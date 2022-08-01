무역 시스템 리그. 우리는 계속 일합니다. - 페이지 249 1...242243244245246247248249250251252253254255256...360 새 코멘트 Roman Shiredchenko 2020.02.15 16:21 #2481 Georgiy Merts : 어느 쪽이든 차이가 있을 것입니다. 데모 계정에 SL과의 거래가 없다고 가정해 보겠습니다. 그리고 PAMM에는 있습니다. 이것은 트랜잭션이 하나만 있는 경우입니다. 일반적으로 모든 계정에서 동일합니다. 그리고 많은 거래가있을 때 일부는 확실히 다를 것입니다 ... 분명한. 그것은 바람직합니다 :-) 물론 모든 것이 일치하도록 ... Roman Shiredchenko 2020.02.15 16:26 #2482 Georgiy Merts : 어느 쪽이든 차이가 있을 것입니다. 데모 계정에 SL과의 거래가 없다고 가정해 보겠습니다. 그리고 PAMM에는 있습니다. 이것은 트랜잭션이 하나만 있는 경우입니다. 일반적으로 모든 계정에서 동일합니다. 그리고 많은 거래가있을 때 일부는 확실히 다를 것입니다 ... 흥미로운 - 차이의 이유는 무엇입니까? 견적의 차이, 브로커의 내부 견적 필터에서? 예를 들어, 그 계정에서는 입찰에 대한 구매의 SL이 작동했지만 다른 계정에는 그러한 입찰 가격이 없었습니다... Georgiy Merts 2020.02.15 17:29 #2483 Roman Shiredchenko : 흥미로운 - 차이의 이유는 무엇입니까? 견적의 차이, 브로커의 내부 견적 필터에서? 예를 들어, 그 계정에서 입찰에 대한 구매의 SL은 작동했지만 다른 하나는 그러한 입찰의 가격이 없었습니다... 따옴표의 차이일 뿐입니다. 나는 유로달러의 다섯 자리 포인트 하나가 어떻게 상당히 큰 차이로 이어지는지 한 번 이상 보았습니다. 한 계정에서 거래가 열렸지만 다른 계정에서는 열리지 않았습니다. 그리고 다음 바(일부 TS는 4시간제로 작동) - 상황이 변경되어 결과적으로 거래가 다른 계정이 아닌 한 계정에서 열립니다. 최대 트랜잭션 수가 1개이거나 반전 시스템인 경우 이 두 계정은 쉽게 "반위상"에 들어갈 수 있습니다. 그러나 TS가 안정적이라면 이 차이는 시간이 지남에 따라 매우 빠르게 "평준화"됩니다. 그러나 안정성이 없으면 차이가 증가하고 두 계정에 "컨트롤 샷"이 나타납니다. 지금은 더 이상 확인하지 않지만 2년 전 리그에서 TS를 시작했을 때 주목했습니다. [경고, 주제 닫힘!] 포럼을 봉투 2.11 Sultonov의 시스템 표시기 Georgiy Merts 2020.02.16 06:06 #2484 리더가 죽었으므로 실행 가능한 모듈을 업데이트할 때입니다. 최신 버전의 MT4, MT5용 TS 리그 및 리그의 모든 TS 목록(Excel에서 열림) 파일: _EALeague.zip 5797 kb [삭제] 2020.02.16 13:25 #2485 Georgiy Merts : 리더가 죽었으므로 실행 가능한 모듈을 업데이트할 때입니다. 완전히 무능력해진 가게를 문을 닫을 때가 되었나요? Georgiy Merts 2020.02.16 14:43 #2486 Vladimir Baskakov : 완전히 무능력해진 가게를 문을 닫을 때가 되었나요? "무능"한 곳을 손가락으로 보여줄 수 있습니까 ??? 당신은 이동 평균 을 커버하기 위해 "완전히 무력한 상태"를 제안했습니다 ... 당신의 "능력"은 얼마입니까, Dasha? [삭제] 2020.02.16 15:04 #2487 Georgiy Merts : "무능"한 곳을 손가락으로 보여줄 수 있습니까 ??? 당신은 이동 평균 을 커버하기 위해 "완전히 무력한 상태"를 제안했습니다 ... 당신의 "능력"은 얼마입니까, Dasha? 그는 자신이 최고의 TC가 Bose에 있다고 말했습니다. Georgiy Merts 2020.02.17 06:51 #2488 Vladimir Baskakov : 그는 자신이 최고의 TC가 Bose에서 쉬었다고 말했습니다. 무슨 얘기를 하는 건가요 ? 최고의 차량에 대해 - 그래서 다시 최적화했습니다. 그게 다야, 그녀는 그녀의 방식대로 일했고, 당신이 원하는 대로 그녀는 리그에서 그것을 제거하고 새 리그를 넣었습니다. Georgiy Merts 2020.02.17 06:54 #2489 현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다). 잔액 기준 상위 20위: 균형별 상위 5대 차량 차트: 무역 품질에 따른 상위 20개 TS: 거래 품질별 상위 5개 차트: 최소 50 건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 20대: 최소 50건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 5대 차트: Georgiy Merts 2020.02.17 09:28 #2490 접미사가 있는 문자로 작업할 때 오류가 발생했습니다. 수정된 실행 파일: 파일: EALeague.zip 5823 kb 1...242243244245246247248249250251252253254255256...360 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
흥미로운 - 차이의 이유는 무엇입니까?
견적의 차이, 브로커의 내부 견적 필터에서? 예를 들어, 그 계정에서는 입찰에 대한 구매의 SL이 작동했지만 다른 계정에는 그러한 입찰 가격이 없었습니다...
따옴표의 차이일 뿐입니다. 나는 유로달러의 다섯 자리 포인트 하나가 어떻게 상당히 큰 차이로 이어지는지 한 번 이상 보았습니다. 한 계정에서 거래가 열렸지만 다른 계정에서는 열리지 않았습니다. 그리고 다음 바(일부 TS는 4시간제로 작동) - 상황이 변경되어 결과적으로 거래가 다른 계정이 아닌 한 계정에서 열립니다. 최대 트랜잭션 수가 1개이거나 반전 시스템인 경우 이 두 계정은 쉽게 "반위상"에 들어갈 수 있습니다.
그러나 TS가 안정적이라면 이 차이는 시간이 지남에 따라 매우 빠르게 "평준화"됩니다. 그러나 안정성이 없으면 차이가 증가하고 두 계정에 "컨트롤 샷"이 나타납니다.
지금은 더 이상 확인하지 않지만 2년 전 리그에서 TS를 시작했을 때 주목했습니다.
리더가 죽었으므로 실행 가능한 모듈을 업데이트할 때입니다.
최신 버전의 MT4, MT5용 TS 리그 및 리그의 모든 TS 목록(Excel에서 열림)
완전히 무능력해진 가게를 문을 닫을 때가 되었나요?
당신은 이동 평균 을 커버하기 위해 "완전히 무력한 상태"를 제안했습니다 ... 당신의 "능력"은 얼마입니까, Dasha?
당신은 이동 평균 을 커버하기 위해 "완전히 무력한 상태"를 제안했습니다 ... 당신의 "능력"은 얼마입니까, Dasha?
그는 자신이 최고의 TC가 Bose에서 쉬었다고 말했습니다.
무슨 얘기를 하는 건가요 ? 최고의 차량에 대해 - 그래서 다시 최적화했습니다. 그게 다야, 그녀는 그녀의 방식대로 일했고, 당신이 원하는 대로 그녀는 리그에서 그것을 제거하고 새 리그를 넣었습니다.
현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다).
잔액 기준 상위 20위:
균형별 상위 5대 차량 차트:
무역 품질에 따른 상위 20개 TS:
거래 품질별 상위 5개 차트:
최소 50 건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 20대:
최소 50건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 5대 차트:
접미사가 있는 문자로 작업할 때 오류가 발생했습니다.
수정된 실행 파일: