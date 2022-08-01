무역 시스템 리그. 우리는 계속 일합니다. - 페이지 256 1...249250251252253254255256257258259260261262263...360 새 코멘트 podotr 2020.03.27 10:07 #2551 Georgiy Merts : 누가 계산할까요? 역사에 대한 형평성을 계산하는 것은 훨씬 더 어렵습니다. 이것은 잔액을 위한 것입니다. 모든 거래를 선택하고 결과를 합산했습니다. 그리고 주식의 경우 - 각 거래마다 이 상품이 어떻게 변했는지 살펴봐야 합니다. 그러한 평가의 복잡성이 너무 많이 증가합니다... 그리고 그 점은 무엇입니까? 리그의 TS에는 "스테이저"가 없습니다. 모든 거래에는 항상 고정 SL이 있으며 절대 증가하지 않습니다. 시스템의 마지막 모듈 바로 위에 가능성이 있습니다. 테스터에서 - 제한없이 작동합니다. 마법을 지정하고, 위험을 표시하고, regcode를 채우지 않고, 테스터에 필요하지 않습니다. 그러면 차트와 균형, 그리고 자산을 얻을 수 있습니다... 하지만 주식 차트를 보고 싶은 분들을 위해 모든 TS의 거래가 쌓이는 리그의 3개 디비전 모두의 계정에 대한 투자 비밀번호를 줄 수 있습니다. 마법의 관점에서 흥미로운 것을 선택하고 주식 차트를 작성하십시오. . 여기에 하나가있었습니다. Dasha Baskakov ... 모든 것이 그에게 잘못되었습니다 ... 그리고 "리그가 필요하지 않습니다"... 그리고 "리그 신호가 없습니다"... 그리고 "모니터링이 없습니다"... 그리고 당신이 그에게 제안할 때 - 받아라, 투자 비밀번호는 이미 게시되어 있습니다. 필요한 경우 다시 게시하고, 적어도 신호를 구성하고, 적어도 모니터링하고, 적어도 주식 차트를 구성합니다. - 그러면 즉시 날아갈 것입니다.. 누군가가 그것을 할 때 우리는 항상 볼 준비가되어 있습니다 ... 그리고 우리 자신이 ... 그것이 필요한 이유는 ... 물론 문제가 아닙니다. 투표율, 암호를 던지십시오. 우리는 보게 될 것입니다. 하지만 메이북은 여기에서 높은 평가를 받지 못하는 것 같은데요? 중재자가 마무리되지 않으면 스크린샷을 게시할 수 있습니다. 칠면조는 자신의 노력으로 형평성을 구축하지 않았습니다. 원칙적으로 정지가 없는 경우 잔액은 자본과 거의 일치해야 합니다(중간 위험). Georgiy Merts 2020.03.27 14:24 #2552 podotr : 물론 문제가 아닙니다. 투표율, 암호를 던지십시오 - 우리는 보게 될 것입니다. 하지만 메이북은 여기에서 높은 평가를 받지 못하는 것 같은데요? 중재자가 마무리되지 않으면 스크린샷을 게시할 수 있습니다. 칠면조는 자신의 노력으로 형평성을 구축하지 않았습니다. 원칙적으로 정지가 없는 경우 잔액은 자본과 거의 일치해야 합니다(중간 위험). 괜찮아요. MT4 계정 서버: Alpari-ECN-데모 디비전 하이: 로그인: 9968945 투자자 비밀번호: iAuWgDi9 부문 매체: 로그인: 60088262 투자자 비밀번호: jXcBzYs3 낮은 부문: 로그인: 60179305 투자자 비밀번호: OSri5S4 기록 보관소 위의 모든 마법 목록은 어디에서 어떤 마법이 작동하는지 나타냅니다. 그러나 매일 변화가 있습니다. 시스템은 부서에서 부서로 이동하고 용납할 수 없는 행동을 보인 시스템은 다시 최적화됩니다. Georgiy Merts 2020.03.30 06:42 #2553 현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다). 잔액 기준 상위 20위: 잔액별 상위 5개 차트: 무역 품질 상위 20위: 거래 품질별 상위 5개 차트: 50개 이상의 트랜잭션이 있는 가장 오래된 TS 20개: 최소 50건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 5대 차트: podotr 2020.03.30 15:17 #2554 Georgiy Merts : 괜찮아요. MT4 계정 서버: Alpari-ECN-데모 디비전 하이: 로그인: 9968945 투자자 비밀번호: iAuWgDi9 부문 매체: 로그인: 60088262 투자자 비밀번호: jXcBzYs3 낮은 부문: 로그인: 60179305 투자자 비밀번호: OSri5S4 기록 보관소 위의 모든 마법 목록은 어디에서 어떤 마법이 작동하는지 나타냅니다. 그러나 매일 변화가 있습니다. 시스템은 부서에서 부서로 이동하고 용납할 수 없는 행동을 보인 시스템은 다시 최적화됩니다. 시스템에 문제가 있습니다. 추가되지 않음 - 보충에 대한 정보 부족에 대해 맹세하지만 2017(높은 부문)의 전체 기록을 표시했지만 중간 - 같은 이야기 Georgiy Merts 2020.03.31 19:00 #2555 podotr : 시스템에 문제가 있습니다. 추가되지 않음 - 보충에 대한 정보 부족에 대해 맹세하지만 2017(높은 부문)의 전체 기록을 표시했지만 중간 - 같은 이야기 이해하지 못했습니다. 무엇을 "추가"하시겠습니까? 전체 스토리를 표시하면 훌륭합니다. 이제 관심 있는 마술이 무엇인지 살펴보고 이 마술에 대한 모든 거래를 선택하고 거래 결과를 플로팅합니다. 아무것도 추가할 필요가 없습니다. 이것은 투자자의 비밀번호, 즉 읽기 전용입니다. Georgiy Merts 2020.04.06 05:57 #2556 현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다). 잔액 기준 상위 20위: 잔액별 상위 5개 차트: 거래 품질 상위 20위: 거래 품질별 상위 5개 차트: 최소 50 건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 20대 최소 50건의 거래가 있는 가장 오래된 5대의 차량 차트 Georgiy Merts 2020.04.13 05:39 #2557 현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다). 잔액 기준 상위 20위: 균형 면에서 상위 5위: 거래 품질 측면에서 최고의 TS: 거래 품질 측면에서 상위 5개: 최소 50 건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 20대 50개 이상의 트랜잭션이 있는 가장 오래된 TS 5개: Georgiy Merts 2020.04.20 07:39 #2558 현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다). 잔액 기준 상위 20위: 잔액별 상위 5개 차트: 거래 품질 상위 20위: 거래 품질별 상위 5개 차트: 최소 50건의 트랜잭션 이 있는 가장 오래된 TS.(최근 급격한 변동으로 인해 많은 TS가 "컨트롤 샷"을 보여 50건의 트랜잭션이 있고 충격에서 살아남은 TS의 수는 18개에 불과함): 50개 이상의 트랜잭션이 있는 가장 오래된 TS 5개: Expert Advisor를 최적화하고 최적화된 조언자를 작성해야 합니다. 나는 논의 [삭제] 2020.04.20 19:22 #2559 어떤 그라운드호그 데이 Georgiy Merts 2020.04.21 05:35 #2560 Vladimir Baskakov : 어떤 그라운드호그의 날 뭐라고요 ? 항상 다른 차량이 테이블에 있는 경우 "Groundhog Day"는 어디에 있습니까? 나는 Groundhog Day를 보게되어 기쁠 것입니다. 그러면 사용할 차량이 즉시 분명해질 것입니다 ... 1...249250251252253254255256257258259260261262263...360 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
누가 계산할까요?
역사에 대한 형평성을 계산하는 것은 훨씬 더 어렵습니다. 이것은 잔액을 위한 것입니다. 모든 거래를 선택하고 결과를 합산했습니다. 그리고 주식의 경우 - 각 거래마다 이 상품이 어떻게 변했는지 살펴봐야 합니다. 그러한 평가의 복잡성이 너무 많이 증가합니다... 그리고 그 점은 무엇입니까? 리그의 TS에는 "스테이저"가 없습니다. 모든 거래에는 항상 고정 SL이 있으며 절대 증가하지 않습니다.
시스템의 마지막 모듈 바로 위에 가능성이 있습니다. 테스터에서 - 제한없이 작동합니다. 마법을 지정하고, 위험을 표시하고, regcode를 채우지 않고, 테스터에 필요하지 않습니다. 그러면 차트와 균형, 그리고 자산을 얻을 수 있습니다...
하지만 주식 차트를 보고 싶은 분들을 위해 모든 TS의 거래가 쌓이는 리그의 3개 디비전 모두의 계정에 대한 투자 비밀번호를 줄 수 있습니다. 마법의 관점에서 흥미로운 것을 선택하고 주식 차트를 작성하십시오. .
여기에 하나가있었습니다. Dasha Baskakov ... 모든 것이 그에게 잘못되었습니다 ... 그리고 "리그가 필요하지 않습니다"... 그리고 "리그 신호가 없습니다"... 그리고 "모니터링이 없습니다"... 그리고 당신이 그에게 제안할 때 - 받아라, 투자 비밀번호는 이미 게시되어 있습니다. 필요한 경우 다시 게시하고, 적어도 신호를 구성하고, 적어도 모니터링하고, 적어도 주식 차트를 구성합니다. - 그러면 즉시 날아갈 것입니다.. 누군가가 그것을 할 때 우리는 항상 볼 준비가되어 있습니다 ... 그리고 우리 자신이 ... 그것이 필요한 이유는 ...
원칙적으로 정지가 없는 경우 잔액은 자본과 거의 일치해야 합니다(중간 위험).
물론 문제가 아닙니다. 투표율, 암호를 던지십시오 - 우리는 보게 될 것입니다. 하지만 메이북은 여기에서 높은 평가를 받지 못하는 것 같은데요? 중재자가 마무리되지 않으면 스크린샷을 게시할 수 있습니다. 칠면조는 자신의 노력으로 형평성을 구축하지 않았습니다.
원칙적으로 정지가 없는 경우 잔액은 자본과 거의 일치해야 합니다(중간 위험).
괜찮아요.
MT4 계정
서버: Alpari-ECN-데모
디비전 하이:
로그인: 9968945
투자자 비밀번호: iAuWgDi9
부문 매체:
로그인: 60088262
투자자 비밀번호: jXcBzYs3
낮은 부문:
로그인: 60179305
투자자 비밀번호: OSri5S4
기록 보관소 위의 모든 마법 목록은 어디에서 어떤 마법이 작동하는지 나타냅니다. 그러나 매일 변화가 있습니다. 시스템은 부서에서 부서로 이동하고 용납할 수 없는 행동을 보인 시스템은 다시 최적화됩니다.
현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다).
잔액 기준 상위 20위:
잔액별 상위 5개 차트:
무역 품질 상위 20위:
거래 품질별 상위 5개 차트:
50개 이상의 트랜잭션이 있는 가장 오래된 TS 20개:
최소 50건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 5대 차트:
괜찮아요.
MT4 계정
서버: Alpari-ECN-데모
디비전 하이:
로그인: 9968945
투자자 비밀번호: iAuWgDi9
부문 매체:
로그인: 60088262
투자자 비밀번호: jXcBzYs3
낮은 부문:
로그인: 60179305
투자자 비밀번호: OSri5S4
기록 보관소 위의 모든 마법 목록은 어디에서 어떤 마법이 작동하는지 나타냅니다. 그러나 매일 변화가 있습니다. 시스템은 부서에서 부서로 이동하고 용납할 수 없는 행동을 보인 시스템은 다시 최적화됩니다.
중간 - 같은 이야기
시스템에 문제가 있습니다. 추가되지 않음 - 보충에 대한 정보 부족에 대해 맹세하지만 2017(높은 부문)의 전체 기록을 표시했지만
중간 - 같은 이야기
이해하지 못했습니다.
무엇을 "추가"하시겠습니까? 전체 스토리를 표시하면 훌륭합니다. 이제 관심 있는 마술이 무엇인지 살펴보고 이 마술에 대한 모든 거래를 선택하고 거래 결과를 플로팅합니다.
아무것도 추가할 필요가 없습니다. 이것은 투자자의 비밀번호, 즉 읽기 전용입니다.
현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다).
잔액 기준 상위 20위:
잔액별 상위 5개 차트:
거래 품질 상위 20위:
거래 품질별 상위 5개 차트:
최소 50 건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 20대
최소 50건의 거래가 있는 가장 오래된 5대의 차량 차트
현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다).
잔액 기준 상위 20위:
균형 면에서 상위 5위:
거래 품질 측면에서 최고의 TS:
거래 품질 측면에서 상위 5개:
최소 50 건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 20대
50개 이상의 트랜잭션이 있는 가장 오래된 TS 5개:
현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다).
잔액 기준 상위 20위:
잔액별 상위 5개 차트:
거래 품질 상위 20위:
거래 품질별 상위 5개 차트:
최소 50건의 트랜잭션 이 있는 가장 오래된 TS.(최근 급격한 변동으로 인해 많은 TS가 "컨트롤 샷"을 보여 50건의 트랜잭션이 있고 충격에서 살아남은 TS의 수는 18개에 불과함):
50개 이상의 트랜잭션이 있는 가장 오래된 TS 5개:
어떤 그라운드호그의 날
뭐라고요 ? 항상 다른 차량이 테이블에 있는 경우 "Groundhog Day"는 어디에 있습니까?
나는 Groundhog Day를 보게되어 기쁠 것입니다. 그러면 사용할 차량이 즉시 분명해질 것입니다 ...