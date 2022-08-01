무역 시스템 리그. 우리는 계속 일합니다. - 페이지 298

새 코멘트
 
Georgiy Merts :

현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다).

잔액 기준 상위 20위:

잔액별 상위 5개 차트:

거래 품질 상위 20위:

거래 품질별 상위 5개 차트:

최소 50 건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 20대:

최소 50건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 5대 차트:

Georgy, 어렵지 않습니다. 어떤 기사가 TS에 점퍼가 있는지, 이익을 얻는 것과 같은, 흥미로운 .... 거기에서 여러 가지 빛깔의 비뚤어진 위아래로 .. 픽업해야 하는 것처럼 비뚤어진 로봇에 ....
 
Georgiy Merts :

현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다).

잔액 기준 상위 20위:

잔액별 상위 5개 차트:

거래 품질 상위 20위:

거래 품질별 상위 5개 차트:

최소 50 건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 20대:

최소 50건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 5대 차트:

가장 낮은 차트에는 이전에 동일한 설정으로 상위 차트에 있던 로봇이 있습니까?
 
Aleksey Masterov :
Georgy, 어렵지 않습니다. 어떤 기사가 TS에 점퍼가 있는지, 이익을 얻는 것과 같은, 흥미로운 .... 거기에서 여러 가지 빛깔의 비뚤어진 위아래로 .. 픽업해야 하는 것처럼 비뚤어진 로봇에 ....

네, 그런 기사도 기억나지 않습니다! 나는 확실히 그것을 쓰지 않았다 ... 그리고 그것이 어딘가에 있다면 - 글쎄, 나는 그것을 보지 못했다 ...

 
Aleksey Masterov :
가장 낮은 차트에는 이전에 동일한 설정으로 상위 차트에 있던 로봇이 있습니까?

네. 최적화 후 로봇의 매개변수는 고정되어 거래에서 철회될 때까지 변경되지 않습니다. 차트에 마술사가 있으면 어디에서나 같은 로봇입니다.

 
Georgiy Merts :

네, 그런 기사도 기억나지 않습니다! 나는 확실히 그것을 쓰지 않았다 ... 그리고 그것이 어딘가에 있다면 - 글쎄, 나는 그것을 보지 못했다 ...

안쓴게 분명하니 개인적으로 쓰겠습니다. 있구나, 득템하는 TS로 뛰어들기엔 너무 늦은듯, 물이 빠지기 시작하는듯....이건 TS LEAGUE 전인데...
 
Georgiy Merts :

네. 최적화 후 로봇의 매개변수는 고정되어 거래에서 철회될 때까지 변경되지 않습니다. 차트에 마술사가 있으면 어디에서나 같은 로봇입니다.

이해할 수 있습니다. sp.
 

현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다).

잔액 기준 상위 20위:

잔액별 상위 5개 차트:

무역 품질 면에서 20TS 이상:

거래 품질별 상위 5개 TS 차트:

최소 50 건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 20대:

최소 50건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 5대 차트:

 

음... 역시 예상대로 상의의 '아름다움'이 눈에 띄게 줄어들었습니다.

이전에 SL 제한 이전 - "품질"상단에서 최소 품질은 100%보다 1/4 또는 1/3 이상 높았지만 이제 최소 품질은 1보다 20% 낮고 5대의 차량만 위의 품질을 갖습니다. 하나. 예, 그리고 차트는 시스템이 특히 상위 "균형"에서 "트위스트"되었음을 보여줍니다.

음... 다음에 어떻게 되는지 보자...

[삭제]  
Georgiy Merts :

음... 역시 예상대로 상의의 '아름다움'이 눈에 띄게 줄어들었습니다.

이전에 SL 제한 이전 - "품질"상단에서 최소 품질은 100%보다 1/4 또는 1/3 이상 높았지만 이제 최소 품질은 1보다 20% 낮고 5대의 차량만 위의 품질을 갖습니다. 하나. 예, 그리고 차트는 시스템이 특히 상위 "균형"에서 "트위스트"되었음을 보여줍니다.

음... 다음에 어떻게 되는지 보자...

최대 50점까지 실제 정지를 하면 정상에 아무도 없습니다. 그리고 로트가 정상이라면... 일반적으로 리그의 가격은 1페니라는 것을 이해합니다.
 
Vladimir Baskakov :
최대 50점까지 실제 정지를 하면 정상에 아무도 없습니다. 그리고 로트가 정상이라면... 일반적으로 리그의 가격은 1페니라는 것을 이해합니다.

나는 정상에 더 작은 정류장이있는 여러 대의 차량을 가지고 있습니다.

나는 내 리그의 가격에 관심이 없고, 그것을 팔지 않으며, 당신을 위해 리드하지도 않습니다.

1...291292293294295296297298299300301302303304305...360
새 코멘트