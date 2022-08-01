무역 시스템 리그. 우리는 계속 일합니다. - 페이지 298 1...291292293294295296297298299300301302303304305...360 새 코멘트 Aleksey Masterov 2020.09.14 10:50 #2971 Georgiy Merts : 현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다). 잔액 기준 상위 20위: 잔액별 상위 5개 차트: 거래 품질 상위 20위: 거래 품질별 상위 5개 차트: 최소 50 건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 20대: 최소 50건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 5대 차트: Georgy, 어렵지 않습니다. 어떤 기사가 TS에 점퍼가 있는지, 이익을 얻는 것과 같은, 흥미로운 .... 거기에서 여러 가지 빛깔의 비뚤어진 위아래로 .. 픽업해야 하는 것처럼 비뚤어진 로봇에 .... Aleksey Masterov 2020.09.14 10:51 #2972 Georgiy Merts : 현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다). 잔액 기준 상위 20위: 잔액별 상위 5개 차트: 거래 품질 상위 20위: 거래 품질별 상위 5개 차트: 최소 50 건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 20대: 최소 50건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 5대 차트: 가장 낮은 차트에는 이전에 동일한 설정으로 상위 차트에 있던 로봇이 있습니까? Georgiy Merts 2020.09.14 11:59 #2973 Aleksey Masterov : Georgy, 어렵지 않습니다. 어떤 기사가 TS에 점퍼가 있는지, 이익을 얻는 것과 같은, 흥미로운 .... 거기에서 여러 가지 빛깔의 비뚤어진 위아래로 .. 픽업해야 하는 것처럼 비뚤어진 로봇에 .... 네, 그런 기사도 기억나지 않습니다! 나는 확실히 그것을 쓰지 않았다 ... 그리고 그것이 어딘가에 있다면 - 글쎄, 나는 그것을 보지 못했다 ... Georgiy Merts 2020.09.14 12:00 #2974 Aleksey Masterov : 가장 낮은 차트에는 이전에 동일한 설정으로 상위 차트에 있던 로봇이 있습니까? 네. 최적화 후 로봇의 매개변수는 고정되어 거래에서 철회될 때까지 변경되지 않습니다. 차트에 마술사가 있으면 어디에서나 같은 로봇입니다. Aleksey Masterov 2020.09.15 08:35 #2975 Georgiy Merts : 네, 그런 기사도 기억나지 않습니다! 나는 확실히 그것을 쓰지 않았다 ... 그리고 그것이 어딘가에 있다면 - 글쎄, 나는 그것을 보지 못했다 ... 안쓴게 분명하니 개인적으로 쓰겠습니다. 있구나, 득템하는 TS로 뛰어들기엔 너무 늦은듯, 물이 빠지기 시작하는듯....이건 TS LEAGUE 전인데... Aleksey Masterov 2020.09.15 08:35 #2976 Georgiy Merts : 네. 최적화 후 로봇의 매개변수는 고정되어 거래에서 철회될 때까지 변경되지 않습니다. 차트에 마술사가 있으면 어디에서나 같은 로봇입니다. 이해할 수 있습니다. sp. Georgiy Merts 2020.09.21 07:20 #2977 현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다). 잔액 기준 상위 20위: 잔액별 상위 5개 차트: 무역 품질 면에서 20TS 이상: 거래 품질별 상위 5개 TS 차트: 최소 50 건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 20대: 최소 50건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 5대 차트: Georgiy Merts 2020.09.21 07:26 #2978 음... 역시 예상대로 상의의 '아름다움'이 눈에 띄게 줄어들었습니다. 이전에 SL 제한 이전 - "품질"상단에서 최소 품질은 100%보다 1/4 또는 1/3 이상 높았지만 이제 최소 품질은 1보다 20% 낮고 5대의 차량만 위의 품질을 갖습니다. 하나. 예, 그리고 차트는 시스템이 특히 상위 "균형"에서 "트위스트"되었음을 보여줍니다. 음... 다음에 어떻게 되는지 보자... MQL4 및 MQL5에 대한 Expert Advisor를 최적화하고 최적화된 그리고 JAPANESE CANDLES는 누구를 [삭제] 2020.09.21 07:30 #2979 Georgiy Merts : 음... 역시 예상대로 상의의 '아름다움'이 눈에 띄게 줄어들었습니다. 이전에 SL 제한 이전 - "품질"상단에서 최소 품질은 100%보다 1/4 또는 1/3 이상 높았지만 이제 최소 품질은 1보다 20% 낮고 5대의 차량만 위의 품질을 갖습니다. 하나. 예, 그리고 차트는 시스템이 특히 상위 "균형"에서 "트위스트"되었음을 보여줍니다. 음... 다음에 어떻게 되는지 보자... 최대 50점까지 실제 정지를 하면 정상에 아무도 없습니다. 그리고 로트가 정상이라면... 일반적으로 리그의 가격은 1페니라는 것을 이해합니다. Georgiy Merts 2020.09.21 07:37 #2980 Vladimir Baskakov : 최대 50점까지 실제 정지를 하면 정상에 아무도 없습니다. 그리고 로트가 정상이라면... 일반적으로 리그의 가격은 1페니라는 것을 이해합니다. 나는 정상에 더 작은 정류장이있는 여러 대의 차량을 가지고 있습니다. 나는 내 리그의 가격에 관심이 없고, 그것을 팔지 않으며, 당신을 위해 리드하지도 않습니다. 1...291292293294295296297298299300301302303304305...360 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다).
잔액 기준 상위 20위:
잔액별 상위 5개 차트:
거래 품질 상위 20위:
거래 품질별 상위 5개 차트:
최소 50 건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 20대:
최소 50건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 5대 차트:
현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다).
잔액 기준 상위 20위:
잔액별 상위 5개 차트:
거래 품질 상위 20위:
거래 품질별 상위 5개 차트:
최소 50 건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 20대:
최소 50건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 5대 차트:
Georgy, 어렵지 않습니다. 어떤 기사가 TS에 점퍼가 있는지, 이익을 얻는 것과 같은, 흥미로운 .... 거기에서 여러 가지 빛깔의 비뚤어진 위아래로 .. 픽업해야 하는 것처럼 비뚤어진 로봇에 ....
네, 그런 기사도 기억나지 않습니다! 나는 확실히 그것을 쓰지 않았다 ... 그리고 그것이 어딘가에 있다면 - 글쎄, 나는 그것을 보지 못했다 ...
가장 낮은 차트에는 이전에 동일한 설정으로 상위 차트에 있던 로봇이 있습니까?
네. 최적화 후 로봇의 매개변수는 고정되어 거래에서 철회될 때까지 변경되지 않습니다. 차트에 마술사가 있으면 어디에서나 같은 로봇입니다.
네, 그런 기사도 기억나지 않습니다! 나는 확실히 그것을 쓰지 않았다 ... 그리고 그것이 어딘가에 있다면 - 글쎄, 나는 그것을 보지 못했다 ...
네. 최적화 후 로봇의 매개변수는 고정되어 거래에서 철회될 때까지 변경되지 않습니다. 차트에 마술사가 있으면 어디에서나 같은 로봇입니다.
현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다).
잔액 기준 상위 20위:
잔액별 상위 5개 차트:
무역 품질 면에서 20TS 이상:
거래 품질별 상위 5개 TS 차트:
최소 50 건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 20대:
최소 50건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 5대 차트:
음... 역시 예상대로 상의의 '아름다움'이 눈에 띄게 줄어들었습니다.
이전에 SL 제한 이전 - "품질"상단에서 최소 품질은 100%보다 1/4 또는 1/3 이상 높았지만 이제 최소 품질은 1보다 20% 낮고 5대의 차량만 위의 품질을 갖습니다. 하나. 예, 그리고 차트는 시스템이 특히 상위 "균형"에서 "트위스트"되었음을 보여줍니다.
음... 다음에 어떻게 되는지 보자...
음... 역시 예상대로 상의의 '아름다움'이 눈에 띄게 줄어들었습니다.
이전에 SL 제한 이전 - "품질"상단에서 최소 품질은 100%보다 1/4 또는 1/3 이상 높았지만 이제 최소 품질은 1보다 20% 낮고 5대의 차량만 위의 품질을 갖습니다. 하나. 예, 그리고 차트는 시스템이 특히 상위 "균형"에서 "트위스트"되었음을 보여줍니다.
음... 다음에 어떻게 되는지 보자...
최대 50점까지 실제 정지를 하면 정상에 아무도 없습니다. 그리고 로트가 정상이라면... 일반적으로 리그의 가격은 1페니라는 것을 이해합니다.
나는 정상에 더 작은 정류장이있는 여러 대의 차량을 가지고 있습니다.
나는 내 리그의 가격에 관심이 없고, 그것을 팔지 않으며, 당신을 위해 리드하지도 않습니다.