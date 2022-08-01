무역 시스템 리그. 우리는 계속 일합니다. - 페이지 249

새 코멘트
 
Georgiy Merts :

어느 쪽이든 차이가 있을 것입니다. 데모 계정에 SL과의 거래가 없다고 가정해 보겠습니다. 그리고 PAMM에는 있습니다. 이것은 트랜잭션이 하나만 있는 경우입니다. 일반적으로 모든 계정에서 동일합니다. 그리고 많은 거래가있을 때 일부는 확실히 다를 것입니다 ...

분명한. 그것은 바람직합니다 :-) 물론 모든 것이 일치하도록 ...
 
Georgiy Merts :

어느 쪽이든 차이가 있을 것입니다. 데모 계정에 SL과의 거래가 없다고 가정해 보겠습니다. 그리고 PAMM에는 있습니다. 이것은 트랜잭션이 하나만 있는 경우입니다. 일반적으로 모든 계정에서 동일합니다. 그리고 많은 거래가있을 때 일부는 확실히 다를 것입니다 ...

흥미로운 - 차이의 이유는 무엇입니까?

견적의 차이, 브로커의 내부 견적 필터에서? 예를 들어, 그 계정에서는 입찰에 대한 구매의 SL이 작동했지만 다른 계정에는 그러한 입찰 가격이 없었습니다...

 
Roman Shiredchenko :

흥미로운 - 차이의 이유는 무엇입니까?

견적의 차이, 브로커의 내부 견적 필터에서? 예를 들어, 그 계정에서 입찰에 대한 구매의 SL은 작동했지만 다른 하나는 그러한 입찰의 가격이 없었습니다...

따옴표의 차이일 뿐입니다. 나는 유로달러의 다섯 자리 포인트 하나가 어떻게 상당히 큰 차이로 이어지는지 한 번 이상 보았습니다. 한 계정에서 거래가 열렸지만 다른 계정에서는 열리지 않았습니다. 그리고 다음 바(일부 TS는 4시간제로 작동) - 상황이 변경되어 결과적으로 거래가 다른 계정이 아닌 한 계정에서 열립니다. 최대 트랜잭션 수가 1개이거나 반전 시스템인 경우 이 두 계정은 쉽게 "반위상"에 들어갈 수 있습니다.

그러나 TS가 안정적이라면 이 차이는 시간이 지남에 따라 매우 빠르게 "평준화"됩니다. 그러나 안정성이 없으면 차이가 증가하고 두 계정에 "컨트롤 샷"이 나타납니다.

지금은 더 이상 확인하지 않지만 2년 전 리그에서 TS를 시작했을 때 주목했습니다.

 

리더가 죽었으므로 실행 가능한 모듈을 업데이트할 때입니다.

최신 버전의 MT4, MT5용 TS 리그 및 리그의 모든 TS 목록(Excel에서 열림)

파일:
_EALeague.zip  5797 kb
[삭제]  
Georgiy Merts :

리더가 죽었으므로 실행 가능한 모듈을 업데이트할 때입니다.


완전히 무능력해진 가게를 문을 닫을 때가 되었나요?
 
Vladimir Baskakov :
완전히 무능력해진 가게를 문을 닫을 때가 되었나요?

"무능"한 곳을 손가락으로 보여줄 수 있습니까 ???

당신은 이동 평균 을 커버하기 위해 "완전히 무력한 상태"를 제안했습니다 ... 당신의 "능력"은 얼마입니까, Dasha?

[삭제]  
Georgiy Merts :

"무능"한 곳을 손가락으로 보여줄 수 있습니까 ???

당신은 이동 평균 을 커버하기 위해 "완전히 무력한 상태"를 제안했습니다 ... 당신의 "능력"은 얼마입니까, Dasha?

그는 자신이 최고의 TC가 Bose에 있다고 말했습니다.
 
Vladimir Baskakov :
그는 자신이 최고의 TC가 Bose에서 쉬었다고 말했습니다.

무슨 얘기를 하는 건가요 ? 최고의 차량에 대해 - 그래서 다시 최적화했습니다. 그게 다야, 그녀는 그녀의 방식대로 일했고, 당신이 원하는 대로 그녀는 리그에서 그것을 제거하고 새 리그를 넣었습니다.

 

현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다).

잔액 기준 상위 20위:

균형별 상위 5대 차량 차트:

무역 품질에 따른 상위 20개 TS:

거래 품질별 상위 5개 차트:

최소 50 건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 20대:

최소 50건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 5대 차트:

 

접미사가 있는 문자로 작업할 때 오류가 발생했습니다.

수정된 실행 파일:

파일:
EALeague.zip  5823 kb
1...242243244245246247248249250251252253254255256...360
새 코멘트