관리, 즉 스톱 앤 테이크의 크기를 설정할 때 어드바이저에게 가장 평등한 조건을 얻기 위해 이것은 아마도 완전히 정확하지 않을 것입니다. 왜냐하면 각 시스템은 아마도 이에 대한 개별적인 접근이 필요할 것이기 때문입니다 문제가 전혀 작동하지 않도록 하십시오. 그리고 시스템에 다른 관리가 있는 경우에는 이를 전혀 비교할 수 있는지 여부에 대한 질문이 발생합니다. 글쎄, 나는 그것이 우리의 유일한 전문가 고문이라면 우리가 할 것처럼 각각에 대해 최적화된 모든 동일한 매개변수 를 봅니다.
Stop 및 Take 크기는 시스템 최적화 시 결정됩니다.
그리고 자금 관리가 꺼져 있기 때문에 데모 계정에 대한 로트가 영구적으로 사용됩니다. 그리고 실제 작업에서는 위험 비율로 설정할 수 있습니다.